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Новини Війна
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Перші підрозділи військових з КНДР вже прибули в зону бойових дій, їх зафіксували у Курській області РФ, - ГУР МО

ГУР зафіксувало військових КНДР у Курській області

Перші підрозділи військових з КНДР, які готувались на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій російсько-української війни, зокрема, 23 жовтня 2024 року їхня поява зафіксована у курській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба ГУР МО.

"Підготовка прибулих на росію солдатів армії КНДР відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході держави-агресора ― "барановскій" (Уссурійск), "донґуз" (Улан-Уде), "єкатєрінославскій" (Єкатєрінславка), 248-й (Князє-Волконскоє) та 249-й (Сєрґєєвка). На злагодження військових з Північної Кореї, яких Росія має намір задіяти у війні проти України, виділяють декілька тижнів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ГУР, чисельність перекинутих на Росію північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них - 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.

Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР Москва призначила заступника міністра оборони РФ Юнус-Бєка Євкурова.

Читайте: Кім Чен Ин продав свою армію для незаконної війни проти України, - Міноборони Південної Кореї

"Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грамів мила. У Кремлі покладають неабиякі надії на північнокорейський компонент у війні проти України та глобальному протистоянні із Заходом", - зазначають в ГУР.

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай не має інформації щодо направлення військових КНДР до РФ, - речник МЗС Лінь Цзянь

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН навряд чи введе нові санкції проти КНДР за відправку солдатів воювати проти України, - Reuters

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

Автор: 

КНДР (1262) Курськ (1165) ГУР (552)


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Топ коментарі
+20
Зараз ми на це відповімо новими, ще більш потужними укладками асфальту.
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24.10.2024 19:28 Відповісти
+15
а їх взагалі міняти будуть, чи можно не заморачуватись?
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24.10.2024 19:06 Відповісти
+14
то тепер наші собаки будуть жерти корейців?
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24.10.2024 19:10 Відповісти
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тепер місцеві хай ховають собак, бо у чучхе буде суцільний цілодобовий барбекю після дієти на корейщині.
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24.10.2024 19:02 Відповісти
І котів теж.
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24.10.2024 19:05 Відповісти
у котів більше шансів вижити, вони на відміну від собак не волають на всю вулицю.
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24.10.2024 19:07 Відповісти
На смак корейці майже такі ж як і кубинці, - експертна думка наших песиків.
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24.10.2024 20:13 Відповісти
У Світі близько 25тисяч солдат диверсантів спец. підрозділів, із них 10тис.Північна Корея і це дуже серйозно! Дуже вправно, з високим професіоналізмом риють тунелі, як у Південну Корею, так і вчили рити палестинців у Газі, Лівані на десятки км. в тил ...?!
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24.10.2024 19:21 Відповісти
Знаєш - колись мені один офіцер-десантник сказав: "Ты можешь натянуть на "двуметрового амбала" голубой берет и три полосатых тельника - однако, десантником он от этого не станет...". (Це було сказано перед виводом військ СРСР з Афгану... Тоді всіх солдат одягали у форму десантників і після тримісячної підготовки кидали в Афган... Ці "10 тисяч" можуть буть такими ж "спецпризначенцями"... І, до того ж - "спецпризначенці" тунелі не риють... Це - інженерні частини... Туди завжди набирають з шахтарів - вони не страждають на клаустрофобію та вміють працювать з гірничим обладнанням... (таке було і у І Світову війну - коли масово рили тунелі з обох сторін Західного фронту... )
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24.10.2024 19:43 Відповісти
там відбирали не спецпризначенців, а тих, хто має менше всього підстав з'*******. Там таких "спецпризначенців першого бою" яких не жалко, у чучхе *****, приблизно тільки ж, скільки і у Саратовській області.
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24.10.2024 20:24 Відповісти
вони рити вміють чи воювати? а досвід де взяли? з ким воював ким?
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25.10.2024 04:08 Відповісти
ТОчно! "Одірвуться на повну..." бо два роки тому "Хом"як" розпорядився, щоб корейці собак не їли...
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24.10.2024 19:23 Відповісти
Це в південній Кореї рік тому заборонили їсти собак. А Північна Корея продовжує їх вживати. І у цих 10-12 тисяч корейців родини у заручниках у чучхе. Тож їх просто так не візьмеш розповідями про теплий полон в Україні та триразовим харчуванням, на жаль.
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25.10.2024 04:08 Відповісти
Пропоную ловити корейців на спеціально навчених собак
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24.10.2024 22:19 Відповісти
Бабусі путіна пропонують нагодувати прибулих на війну з Україною військових КНДР їжею з безпритульних російських собак:
Джерело: https://t.me/nevzorovtv/22198
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25.10.2024 01:33 Відповісти
Старі дурu зовсім збожеволіли.
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25.10.2024 04:14 Відповісти
буданов фіксує так само, як ппо - шахеди? в польоті?
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24.10.2024 19:04 Відповісти
"...щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу..." Джерело:

