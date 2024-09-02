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Турция подала заявку на вступление в БРИКС, - Bloomberg

Туреччина подала заявку на вступ до БРІКС

Турция намерена присоединиться к группе стран БРИКС. Заявка на вступление уже подана.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

"Турция официально попросила присоединиться к БРИКС - группе развивающихся стран, поскольку она стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников", - говорится в материале.

Отмечается, что новый дипломатический толчок Турции отражает ее "стремление развивать связи со всеми сторонами в многополярном мире, одновременно выполняя свои обязательства как ключевого члена Организации Североатлантического договора".

Читайте также: Азербайджан подал заявку на вступление в блок БРИКС, в который входит РФ

"Турция, расположенная между Европой и Азией, подала заявку на присоединение к БРИКС несколько месяцев назад из-за разочарования в связи с отсутствием прогресса в ее многолетней попытке присоединиться к Европейскому Союзу. Заявка также является частично результатом разногласий с другими членами НАТО после того, как Турция поддерживала тесные связи с Россией после ее вторжения в Украину в 2022 году", - пишет Bloomberg.

МИД Турции и администрация Эрдогана отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что Азербайджан официально подал заявку на вступление в блок стран БРИКС.

Справка

БРИКС - организация, которая была создана в 2006 году четырьмя крупнейшими по площади и населению странами: Бразилией, РФ, Индией, Китаем.

Блок называется в соответствии с английскими инициалами стран-основателей - Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Кроме упомянутых стран, в блок входят Египет, Иран, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

Отметим, Турция с 2005 года является кандидатом на членство в ЕС.

Читайте также: Диаспора приветствует решение Аргентины не присоединяться к БРИКСу

Автор: 

Турция (3379) БРИКС (50)


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Топ комментарии
+25
То нахрена вони в НАТО? Дурдом.
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02.09.2024 14:58
+20
Китай формує свою коаліцію. А США неможуть, у них лапки все ще обамівська адміністрація при владі
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02.09.2024 14:57
+17
ЄС морочив голову Туречинні довгі роки,тепер у Китая буде ще один міцний союзник,а США та Євросоюз продовжують жувати соплі,але вже і в самому Євросоюзі розпочався ,хаос та розбрат який роз'їдає його корумпованими російскими та Китайскими грошима.Злонабирає сили,Добро ховає голову в пісок.Сколро настане розв'язка і вона буде дуже кровопролитною,якщо тільки Захід не прокинеться,але це мало ймовірно
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02.09.2024 15:06
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Правила форума Совет форумчан
Китай формує свою коаліцію. А США неможуть, у них лапки все ще обамівська адміністрація при владі
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02.09.2024 14:57 Ответить
Яка коаліція для США? Це ж ескалація.
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02.09.2024 14:59 Ответить
США мають вдосталь коаліцій, причому робочих, а не фільчиних грамот на кшталт БРІКС.
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02.09.2024 17:25 Ответить
Зеленський!! Де корвети? Хоча б, гроші поверути...
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02.09.2024 14:58 Ответить
ЛУЦЕНКО: Сырский спасал свой пост, Зеленский выбрал Курск из ХУДШИХ вариантов-ютуб

Як Єрмак вимагав від вовки зняти Сирського , лякаючи його Безуглою та рейтингами -75 Залужний , 20 з хвостом вовка
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02.09.2024 15:08 Ответить
Проукраїнські російські повстанці не приймали участі у Курського наступу
lamonde 30 серпня

Для російських повстанців, які вступили проти Москви, які приєдналися до українських лав, наступ, розпочатий 6 серпня київською армією в Курському регіоні Росії, міг стати можливістю після півтора року таємних операцій та рейдів на обмеженій дальності. Це могло бути возз'єднання з їхньою батьківщиною. Однак генштаб української армії вирішив інакше: російських прихильників утримували від найсміливішої операції Києва протягом двох з половиною років.

