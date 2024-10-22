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Новини
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Гутерріш прийняв запрошення на БРІКС від Путіна, це шкодить репутації ООН, - МЗС

МЗС засудило що генсек ООН прийняв запрошення на саміт БРІКС у Росії

Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву МЗС оприлюднило у соцмережі X.

"Генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Натомість він прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації ООН", - йдеться в повідомленні.

МЗС засудило що генсек ООН прийняв запрошення на саміт БРІКС у Росії

Гутерріш прибуде на саміт БРІКС

У Кремлі анонсували переговори генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша з диктатором РФ Володимиром Путіним на саміті БРІКС в російській Казані.

22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.

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Автор: 

МЗС (4173) Гутерріш Антоніу (394) БРІКС (63)


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Топ коментарі
+14
Нема у ООН вже ніякої репутації. Бездарні актери, дешева вистава і покидьок директор цього борделю
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22.10.2024 10:10 Відповісти
+12
Не шкодить тому чого нема.
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22.10.2024 10:07 Відповісти
+12
ЛайНОО вже давно має репутацію лише лайна-тому йому вже нічого не зашкодить-бо воно лайНОО...
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22.10.2024 10:09 Відповісти
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Не шкодить тому чого нема.
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22.10.2024 10:07 Відповісти
ЛайНОО вже давно має репутацію лише лайна-тому йому вже нічого не зашкодить-бо воно лайНОО...
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22.10.2024 10:09 Відповісти
Нема у ООН вже ніякої репутації. Бездарні актери, дешева вистава і покидьок директор цього борделю
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22.10.2024 10:10 Відповісти
... оон не є організацією з великої літери а всього навсього недоліга якихось 3,14здоболів,яка не отримала жодної перемоги за час свого існування.
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22.10.2024 10:30 Відповісти
Не вигадуй і не фантазуй. Ніхто цю контору не пише з великої літери. Але є правила украінської мови.
Складноскорочені слова, утворені з початкових звуків чи букв, називають абревіатурами. Абревіатуру записуємо великими буквами без крапок між ними. НАПРИКЛАД: ГЕС, ЮНЕСКО
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22.10.2024 10:38 Відповісти
Спробував би він це запрошення не прийняти!..
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22.10.2024 10:10 Відповісти
Лички єфрейтора б зірвали? Забрали б газпромівську пенсію? Заборонили приїзжати на оргії, де б його обсцикали наташки? (ой, то про Трампа...)
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22.10.2024 10:18 Відповісти
ну, що ж констатуємо зірковий час крємлєчмолі, в пику озабочєной переляканій западной цивілізації.
всі світові кризи, закінчуються війнами. наполеон. перша світова. друга світова.
нажаль, україна завжди страждає. страждає, але вперто не робить висновки!!!
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22.10.2024 10:11 Відповісти
Він поїхав за конвертом.
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22.10.2024 10:14 Відповісти
Нє, ну я все розумію. "Шкодить репутації ООН". Якій репутації??? Там залишилась репутація???
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22.10.2024 10:19 Відповісти
потрібно перестати платити внески всяким ООН, ОБСЄ, червоним хрестам та іншим організаціям з трьох букв і вони самі розбіжаться.
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22.10.2024 10:26 Відповісти
В Казані уламок може трибуну рознести - запроданцям на замітку.
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22.10.2024 10:20 Відповісти
овощ.
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22.10.2024 10:26 Відповісти
Організація ОзабочеНих імпотентів
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22.10.2024 10:27 Відповісти
Оту ''кантору'' пора відправляти за кацапським крейсером!
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22.10.2024 10:27 Відповісти
Щось мені підказує, що після виходу на пенсію цей Гутерріш піде менеджером в Газпром.
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22.10.2024 10:32 Відповісти
А в ООН є ще якась репутація??? Дармоїди
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22.10.2024 10:34 Відповісти
правильно Израиль послал его на... и разбомбил наблюдательный пост ООН
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22.10.2024 10:52 Відповісти
собака завжди облизує руку з котрої жере не тільки хліб,а часом ще і кості...
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22.10.2024 10:57 Відповісти
Суха вода...
Гарячий лід...
Репутація ООН...
Хоча ні, "суха вода" більш реальна.
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22.10.2024 11:09 Відповісти
Ахаха, от і всі "принципи" цього смердючого ООН і світової безпеки. Лизати сраку тому, хто сильніший, та більше платить. І по фіг, що він - фашист, геноцидник і воєнний злочинець.
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22.10.2024 11:42 Відповісти
Тобі би стільки заплатили, подивився на тебе, тільки і змогу відповісти гутерріш
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22.10.2024 12:03 Відповісти
Ізраїль оголосив Гутерріша персоною нон ґрата - він дуже любить арабських нацистів, союзників хуьла
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22.10.2024 12:28 Відповісти
Куда перешь, Гутаперешь?!
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22.10.2024 12:30 Відповісти
Клован в кріслі президента, агенти кремлядей що керують цим лідором не підриває аж ніяк репутацію України.
Допомогти можливо лише тому хто хоче собі допомогти, а як країна може собі допомогти коли при владі сидять зрадники та слуги ворога?..
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22.10.2024 12:53 Відповісти
чмошное ничтожество
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22.10.2024 14:32 Відповісти
а що ви очікували від цього старого пітуха та любітеля *****? як це падло ще займає цю кляту посаду? лізеблюд ірана, палестинців та *********

кошмар якийсь
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23.10.2024 00:24 Відповісти
 
 