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Си Цзиньпин поедет в Россию для участия в саммите БРИКС

Лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає саміт БРІКС у Росії

Лидер Китая Си Цзиньпин посетит российский город Казань, где 22-24 октября будет проходить саммит руководителей стран БРИКС.

Об этом заявила спикер МИД Китая Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Си Цзиньпин проведет глубокий обмен мнениями с лидерами стран БРИКС относительно текущей международной ситуации, практического сотрудничества в рамках организации, развития механизмов БРИКС и важных вопросов, представляющих общий интерес", - сказала она.

По ее словам, Пекин готов развивать сотрудничество со всеми странами-участницами БРИКС для усиления Глобального Юга и совместного содействия миру и стабильности в мире.

В МИД КНР добавили, что на полях саммита Си Цзиньпин, вероятно, проведет ряд двусторонних встреч со своими коллегами, в частности, с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также читайте: Китай вместе с Россией будет способствовать поддержанию мира и стабильности в мире, - Си Цзиньпин

Объединение БРИКС было образовано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой. В 2024 году в группу вошли Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Египет.

В этом году в БРИКС председательствует Россия, а главным событием в рамках организации должен стать саммит, который Москва будет проводить 22-24 октября в Казани.

Автор: 

россия (96157) Си Цзиньпин (299) БРИКС (52)


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Топ комментарии
+2
Світ ділиться навпіл на демократичний світ та світ диктаторский! Хто переможе це складне питання, бо Захід сцикуни, а диктатори більш рішучі!
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18.10.2024 12:41 Ответить
+2
давайте вже цієї ночі хвилю "обломків" на Казань, конкретно на КПЗ. Якщо навіть не влучать куди треба, і обійдеться без грандіозного фейєрверку, то теба повторити через день. Це точно налякає бріксонутих, може нарендра хоч не припхається.
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18.10.2024 12:58 Ответить
+1
сі навтикає @уйлу за про@оби на фронті проти України та пообіцяє збільшити постачання бк через їхнього спільного корєша північнокорейського пончика
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18.10.2024 12:37 Ответить
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Сі цікавить відібрати у раши азійську територію .
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18.10.2024 12:34 Ответить
сі навтикає @уйлу за про@оби на фронті проти України та пообіцяє збільшити постачання бк через їхнього спільного корєша північнокорейського пончика
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18.10.2024 12:37 Ответить
І антоніна гутерреш там буде ("саміт миру" у Швейцарії він відвідати не зміг)
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18.10.2024 12:37 Ответить
Дуже глибоко всуне путлу свою думку. Аж з горла вилізе
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18.10.2024 12:38 Ответить
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18.10.2024 12:45 Ответить
Світ ділиться навпіл на демократичний світ та світ диктаторский! Хто переможе це складне питання, бо Захід сцикуни, а диктатори більш рішучі!
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18.10.2024 12:41 Ответить
хорошие парни всегда побеждают. это точно, я сам в кино это видел.
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18.10.2024 12:56 Ответить
давайте вже цієї ночі хвилю "обломків" на Казань, конкретно на КПЗ. Якщо навіть не влучать куди треба, і обійдеться без грандіозного фейєрверку, то теба повторити через день. Це точно налякає бріксонутих, може нарендра хоч не припхається.
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18.10.2024 12:58 Ответить
3,14дарюги а казали що їх уних нема
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18.10.2024 13:16 Ответить
А дотуда долетает.
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18.10.2024 14:51 Ответить
 
 