І Ілля Пономарьов, політик, відповідальний за Легіон Свободи Росії, і Денис Капустін, відомий як "Рекс", командир Російського добровольчого корпусу (РДК), підтвердили, що їхні підрозділи були виключені. Двоє чоловіків також підтвердили набагато більш конфіденційну інформацію, яка стала відкритою таємницею в Києві протягом декількох тижнів, але яку жоден чиновник у Києві не буде публічно коментувати: ГУР, українська служба військової розвідки, яка координує діяльність російських повстанців і проводить власні операції на ворожій території, була виключена з "Операції Курськ" або принаймні з її початкової штурмової фази, генеральним штабом.

"Це більше з особистих причин: [командувач української армії генерал Олександр] Сирський, який має певне суперництво з [начальником військової розвідки генералом Кирилом] Будановим, хотів свого моменту слави, якщо операція буде успішною".

Пономарєв, який стверджує, що "цей варіант обговорюється в Києві", нещодавно прилетів до Вашингтона, вважаючи, що "головна перешкода на боці союзників України, особливо американців, які бояться всього, що може нагадувати політику зміни режиму в Москві".

Зіткнувшись з певною недовірою Денис Капустін, відомий як "Рекс", командир російського добровольчого корпусу, противники Кремля, які воюють разом з українцями. Тут, у Києві, 13 червня 2024 року. РАФАЕЛЬ ЯГОБЗАДЕ ДЛЯ LE MONDE

РДК, більш активна у військовому плані ультраправа група активістів, вже оплакувала "Операцію Курськ". "Це було несподівано, і нас не запросили взяти участь, хоча ми хотіли б, так воно і є", - сказав Капустін. "З нашого боку ми готуємо інші напади, інші сюрпризи".

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02.09.2024 15:16 Ответить
Коротко...

Брікс... це могила учасників...

Якщо Ердоган хоче свеї смерті...

Ми не знаємо...

Але вступивши...
Отупівши...

Він відкриє для себе...
Можливості нестерпні....

Скоро...
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02.09.2024 15:31 Ответить
повстанці на 3-му році війни 🤣
Таки на росії ЗНОВУ Громадянська Війна 👍

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02.09.2024 15:31 Ответить
БУДАНОВ з його з Гогалішвілі проєктом РДК були ВІДКЛЮЧЕНІ з підготовки операції на Курськ? навіть інформаційно?
Це все пояснюєвсе те, що Луценко розповів на Прямому зі слів генерала.... (дивіться Луценко з Лапіним), посилання вище - злість Єрмака на Сирського , бо для Єрмака паслушний мальчік, ним раждьонний младогенерал ,зрадивший свого часу справу вагнергейту , це шлях до влади . Й ВИХОДИТЬ ВОВА АСЛУШАЛСЯ свою втарую палавінку у плануванні походу на Курськ?
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02.09.2024 15:32 Ответить
То нахрена вони в НАТО? Дурдом.
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02.09.2024 14:58 Ответить
А С-400? Це нормально? Але проковтнули всі - і еуропейці, і американці.
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02.09.2024 15:04 Ответить
с-400 Турція законсервувала й замовила США на мільйони F-35 , а тепер, поки ще замовлення виконується , йде до хйла ?
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02.09.2024 15:11 Ответить
"Подалі від Європи: навіщо Туреччині членство у БРІКС "- УП 30 серпня

Туреччина мститься Європі за неприйняття її до ЄС?
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02.09.2024 15:23 Ответить
+ 100 !
хоча, той БРИКС ще той фрік(с) !
ось відносини дружби та добросусідства між пограничниками Індії та Китаю в високгір'ї Тибету
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02.09.2024 15:08 Ответить
зброя китайців...

