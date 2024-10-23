Путін та Сі Цзіньпін обговорили ситуацію в Україні під час зустрічі на саміті БРІКС
Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном в рамках саміту БРІКС.
Про це пише російська служба Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Прессеркетар господаря Кремля Дмитро Пєсков розповів, що Путін та Сі довго обговорювали ситуацію в Україні, двосторонні відносини, загалом міжнародну ситуацію, порядок денний БРІКС, а також "намітили основні параметри подальших контактів для продовження діалогу".
Російський диктатор Путін також сказав Сі, що Москва має намір і далі нарощувати координацію з Пекіном на "всіх міжнародних майданчиках".
Топ коментарі
+8 Роман Агафонов
показати весь коментар23.10.2024 05:49 Відповісти Посилання
+7 Luiza
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+7 gemixx11 #587387
показати весь коментар23.10.2024 03:02 Відповісти Посилання
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хитрі жовтопикі макаки
.
і як все змінилось-- до пуйла вже їхати не в заадло а наше чмо просрало все
ну збирались там вони не просто пуйла провідати --і до чого вони домовились то ніхто не знає .
А Трап ще тільки мріє приєднатися і станцювати
( ну як виберуть) з цими лютими ворогами України !
Питання: чи надовго ще вистачить одного ***** для Китаю, щоби правити пітьмою і його "податним людом" на знищення?