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Сі Цзіньпін - Путіну: Світ у хаосі, але дружба між Китаєм і Росією триватиме протягом поколінь

Сі Цзіньпін та Путін

Китай та Росія продовжуватимуть співпрацю упродовж багатьох поколінь, адже це означає стабільність для обох країн.

Про це лідер КНР Сі Цзіньпін сказав російському диктатору Володимиру Путіну у російському місті Казань на відкритті саміту БРІКС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters

"Наразі світ переживає небачені за останні сто років зміни, міжнародна обстановка переплетена з хаосом. Але я твердо вірю, що дружба між Китаєм і Росією триватиме протягом поколінь, і відповідальність великих країн перед своїми народами не зміниться", - сказав Сі Цзіньпін Путіну.

Він також заявив, що співпраця у групі БРІКС є "найважливішою платформою для солідарності та співпраці між країнами з ринком, що формується, і країнами, що розвиваються, в сучасному світі".

Сі Цзіньпін стверджує, що це "головна сила у сприянні реалізації рівноправної та впорядкованої глобальної багатополярності, а також інклюзивної та толерантної економічної глобалізації".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін прибув на саміт БРІКС у РФ: він зустрінеться з Путіним. ВIДЕО

Раніше Цензор.НЕТ також повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном в рамках саміту БРІКС.

Автор: 

Китай (4703) путін володимир (24125) Сі Цзіньпін (335) БРІКС (63)


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Топ коментарі
+34
В перекладі на людську-"ми увергли світ в хаос і тепер дружимо та посміхаємося".
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23.10.2024 07:32 Відповісти
+18
Гарний кітаєць -........Мабуть прави свого часу були японці.....
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23.10.2024 07:38 Відповісти
+17
сі цзіньпін брехливий лицемірний покидьок...
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23.10.2024 07:36 Відповісти
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"Сі Цзіньпін - Путіну: Світ у хаосі, але... нам пох!" Джерело:
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23.10.2024 07:29 Відповісти
То Сі сказав, що виїбе *****!
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23.10.2024 08:08 Відповісти
авжеж !

Сі замолоду був ху..й-венбіном 😂👍

.
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23.10.2024 09:33 Відповісти
Москва - Пекин
Русский с китайцем братья навек....
...Сталин и Мао слушают вас...
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23.10.2024 11:58 Відповісти
авжеж!
авжеж!
протягом поколінь
ще я малим трусився від можливої ядерної війни з Китаєм та їх міліоних армій хунвейбінів після

"дружнього конфлікту на Даманському"

😂👍
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23.10.2024 09:31 Відповісти
Було таке. Пообіймалися та розішлися.
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23.10.2024 09:35 Відповісти
В перекладі на людську-"ми увергли світ в хаос і тепер дружимо та посміхаємося".
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23.10.2024 07:32 Відповісти
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23.10.2024 08:45 Відповісти
не вистачає курви лули да сильви 😂👍
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23.10.2024 11:15 Відповісти
Це монгольський принцип. За переконаннями монголів, увесь світ за межами Золотої Орди занурений у хаос, а покликання Орди - прийти і цей хаос впорядкувати.
Тому схема проста: спочатку створюємо хаос, потім йдемо впорядковувати.
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23.10.2024 08:57 Відповісти
Китай = Піднебесна

а решта світу у ..івні
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23.10.2024 11:17 Відповісти
Сюрр якийсь...
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23.10.2024 07:35 Відповісти
Та ні, тут працює прислів'я: Скажи мені, хто тввй друг і я скажу, хто ти.
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23.10.2024 08:20 Відповісти
сі цзіньпін брехливий лицемірний покидьок...
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23.10.2024 07:36 Відповісти
А чим іншим, ніж покидьком може бути політик, який зміняє под себе конституцію. Сі змінив і тепер сидить третій срок, і мабуть пожиттєво. Про *****- мовчу. Чикчирик- теж саме. Одина з ознак фашизму(науково доведена)- незмінність влади.
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23.10.2024 08:17 Відповісти
"Дружити" з кацапами можна тільки з сокирою в руках.
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23.10.2024 07:37 Відповісти
Гарний кітаєць -........Мабуть прави свого часу були японці.....
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23.10.2024 07:38 Відповісти
«Світ в хаосі - ми зробили їх разом
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23.10.2024 07:39 Відповісти
дружба поколінь)))))) Халхін Гол, шедевр цієї дружби.. духовная скрєпа.. рюськє-кітаєць браття навєк
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23.10.2024 07:48 Відповісти
Взагалі то це Монголія, а билися там з японцями.
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23.10.2024 08:25 Відповісти
Какаяразніца
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23.10.2024 08:39 Відповісти
Ну ми зрозуміли, що це про о. Даманскій
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23.10.2024 08:52 Відповісти
Так це ж було вже!

