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Гутерриш принял приглашение на БРИКС от Путина, это вредит репутации ООН, - МИД

МЗС засудило що генсек ООН прийняв запрошення на саміт БРІКС у Росії

Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление МИД обнародовало в соцсети X.

"Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Вместо этого он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", - говорится в сообщении.

МЗС засудило що генсек ООН прийняв запрошення на саміт БРІКС у Росії

Гутерриш прибудет на саммит БРИКС

В Кремле анонсировали переговоры генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с диктатором РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в российской Казани.

22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Бразилии Лула да Силва не приедет в Россию на саммит БРИКС из-за травмы головы

Автор: 

МИД (7001) Гутерриш Антониу (340) БРИКС (52)


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Топ комментарии
+14
Нема у ООН вже ніякої репутації. Бездарні актери, дешева вистава і покидьок директор цього борделю
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22.10.2024 10:10 Ответить
+12
Не шкодить тому чого нема.
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22.10.2024 10:07 Ответить
+12
ЛайНОО вже давно має репутацію лише лайна-тому йому вже нічого не зашкодить-бо воно лайНОО...
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22.10.2024 10:09 Ответить
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Не шкодить тому чого нема.
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22.10.2024 10:07 Ответить
ЛайНОО вже давно має репутацію лише лайна-тому йому вже нічого не зашкодить-бо воно лайНОО...
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22.10.2024 10:09 Ответить
Нема у ООН вже ніякої репутації. Бездарні актери, дешева вистава і покидьок директор цього борделю
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22.10.2024 10:10 Ответить
... оон не є організацією з великої літери а всього навсього недоліга якихось 3,14здоболів,яка не отримала жодної перемоги за час свого існування.
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22.10.2024 10:30 Ответить
Не вигадуй і не фантазуй. Ніхто цю контору не пише з великої літери. Але є правила украінської мови.
Складноскорочені слова, утворені з початкових звуків чи букв, називають абревіатурами. Абревіатуру записуємо великими буквами без крапок між ними. НАПРИКЛАД: ГЕС, ЮНЕСКО
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22.10.2024 10:38 Ответить
Спробував би він це запрошення не прийняти!..
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22.10.2024 10:10 Ответить
Лички єфрейтора б зірвали? Забрали б газпромівську пенсію? Заборонили приїзжати на оргії, де б його обсцикали наташки? (ой, то про Трампа...)
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22.10.2024 10:18 Ответить
ну, що ж констатуємо зірковий час крємлєчмолі, в пику озабочєной переляканій западной цивілізації.
всі світові кризи, закінчуються війнами. наполеон. перша світова. друга світова.
нажаль, україна завжди страждає. страждає, але вперто не робить висновки!!!
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22.10.2024 10:11 Ответить
Він поїхав за конвертом.
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22.10.2024 10:14 Ответить
Нє, ну я все розумію. "Шкодить репутації ООН". Якій репутації??? Там залишилась репутація???
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22.10.2024 10:19 Ответить
потрібно перестати платити внески всяким ООН, ОБСЄ, червоним хрестам та іншим організаціям з трьох букв і вони самі розбіжаться.
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22.10.2024 10:26 Ответить
В Казані уламок може трибуну рознести - запроданцям на замітку.
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22.10.2024 10:20 Ответить
овощ.
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22.10.2024 10:26 Ответить
Організація ОзабочеНих імпотентів
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22.10.2024 10:27 Ответить
Оту ''кантору'' пора відправляти за кацапським крейсером!
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22.10.2024 10:27 Ответить
Щось мені підказує, що після виходу на пенсію цей Гутерріш піде менеджером в Газпром.
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22.10.2024 10:32 Ответить
А в ООН є ще якась репутація??? Дармоїди
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22.10.2024 10:34 Ответить
правильно Израиль послал его на... и разбомбил наблюдательный пост ООН
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22.10.2024 10:52 Ответить
собака завжди облизує руку з котрої жере не тільки хліб,а часом ще і кості...
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22.10.2024 10:57 Ответить
Суха вода...
Гарячий лід...
Репутація ООН...
Хоча ні, "суха вода" більш реальна.
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22.10.2024 11:09 Ответить
Ахаха, от і всі "принципи" цього смердючого ООН і світової безпеки. Лизати сраку тому, хто сильніший, та більше платить. І по фіг, що він - фашист, геноцидник і воєнний злочинець.
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22.10.2024 11:42 Ответить
Тобі би стільки заплатили, подивився на тебе, тільки і змогу відповісти гутерріш
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22.10.2024 12:03 Ответить
Ізраїль оголосив Гутерріша персоною нон ґрата - він дуже любить арабських нацистів, союзників хуьла
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22.10.2024 12:28 Ответить
Куда перешь, Гутаперешь?!
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22.10.2024 12:30 Ответить
Клован в кріслі президента, агенти кремлядей що керують цим лідором не підриває аж ніяк репутацію України.
Допомогти можливо лише тому хто хоче собі допомогти, а як країна може собі допомогти коли при владі сидять зрадники та слуги ворога?..
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22.10.2024 12:53 Ответить
чмошное ничтожество
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22.10.2024 14:32 Ответить
а що ви очікували від цього старого пітуха та любітеля *****? як це падло ще займає цю кляту посаду? лізеблюд ірана, палестинців та *********

кошмар якийсь
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23.10.2024 00:24 Ответить
 
 