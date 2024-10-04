Производитель САУ Caesar подписал контракт на поставку 12 гаубиц Украине
Европейский холдинг оборонной промышленности KNDS подписал контракт на поставку 12 пушек CAESAR, который профинансирует Украина.
Об этом в соцсети X сообщил глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню, передает Цензор.НЕТ.
Контракт подписали на полях индустриального форума, организованного в Киеве 3 октября.
"Увеличение производственных мощностей нашей оборонной промышленности помогает поддержать Украину", - добавил он.
KNDS является одним из крупнейших холдингов оборонной промышленности в Европе. Они производят боеприпасы, боевые танки, бронированные машины, артиллерийские установки и тому подобное.
