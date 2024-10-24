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Новини
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ООН навряд чи введе нові санкції проти КНДР за відправку солдатів воювати проти України, - Reuters

Санкції проти КНДР

Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй найімовірніше не зможе ввести нові санкції проти КНДР, яка відправила своїх солдатів у РФ готуватися до бойових дій проти України, оскільки Росія має право вето в організації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

США, Південна Корея, Велика Британія та Україна висловили занепокоєння, що КНДР направила своїх солдатів у Росію для участі у бойових діях проти України. У Білому домі підкреслили, що цей крок є порушенням резолюцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Північна Корея перебуває під санкціями Ради Безпеки ООН з 2006 року, і протягом багатьох років ці заходи посилювались у спробі зупинити розробку ядерної зброї та балістичних ракет.

Санкційний комітет ООН, до складу якого входять 15 країн, включаючи Росію, здійснює моніторинг можливих порушень цих санкцій. Члени Ради Безпеки можуть ініціювати дії, проте для ухвалення нових резолюцій потрібні щонайменше дев’ять голосів "за" та відсутність вето з боку постійних членів.

Санкції накладають обмеження на військову співпрацю з КНДР, зокрема забороняючи прийом інструкторів або офіційних осіб для військового навчання, а також забороняють постачання зброї. Протягом 15 років незалежна група експертів, призначена генеральним секретарем ООН, спостерігає за виконанням цих санкцій та щорічно звітує перед Радою Безпеки.

У березні минулого року Росія наклала вето на це оновлення, а Китай утримався. В результаті, з 30 квітня експерти припинили моніторинг виконання санкцій ООН проти КНДР.

У відповідь Сполучені Штати, Південна Корея та Японія створили нову багатонаціональну команду для моніторингу виконання санкцій проти КНДР, що викликало обурення з боку Пхеньяна, який назвав цей крок незаконним.

Можливість запровадження нових санкцій проти Північної Кореї виглядає малоймовірною. Останні нові санкції були введені Радою Безпеки в грудні 2017 року. Два роки потому Китай і Росія спробували ініціювати проєкт резолюції, що пом'якшує санкції, в рамках спроби стимулювати переговори між Вашингтоном і Пхеньяном, але голосування не відбулося через відсутність підтримки.

У листопаді 2021 року Китай і Росія знову повернулися до питання зняття санкцій з ключових промислових підприємств Північної Кореї, аргументуючи це необхідністю підвищення рівня життя цивільних. У відповідь Сполучені Штати запропонували посилити санкції через нові запуски балістичних ракет, але їхню резолюцію своїм вето заблокували Китай та Росія, хоча решта 13 членів Ради проголосували "за".

Нагадаємо, незабаром США оголосять нові санкції проти закордонних помічників Росії в продовженні ведення широкомасштабної військової агресії РФ проти України.

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Автор: 

КНДР (1259) ООН (3380) санкції (12131)


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Топ коментарі
+20
Мир? Ні, брате. Я просто хочу криваві російські гроші.
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24.10.2024 10:29 Відповісти
+7
Та їй і на старі санкції пох.
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24.10.2024 10:29 Відповісти
+7
Організація Обісцяних Недоумків швидше введе санкції проти України, за те що дуже довго пручається, ніж проти союзника параші, на підсосі якої сам срООН і сидить.
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24.10.2024 10:31 Відповісти
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Мир? Ні, брате. Я просто хочу криваві російські гроші.
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24.10.2024 10:29 Відповісти
Caralho (карАльо) !!!
П.С.
Це матюк по-португальські...
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24.10.2024 11:01 Відповісти
Та їй і на старі санкції пох.
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24.10.2024 10:29 Відповісти
Не були пох, поки вони існували там настав голод, але на початку з 2000 року їм почала ООН поставляти продовольство, фактично вони годують цього монстра за рахунок грошей які ж той же захід дає. Ми навіть продавали в рамках програми туди зерно а можливо і ще продаєм.

І почалась торгівля до 2016 року поки над Японією не почали пролітати балістичні ракети, товарооборот між Японією та КНДР складав 24% всього екпорту і навіть з Південною Корею торгували на 4.5%.

