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Европарламент сегодня рассмотрит предоставление Украине 35 млрд евро кредита за счет замороженных активов РФ

Європарламент 22 жовтня голосуватиме за кредит ЄС для України

Европарламент сегодня рассмотрит предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита на сумму 35 млрд евро за счет замороженных российских активов.

Об этом сообщила пресс-служба Европарламента, передает Цензор.НЕТ.

Вопрос будут рассматривать с 10 часов по Киеву, а голосование планируется в полдень.

Ранее сообщалось, что Великобритания предоставляет Украине военный кредит на 2,26 млрд фунтов стерлингов для закупки необходимого военного оборудования.

По данным СМИ, США готовы предоставить Украине до 20 млрд долларов. Эти средства будут выделены в рамках кредита G7, который будет погашаться за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов.

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Автор: 

Европарламент (1808) кредит (2378) замороженные активы (296)


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Вангую шо Орбан з Фіцо накладуть пару куп на цю ініціативу і всі в Европарламенті будуть розводити руками "А кто ето зделал? И как ету проблему решить? Ая яй яй!"
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22.10.2024 10:38 Ответить
Все на пенсії для прокурорів піде.
А повертати кредит будуть наші правнуки.
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22.10.2024 10:48 Ответить
 
 