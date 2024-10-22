Гутерриш принял приглашение на БРИКС от Путина, это вредит репутации ООН, - МИД
Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление МИД обнародовало в соцсети X.
"Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Вместо этого он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", - говорится в сообщении.
Гутерриш прибудет на саммит БРИКС
В Кремле анонсировали переговоры генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с диктатором РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в российской Казани.
22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.
Топ комментарии
+14 Frol Fedoroff
показать весь комментарий22.10.2024 10:10 Ответить Ссылка
+12 виталий пшеничко
показать весь комментарий22.10.2024 10:07 Ответить Ссылка
+12 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий22.10.2024 10:09 Ответить Ссылка
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Складноскорочені слова, утворені з початкових звуків чи букв, називають абревіатурами. Абревіатуру записуємо великими буквами без крапок між ними. НАПРИКЛАД: ГЕС, ЮНЕСКО
всі світові кризи, закінчуються війнами. наполеон. перша світова. друга світова.
нажаль, україна завжди страждає. страждає, але вперто не робить висновки!!!
Гарячий лід...
Репутація ООН...
Хоча ні, "суха вода" більш реальна.
Допомогти можливо лише тому хто хоче собі допомогти, а як країна може собі допомогти коли при владі сидять зрадники та слуги ворога?..
кошмар якийсь