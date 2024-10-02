РУС
Бельгия планирует передать Украине три САУ Caesar

Бельгія передасть Україні САУ Цезар

Бельгия готовится поставить Украине три самоходные артиллерийские установки Caesar.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал RTBF.

"Вскоре Совету министров будет предоставлена документация о приобретении и дарении Украине трех САУ Caesar стоимостью 12 млн евро", - сообщили в офисе министра обороны Бельгии Людвин Дедондер.

Напомним, в начале января 2024 года в Париже начала работу новая международная Коалиция артиллерии по усилению ВСУ.

Что известно о САУ Caesar

Caesar - французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Первый образец гаубицы показали лишь в 1994 году, а уже в 2000 году Вооруженные силы Франции заключили контракт на поставку пяти таких установок. Первые САУ по этому заказу были поставлены уже в конце 2002 года. Серийное производство началось в 2007 году.

Тактико-технические и другие характеристики

  • Вес: 18,5 тонн;
  • Длина пушки: 10 метров;
  • Длина корпуса: 10,5 метра;
  • Высота: 3,26 метра;
  • Ширина: 2,55 метра;
  • Двигатель: дизельный;
  • Скорость движения: по шоссе - 80 км/ч, по пересеченной местности - 50 км/ч;
  • Запас хода по шоссе: 600 км;
  • Пушка: гаубица 155-мм калибр марки TR F1;
  • Максимальная скорострельность: 6 выстрелов в минуту;
  • Боекомплект: 18 снарядов (в версии 6*6).

Украинские военные отмечают маневренность, быстрое занятие боевой позиции, быстрое приведение в бой САУ Caesar. А также дальнобойность и точность.

САУ "Caesar" можно использовать для уничтожения:

  • артиллерийских батарей;
  • живой силы врага.

+3
Ого, цілих три.
02.10.2024 21:56
+3
На заході, схоже увесь ВПК штучний.
Виробляють гарну зброю, но виключно "адна штука в рік".
02.10.2024 21:56
+3
Красавчики, 3 штуки, планує. Мразоти тупорилі, ви таки дочекаєтесь бурятів.
02.10.2024 22:09
Ого, цілих три.
02.10.2024 21:56
Це, як США передали б - 90 шт.
02.10.2024 22:07
На заході, схоже увесь ВПК штучний.
Виробляють гарну зброю, но виключно "адна штука в рік".
02.10.2024 21:56
Ave, Caesar!
)
02.10.2024 21:58
Ось нахіба це та все озвучувати?
Хай би касапські бошки плавилися б .................
02.10.2024 22:01
Красавчики, 3 штуки, планує. Мразоти тупорилі, ви таки дочекаєтесь бурятів.
02.10.2024 22:09
Дякуємо.
02.10.2024 23:39
30 тонн асфальту.
02.10.2024 23:41
СПАСИБО !!! ТОЛЬКО ПОСТАВЬТЕ ИХ ПОД КРЕМЛЬ СРАЗУ ПОЖАЛУЙСТА !)
03.10.2024 00:01
Если ситуация и дальше будет в таком направлении развиваться как у нас сейчас, то придется присылать разве что бочонок вазелина, остальное уже будет без надобности.
03.10.2024 00:06
Тепер сиди і думай- це мало чи, що є що нема. Треба було півтори.
03.10.2024 04:19
 
 