Потім ніби перестали і всі поставки та екпорт йшов тільки з Китаєм, звідки туди попадає все, навіть товари військового призначення вироблені на заході. Про це вже багато писали журналісти західних видань але захід вперто хоче, дальше дружити з Китаєм і закриває очі на його підтримку Ірану та КНДР, а тепер і раші.
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24.10.2024 11:50 Відповісти
Поки в них є сполучення з Китаєм, то санкції не працюватимуть. І голод був не через санкції.
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24.10.2024 15:36 Відповісти
Голод припинився як тільки відкрили ринки для КНДР і ООН почало поставляти продукти.
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24.10.2024 18:29 Відповісти
ЛайнООН
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24.10.2024 10:30 Відповісти
Введе той, хто до росії чєлом біть їздив.
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24.10.2024 10:30 Відповісти
Організація Обісцяних Недоумків швидше введе санкції проти України, за те що дуже довго пручається, ніж проти союзника параші, на підсосі якої сам срООН і сидить.
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24.10.2024 10:31 Відповісти
"Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй найімовірніше не зможе ввести" Джерело:

А як імпотент може щось кудись ввести?
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24.10.2024 10:32 Відповісти
Якщо ООН і далі буде триматися за рашу,як члена радбезу - то раша,скоріш за все, скоро накладе вето на саму ООН...,хоча все інше вона вже наклала....
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24.10.2024 10:34 Відповісти
Які ім ще санкціі? - іх Китаи підживлює
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24.10.2024 10:35 Відповісти
Нахера взагалі ця тусовка оона потрібна? Сидять там за гроші платників податків газировкою булькають...
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24.10.2024 10:38 Відповісти
что такое оон? клуб дармоедов, болтунов, демагогов и бездельников
их предшественников (лигу наций) постигла участь роспуску за ненадобностью
тоже самое ждет и этих **********
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24.10.2024 10:54 Відповісти
Китай і ********* багато років були за "залізною завісою". І світ нормально розвивався без них. Їх потрібно повернути за цю завісу знову. Чомусь в ООН вирішили що фашистсько-комуністичні режими можна спокусити нормальним життям і гуманітарними цінностями. Це помилка. Лише страх керує цими уйобками і лише невідворотність покарання за злочини проти людяності може їх зупинити. Китай перетворили на світову фабрику з виробництва дешевих товарів, але це можна швидко припинити. Виробництво будь яких товарів в часи автоматизації та компютеризації взагалі не проблема якщо мова йде про те чим людство має розплачуватися за добробут фашисто-комуно-рашистів. Ви готові продати свободу за гори сміття з Китаю які переповнюють світові смітники?
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24.10.2024 10:59 Відповісти
А захід і хоче їх повернути в ті часи, щоб вони продавали йому ресурси як це робив совок та Китай тільки от проблема для нас, що оркам і наші ресурси треба для цього бізнесу і тому вони напали.
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24.10.2024 11:52 Відповісти
Кацапам потрібні не наші ресурси як такі. Їм потрібні робочі руки українців які мають ці ресурси добувати і переробляти для них.
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24.10.2024 13:55 Відповісти
Сільске господарство, літій, уран і титан це основне що оркам потрібно для майбутнього впливу на світову економіку коли мають скоротити споживання нафти і газу до 2050 року.

У нас якраз все це є, а залежі літію досить значні, в майбутньому для добування ресурсів може не вимагатись стільки людей, тому не впевнений чи їм потрібні українці, хіба що воювати за інші ресурси.
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24.10.2024 14:04 Відповісти
А чого у кацапів "нічаго нє растьот"? Ледачі тварюки...
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24.10.2024 14:12 Відповісти
Є ООМ та ООЖ , а це для кого?
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24.10.2024 10:59 Відповісти
організація, яка була створення для запобігання нових війн та воєнних конфліктів, для стримування агресивних дій по всьому світу, які мають за мету терор та насилля одних країн проти населення інших країн, перетворилась на якийсь дешевий та бездарний театр абсурда..., де головують терористи та приймають рішення, які шкодять людству...
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24.10.2024 11:06 Відповісти
Оон- помийка, яка ні на що не здатна
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24.10.2024 11:16 Відповісти
корозія ООН остаточно завершена у Казані. Від організації залишилась одна іржа.
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24.10.2024 11:49 Відповісти
Там нікуди далі вводити санкції. Але у них торгівля з Китаєм. Для маленької країни навіть це багато.
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24.10.2024 12:04 Відповісти
а на городі бузина.
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24.10.2024 12:43 Відповісти
ООН - это вода.
Аш и два О.
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24.10.2024 12:49 Відповісти
... а чому дивуватися гутерешу ,як наші лідори не бачили, що буде наступ мордору.
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24.10.2024 13:37 Відповісти
 
 