Геть подуріли! Спочатку навчіть користуватись, а потім виділяйте.
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24.10.2024 19:05 Відповісти
Якщо кацапи своїх на гроші "кидають" - то корейці їх точно не побачать... Гроші отримуватиме "бойовий хом"як"...
Останні випадки такої "купівлі бойових рабів", у Європі, були у армії Фрідріха ІІ та англійського короля Георга... Перший купував їх для своєї армії у сусідніх князівствах. Другий - там же, для своєї армії у війні з США... (спроба купить солдат в Росії не вдалася - "не зійшлися в ціні" з Катериною ІІ Та й Пугачовське повстання завадило...). А от в США з"явилася значна німецька діаспора - за рахунок дезертирів та полонених...
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24.10.2024 19:32 Відповісти
хутин буде платити хом'якові $ 2 000 на місяць за кожного солдата а зарплата солдата 3 долари на місяць (я таке чула), от хом'яку щастя привалило.
А відповідь Заходу? А немає його, точніше - Україні не дано дозвіл бuти в глибину рабсії.
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25.10.2024 04:27 Відповісти
ПОбачимо...
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25.10.2024 07:02 Відповісти
Я була б дуже рада якби все пішло так як ви кажете. Чесно.
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26.10.2024 19:08 Відповісти
і 300 гр мила на місяць щоб ці дурні хоч помuлися перед смертю. дуже сподіваюся, що більшість із них здoхне на Українській землі.
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25.10.2024 04:18 Відповісти
треба куреянським собачикам сбиватися в стаї і нарешті помститися за своїх чотиролапих братів в кндр.
ци в кацапських собачиків теж зайва хромосома?
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24.10.2024 19:05 Відповісти
а їх взагалі міняти будуть, чи можно не заморачуватись?
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24.10.2024 19:06 Відповісти
друге
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24.10.2024 19:07 Відповісти
cat juche > /dev/null одразу.
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24.10.2024 19:09 Відповісти
ну це мабуть тільки кодери розуміють.
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24.10.2024 19:15 Відповісти
обнуляти так, а міняти то пончик їх вже обміняв.
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24.10.2024 19:11 Відповісти
НЕ здивуюся, якщо вони взагалі в полон не здаватимуться... Хіба що без свідомості, або наші "язика" захоплять... Там мізки "промиті до блиску сонця "чучхе"...
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24.10.2024 19:34 Відповісти
Наши уже ролик на корейском сняли о призыве сдаваться в плен,но тут если Южная Корея подключится и пообещает им убежище то могут и побежать всей толпой.
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24.10.2024 20:58 Відповісти
Та там "у сім шарів у голові насрано"... Путін своїм "срать" почав лише років двадцять тому... А там "серуть" ще з 50-тих...
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24.10.2024 21:01 Відповісти
шлунок не намахаеш, коли жерти хочеться - уся ідеологія тухне одразу
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25.10.2024 04:11 Відповісти
Знаю... І собачатина, між іншим, непогана на смак... Більш того - вона корисна - особливо у холодному кліматі наших широт, при нестачі тваринних білків... Рятує від туберкульозу... Недарма в тюрмах колишнього СРСР "зеки" собак їли...
Між іншим, у Північній кореї донедавна був дуже низький процент захворюваності цією хворобою...
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25.10.2024 07:07 Відповісти
це міф, туберкульоз вбивають антибіотики а не собачатина
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25.10.2024 07:32 Відповісти
Знайомий їжака жер. Туберкульоз лікував. Все це міфи.
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25.10.2024 09:36 Відповісти
Про "їжака" - не знаю... А от стосовно собачатини - маю певні докази... Але це Ваше право - вірить мені, чи не вірить...
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25.10.2024 09:53 Відповісти
Можна спробувать міняти на снаряди та ракети.
