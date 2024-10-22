Гутерріш прийняв запрошення на БРІКС від Путіна, це шкодить репутації ООН, - МЗС

Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву МЗС оприлюднило у соцмережі X.

"Генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Натомість він прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації ООН", - йдеться в повідомленні.

Гутерріш прибуде на саміт БРІКС

У Кремлі анонсували переговори генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша з диктатором РФ Володимиром Путіним на саміті БРІКС в російській Казані.

22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.

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