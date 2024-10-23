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Си Цзиньпин - Путину: Мир - в хаосе, но дружба между Китаем и Россией будет продолжаться в течение поколений

Сі Цзіньпін та Путін

Китай и Россия будут продолжать сотрудничество на протяжении многих поколений, ведь это означает стабильность для обеих стран.

Об этом лидер КНР Си Цзиньпин сказал российскому диктатору Владимиру Путину в российском городе Казань на открытии саммита БРИКС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Сейчас мир переживает невиданные за последние сто лет изменения, международная обстановка переплетена с хаосом. Но я твердо верю, что дружба между Китаем и Россией продлится на протяжении поколений, и ответственность великих стран перед своими народами не изменится", - сказал Си Цзиньпин Путину.

Он также заявил, что сотрудничество в группе БРИКС является "важнейшей платформой для солидарности и сотрудничества между странами с формирующимся рынком и развивающимися странами в современном мире".

Си Цзиньпин утверждает, что это "главная сила в содействии реализации равноправной и упорядоченной глобальной многополярности, а также инклюзивной и толерантной экономической глобализации".

Читайте также: Си Цзиньпин приказал ракетным войскам Китая усилить боевой потенциал

Ранее Цензор.НЕТ также сообщал, что российский диктатор Владимир Путин встретился с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС.

Автор: 

Китай (3045) путин владимир (31565) Си Цзиньпин (301) БРИКС (52)


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Топ комментарии
+34
В перекладі на людську-"ми увергли світ в хаос і тепер дружимо та посміхаємося".
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23.10.2024 07:32 Ответить
+18
Гарний кітаєць -........Мабуть прави свого часу були японці.....
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23.10.2024 07:38 Ответить
+17
сі цзіньпін брехливий лицемірний покидьок...
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23.10.2024 07:36 Ответить
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"Сі Цзіньпін - Путіну: Світ у хаосі, але... нам пох!" Джерело:
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23.10.2024 07:29 Ответить
То Сі сказав, що виїбе *****!
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23.10.2024 08:08 Ответить
авжеж !

Сі замолоду був ху..й-венбіном 😂👍

.
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23.10.2024 09:33 Ответить
Москва - Пекин
Русский с китайцем братья навек....
...Сталин и Мао слушают вас...
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23.10.2024 11:58 Ответить
авжеж!
авжеж!
протягом поколінь
ще я малим трусився від можливої ядерної війни з Китаєм та їх міліоних армій хунвейбінів після

"дружнього конфлікту на Даманському"

😂👍
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23.10.2024 09:31 Ответить
Було таке. Пообіймалися та розішлися.
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23.10.2024 09:35 Ответить
В перекладі на людську-"ми увергли світ в хаос і тепер дружимо та посміхаємося".
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23.10.2024 07:32 Ответить
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23.10.2024 08:45 Ответить
не вистачає курви лули да сильви 😂👍
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23.10.2024 11:15 Ответить
Це монгольський принцип. За переконаннями монголів, увесь світ за межами Золотої Орди занурений у хаос, а покликання Орди - прийти і цей хаос впорядкувати.
Тому схема проста: спочатку створюємо хаос, потім йдемо впорядковувати.
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23.10.2024 08:57 Ответить
Китай = Піднебесна

а решта світу у ..івні
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23.10.2024 11:17 Ответить
Сюрр якийсь...
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23.10.2024 07:35 Ответить
Та ні, тут працює прислів'я: Скажи мені, хто тввй друг і я скажу, хто ти.
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23.10.2024 08:20 Ответить
сі цзіньпін брехливий лицемірний покидьок...
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23.10.2024 07:36 Ответить
А чим іншим, ніж покидьком може бути політик, який зміняє под себе конституцію. Сі змінив і тепер сидить третій срок, і мабуть пожиттєво. Про *****- мовчу. Чикчирик- теж саме. Одина з ознак фашизму(науково доведена)- незмінність влади.
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23.10.2024 08:17 Ответить
"Дружити" з кацапами можна тільки з сокирою в руках.
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23.10.2024 07:37 Ответить
Гарний кітаєць -........Мабуть прави свого часу були японці.....
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23.10.2024 07:38 Ответить
«Світ в хаосі - ми зробили їх разом
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23.10.2024 07:39 Ответить
дружба поколінь)))))) Халхін Гол, шедевр цієї дружби.. духовная скрєпа.. рюськє-кітаєць браття навєк
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23.10.2024 07:48 Ответить
Взагалі то це Монголія, а билися там з японцями.
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23.10.2024 08:25 Ответить
Какаяразніца
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23.10.2024 08:39 Ответить
Ну ми зрозуміли, що це про о. Даманскій
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23.10.2024 08:52 Ответить
Так це ж було вже!

