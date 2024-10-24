Південна Корея може розглянути питання постачання зброї до України, - президент Юн Сок Йоль

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що може розглянути питання про надання зброї Україні залежно від масштабів військової співпраці між Росією та Північною Кореєю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap, про це він заявив після саміту з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Сеулі.

"Якщо Північна Корея відправить спецсили на війну в Україну, ми надаватимемо підтримку Україні крок за кроком і розглянемо вжиття необхідних заходів для гарантування безпеки Корейського півострова", - сказав він.

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Юн Сок Йоль заявив, що Південна Корея дотримувалася принципу не постачати смертоносну зброю безпосередньо, проте може переглянути це "більш гнучко залежно від військової активності Північної Кореї".

Лідери Польщі та Південної Кореї засудили відправлення військ КНДР до Росії, заявивши, що це "пряме порушення Статуту ООН і резолюцій Ради Безпеки ООН" та "провокація", яка загрожує глобальній безпеці за межами Корейського півострова і Європи.

"Республіка Корея ніколи не сидітиме склавши руки і вживатиме необхідних заходів крок за кроком у координації з міжнародним співтовариством залежно від розвитку військової співпраці Північної Кореї та Росії", - додав президент.

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Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

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