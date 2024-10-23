Путін та Сі Цзіньпін обговорили ситуацію в Україні під час зустрічі на саміті БРІКС

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном в рамках саміту БРІКС.

Про це пише російська служба Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Прессеркетар господаря Кремля Дмитро Пєсков розповів, що Путін та Сі довго обговорювали ситуацію в Україні, двосторонні відносини, загалом міжнародну ситуацію, порядок денний БРІКС, а також "намітили основні параметри подальших контактів для продовження діалогу".

Російський диктатор Путін також сказав Сі, що Москва має намір і далі нарощувати координацію з Пекіном на "всіх міжнародних майданчиках".

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