https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q="русский+с+китайцем+братья+навек"&mid=06A3E1C3785C9242FF9106A3E1C3785C9242FF91&FORM=VIRE
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23.10.2024 07:53 Відповісти
масква - пєкін або рускій с кітайцем братья навєк
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23.10.2024 08:51 Відповісти
Кацапи ******* дрючьбу. Тепер у них головним дрюкальщиком Китай. Ну і ми по мірі сил дрюкаємо кацапню "в усмерть".
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23.10.2024 07:54 Відповісти
Жовтоморде *****
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23.10.2024 07:55 Відповісти
"пісаючий старчик"
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23.10.2024 07:56 Відповісти
Вірніше - серущій
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23.10.2024 08:51 Відповісти
Дуже скоро жовтопикий скаже, що вони з москалями один народ, а якщо ***** проти, то це його проблеми
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23.10.2024 08:03 Відповісти
Росія буде великою Північною Кореєю, придатком Китаю.
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23.10.2024 08:07 Відповісти
Кацапія буде Північним Китаєм
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23.10.2024 08:52 Відповісти
То ковідом терзали світ китайці, а відтепер повномасштабна війна в центрі Європи. А що далі буде, ще невідомо! В Америці вибори, та і мексіканці наступають, а Європа- в солодкому сні, який нібито захищає від ескалації військових дій!
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23.10.2024 08:09 Відповісти
Тільки Амур ще не поділили. А коли писали історичних книги про Хабарова та Пояркова, то навіть там росіяни воювали не проти китайців, а проти манджур які були у владі на той момент в Китаї.
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23.10.2024 08:11 Відповісти
Два ***** из ларца, одинакових с лица.
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23.10.2024 08:15 Відповісти
Світ буде в хаосі поки одних знову не загонять в болота а інших в рисові поля по коліна в воді .
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23.10.2024 08:22 Відповісти
Шоб ви здохли, тварі.
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23.10.2024 08:23 Відповісти
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23.10.2024 08:29 Відповісти
Ще повинні поряд дівчатка танцювати "Лебедине озеро"
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23.10.2024 08:41 Відповісти
а ось і дівчатка

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23.10.2024 09:15 Відповісти
Шкода, що нам нема чим ввалити по казані..
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23.10.2024 08:29 Відповісти
Коли цікаво, дружба була особливо міцна? Тоді, коли квзачкі топили китайців в Амурі? Чи тоді, коли китайці відрізали голови росіянам на острові Даманський? "Пограничник, помни! В километре от тебя, озверелый китаец!"
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23.10.2024 08:30 Відповісти
Гм...якщо "але" замінити на "тому"...
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23.10.2024 08:38 Відповісти
Величие принадлежит Всевышнему,а ваше высокомерие закончится вашей смертью и надеюсь в аду
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23.10.2024 08:46 Відповісти
ти червоне падло і створило цей хаос
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23.10.2024 08:48 Відповісти
Кабзон на вас обох
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23.10.2024 08:54 Відповісти
Вже стілки раз "дружили" на віки.....
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23.10.2024 09:02 Відповісти
Так і сказав - дружити будемо до уралу
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23.10.2024 09:55 Відповісти
Старе чмо
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23.10.2024 10:27 Відповісти
Те саме казали гітлер і сталін
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23.10.2024 11:21 Відповісти
Щось це мені нагадує


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23.10.2024 11:47 Відповісти
 
 