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02.09.2024 15:09 Ответить
...та "легке забиття" індійських погранців

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02.09.2024 15:11 Ответить
їх взяли в НАТО щоб Сралін не напав, бо були такі плани...процедури вигнання нема тай до чого б привело це вигнання? До ще більшої співпрацці з кацапами? А так є можоивість їх хоч якось їх контролювати.Та й БРІКС той нах...кому здався? Понти тільки.Три роки тому обмірковували створення валюти яка була б альтернативою доллару. І що? Тільки бздюра
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02.09.2024 18:04 Ответить
Їх взяли в НАТО, бо вони контролюють Босфор та Дарданели, на які совок зазіхає ще з Другої Мирової. Навіть якісь легенди насочиняв, що це ж сакральні та споконвічні території рашки, бо там Олег до Царьграду зайшов...
Це, до речі, ще один мотив рашки всосати Україну, бо усі ці Олеги, Рюрікі та Анни - королеви Франції пролітають мимо рязанського рила, якому залишається лише хатка княжича на мокшанських болотах - дівок гвалувати.
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02.09.2024 21:18 Ответить
Другої Світової, вибачаюсь!
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02.09.2024 21:22 Ответить
Та хоч у "Лігу сексуальних меньшин". Цей БРІКС мертвонароджена організація, яка не несе ніякого сенсу знаходження і ній, та ніяких зобов'язань для членів-учасниць. Щоб туди попасти достатньо одного бажання кандидата і все.
Наприклад, які можуть бути суспільні інтереси у Інжії та Китаю в рамках цієї організації?
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02.09.2024 14:58 Ответить
"...які можуть бути суспільні інтереси у Інжії та Китаю..."?
А які можуть бути спільні інтереси у двох гігантських хмар сарани?
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02.09.2024 15:04 Ответить
Ну наведіть приклад, якщо знаєте. Це, мабудь, тогрівля, оборона, медицина, нанотехнології? Ви впевнені, що вони між собою будуть співпрацювати за цими напрямками?
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02.09.2024 15:10 Ответить
https://www.business-standard.com/economy/news/china-beats-us-to-emerge-as-largest-trading-partner-of-india-in-fy24-gtri-124051200126_1.html

Китай став головним торговим партнером Індії у 2023-2024 фінансовому році, який завершився 31 Березня.

Двостороння торгівля між Індією і Китаєм за вказаний період склала $118,4 млрд.при цьому імпорт з Китаю в Індію збільшився на 3,24% і досяг $101,7 млрд, а експорт Індії в КНР виріс на 8,7% - до $16,67 млрд. видання відзначає, що Китай - один з головних постачальників електронної та телекомунікаційної продукції в Індію, включаючи передові технологічні компоненти і смартфони.
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02.09.2024 15:18 Ответить
із дефіцитом у 85 лярдів баксів?). В 6 разів!!! Якто кажуть - удачі Індії)
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02.09.2024 15:59 Ответить
Ви, звичайно, дуже Розумний кіт, але все одно незрозуміло, де Ви у процитованій статті знайшли дані про експорт електроніки та телекомунікаційного обладнання?
Наведіть цю цитату, please...

А так ми бачимо, що йдеться лише про "залізну руду, бавовняну пряжу та тканини/вироби з неї, ручні верстати, спеції, фрукти та овочі, пластик та лінолеум". Може Розумний кіт, думає, що люди не такі розумні як він і не зможуть прочитати англійською цю статейку дурнуватjuj індійського видавництва "https://www.business-standard.com/author/search/keyword/press-trust-of-india Press Trust of India "?!
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02.09.2024 16:18 Ответить
China overtakes US as India's top trading partner in FY24: GTRI

https://indbiz.gov.in/china-overtakes-us-as-indias-top-trading-partner-in-fy24-gtri/
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02.09.2024 16:29 Ответить
І..???
Там йдеться лише про імпорт Індією з Китаю радіодеталей (мікросхем та ін.), як це роблять багато інших країн (включно з США), між іншим. Робиться це виключно із-за їх дешевої ціни.
А самі прилади Індія розробляє і виробляє самостійно. Давно і набагато більш якісні, ніж Китай (завдяки американським інвестиціям). А кінцеві китайські вироби - це повне гівно!

Виробництво мікросхем у Китаї розвинено завдяки тим же американським інвестиціям, які масово робилися до середини 2000-х (до приходу Сі Цзіньпиня і різкої зміни політичної орієнтації Китаю) на обладнананні американських компаній, які тоді створювали свої китайські філії та ін.

