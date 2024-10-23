Сі Цзіньпін - Путіну: Світ у хаосі, але дружба між Китаєм і Росією триватиме протягом поколінь
Китай та Росія продовжуватимуть співпрацю упродовж багатьох поколінь, адже це означає стабільність для обох країн.
Про це лідер КНР Сі Цзіньпін сказав російському диктатору Володимиру Путіну у російському місті Казань на відкритті саміту БРІКС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Наразі світ переживає небачені за останні сто років зміни, міжнародна обстановка переплетена з хаосом. Але я твердо вірю, що дружба між Китаєм і Росією триватиме протягом поколінь, і відповідальність великих країн перед своїми народами не зміниться", - сказав Сі Цзіньпін Путіну.
Він також заявив, що співпраця у групі БРІКС є "найважливішою платформою для солідарності та співпраці між країнами з ринком, що формується, і країнами, що розвиваються, в сучасному світі".
Сі Цзіньпін стверджує, що це "головна сила у сприянні реалізації рівноправної та впорядкованої глобальної багатополярності, а також інклюзивної та толерантної економічної глобалізації".
Раніше Цензор.НЕТ також повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном в рамках саміту БРІКС.
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Сі замолоду був ху..й-венбіном 😂👍
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Русский с китайцем братья навек....
...Сталин и Мао слушают вас...
авжеж!
протягом поколінь
ще я малим трусився від можливої ядерної війни з Китаєм та їх міліоних армій хунвейбінів після
"дружнього конфлікту на Даманському"
😂👍
Тому схема проста: спочатку створюємо хаос, потім йдемо впорядковувати.
а решта світу у ..івні
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