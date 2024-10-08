Куба подала запрос на вступление в БРИКС, в которое входит Россия
Куба направила официальный запрос российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой присоединиться как страна-партнер к блоку государств БРИКС, в который входит и Россия.
Об этом сообщил генеральный директор по вопросам двусторонних отношений МИД Кубы Карлос Перейра в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, страна направила официальный запрос к Путину, поскольку Россия в этом году председательствует в БРИКС.
"Куба официально направила запрос о присоединении к БРИКС как страна-партнер через послание президенту России Владимиру Путину, который является председателем группы, консолидирующей как ключевого игрока глобальную политику и надежду стран Глобального юга", - говорится в сообщении.
Владимир Путин ранее направил приглашение лидеру Кубы Мигелю Диас-Канелю на участие во встрече глав государств БРИКС. Россия ожидает, что кубинская делегация примет участие в саммите этой организации в Казани.
Ранее сообщалось, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
При терористі Фіделевзросла людина на острові "Свободи", отримуаала 1/4 курки на місяць, по талонам. Мабуть новому команданте не дає спокою досвід КНДР бе населення вживає хроьакив і шур вважається делікатесом.
просто не росте і місця мало.
У 2006 році збирання всіх коренеплодів і бульбоплодів у країні становило 1330 тис. тонн (з них картопля - 286,2 тис. тонн, боніато - 303 тис. тонн, малангу - 175 тис. тонн).
На Кубі діє національна програма розвитку, одна з цілей якої - вирощувати картоплю на площі 18 тисяч гектарів, отримувати врожай обсягом 382 тисячі тонн та експортувати 150 тисяч тонн продукції.
Ну а так лапу без картоплю сосуть.
тільки це 20 кг на людину в рік, разом з очищеннями
не бачу у вашому списку пшеницю чи жито
Консерви, рис, локшина. Підніжний корм це вже хто його є може, банани і типу персиків їв, решта вода водою.
ДО РЕЧІ банани там їдять чорні, які прозорі. Жовті вважаються нестиглими.
І щоб тягнутись до цивілізації - вони влаштовють клуб по ітнересам
Капіталізація еплів,інтелів і інших брендів це наслідок системи ринку в якому живе західне суспільство.Вони встановили правила і якшо фрікси і інша азійська чепуха не хоче по ним жити то хай будує нову систему і по ній живе.Тільки без плагіата західних технологічних напрацювань.Прапор їм в руки.
https://www.youtube.com/watch?v=N2nd1cup_ug
2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;
3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, НІГЕР;
4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;
5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;
6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ЛІВАН, ПАКИСТАН, ШРІ-ЛАНКА, КОНГО, ЧАД, (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ);
7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (ГРУЗІЯ), (ТУРЕЧЧИНА)…
«ВІСЬ ЗЛА - 2024»…