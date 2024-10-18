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Сі Цзіньпін поїде до Росії для участі в саміті БРІКС

Лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає саміт БРІКС у Росії

Лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає російське місто Казань, де 22-24 жовтня відбуватиметься саміт очільників країн БРІКС.

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сі Цзіньпін проведе глибокий обмін думками з лідерами країн БРІКС щодо поточної міжнародної ситуації, практичного співробітництва в рамках організації, розвитку механізмів БРІКС та важливих питань, що становлять спільний інтерес", - сказала вона. 

За її словами, Пекін готовий розвивати співпрацю з усіма країнами-учасницями БРІКС для посилення Глобального Півдня та спільного сприяння миру і стабільності у світі.

У МЗС КНР додали, що на полях саміту Сі Цзіньпін, ймовірно, проведе низку двосторонніх зустрічей зі своїми колегами, зокрема, з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Об'єднання БРІКС було утворено 2006 року Бразилією, Росією, Індією, Китаєм і Південною Африкою. У 2024 році до групи увійшли Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Ефіопія та Єгипет.

Цього року у БРІКС головує Росія, а головною подією в рамках організації має стати саміт, який Москва проводитиме 22-24 жовтня у Казані.

Автор: 

росія (65974) Сі Цзіньпін (333) БРІКС (63)


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Топ коментарі
+2
Світ ділиться навпіл на демократичний світ та світ диктаторский! Хто переможе це складне питання, бо Захід сцикуни, а диктатори більш рішучі!
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18.10.2024 12:41 Відповісти
+2
давайте вже цієї ночі хвилю "обломків" на Казань, конкретно на КПЗ. Якщо навіть не влучать куди треба, і обійдеться без грандіозного фейєрверку, то теба повторити через день. Це точно налякає бріксонутих, може нарендра хоч не припхається.
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18.10.2024 12:58 Відповісти
+1
сі навтикає @уйлу за про@оби на фронті проти України та пообіцяє збільшити постачання бк через їхнього спільного корєша північнокорейського пончика
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18.10.2024 12:37 Відповісти
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Сі цікавить відібрати у раши азійську територію .
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18.10.2024 12:34 Відповісти
сі навтикає @уйлу за про@оби на фронті проти України та пообіцяє збільшити постачання бк через їхнього спільного корєша північнокорейського пончика
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18.10.2024 12:37 Відповісти
І антоніна гутерреш там буде ("саміт миру" у Швейцарії він відвідати не зміг)
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18.10.2024 12:37 Відповісти
Дуже глибоко всуне путлу свою думку. Аж з горла вилізе
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18.10.2024 12:38 Відповісти
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18.10.2024 12:45 Відповісти
Світ ділиться навпіл на демократичний світ та світ диктаторский! Хто переможе це складне питання, бо Захід сцикуни, а диктатори більш рішучі!
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18.10.2024 12:41 Відповісти
хорошие парни всегда побеждают. это точно, я сам в кино это видел.
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18.10.2024 12:56 Відповісти
давайте вже цієї ночі хвилю "обломків" на Казань, конкретно на КПЗ. Якщо навіть не влучать куди треба, і обійдеться без грандіозного фейєрверку, то теба повторити через день. Це точно налякає бріксонутих, може нарендра хоч не припхається.
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18.10.2024 12:58 Відповісти
3,14дарюги а казали що їх уних нема
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18.10.2024 13:16 Відповісти
А дотуда долетает.
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18.10.2024 14:51 Відповісти
 
 