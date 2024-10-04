РУС
Производитель САУ Caesar подписал контракт на поставку 12 гаубиц Украине

Підписано контракт на поставку 12 Caesar Україні

Европейский холдинг оборонной промышленности KNDS подписал контракт на поставку 12 пушек CAESAR, который профинансирует Украина.

Об этом в соцсети X сообщил глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню, передает Цензор.НЕТ.

Контракт подписали на полях индустриального форума, организованного в Киеве 3 октября.

"Увеличение производственных мощностей нашей оборонной промышленности помогает поддержать Украину", - добавил он.

KNDS является одним из крупнейших холдингов оборонной промышленности в Европе. Они производят боеприпасы, боевые танки, бронированные машины, артиллерийские установки и тому подобное.

головне про снаряди не забудьте .
04.10.2024 09:54 Ответить
і стволи
04.10.2024 09:59 Ответить
А Богдану типа немає що вкрасти?
04.10.2024 10:24 Ответить
На Богдані видмити щось дуже складно. Виробляє її держпідприємство. Тому на неї клоуни забили свої рояльні інструменти.
04.10.2024 13:43 Ответить
Не пишуть, на скільки років контракт. Мабуть, щоб нас не засмучувати. Років на 5 - не менше.
04.10.2024 16:17 Ответить
Дякуємо.
04.10.2024 17:52 Ответить
 
 