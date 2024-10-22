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В Кремле говорят, что генсек ООН Гутерриш приедет на саммит БРИКС в Россию

У Кремлі кажуть, що генсек ООН Гутерріш приїде на саміт БРІКС в Росію

В Кремле анонсировали переговоры генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с диктатором РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в российской Казани.

Об этом заявил помощник российского диктатора по международным делам Юрий Ушаков, пишет Deutsche Welle, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Ушакова, двусторонние переговоры состоятся 24 октября. Других подробностей визита генсека ООН он не озвучил.

Отмечается, что это будет первый визит Гуттериша в Россию с апреля 2022 года.

Российская сторона утверждает, что в целом саммит БРИКС посетят представители 36 стран и шести международных организаций.

Также читайте: Президент Бразилии Лула да Силва не приедет в Россию на саммит БРИКС из-за травмы головы

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что диктатор РФ Владимир Путин будет продвигать свое видение окончания войны против Украины на саммите БРИКС.

Также президент назвал "плохим сигналом" то, что Россия работает над приглашением на это мероприятие генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нобелевскую премию мира может получить генсек ООН Гутерриш. Среди фаворитов оказался и Зеленский, - Reuters

Автор: 

россия (96184) саммит (1196) Гутерриш Антониу (340) БРИКС (52)


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Топ комментарии
+11
сподіваюсь на атаку БПЛА на КПЗ найближчими днями. Це вдвічі скоротить список бажаючих припхатись на глобальнопівденний *********.
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22.10.2024 00:18 Ответить
+10
гуттериш будет пожимать руку диктатору и улыбаться .....

А ***** только этого и надо !!!Мол смотрите приехали на поклон...
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22.10.2024 00:11 Ответить
+9
Це міжнародний скандал. Генсек ООН явно корумпований і повинен негайно піти у відставку.
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22.10.2024 00:19 Ответить
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Кривавий гуттереш буле дати руку кривавому хутину
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22.10.2024 00:08 Ответить
До цього ....оца треба віднестися так як зробив Ізраїль- не гідний він керувати ООН?!
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22.10.2024 04:42 Ответить
на самміт G7 та НАТО Гутьєреш не ходить...
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22.10.2024 00:08 Ответить
там половина робить вигляд, що його не помічають.
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22.10.2024 00:13 Ответить
І Хамас підтримував якщо я правильно пам'ятаю.
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22.10.2024 00:15 Ответить
Хто ж його туди пустить?
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22.10.2024 03:23 Ответить
А що той португалець вирішувати може. Зараз всі притомні забили на ООН те, чим Блазень нібито грав на фортепіано.
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22.10.2024 00:09 Ответить
аванс вже дали?
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22.10.2024 00:10 Ответить
Добавку до пенсії.
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22.10.2024 00:14 Ответить
гуттериш будет пожимать руку диктатору и улыбаться .....

А ***** только этого и надо !!!Мол смотрите приехали на поклон...
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22.10.2024 00:11 Ответить
Цьому покидьку у пеклі окремий казан заготовано.

З додаванням сірчаної кислоти.
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22.10.2024 00:12 Ответить
Я не певний щодо пекла. А от дронів на аеропорт коли він сідатиме не завадило б.
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22.10.2024 03:22 Ответить
Може й добре, що ховатися перестав.
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22.10.2024 00:12 Ответить
А можна оцю гн@ду запросити у Покровськ чи Куп"янськ на тиждень відпочити?
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22.10.2024 00:14 Ответить
сподіваюсь на атаку БПЛА на КПЗ найближчими днями. Це вдвічі скоротить список бажаючих припхатись на глобальнопівденний *********.
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22.10.2024 00:18 Ответить
Це міжнародний скандал. Генсек ООН явно корумпований і повинен негайно піти у відставку.
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22.10.2024 00:19 Ответить
Що ви хочете від президента Соціалістичного Інтернаціоналу?
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22.10.2024 03:20 Ответить
Гюттерюшь соскучился за сексом с маленькими мальчиками или просто за деньгами?
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22.10.2024 00:32 Ответить
Ізраїль за таке оголосив би його персоною нон грата
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22.10.2024 00:53 Ответить
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22.10.2024 01:09 Ответить
Цього лайноїда МЗС повинно зробити персоною нонграта в Україні і вимагати його усунення з посади секретаря отого обзабоченського кагалу
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22.10.2024 01:16 Ответить
Нє ну це вже край.. а в Гаагу він не хоче поїхати, місце кацапській гниді нагріти
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22.10.2024 01:20 Ответить
А чого лише в росію? Нехай заїде в Афганістан до талібів, в КНР перерізати червону стрічку на новому лагері для уйгурів, в Сектор Газа сфотографується на фоні взятих в полон ХАМАС цивільних, с Сомалі до піратів і т.п. Зробить "турне слави ООН". Це ж тепер рівень цієї організації - політична імпотенція і обійми з убивцями.
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22.10.2024 01:53 Ответить
Правильною відповіддю було б оголошення Гутереша персоною нон-грата.
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22.10.2024 03:19 Ответить
злочинець іде дл злочинця...ООН це богодєльня Кремля..
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22.10.2024 04:45 Ответить
Израиль правильно послал оон на..., и разбомбил их наблюдательный пункт
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22.10.2024 06:41 Ответить
Танк ЦАХАЛ обстрелял сторожевую вышку ООН
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22.10.2024 06:43 Ответить
Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата и обвинил его в «поддержке террористов»
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22.10.2024 06:44 Ответить
https://korrespondent.net/world/4725156-v-rf-prohremely-vzryvy-horiat-spyrtzavody В РФ прогремели взрывы, горят спиртзаводы
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22.10.2024 07:15 Ответить
Никогда агент Гутьерреш не был так близок к провалу
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22.10.2024 08:10 Ответить
Всі хто приїде до кривавого тирана в казань є ворогами України ,значить вони підтримують геноцид рашиської орди, пора речі називати своїми іменами.
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22.10.2024 08:27 Ответить
А ЗЕ! не взяли?! Абидно!
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22.10.2024 08:42 Ответить
 
 