РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9068 посетителей онлайн
Новости
2 458 56

Куба подала запрос на вступление в БРИКС, в которое входит Россия

Куба подала заявку на вступ до БРІКС

Куба направила официальный запрос российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой присоединиться как страна-партнер к блоку государств БРИКС, в который входит и Россия.

Об этом сообщил генеральный директор по вопросам двусторонних отношений МИД Кубы Карлос Перейра в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, страна направила официальный запрос к Путину, поскольку Россия в этом году председательствует в БРИКС.

"Куба официально направила запрос о присоединении к БРИКС как страна-партнер через послание президенту России Владимиру Путину, который является председателем группы, консолидирующей как ключевого игрока глобальную политику и надежду стран Глобального юга", - говорится в сообщении.

Читайте также: Президент Ирана Пезешкиан заключит с Путиным соглашение о "всеобъемлющем сотрудничестве" в октябре, - Reuters

Владимир Путин ранее направил приглашение лидеру Кубы Мигелю Диас-Канелю на участие во встрече глав государств БРИКС. Россия ожидает, что кубинская делегация примет участие в саммите этой организации в Казани.

Ранее сообщалось, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.

Автор: 

Куба (118) россия (96953) БРИКС (56)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
дурни, бедность вас так ничему и не научила!)
показать весь комментарий
08.10.2024 12:05 Ответить
+8
Клуб жебраків.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:09 Ответить
+7
так Україна яскравий приклад, що бідність нічому ніколи не навчала
показать весь комментарий
08.10.2024 12:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дурни, бедность вас так ничему и не научила!)
показать весь комментарий
08.10.2024 12:05 Ответить
так Україна яскравий приклад, що бідність нічому ніколи не навчала
показать весь комментарий
08.10.2024 12:14 Ответить
блин.. та там и делать ничего не надо! просто не мешай! пусти амеров и акуна-матата!)))
показать весь комментарий
08.10.2024 12:19 Ответить
Куба це потужно!
показать весь комментарий
08.10.2024 12:08 Ответить
Могутня економіка! Захистить Кацапію від посягань на секретну валізу з біоматеріалами.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:08 Ответить
Клуб жебраків.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:09 Ответить
Дякуючи Заходу, не все уних там так погано. А дивлячись на нерішучість того ж Заходу, цей клуб зростає, а крім грошей для протистояння потрібні й люди.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:38 Ответить
А можна схожій графік, тільки на душу населення?
показать весь комментарий
08.10.2024 12:40 Ответить
Справа в тому, що більшість цього населення звикла жити за "пригорщьню рису", тому для більшості з них з початком військових дій фактично нічого не змінеться. А от чи готові до цього на Заході?
показать весь комментарий
08.10.2024 12:47 Ответить
іронія у тому, що у нас саме так і усі вважають, що у нас вільна і квітуча країна. Але за 2 кг гречки і 5 кг цукору більшість торгує Батьківщиною.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:22 Ответить
Можна графік по населенню, там G7 взагалі не помітно
показать весь комментарий
08.10.2024 13:53 Ответить
Щось довго "розгойдувалися". Мабуть інет не працював, не знали, що в світі коїться.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:11 Ответить
О, тепер *уйло як і ''сирисири'' поставить там своє ЯО і буде новий виток ''холодної війни'' зі США.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:13 Ответить
США дограються у толераність . Вже із Афгану їх гнали зі швидкістю світла
показать весь комментарий
08.10.2024 12:17 Ответить
тамабуть і такий видатний мад'яр як чорбан буде запрошений з візітом в свої ісконнородниє бєбєня )) чи не зобидить це фіцу? ))
показать весь комментарий
08.10.2024 12:15 Ответить
На фуя?
При терористі Фіделевзросла людина на острові "Свободи", отримуаала 1/4 курки на місяць, по талонам. Мабуть новому команданте не дає спокою досвід КНДР бе населення вживає хроьакив і шур вважається делікатесом.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:22 Ответить
вони їдять фрукти і рибу, у них навіть хліба і картоплі немає.

просто не росте і місця мало.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:28 Ответить
Да, да, нічого не росте і місця мало:

У 2006 році збирання всіх коренеплодів і бульбоплодів у країні становило 1330 тис. тонн (з них картопля - 286,2 тис. тонн, боніато - 303 тис. тонн, малангу - 175 тис. тонн).

На Кубі діє національна програма розвитку, одна з цілей якої - вирощувати картоплю на площі 18 тисяч гектарів, отримувати врожай обсягом 382 тисячі тонн та експортувати 150 тисяч тонн продукції.