https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q="русский+с+китайцем+братья+навек"&mid=06A3E1C3785C9242FF9106A3E1C3785C9242FF91&FORM=VIRE
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23.10.2024 07:53 Ответить
масква - пєкін або рускій с кітайцем братья навєк
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23.10.2024 08:51 Ответить
Кацапи ******* дрючьбу. Тепер у них головним дрюкальщиком Китай. Ну і ми по мірі сил дрюкаємо кацапню "в усмерть".
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23.10.2024 07:54 Ответить
Жовтоморде *****
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23.10.2024 07:55 Ответить
"пісаючий старчик"
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23.10.2024 07:56 Ответить
Вірніше - серущій
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23.10.2024 08:51 Ответить
Дуже скоро жовтопикий скаже, що вони з москалями один народ, а якщо ***** проти, то це його проблеми
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23.10.2024 08:03 Ответить
Росія буде великою Північною Кореєю, придатком Китаю.
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23.10.2024 08:07 Ответить
Кацапія буде Північним Китаєм
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23.10.2024 08:52 Ответить
То ковідом терзали світ китайці, а відтепер повномасштабна війна в центрі Європи. А що далі буде, ще невідомо! В Америці вибори, та і мексіканці наступають, а Європа- в солодкому сні, який нібито захищає від ескалації військових дій!
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23.10.2024 08:09 Ответить
Тільки Амур ще не поділили. А коли писали історичних книги про Хабарова та Пояркова, то навіть там росіяни воювали не проти китайців, а проти манджур які були у владі на той момент в Китаї.
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23.10.2024 08:11 Ответить
Два ***** из ларца, одинакових с лица.
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23.10.2024 08:15 Ответить
Світ буде в хаосі поки одних знову не загонять в болота а інших в рисові поля по коліна в воді .
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23.10.2024 08:22 Ответить
Шоб ви здохли, тварі.
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23.10.2024 08:23 Ответить
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23.10.2024 08:29 Ответить
Ще повинні поряд дівчатка танцювати "Лебедине озеро"
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23.10.2024 08:41 Ответить
а ось і дівчатка

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23.10.2024 09:15 Ответить
Шкода, що нам нема чим ввалити по казані..
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23.10.2024 08:29 Ответить
Коли цікаво, дружба була особливо міцна? Тоді, коли квзачкі топили китайців в Амурі? Чи тоді, коли китайці відрізали голови росіянам на острові Даманський? "Пограничник, помни! В километре от тебя, озверелый китаец!"
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23.10.2024 08:30 Ответить
Гм...якщо "але" замінити на "тому"...
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23.10.2024 08:38 Ответить
Величие принадлежит Всевышнему,а ваше высокомерие закончится вашей смертью и надеюсь в аду
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23.10.2024 08:46 Ответить
ти червоне падло і створило цей хаос
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23.10.2024 08:48 Ответить
Кабзон на вас обох
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23.10.2024 08:54 Ответить
Вже стілки раз "дружили" на віки.....
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23.10.2024 09:02 Ответить
Так і сказав - дружити будемо до уралу
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23.10.2024 09:55 Ответить
Старе чмо
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23.10.2024 10:27 Ответить
Те саме казали гітлер і сталін
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23.10.2024 11:21 Ответить
Щось це мені нагадує


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23.10.2024 11:47 Ответить
 
 