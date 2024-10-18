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Путин будет продвигать свою позицию относительно окончания войны против Украины на саммите БРИКС, - Зеленский

Зеленський вважає, що Путін просуватиме своє бачення завершення війни на саміті БРІКС

На саммите БРИКС+, который состоится в российской Казани на следующей неделе, диктатор РФ Владимир Путин будет продвигать свое видение окончания войны.

Об этом в эфире телемарафона заявил президент Владимир Зеленский, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский считает, что партнеры Украины должны сделать все, чтобы страны, которые будут участвовать в этом саммите, были представлены не на высоком уровне.

"БРИКС помогает Путину показать миру и прежде всего своему обществу, что нет изоляции России. Я считаю, что партнеры должны больше работать, чтобы к Путину приехали не все на уровне лидеров. Мне кажется, это важно", - заявил глава государства.

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По мнению Зеленского, глава Кремля на саммите БРИКС будет продвигать свое видение завершения войны, которую он начал против Украины.

"Он (Путин, - ред.) понимает, что нет США, нет Европы, есть большие у него вопросы с Азиатским пространством и арабские страны разделены. Поэтому Путину было нужно найти понятную площадку. БРИКС - понятная площадка для него, но я считаю, что он будет строить на этой площадке не экономические отношения, а самое главное - его видение, как закончить войну", - сказал украинский лидер.

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Зеленский отметил, что это "проблемный вопрос", его обсуждали и с Белым домом. "Плохим сигналом" президент назвал и то, что Россия работает над приглашением на это мероприятие генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша.

"Фактически, Россия пытается сейчас свой первый "саммит мира" устроить. Так и есть, но они не могут сделать "саммит мира", потому что у них нет такого большого количества поддержки, как у Украины, но они делают шаг. Но поверьте мне, это просто будет неформальный диалог о том, как закончить войну. То есть они (Россия, - ред.) специально хотят разделить единство мировых лидеров вокруг Украины", - добавил глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20835) путин владимир (31544) саммит (1193) БРИКС (52)


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***** может просувать что угодно и кому угодно но он просунет своего вялого только тому кто расставит ноги.
А насчет того что нужно делать все чтобі лидеры стран не ехали к ***** на Брикс, так ты же своими ежедневными разговорами о переговорах с *****м, само делаешь все для того чтобы все наоборот ехали к ***** налаживать отношения
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18.10.2024 22:38 Ответить
"...Я вважаю, що партнери повинні більше працювати..."

У цій фразі, по Фрейду - весь Зеленський. Повинні працювати і нести відповідальність усі, окрім нього. Але є обгрунтована підозра, що то не спроста - адже щоб ефективно працювати то треба мати хоч якісь мізки.
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18.10.2024 22:43 Ответить
Факін шіт, говноКомандуючий!
Не забагато уваги до фейко-рашкових вистав?!
То на їх "конституцію" більше уваги, чим на НАШУ (що на паузі).
То за фейко-виставою БРІКС стежиш та хвилюєшся, більше чим за Самітом НАТО.
Досі совкова болячка "вилизувати маскальского царя" не відпускає?
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18.10.2024 22:51 Ответить
Токаєв непогано охарактеризував те БРІКС фразою "давайте ви нас туди не запрошуватимете приблизно ніколи"... та і дійсно компанія трохи різношорстна: Китай, якісь два племені з африки, Бразилія і Індія, Індія ж з Китаєм лєпші друзі а тут ще цей дегенерат пуйло почне розповідати ахінею що він не обісрався а все саме так і планував, за три дня він вже давно всіх переміг а тепер залишки нато перемагає
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19.10.2024 00:06 Ответить
А навіщо , ти ІУДА , продав Азербайджану за копійки стратегічну галузь титану Цє схема ! Азербайджан вступає к рускім нацистам до БРІКС Нашим титаном путлер будє бомбити Україну
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19.10.2024 00:36 Ответить
Вже втретє за добу розповідають про хвору істоту з боліт, давно не чутно було. Ще вчора я почав бува, хвилюватися: невже воно Zдохло?
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19.10.2024 07:57 Ответить
 
 