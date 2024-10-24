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Південна Корея може розглянути питання постачання зброї до України, - президент Юн Сок Йоль

Південна Корея може постачати зброю Україні

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що може розглянути питання про надання зброї Україні залежно від масштабів військової співпраці між Росією та Північною Кореєю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap, про це він заявив після саміту з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Сеулі.

"Якщо Північна Корея відправить спецсили на війну в Україну, ми надаватимемо підтримку Україні крок за кроком і розглянемо вжиття необхідних заходів для гарантування безпеки Корейського півострова", - сказав він.

Читайте також: ООН навряд чи введе нові санкції проти КНДР за відправку солдатів воювати проти України, - Reuters

Юн Сок Йоль заявив, що Південна Корея дотримувалася принципу не постачати смертоносну зброю безпосередньо, проте може переглянути це "більш гнучко залежно від військової активності Північної Кореї".

Лідери Польщі та Південної Кореї засудили відправлення військ КНДР до Росії, заявивши, що це "пряме порушення Статуту ООН і резолюцій Ради Безпеки ООН" та "провокація", яка загрожує глобальній безпеці за межами Корейського півострова і Європи.

"Республіка Корея ніколи не сидітиме склавши руки і вживатиме необхідних заходів крок за кроком у координації з міжнародним співтовариством залежно від розвитку військової співпраці Північної Кореї та Росії", - додав президент.

Також читайте: КНДР відправила в Росію 3 тис. військових для участі у війні з Україною, – розвідка Південної Кореї

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

Також читайте: В угоді між КНДР та РФ є "секретний пункт" про відправку північнокорейських солдатів до України, - WSJ

Автор: 

КНДР (1259) росія (66125) Південна Корея (469)


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Топ коментарі
+8
Може....розглянути....Задовбали.
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24.10.2024 14:11 Відповісти
+8
зараз США підключаться і Євросоюз і допомога до 2050 року почне надходити.
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24.10.2024 14:34 Відповісти
+6
Быстрее шевелитесь. Потому что Ын не запросто так помогает *****. Ын расчитывает что потом ***** поможет ему захватить южную корею
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24.10.2024 14:13 Відповісти
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Процес пішов ??
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24.10.2024 14:03 Відповісти
Да, 2-3 тижні.
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24.10.2024 14:11 Відповісти
зараз США підключаться і Євросоюз і допомога до 2050 року почне надходити.
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24.10.2024 14:34 Відповісти
Ну так вони вже там, навіть США побачили.
Судячи з усього, демократичний стиль правління передбачає нерішучість.
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24.10.2024 14:03 Відповісти
",,може розглянути питання постачання,," -- Немає слів!(, Цей світ ********"!, коли Треба Діяти!!! усі блєть жують соплі!(,
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24.10.2024 14:07 Відповісти
Дід нинішнього пончика навіть зовні намагався бути схожим на Сталіна.

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24.10.2024 14:10 Відповісти
зеля у френчі теж під нього косить..
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24.10.2024 14:16 Відповісти
Може....розглянути....Задовбали.
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24.10.2024 14:11 Відповісти
Там вже достатньо співпраці, тепер дайте Україні достатньо зброї , ваші " хаймерс 239", ваші танки і самохідні артустановки!!! Дякуємо!!!
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24.10.2024 14:13 Відповісти
Быстрее шевелитесь. Потому что Ын не запросто так помогает *****. Ын расчитывает что потом ***** поможет ему захватить южную корею
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24.10.2024 14:13 Відповісти
В таком случае им нужно накапливать оружие у себя, а не раздавать другим странам
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24.10.2024 14:16 Відповісти
Оно им не поможет если Сосия впишется за Ына. У них единственный шанс ето помочь нам уничтожить Сосию убрав у Ына главного союзника.
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24.10.2024 14:24 Відповісти
Сосия за себя вписаться не может, уже клянчит людей у союзников, имеет наибольший дефицит кадров для экономики за всю историю. Само собой, россиян отправлять на войну с южной Кореей никто не будет
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24.10.2024 14:29 Відповісти
Там вже Китай впишеться. Це наче його стратегічні інтереси.
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24.10.2024 15:05 Відповісти
Зброю теж час від часу потрібно оновлювати.
Застарілу можуть передати нам, зараз майже всі "партнери" так роблять.
Виключення - деякі зразки нової зброї нам передають виключно для випробувань.
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24.10.2024 17:20 Відповісти
може розглянути, а може й не розглянути, в результаті розгляду може дадуть, а може й не дадуть...
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24.10.2024 14:20 Відповісти
спочатку зроблять оцінку, потом може розглянуть.... а час йде !!
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24.10.2024 14:28 Відповісти
Може. А може й ні.
Якщо це не туман війни, то тоді демократія для війни не годиться, зовсім.
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24.10.2024 14:33 Відповісти
як завжди словоблюддя
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24.10.2024 14:45 Відповісти
- залежно від масштабів військової співпраці...
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24.10.2024 15:08 Відповісти
А може й не розглянути при всій сцикливості Америки і Заходу.
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24.10.2024 15:19 Відповісти
Не может, а должна срочно! Это же в их интересах, поскольку северных отправили кроме всего, еще и чтоб натренировать в реальных действиях, чтоб потом напасть на юг.
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24.10.2024 15:28 Відповісти
давно пора
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24.10.2024 15:57 Відповісти
Ага... Замість того, щоб одразу почати надавати зброю, вони ще будуть дивитися, наскільки серйозно буде залученою КНДР до війни. Будуть рахувати кількість солдат, чи шо? Тіпа, якщо як зараз 10 000, то це ще нормально. А от якщо півмільйона, то можна буде дати дві-три гармати, але без снарядів. І стріляти з них по території рф не можна буде. Ну бо це буде ескалацією.
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24.10.2024 17:28 Відповісти
 
 