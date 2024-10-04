Производитель САУ Caesar подписал контракт на поставку 12 гаубиц Украине

Европейский холдинг оборонной промышленности KNDS подписал контракт на поставку 12 пушек CAESAR, который профинансирует Украина.

Об этом в соцсети X сообщил глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню, передает Цензор.НЕТ.

Контракт подписали на полях индустриального форума, организованного в Киеве 3 октября.

"Увеличение производственных мощностей нашей оборонной промышленности помогает поддержать Украину", - добавил он.

KNDS является одним из крупнейших холдингов оборонной промышленности в Европе. Они производят боеприпасы, боевые танки, бронированные машины, артиллерийские установки и тому подобное.

