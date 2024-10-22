Сі Цзіньпін прибув на саміт БРІКС у РФ: він зустрінеться з Путіним. ВIДЕО
Лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до російського міста Казань, де 22 жовтня розпочався 16-й саміт БРІКС під головуванням РФ.
Про прибуття голови КНР до Казані повідомляють державні китайські та російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Очікується, що переговори Сі з Путіним пройдуть у вівторок, 22 жовтня, увечері.
Деталі питань, які очільники двох держав мають намір обговорити, Пекін і Москва не повідомляють.
"Лідери Китаю і Росії матимуть можливість зустрітися під час саміту БРІКС та провести глибокий обмін думками з питань двосторонніх відносин, а також міжнародних і регіональних питань", - сказав на брифінгу речник МЗС КНР Лінь Цзянь.
Зустріч Сі з Путіним стане вже п’ятою від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Що відомо про БРІКС
Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКС (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.
Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.
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