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24.10.2024 22:40 Відповісти
думаєте південні будуть їх брати на перевиховання? Є великі сумніви.
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24.10.2024 23:06 Відповісти
то тепер наші собаки будуть жерти корейців?
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24.10.2024 19:10 Відповісти
Колесо сансари
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24.10.2024 19:14 Відповісти
Ні, це харчовий ланцюжок.
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25.10.2024 10:13 Відповісти
поки що не наші. Курські будуть мститись.
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24.10.2024 19:17 Відповісти
А , ну да... Це ж курщина...
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24.10.2024 20:09 Відповісти
Курщина -це Україна
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24.10.2024 22:31 Відповісти
собакам кордони не відомі
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25.10.2024 04:12 Відповісти
Дроноводи чи гарматне м'яZо ?
Чучхерія готується до війни з Кореєю ! !!
Так що знищувати або заводити в полон - це вельми бажана ціль це тільки для України а й для Демократичних Країн!!! На Евросоюз ні Ната ні Корея ні Ізраїль ( ну вже майже трохи) не мають того досвіду відбиття масованих дронових атак !
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24.10.2024 19:13 Відповісти
з чого ви взяли що люди, вимуштруваних з дитсадочка вбивствам і війні ,виявляться легкою здобиччю для вчорашніх цивільних, з яких складається наша армія.
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24.10.2024 19:41 Відповісти
Интересно, в какой войне с дронами, ГРАДами, КАБами и баллистическими ракетами участвовали эти северокорейские Рэмбо с детского сада?
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24.10.2024 22:34 Відповісти
Їх просто вчили вмерти за лідера. А яким чином то вже не важливо.
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24.10.2024 22:42 Відповісти
Марширувати їх вчили і цеглу ламати ударом долоні.
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25.10.2024 09:39 Відповісти
Так у орків с кндр документи тісної співпраці підписані. Так що поява їх в курьскій волості на території рф це цілком очікуваний факт. Кинуть їх для відвоювання мабуть
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24.10.2024 19:27 Відповісти
Зараз ми на це відповімо новими, ще більш потужними укладками асфальту.
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24.10.2024 19:28 Відповісти
Примусово евакуйована з Покровського району, каже, що асфальт клали коли її вивозили.
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25.10.2024 09:41 Відповісти
Досить грамотно з їх сторони. Виходить, що до нас війска КНДР не вводило, а на кого ми там напоремося на території рашистів, це вже як кажеться - наші проблеми =(
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24.10.2024 19:46 Відповісти
Теж тієї ж думки.
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24.10.2024 19:56 Відповісти
Так их там РДК будет резать на лоскуты и скармливать друзьям человека.
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24.10.2024 22:35 Відповісти
А тем временем генсек ООН Гуттериш приехал в Казань на саммит БРИКС и тискал ладошку международному преступнику в розыске Куйлу...
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24.10.2024 19:52 Відповісти
І не тільки він, представники більше 30 країн приїхали потертися об путіна і пожерти з ним за одним столом.
В американських головних виданнях вийшли статті про те, що путіна повернули у велику політику.
Повний треш.
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25.10.2024 04:35 Відповісти
Зате американці їх не бачать
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24.10.2024 19:58 Відповісти
як що буданов все знає, чому вони досі живі? іх в стальних куленепробивних бочках транспортують?
чи, байден наказав не чіпати до 5 листопада?
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24.10.2024 20:01 Відповісти