Ну а так лапу без картоплю сосуть.
показать весь комментарий
08.10.2024 13:12 Ответить
Ну а так лапу без картоплі смокчуть.
показать весь комментарий
08.10.2024 13:16 Ответить
охеренно великі цифри

тільки це 20 кг на людину в рік, разом з очищеннями

не бачу у вашому списку пшеницю чи жито
показать весь комментарий
08.10.2024 13:41 Ответить
Вікіпедія на допомогу.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:21 Ответить
навіщо мені Вікі, я там служив у 89

Консерви, рис, локшина. Підніжний корм це вже хто його є може, банани і типу персиків їв, решта вода водою.

ДО РЕЧІ банани там їдять чорні, які прозорі. Жовті вважаються нестиглими.
показать весь комментарий
08.10.2024 17:59 Ответить
Пока сатанисты всего мира обьеденяются в один шабаш, Запад наоборот грызется между собой. К чему все ето приведет. Видимо к тому о чем и предупреждали многие провидцы что к 2070 году Азия захватит Европу.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:22 Ответить
З двох бідних один багатий не вийде.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:29 Ответить
Глобальний південь - це автократія, корупція, бідність.
І щоб тягнутись до цивілізації - вони влаштовють клуб по ітнересам
показать весь комментарий
08.10.2024 12:30 Ответить
Хтось зрозуміло пояснить мені тупому що таке БРІКС ?
показать весь комментарий
08.10.2024 12:42 Ответить
Клубо про поговорить. Никакой взаимной политики, экономики там нет.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:49 Ответить
bricks
показать весь комментарий
08.10.2024 13:26 Ответить
В південній півкулі з 5 країн брікс знаходяться тільки ПАР і Бразилія.Який нафіг південь ще й глобальний.У цих ідіотів навіть з географією проблеми.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:05 Ответить
А хто Вам сказав, що БРІКС знаходиться у південній півкулі?
показать весь комментарий
19.10.2024 12:35 Ответить
Всі ЗМІ подають цю організацію як представників "глобального" півдня.Навіть в цій новині куба про це прокукарікала.Я не знаю взагалі нашо ми калькуєм ці ворожі іпсошні словосполучення.Нема ніякого глобального півдня.Є просто невелика купка антизахідних дятлів з Африки і Південної Америки які куруються Китаєм.Глобальність там і не валялась.
показать весь комментарий
19.10.2024 13:18 Ответить
Не треба чіплятися. Це з якого боку на ті країни дивитись. Африка, Індонезія, Південна Америка, щодо Європи на півдні. Якщо є глобальний Захід, то треба ж повісити ярлик, і на іншу частину світу, що було б зрозуміло про когось мова, коротко і ясно. І таки це велика купка-3,5 млрд людей, третина поверхні землі. І валовий внутрішній продукт у них теж третина від світового, 29 трильйонів якщо в доларах міряти.
показать весь комментарий
19.10.2024 14:42 Ответить
В том то і діло що глобального Заходу немає.Є просто Захід.Ярлик "глобальний" причепили до Півдня (точніше до декількох десятків країн)для того щоб надати ваги абсолютно нульовим з точки зору цивілізаційного і технічного прогресу регіонам.Якщо вже брати по ВВП то це буде Захід-Схід або Європа/Пн.Америка-Азія
показать весь комментарий
19.10.2024 23:21 Ответить
Точних виразів, понять та назв речей не буває. Залишимо цю тему філософам. Щодо нікчемності БРІКС, то тут Ви абсолютно не праві. Нагадаю вам, що після Другої світової війни ВВП США було 50%. Тому і стала можливим Бреттон-Вудская система фінансових відносин на основанii долара. А зараз ВВП Америки менше 15%. А країни БРІКС це найбагатша частина світу. Єгипет, Ефіопія, Іран, СА, ОАЕ, Бразилія, Росія, Індія, Китай мають величезні ресурси і сировинні і геостратегічні. І вони також є спадкоємцями найдавніших цивілізацій, які сьогодні розвиваються і ростуть як на дріжджах. Поки що їх об'єднує лише бажання звільнитися від гегемона. Але вони стрімко наближаються до неминучого історичного перебігу формування нового міжконтинентального світопорядку, поліцентричного світу. Сьогодні, наочно видно, як світ змінюється лише протягом одного покоління наших **********.
показать весь комментарий
20.10.2024 00:26 Ответить
Розвиватися вони можуть тільки на дріжжах західних технологій.Так як це було в Китаї в прибережних регіонах де всім рулив західний капітал.Всі їх здобутки це промислове і економічне шпигунство.Те що вони вирішили знову затіяти холодну війну з Заходом це закономірний процес догнивання останніх оплотів червоної чуми під назвою комунізм.Варвари типу гунів, монголів чи большевиків гарно стартуют,але в довгу вони завжди програють.
показать весь комментарий
20.10.2024 02:09 Ответить
Світ постійно рухається від дикості до вершин цивілізованого стану. Захід попереду, а відсталі колонії намагаються його догнати. Але конкуренція заважає розвиватись. Перші намагаються не пропустити вперед останніх. А керують вони цією гонкою за допомогою друкарського верстата. Найкращі уми людства та його золоті руки їдуть працювати туди, де більше платять. Платять за винаходи, за нові технології та володіють ними, і продають їх відсталим, які за таким розкладом завжди будуть відсталими. Це і є Західний капітал. На мою думку, це не чесно. Нові технології є надбанням всього людства. Наприклад таблиця Менделєєва. Я розумію, що фундаментальну науку треба містити за чийсь рахунок. Але капіталізація ЕПЛ не повинна складати трильйони доларів. Інтелектуальна власність коштує рівно стільки скільки коштує праця інженера чи композитора, письменника, який її створив. Від таких перекосів і існує промислове та економічне шпигунство.
показать весь комментарий
20.10.2024 10:01 Ответить
Періодичний закон відкрив німецький хімік задовго до Менделеева.І працював Менделеев з десятками хімелементів які теж були відкриті на Заході.Його як завжди розкрутили в рашці як "першовідкривача " по прикладу "глобального" півдня і приліпили його фамілію до цієї таблиці.На Заході це просто називають періодичним законом.Яскравий приклад того як вся ця відстала ординська шушера намагається ставити себе тим ким вони не є.
Капіталізація еплів,інтелів і інших брендів це наслідок системи ринку в якому живе західне суспільство.Вони встановили правила і якшо фрікси і інша азійська чепуха не хоче по ним жити то хай будує нову систему і по ній живе.Тільки без плагіата західних технологічних напрацювань.Прапор їм в руки.
показать весь комментарий
20.10.2024 14:12 Ответить
То чому ж на ринку два продавці продають два однакові товара, як правило виготовленіх на одному заводі, але за ціною, що відрізняються в двадцять разів? Дорогий брентовий та дешевий підроблений. Хто із продавців шахрай? Хто з них людиноненависник? Хто з них ворог, а хто друг?І начхати мені на авторів таблиць хімелементів чи множення. Це просто впорядкована інформація безкоштовна та доступна для всього людства, як ноти для музикантів, як закон Ома чи Кіргоффа. Ми ж не платимо авторам гроші за їхнє використання.
показать весь комментарий
20.10.2024 17:05 Ответить
Дешеві товари це дешева робоча сила на який всі ці фрікси і виїжджають.Але їм мало того що вони за рахунок побудованих у них західних заводів і західних ринків розвивають свою економіку.Їм хочеться погратися в нову холодну війну- простіше кажучи хочуть срати там де їдять.Це їх вибір, але він їх все рівно заведе в КНДР чи СРСР.
показать весь комментарий
21.10.2024 01:59 Ответить
Західні заводи побудовані в Китаї не через благодійність, а для того, щоб вони приносили прибуток своїм господарям. І побудовані вони китайськими будівельниками з китайського скла та бетону і підключені вони до китайських електромереж, водопроводів, каналізацій, димоходів і працюють на них китайські монтажниці апаратури в три зміни на китайських верстатах з китайським програмним забезпеченням, а вироблена продукція та отриманий прибуток належить заокеанській фірмі логотип надкушеного яблука. Виходить, що Ви голосуєте за світовий порядок із рабами та рабовласниками. Раби своїми мозолями, потом, кров'ю та здоров'ям підвищують капіталізацію фірми, що спекулює своїми акціями, облігаціями за допомогою американських зелених папірців з портретами американських президентів. А вирватися із цього кола вони ніяк не можуть, а тут ще й Ви їм цього зробити не дозволяєте. Багатіють ті, які не працюють. Це якась мильна бульбашка. Західні заводи на своїх теренах не працюють. Детройт нагадує декорацію фільму про апокаліпсис. Снаряд 155-го калібру коштує 8000 євро, але їх все одно нема кому випускати. Щось тут не так.
показать весь комментарий
21.10.2024 08:21 Ответить
Так я ж не проти.Хай вириваються з цього кола і розраховують на власні сили і технології.Але це має бути глобальний світовий поділ.Вся ця комуно-нацистська неоорда-китай,рашка,іран і інша дичина має звалити з Радбезу ООН і не лізти вирішувати світові проблеми.Умовно, має бути нова організація на базі НАТО з примкнувшими до них прозахідними країнами і ФРІКС де будуть засідати любитиелі погратися в антиамериканізм,традиційні дрімучі цінності і іншу лабуду.От тоді вони і отримають свій так бажаний двухполярний світ у формі цивілізація-антицивілізація.
показать весь комментарий
21.10.2024 14:25 Ответить
Вже. Вже вирвалися. Бреттон-Вудської системи кінець. Усі колонії заходу, об'єдналися та створили транснаціональне об'єднання БРІКС. Вони мають економічне зростання, а Захід падіння виробництва та торгівлі. У них реальна матеріальна економіка, яку можна помацати, понюхати, продати, купити та користуватися, а у заходу віртуальні доходи від акцій у вигляді одиниць та нуликів на комп'ютерних рахунках, які невблаганно зменшуються у міру переходу колоній на взаємні розрахунки в обхід долара та євро. Вони не пропадуть без заходу, маючи свою сировину, енергію, логістику, людський ресурс, а захід зі своїми технологіями пропаде. Хіба що перейде на двигуни, що працюють на воді та траві у вигляді коня та телеги.
показать весь комментарий
21.10.2024 17:29 Ответить
Ну і добре.Якби ще ці фрікси самоізолювалися в своєму ареалі за залізною завісою і не гадили б іншому світу своїми коронавірусами,війнами і злиднями-біженцями було би взагалі прекрасно.
показать весь комментарий
21.10.2024 18:55 Ответить
Якщо вони ізолюються від нас, то доведеться тобі, як у старі часи, канали на своєму телевізорі плоскогубцями перемикати. Неможливе вже життя на землі без світової фабрики товарів. Ти озирнися навколо, всі гаджети, всі предмети побуту, одяг, взуття все, все китайське і у нас, і у ФРН, і США скрізь. Ми більш залежні від них, ніж вони від нас. Тільки вони ростуть, розвиваються, а ми згасаємо, падаємо.
показать весь комментарий
21.10.2024 20:40 Ответить
Ніяких пласкогубців.Ми вже на іншому правильному боці.З пласкогубцями будуть фрікси якщо їм перекриють краник до західного капіталу,технологій і виробничих процесів.Те що їх багато не означає що їх не можна замінити на інших лояльних країн з великою кількістю населення.Хоча з розвитком НТП і ШІ роль людського ресурсу у виробництві все рівно буде постійно зменшуватись.
показать весь комментарий
21.10.2024 23:09 Ответить
Я думав, що в кого гугл є того розуму не треба. Є ж відкрита статистика з графіками за роками та країнами про стан світової економіки. Повно блогерів які розмовляють із розумними людьми. Інформація буває і суперечливою. але тенденції легко простежуються. А у твоєму одноканальному телевізорі один телемарафон. Я думаю, що якщо до нього піднести детектор брехні, він згорить на дев'ятій секунді. У тебе плоскогубці, чи що зламалися?
показать весь комментарий
21.10.2024 23:26 Ответить
Раджу подивитись. На мою думку, об'єктивна інформація щодо світової економіки.
https://www.youtube.com/watch?v=N2nd1cup_ug
показать весь комментарий
25.10.2024 22:21 Ответить
Вот теперь 3.14здец доллару! 100%!
показать весь комментарий
08.10.2024 14:13 Ответить
А брати фундатори комунізьма в отдельно взятой странє ще живі ? Для диктатур кінець приходить, коли диктатори зникають.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:22 Ответить
Та приймуть за 2 дні! Це ж не ЄС.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:26 Ответить
1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІКАРАГУА, СИРІЯ;

2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;

3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, НІГЕР;

4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;

5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;

6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ЛІВАН, ПАКИСТАН, ШРІ-ЛАНКА, КОНГО, ЧАД, (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ);

7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (ГРУЗІЯ), (ТУРЕЧЧИНА)…

«ВІСЬ ЗЛА - 2024»…
показать весь комментарий
08.10.2024 15:32 Ответить
І що ця "антікаланіальная пісочніца" дасть "участнікам"?, - "постсавковая ідіалогія" притрушена такою же "еканомікай" на основі вуглєводнів. І коли вона "підтягне" підтанцювуюче "коло участніків" до рівня хоча би підробок Кітаю, який паразитує на державних коррупціонних схемах поки не висмокче з дохляків останнє? Вони свій жовтосракий юань не дадуть для розрахунків, тому що він одразу впаде серед цих "нахлєбнікав". Ця імпотентна "пісочніца" може тількі по к@цапсько-кітайозно бзданути в спину заможному Західному світу.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:59 Ответить
Суть справи в тому, що БРІКС забиває останній цвях у кришку труни Бреттон-Вудської системи. У них там майже вся торгівля здійснюється у національних валютах, а не у доларах.
показать весь комментарий
19.10.2024 12:42 Ответить
 
 