1 495 6

Виробник САУ Caesar підписав контракт на поставку 12 гаубиць Україні

Підписано контракт на поставку 12 Caesar Україні

Європейський холдинг оборонної промисловості KNDS підписав контракт на поставку 12 гармат CAESAR, який профінансує Україна.

Про це у соцмережі X повідомив глава Міноборони Франції Себастьєн Лекорню, передає Цензор.НЕТ.

Контракт підписали на полях індустріального форуму, організованого в Києві 3 жовтня.

"Збільшення виробничих потужностей нашої оборонної промисловості допомагає підтримати Україну", - додав він.

KNDS є одним із найбільших холдингів оборонної промисловості у Європі. Вони виготовляють боєприпаси, бойові танки, броньовані машини, артилерійські установки тощо.

