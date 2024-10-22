Гутерриш принял приглашение на БРИКС от Путина, это вредит репутации ООН, - МИД

Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление МИД обнародовало в соцсети X.

"Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Вместо этого он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", - говорится в сообщении.

Гутерриш прибудет на саммит БРИКС

В Кремле анонсировали переговоры генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с диктатором РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в российской Казани.

22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.

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