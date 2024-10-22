Европарламент сегодня рассмотрит предоставление Украине 35 млрд евро кредита за счет замороженных активов РФ

Европарламент сегодня рассмотрит предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита на сумму 35 млрд евро за счет замороженных российских активов.

Об этом сообщила пресс-служба Европарламента, передает Цензор.НЕТ.

Вопрос будут рассматривать с 10 часов по Киеву, а голосование планируется в полдень.

Ранее сообщалось, что Великобритания предоставляет Украине военный кредит на 2,26 млрд фунтов стерлингов для закупки необходимого военного оборудования.

По данным СМИ, США готовы предоставить Украине до 20 млрд долларов. Эти средства будут выделены в рамках кредита G7, который будет погашаться за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов.

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