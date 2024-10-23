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Новини
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Путін та Сі Цзіньпін обговорили ситуацію в Україні під час зустрічі на саміті БРІКС

Путін та Сі Цзіньпін

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном в рамках саміту БРІКС.

Про це пише російська служба Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Прессеркетар господаря Кремля Дмитро Пєсков розповів, що Путін та Сі довго обговорювали ситуацію в Україні, двосторонні відносини, загалом міжнародну ситуацію, порядок денний БРІКС, а також "намітили основні параметри подальших контактів для продовження діалогу".

Російський диктатор Путін також сказав Сі, що Москва має намір і далі нарощувати координацію з Пекіном на "всіх міжнародних майданчиках".

Читайте: Сі Цзіньпін прибув на саміт БРІКС у РФ: він зустрінеться з Путіним. ВIДЕО

Автор: 

путін володимир (24125) Сі Цзіньпін (335) БРІКС (63)


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Топ коментарі
+8
Такий і був розрахунок у пуйла на початку вторгнення, що навіть, якщо все піде не по плану, то вова зеленський все просре, і підтримку Заходу і озброєння армії. Я більше скажу, якби Зелений виродок здох від передозу років 10 тому, а шанси були непогані, то взагалі би не було ніякого вторгнення.
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23.10.2024 05:49 Відповісти
+7
Нормально китайці рулять , таку війну роз'вязали на теріторії Європи , за хліб український та надра ,готові всю московію закопати в український чорнозем !
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23.10.2024 02:16 Відповісти
+7
а лише 2 роки тому пуйло був не рукопожатний а наш лідор по всьому світі зривав аплодисменти..
і як все змінилось-- до пуйла вже їхати не в заадло а наше чмо просрало все
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23.10.2024 03:02 Відповісти
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Нормально китайці рулять , таку війну роз'вязали на теріторії Європи , за хліб український та надра ,готові всю московію закопати в український чорнозем !
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23.10.2024 02:16 Відповісти
...заодно й закопати кацапів.

хитрі жовтопикі макаки

.
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23.10.2024 02:54 Відповісти
Пісюнами мірялися.
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23.10.2024 02:44 Відповісти
Язик пині виступав в ролі лінійки
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23.10.2024 03:38 Відповісти
а лише 2 роки тому пуйло був не рукопожатний а наш лідор по всьому світі зривав аплодисменти..
і як все змінилось-- до пуйла вже їхати не в заадло а наше чмо просрало все
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23.10.2024 03:02 Відповісти
Такий і був розрахунок у пуйла на початку вторгнення, що навіть, якщо все піде не по плану, то вова зеленський все просре, і підтримку Заходу і озброєння армії. Я більше скажу, якби Зелений виродок здох від передозу років 10 тому, а шанси були непогані, то взагалі би не було ніякого вторгнення.
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23.10.2024 05:49 Відповісти
Ну, приїхали в Казань. І що? Всі пропозиції ***** стосовно створення антизахідної коаліції були відторгнуті. Його гості вічливо послали "по курсу руzкого воєнного корабля". ***** хотіло відмінити розрахунки в доларах і створити якусь "бріксовську кріиптовалюту". Ага, "по крксу". Активна протидія і саботаж Західних ринків. Те ж "по курсу". Ну вилизав ***** Сі. Так він це міг зробити і без свідків. А так Моді його взагалі послав. Бразилія теж послала. Казахстан відмовився вступати в Брікс. Думаю що більше слухати розумово відстале ***** ніхто не приїде. Навіть важко сказати на що вони розраховували, але той маразм який ***** продемонструвало їх точно вразив непересічною тупістю. Результат саміту не "нуль", а чистий мінус для *****. "Докерувався" дебіл...
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23.10.2024 06:48 Відповісти
так у нього ж рак і він скоро помре а рашка розвалиться -
ну збирались там вони не просто пуйла провідати --і до чого вони домовились то ніхто не знає .
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23.10.2024 07:31 Відповісти
Ото розмріялись! Рак у *****? Це неможливо з тим рівнем медичного обслуговування які він отримував з середини 90-х. ***** їх зібрав що зменшити вплив західних санкцій на *********. Але його пропозиції виявились потенційно руйнівними для "партнерів". Тому ***** був посланий в довгу еротичну подорож, а Сі виголосив йому напутню промову.
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23.10.2024 07:49 Відповісти
То була шутка юмора . Цим гівном падляка годував колись населення
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23.10.2024 12:02 Відповісти

А Трап ще тільки мріє приєднатися і станцювати
( ну як виберуть) з цими лютими ворогами України !
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23.10.2024 03:26 Відповісти
Якщо припустити, що ***** на шляху до влади було завербоване китайськими спецслужбами, то тоді одразу ж все стає на свої місця і все пояснює: і перетворення колишньої пострадянської РФії на гіперагресивне новоутворення на карті Світу - рашистську пітьму і її попадання у повну васальну залежність від КНР.
Питання: чи надовго ще вистачить одного ***** для Китаю, щоби правити пітьмою і його "податним людом" на знищення?
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23.10.2024 06:12 Відповісти
Думали, як капітулювати перед планом зеленського, так щоб не втратити обличча...
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23.10.2024 06:24 Відповісти
"План зєлєнского" за визначенням може бути лише тоді коли у зєлєнского будуть власні гроші та всі засоби для реалізації "свого плану". У зєлєнского не план, а прохання та хотєлки. Як казала моя бабуся "родив бог на пана, а грошей не дав"...
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23.10.2024 06:53 Відповісти
х..ло скавчав китайцю напад на курщину
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23.10.2024 06:30 Відповісти
Китаю вигiдна ця вiйна!
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23.10.2024 07:00 Відповісти
Чим довше ця війна буде продовжуватися тим більш невигідною для Китаю вона ставатиме. Вже сьогодні інвестори масово переводять виробництво в Індію, а будівельна, фінансова і саме головне! технологічна криза, в Китаї тільки набирають обертів. Китай тотально залежить від ринків збуту. Я, наприклад, намагаюсь принципово уникати купівлі будь чого виготовленого в Китаї. На щастя мої невеликі потреби легко задовольнити товарами інших виробників.
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23.10.2024 08:16 Відповісти
Росія буде великою Північною Кореєю, придатком Китаю.
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23.10.2024 08:03 Відповісти
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23.10.2024 08:26 Відповісти
 
 