Лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає російське місто Казань, де 22-24 жовтня відбуватиметься саміт очільників країн БРІКС.

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сі Цзіньпін проведе глибокий обмін думками з лідерами країн БРІКС щодо поточної міжнародної ситуації, практичного співробітництва в рамках організації, розвитку механізмів БРІКС та важливих питань, що становлять спільний інтерес", - сказала вона.

За її словами, Пекін готовий розвивати співпрацю з усіма країнами-учасницями БРІКС для посилення Глобального Півдня та спільного сприяння миру і стабільності у світі.

У МЗС КНР додали, що на полях саміту Сі Цзіньпін, ймовірно, проведе низку двосторонніх зустрічей зі своїми колегами, зокрема, з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Об'єднання БРІКС було утворено 2006 року Бразилією, Росією, Індією, Китаєм і Південною Африкою. У 2024 році до групи увійшли Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Ефіопія та Єгипет.

Цього року у БРІКС головує Росія, а головною подією в рамках організації має стати саміт, який Москва проводитиме 22-24 жовтня у Казані.