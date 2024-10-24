ООН навряд чи введе нові санкції проти КНДР за відправку солдатів воювати проти України, - Reuters

Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй найімовірніше не зможе ввести нові санкції проти КНДР, яка відправила своїх солдатів у РФ готуватися до бойових дій проти України, оскільки Росія має право вето в організації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

США, Південна Корея, Велика Британія та Україна висловили занепокоєння, що КНДР направила своїх солдатів у Росію для участі у бойових діях проти України. У Білому домі підкреслили, що цей крок є порушенням резолюцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Північна Корея перебуває під санкціями Ради Безпеки ООН з 2006 року, і протягом багатьох років ці заходи посилювались у спробі зупинити розробку ядерної зброї та балістичних ракет.

Санкційний комітет ООН, до складу якого входять 15 країн, включаючи Росію, здійснює моніторинг можливих порушень цих санкцій. Члени Ради Безпеки можуть ініціювати дії, проте для ухвалення нових резолюцій потрібні щонайменше дев’ять голосів "за" та відсутність вето з боку постійних членів.

Санкції накладають обмеження на військову співпрацю з КНДР, зокрема забороняючи прийом інструкторів або офіційних осіб для військового навчання, а також забороняють постачання зброї. Протягом 15 років незалежна група експертів, призначена генеральним секретарем ООН, спостерігає за виконанням цих санкцій та щорічно звітує перед Радою Безпеки.

У березні минулого року Росія наклала вето на це оновлення, а Китай утримався. В результаті, з 30 квітня експерти припинили моніторинг виконання санкцій ООН проти КНДР.

У відповідь Сполучені Штати, Південна Корея та Японія створили нову багатонаціональну команду для моніторингу виконання санкцій проти КНДР, що викликало обурення з боку Пхеньяна, який назвав цей крок незаконним.

Можливість запровадження нових санкцій проти Північної Кореї виглядає малоймовірною. Останні нові санкції були введені Радою Безпеки в грудні 2017 року. Два роки потому Китай і Росія спробували ініціювати проєкт резолюції, що пом'якшує санкції, в рамках спроби стимулювати переговори між Вашингтоном і Пхеньяном, але голосування не відбулося через відсутність підтримки.

У листопаді 2021 року Китай і Росія знову повернулися до питання зняття санкцій з ключових промислових підприємств Північної Кореї, аргументуючи це необхідністю підвищення рівня життя цивільних. У відповідь Сполучені Штати запропонували посилити санкції через нові запуски балістичних ракет, але їхню резолюцію своїм вето заблокували Китай та Росія, хоча решта 13 членів Ради проголосували "за".

Нагадаємо, незабаром США оголосять нові санкції проти закордонних помічників Росії в продовженні ведення широкомасштабної військової агресії РФ проти України.

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