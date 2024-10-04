Виробник САУ Caesar підписав контракт на поставку 12 гаубиць Україні
Європейський холдинг оборонної промисловості KNDS підписав контракт на поставку 12 гармат CAESAR, який профінансує Україна.
Про це у соцмережі X повідомив глава Міноборони Франції Себастьєн Лекорню, передає Цензор.НЕТ.
Контракт підписали на полях індустріального форуму, організованого в Києві 3 жовтня.
"Збільшення виробничих потужностей нашої оборонної промисловості допомагає підтримати Україну", - додав він.
KNDS є одним із найбільших холдингів оборонної промисловості у Європі. Вони виготовляють боєприпаси, бойові танки, броньовані машини, артилерійські установки тощо.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сергій Малецький
показати весь коментар04.10.2024 09:54 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Микола Ріднік
показати весь коментар04.10.2024 09:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Русский Алкаш
показати весь коментар04.10.2024 10:24 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Jolli Rabbit
показати весь коментар04.10.2024 13:43 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Віктор Самолюк
показати весь коментар04.10.2024 16:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Pawlo Kit
показати весь коментар04.10.2024 17:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль