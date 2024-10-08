Куба подала запрос на вступление в БРИКС, в которое входит Россия

Куба направила официальный запрос российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой присоединиться как страна-партнер к блоку государств БРИКС, в который входит и Россия.

Об этом сообщил генеральный директор по вопросам двусторонних отношений МИД Кубы Карлос Перейра в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, страна направила официальный запрос к Путину, поскольку Россия в этом году председательствует в БРИКС.

"Куба официально направила запрос о присоединении к БРИКС как страна-партнер через послание президенту России Владимиру Путину, который является председателем группы, консолидирующей как ключевого игрока глобальную политику и надежду стран Глобального юга", - говорится в сообщении.

Владимир Путин ранее направил приглашение лидеру Кубы Мигелю Диас-Канелю на участие во встрече глав государств БРИКС. Россия ожидает, что кубинская делегация примет участие в саммите этой организации в Казани.

Ранее сообщалось, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.