А також Буданов знає, скільки тисяч кацапів є на тому чи іншому напрямку. І що ? Наприклад, ти-Буданов. Що б ти зробив ? І чим ці вузькоокі принципово для нас відрізняються від тих же бурятів ?
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25.10.2024 08:44 Відповісти
буряти ріднесенькі. у нас був прим'єр бурят.
а то наволоч прийдешня, собакоїди конечні. сусідський сірко, їх так ненавидить, аж не спить по ночам.
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25.10.2024 08:52 Відповісти
буряти ріднесенькі ? Ти нічого не переплутав ? Розкажи це тим українцям, які залишилася живими після того, що ті покидьки у нас влаштовували, навіть під Києвом. А також нашим військовим, чиїх побратимів ці тварини показово страчували.
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25.10.2024 09:01 Відповісти
як же я втомився спілкуватися з упоротими дегенератами. ти собі не уявляєш.
написано ж: у нас був прем'єр, бурят.
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25.10.2024 09:04 Відповісти
Певно щодня сам із собою перед дзеркалом спілкуєшся ? Співчуваю.
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25.10.2024 09:17 Відповісти
хахаха....
на концерті 95 кварталу, такий жартик підслухав?
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25.10.2024 09:22 Відповісти
В Єханурова теща з Нововолинська.
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25.10.2024 09:43 Відповісти
Одна нога тут, друга - там.
12 000 разів.
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24.10.2024 20:09 Відповісти
У відповідь Сеул дасть нам високоточну зброю потрібної дальності.
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24.10.2024 20:17 Відповісти
Побільше касетних снарядів.
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24.10.2024 20:30 Відповісти
В обидві жмені він дасть (( пообіцяли своїх перекладачів прислати , ото і вся допомога , ну іще глибока стурбованість .
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24.10.2024 21:17 Відповісти
А куда смотрели спутники США? Если узкожопоглазые уже курский ранет кушают в садах мичуринских? Сам Остин и даже Сало-ванн в упор не видят бойцов пуздра! Вот же комедь убогая.
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24.10.2024 21:02 Відповісти
Так а чем они нас могут удивить? Меткостью стрельбы? Быстрее и выносливее бегают, чем русские витязи?
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24.10.2024 21:08 Відповісти
тебе точно нічим , рівно як і решта кацапської армії . Воно, звісно, можна шапками закидати кого бажаєш , от проблема тільки хто ті шапки кидати буде .
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24.10.2024 21:20 Відповісти
То есть, сначала эти борцы за всемирное чучхе пожрут прифронтовых собак. которые обожрались кацапсятины, а потом сами пойдут на корм национальной еде? Не слишком ли дочучхуя для пищевой цепочки? Может им намекнуть, что можно сразу жрать москалей?
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24.10.2024 22:20 Відповісти
Интересно, что будет, если показательно первых пленных северокорейцев скормить собакам?
Неужели Гутерриш выразит озабоченность?
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24.10.2024 22:30 Відповісти
На своїй території параша може використовувати будь-які війська, хоч Свазіленду.
Якщо з'являться у нас - то вже інше питання.
Чому такий кіпіш у владі - не зрозуміло, мабуть потрібно було всі ризики Курської операції прораховувати заздалегідь, чи не так?
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24.10.2024 22:31 Відповісти
Я не понимаю, чем эти воины чучхе ужаснее войск кадыркина? Вождь пузатее?
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24.10.2024 22:38 Відповісти
Вивчіть питання, хто захопив наші позиції за каналом в Часовому Ярі
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24.10.2024 22:44 Відповісти
Ага, а вы - кто сбежал с места выполнения боевых задач в Курской и Брянской областях.
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24.10.2024 23:36 Відповісти
Взять в плен и публично казнить как наёмника в Киеве на Евбазе.
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24.10.2024 23:09 Відповісти
https://x.com/ukrainiansfirst



