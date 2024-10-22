В Кремле говорят, что генсек ООН Гутерриш приедет на саммит БРИКС в Россию

В Кремле анонсировали переговоры генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с диктатором РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в российской Казани.

Об этом заявил помощник российского диктатора по международным делам Юрий Ушаков, пишет Deutsche Welle, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Ушакова, двусторонние переговоры состоятся 24 октября. Других подробностей визита генсека ООН он не озвучил.

Отмечается, что это будет первый визит Гуттериша в Россию с апреля 2022 года.

Российская сторона утверждает, что в целом саммит БРИКС посетят представители 36 стран и шести международных организаций.

Также читайте: Президент Бразилии Лула да Силва не приедет в Россию на саммит БРИКС из-за травмы головы

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что диктатор РФ Владимир Путин будет продвигать свое видение окончания войны против Украины на саммите БРИКС.

Также президент назвал "плохим сигналом" то, что Россия работает над приглашением на это мероприятие генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нобелевскую премию мира может получить генсек ООН Гутерриш. Среди фаворитов оказался и Зеленский, - Reuters