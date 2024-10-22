Гутерріш прийняв запрошення на БРІКС від Путіна, це шкодить репутації ООН, - МЗС
Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву МЗС оприлюднило у соцмережі X.
"Генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Натомість він прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації ООН", - йдеться в повідомленні.
Гутерріш прибуде на саміт БРІКС
У Кремлі анонсували переговори генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша з диктатором РФ Володимиром Путіним на саміті БРІКС в російській Казані.
22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.
Топ коментарі
+14 Frol Fedoroff
показати весь коментар22.10.2024 10:10 Відповісти Посилання
+12 виталий пшеничко
показати весь коментар22.10.2024 10:07 Відповісти Посилання
+12 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар22.10.2024 10:09 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Складноскорочені слова, утворені з початкових звуків чи букв, називають абревіатурами. Абревіатуру записуємо великими буквами без крапок між ними. НАПРИКЛАД: ГЕС, ЮНЕСКО
всі світові кризи, закінчуються війнами. наполеон. перша світова. друга світова.
нажаль, україна завжди страждає. страждає, але вперто не робить висновки!!!
Гарячий лід...
Репутація ООН...
Хоча ні, "суха вода" більш реальна.
Допомогти можливо лише тому хто хоче собі допомогти, а як країна може собі допомогти коли при владі сидять зрадники та слуги ворога?..
кошмар якийсь