https://x.com/ukrainiansfirst

Ukrainian



https://x.com/ukrainiansfirst

@ukrainiansfirst

·https://x.com/ukrainiansfirst/status/1849503040946028859

Тепереча все буде навпаки..

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24.10.2024 23:18 Відповісти
Український собака після прибуття корейців
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24.10.2024 23:29 Відповісти
вот же собакоеды ****...........................и эти ***** в чернозем хотят.............................
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24.10.2024 23:48 Відповісти
первых пленных собакаедов отдать на обед нашим четвероногим друзьям!северонедокореец в ушанке-деликатес собачкам!
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24.10.2024 23:51 Відповісти
Факт весьма проблемный, но не непреодолимый.
Эти солдаты КНДР (до того, как их перемелет ЗСУ) повлекут +1000 и более смертей воинов ЗСУ.
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25.10.2024 00:00 Відповісти
Народ , ховайте своїх песиків від косооких собакожерів ,
я не жартую 🙁
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25.10.2024 00:54 Відповісти
Вони мабудь здаватися не будуть ...але хто зна ? ну тоді і фарш як мін добрива...північно корейський, хімічний елемент ,нашім землям не завадить ...
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25.10.2024 01:12 Відповісти
Мабуть більшість коментаторів не розуміє на скільки це для нас буде проблемою, при чому величезною!!!
Ще одні імбицили вв'яззуються напряму у війну!!!
Кілька місяців і ці вузькоокі будуть солдатами з бойовим досвідом!!!
Вангую, що ми втратимо увесь Донбас, Курщину, частину Сумщини і Харківщини в найближчі кілька місяців!
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25.10.2024 01:40 Відповісти
З Шахедів іранських сміялися.
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25.10.2024 09:46 Відповісти
Україні треба НЕГАЙНО почати переговори з Республікою Корея (Південна Корея - далі Корея) про:

ЯКЩО і ПОКИ Корея зацікавлена в такій справі, то

Якщо війсковослужбовці КНДР (із Північної Кореї) ДОБРОВІЛЬНО здаються у полон Силам оборони України і подають заявку на отримання статусу політичного притулку в Кореї,

то Україна організує зустрічі цих полонених з представниками Кореї для подальшої роботи з ними, наприклад, для з'ясування їхніх мотивів та іншої інформації для того, щоби Корея могла захиститися від потенційних шпигунів чи диверсантів чи інших небажаних варіантів.

Якщо Корея комусь із цих полонених вирішує надати політичний притулок,
то Україна передає таких полонених представникам Кореї.

Звісно, якщо ця справа здійснюється, то про неї треба повідомити військовим із КНДР.
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25.10.2024 02:22 Відповісти
Це швидше за все пробна партія. Перевірять як піде, і далі буде більше
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25.10.2024 07:24 Відповісти
Ніколи не питай жінку про її вік.
Чоловіка - про його зарплату.
Другу армію світу про те, навіщо їй знадобилось 12000 північнокорейських військових у курській області через три роки після початку трьохденної СВО.

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25.10.2024 08:29 Відповісти
Теж про це подумалося. "Ми-вторая армія міра ! В гарячєй вайне ми пабєдім Украіну за два дня, чє єє там побеждать-то ?!" Раніше якісь темношкірі на полі бою зі сторони кацапів траплялися, тепер-вузькоокі комуняки. "Вторая армія міра". Другосортна, скоріше.
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25.10.2024 08:55 Відповісти
Я служив на Далекім Сході, я завжди ****** покемонів, вони цілі села там мали, і ось тепер я зрозумів, я був правий.
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25.10.2024 09:54 Відповісти
Я родом з Сумщини,так що не дуже воно весело.12000-це чотири бригади цих фанатикiв.
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25.10.2024 10:06 Відповісти
 
 