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Сі Цзіньпін прибув на саміт БРІКС у РФ: він зустрінеться з Путіним. ВIДЕО

Лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до російського міста Казань, де 22 жовтня розпочався 16-й саміт БРІКС під головуванням РФ. 

Про прибуття голови КНР до Казані повідомляють державні китайські та російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Очікується, що переговори Сі з Путіним пройдуть у вівторок, 22 жовтня, увечері.

Деталі питань, які очільники двох держав мають намір обговорити, Пекін і Москва не повідомляють.

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"Лідери Китаю і Росії матимуть можливість зустрітися під час саміту БРІКС та провести глибокий обмін думками з питань двосторонніх відносин, а також міжнародних і регіональних питань", - сказав на брифінгу речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

Зустріч Сі з Путіним стане вже п’ятою від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Що відомо про БРІКС

Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКС (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.

Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерріш прийняв запрошення на БРІКС від Путіна, це шкодить репутації ООН, - МЗС

Автор: 

Китай (4703) путін володимир (24125) росія (66080) Сі Цзіньпін (335) БРІКС (63)


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Для кацапов: -Ваш барин приехал! На колени!
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22.10.2024 13:23 Відповісти
Сі Дзіньпіну захогілось разочок поімєть Х**ла раком.
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22.10.2024 13:24 Відповісти
Ну от і є привід є у світу пульнути по москві чим-небудь таким цікавим, далекобійним...
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22.10.2024 13:32 Відповісти
Лицемірна гидота 🤮
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22.10.2024 13:37 Відповісти
авіазавод ім.горбунова зачекався на безпілотники
та й у нижньокамську нпз засумувало без нальоту дронів
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22.10.2024 14:32 Відповісти
Вже корони не бояться, коли вже там черговий китаїскій дослідник зїсть якусь чупакабру
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22.10.2024 14:38 Відповісти
Ганьба тобі вузькоока мерзота ти підтримуєш кривавого вбивцю терориста путіна ,а всякі китайські мирні плани це просто для відволікання про злочини рашистів.
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22.10.2024 14:49 Відповісти
Це така тактика китаю на вичікування .Коли росія зовсім ослабне забрать території
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23.10.2024 05:30 Відповісти
Якщо припустити, що ***** на шляху до влади було завербоване китайськими спецслужбами, то тоді одразу ж все стає на свої місця і все пояснює: і перетворення колишньої пострадянської РФії на гіперагресивне новоутворення на карті Світу - рашистську пітьму і її попадання у повну васальну залежність від КНР.
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22.10.2024 15:19 Відповісти
 
 