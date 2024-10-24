Перші підрозділи військових з КНДР вже прибули в зону бойових дій, їх зафіксували у Курській області РФ, - ГУР МО
Перші підрозділи військових з КНДР, які готувались на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій російсько-української війни, зокрема, 23 жовтня 2024 року їхня поява зафіксована у курській області РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба ГУР МО.
"Підготовка прибулих на росію солдатів армії КНДР відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході держави-агресора ― "барановскій" (Уссурійск), "донґуз" (Улан-Уде), "єкатєрінославскій" (Єкатєрінславка), 248-й (Князє-Волконскоє) та 249-й (Сєрґєєвка). На злагодження військових з Північної Кореї, яких Росія має намір задіяти у війні проти України, виділяють декілька тижнів", - йдеться в повідомленні.
За інформацією ГУР, чисельність перекинутих на Росію північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них - 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.
Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР Москва призначила заступника міністра оборони РФ Юнус-Бєка Євкурова.
"Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грамів мила. У Кремлі покладають неабиякі надії на північнокорейський компонент у війні проти України та глобальному протистоянні із Заходом", - зазначають в ГУР.
Участь військових КНДР у війні Росії проти України
17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.
Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.
Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.
15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.
Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.
Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.
Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.
Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.
Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.
А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.
Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.
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Джерело: https://t.me/nevzorovtv/22198
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Останні випадки такої "купівлі бойових рабів", у Європі, були у армії Фрідріха ІІ та англійського короля Георга... Перший купував їх для своєї армії у сусідніх князівствах. Другий - там же, для своєї армії у війні з США... (спроба купить солдат в Росії не вдалася - "не зійшлися в ціні" з Катериною ІІ Та й Пугачовське повстання завадило...). А от в США з"явилася значна німецька діаспора - за рахунок дезертирів та полонених...
А відповідь Заходу? А немає його, точніше - Україні не дано дозвіл бuти в глибину рабсії.
ци в кацапських собачиків теж зайва хромосома?
Між іншим, у Північній кореї донедавна був дуже низький процент захворюваності цією хворобою...
Чучхерія готується до війни з Кореєю ! !!
Так що знищувати або заводити в полон - це вельми бажана ціль це тільки для України а й для Демократичних Країн!!! На Евросоюз ні Ната ні Корея ні Ізраїль ( ну вже майже трохи) не мають того досвіду відбиття масованих дронових атак !
В американських головних виданнях вийшли статті про те, що путіна повернули у велику політику.
Повний треш.
чи, байден наказав не чіпати до 5 листопада?
а то наволоч прийдешня, собакоїди конечні. сусідський сірко, їх так ненавидить, аж не спить по ночам.
написано ж: у нас був прем'єр, бурят.
на концерті 95 кварталу, такий жартик підслухав?
12 000 разів.
Неужели Гутерриш выразит озабоченность?
Якщо з'являться у нас - то вже інше питання.
Чому такий кіпіш у владі - не зрозуміло, мабуть потрібно було всі ризики Курської операції прораховувати заздалегідь, чи не так?
https://x.com/ukrainiansfirst
Ukrainian
https://x.com/ukrainiansfirst
@ukrainiansfirst
·https://x.com/ukrainiansfirst/status/1849503040946028859
Тепереча все буде навпаки..
Эти солдаты КНДР (до того, как их перемелет ЗСУ) повлекут +1000 и более смертей воинов ЗСУ.
я не жартую 🙁
Ще одні імбицили вв'яззуються напряму у війну!!!
Кілька місяців і ці вузькоокі будуть солдатами з бойовим досвідом!!!
Вангую, що ми втратимо увесь Донбас, Курщину, частину Сумщини і Харківщини в найближчі кілька місяців!
ЯКЩО і ПОКИ Корея зацікавлена в такій справі, то
Якщо війсковослужбовці КНДР (із Північної Кореї) ДОБРОВІЛЬНО здаються у полон Силам оборони України і подають заявку на отримання статусу політичного притулку в Кореї,
то Україна організує зустрічі цих полонених з представниками Кореї для подальшої роботи з ними, наприклад, для з'ясування їхніх мотивів та іншої інформації для того, щоби Корея могла захиститися від потенційних шпигунів чи диверсантів чи інших небажаних варіантів.
Якщо Корея комусь із цих полонених вирішує надати політичний притулок,
то Україна передає таких полонених представникам Кореї.
Звісно, якщо ця справа здійснюється, то про неї треба повідомити військовим із КНДР.
Чоловіка - про його зарплату.
Другу армію світу про те, навіщо їй знадобилось 12000 північнокорейських військових у курській області через три роки після початку трьохденної СВО.