Лидер Китая Си Цзиньпин посетит российский город Казань, где 22-24 октября будет проходить саммит руководителей стран БРИКС.

Об этом заявила спикер МИД Китая Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Си Цзиньпин проведет глубокий обмен мнениями с лидерами стран БРИКС относительно текущей международной ситуации, практического сотрудничества в рамках организации, развития механизмов БРИКС и важных вопросов, представляющих общий интерес", - сказала она.

По ее словам, Пекин готов развивать сотрудничество со всеми странами-участницами БРИКС для усиления Глобального Юга и совместного содействия миру и стабильности в мире.

В МИД КНР добавили, что на полях саммита Си Цзиньпин, вероятно, проведет ряд двусторонних встреч со своими коллегами, в частности, с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Объединение БРИКС было образовано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой. В 2024 году в группу вошли Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Египет.

В этом году в БРИКС председательствует Россия, а главным событием в рамках организации должен стать саммит, который Москва будет проводить 22-24 октября в Казани.