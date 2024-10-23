Китай и Россия будут продолжать сотрудничество на протяжении многих поколений, ведь это означает стабильность для обеих стран.

Об этом лидер КНР Си Цзиньпин сказал российскому диктатору Владимиру Путину в российском городе Казань на открытии саммита БРИКС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Сейчас мир переживает невиданные за последние сто лет изменения, международная обстановка переплетена с хаосом. Но я твердо верю, что дружба между Китаем и Россией продлится на протяжении поколений, и ответственность великих стран перед своими народами не изменится", - сказал Си Цзиньпин Путину.

Он также заявил, что сотрудничество в группе БРИКС является "важнейшей платформой для солидарности и сотрудничества между странами с формирующимся рынком и развивающимися странами в современном мире".

Си Цзиньпин утверждает, что это "главная сила в содействии реализации равноправной и упорядоченной глобальной многополярности, а также инклюзивной и толерантной экономической глобализации".

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Ранее Цензор.НЕТ также сообщал, что российский диктатор Владимир Путин встретился с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС.