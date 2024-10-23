Си Цзиньпин - Путину: Мир - в хаосе, но дружба между Китаем и Россией будет продолжаться в течение поколений
Китай и Россия будут продолжать сотрудничество на протяжении многих поколений, ведь это означает стабильность для обеих стран.
Об этом лидер КНР Си Цзиньпин сказал российскому диктатору Владимиру Путину в российском городе Казань на открытии саммита БРИКС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Сейчас мир переживает невиданные за последние сто лет изменения, международная обстановка переплетена с хаосом. Но я твердо верю, что дружба между Китаем и Россией продлится на протяжении поколений, и ответственность великих стран перед своими народами не изменится", - сказал Си Цзиньпин Путину.
Он также заявил, что сотрудничество в группе БРИКС является "важнейшей платформой для солидарности и сотрудничества между странами с формирующимся рынком и развивающимися странами в современном мире".
Си Цзиньпин утверждает, что это "главная сила в содействии реализации равноправной и упорядоченной глобальной многополярности, а также инклюзивной и толерантной экономической глобализации".
Ранее Цензор.НЕТ также сообщал, что российский диктатор Владимир Путин встретился с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС.
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Сі замолоду був ху..й-венбіном 😂👍
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Русский с китайцем братья навек....
...Сталин и Мао слушают вас...
авжеж!
протягом поколінь
ще я малим трусився від можливої ядерної війни з Китаєм та їх міліоних армій хунвейбінів після
"дружнього конфлікту на Даманському"
😂👍
Тому схема проста: спочатку створюємо хаос, потім йдемо впорядковувати.
а решта світу у ..івні
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