Путин будет продвигать свою позицию относительно окончания войны против Украины на саммите БРИКС, - Зеленский
На саммите БРИКС+, который состоится в российской Казани на следующей неделе, диктатор РФ Владимир Путин будет продвигать свое видение окончания войны.
Об этом в эфире телемарафона заявил президент Владимир Зеленский, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский считает, что партнеры Украины должны сделать все, чтобы страны, которые будут участвовать в этом саммите, были представлены не на высоком уровне.
"БРИКС помогает Путину показать миру и прежде всего своему обществу, что нет изоляции России. Я считаю, что партнеры должны больше работать, чтобы к Путину приехали не все на уровне лидеров. Мне кажется, это важно", - заявил глава государства.
По мнению Зеленского, глава Кремля на саммите БРИКС будет продвигать свое видение завершения войны, которую он начал против Украины.
"Он (Путин, - ред.) понимает, что нет США, нет Европы, есть большие у него вопросы с Азиатским пространством и арабские страны разделены. Поэтому Путину было нужно найти понятную площадку. БРИКС - понятная площадка для него, но я считаю, что он будет строить на этой площадке не экономические отношения, а самое главное - его видение, как закончить войну", - сказал украинский лидер.
Зеленский отметил, что это "проблемный вопрос", его обсуждали и с Белым домом. "Плохим сигналом" президент назвал и то, что Россия работает над приглашением на это мероприятие генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша.
"Фактически, Россия пытается сейчас свой первый "саммит мира" устроить. Так и есть, но они не могут сделать "саммит мира", потому что у них нет такого большого количества поддержки, как у Украины, но они делают шаг. Но поверьте мне, это просто будет неформальный диалог о том, как закончить войну. То есть они (Россия, - ред.) специально хотят разделить единство мировых лидеров вокруг Украины", - добавил глава государства.
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А насчет того что нужно делать все чтобі лидеры стран не ехали к ***** на Брикс, так ты же своими ежедневными разговорами о переговорах с *****м, само делаешь все для того чтобы все наоборот ехали к ***** налаживать отношения
У цій фразі, по Фрейду - весь Зеленський. Повинні працювати і нести відповідальність усі, окрім нього. Але є обгрунтована підозра, що то не спроста - адже щоб ефективно працювати то треба мати хоч якісь мізки.
Не забагато уваги до фейко-рашкових вистав?!
То на їх "конституцію" більше уваги, чим на НАШУ (що на паузі).
То за фейко-виставою БРІКС стежиш та хвилюєшся, більше чим за Самітом НАТО.
Досі совкова болячка "вилизувати маскальского царя" не відпускає?