Крім того, це виробництво робиться здебільшого не у КНР, а на Тайвані (офіційна назва "Республіка Китай), який також називається China
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02.09.2024 17:04 Ответить
У Тайвані роблять кристали, це тимчасово
самі процесори збирають Китай або В'єтнам або ще хто, подивіться на самих процесорах.

Все звідти в результаті приберуть.
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02.09.2024 17:17 Ответить
точніше це КЛУБ. Збираються якісь там члени, щось собі перетирають і розбігаються.
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02.09.2024 15:40 Ответить
у них свій банк, який фінансує різні їх програми.
на подобі МВФ або Світового банку.
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02.09.2024 15:49 Ответить
І в чому різниця цього банку від іншого китайського банку, який просуває китайську експансію?
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02.09.2024 15:56 Ответить
Першим обраним президентом **** став К.В. Камат з Індії. З 24 березня 2023 року на посаді президента Ділма Руссеф з Бразилії.
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02.09.2024 16:08 Ответить
дольові паї які? Почесним директором хоч макаку із храму можна вибрати).
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02.09.2024 16:34 Ответить
https://www.ndb.int/about-ndb/shareholding/

рівні у перших учасників проекту (5 країн)

у решти менше
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02.09.2024 16:41 Ответить
а чим скінчились думки БРІКС створити валюту альтернативну доллару?
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02.09.2024 18:07 Ответить
я що фахівець з БРІКС ?
ну почитайте самі, що знав вже показав.

Валюту анонсували, але поки я не бачив.

На майбутньому саміті BRICS у жовтні 2024 року країни-учасниці обговорять можливість створення валюти, забезпеченої золотом, що може стати важливим кроком до створення стабільної та надійної альтернативи існуючим фінансовим системам.

Основою платіжної системи БРІКС Пей може стати нова колективна рахункова одиниця-GDR (БРІКС стейблкоін)
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02.09.2024 18:22 Ответить
я себе фахівцем не вважаю, але чомусь повірив у Вашу "фаховість" дивлячись на пости вище, розмови про цю "розрахункову одиницю" точаться вже більше трьох років
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02.09.2024 18:26 Ответить
Вот эта паварот...
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02.09.2024 15:01 Ответить
А з НАТО - нах?
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02.09.2024 15:04 Ответить
До чого тут НАТО? БРІКС - це теревеньки на лавочці, ні устава, ні обов'язків.
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02.09.2024 17:28 Ответить
ну відверто, для Туреччини це товариство рідніше
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02.09.2024 15:06 Ответить
Ердоган, а що можна так , на двох табуретах ? Зручно?
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02.09.2024 15:06 Ответить
ЄС морочив голову Туречинні довгі роки,тепер у Китая буде ще один міцний союзник,а США та Євросоюз продовжують жувати соплі,але вже і в самому Євросоюзі розпочався ,хаос та розбрат який роз'їдає його корумпованими російскими та Китайскими грошима.Злонабирає сили,Добро ховає голову в пісок.Сколро настане розв'язка і вона буде дуже кровопролитною,якщо тільки Захід не прокинеться,але це мало ймовірно
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02.09.2024 15:06 Ответить
+++
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02.09.2024 15:09 Ответить
Так вони у цьому статусі "кандидатів" себе не погано "чухали".
Як можно приймати в ЄС, країну з якої саудіти по частинам вивозять опозиційного журналіста. Не без сприяння турецьких спецслужб?
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02.09.2024 15:12 Ответить
А США у нас Демократи, Демократи.
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02.09.2024 20:43 Ответить
Напомню. Турция член НАТО, при чём одна из первых туда вступила
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02.09.2024 15:20 Ответить
На мою думку, незабаром, турецькі військові знесуть цього підстаркуватого *************!
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02.09.2024 15:08 Ответить
був кемалізм в Туреччинів але Едік його викорчував
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02.09.2024 15:14 Ответить
Але султаном йому не бути🧐
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02.09.2024 15:15 Ответить
турки, у поганому сенсі цього слова
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02.09.2024 15:08 Ответить
Єрдоган знов яйця між табуретами поклав😂
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02.09.2024 15:11 Ответить
Коаліція шизонутих диктаторів
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02.09.2024 15:14 Ответить
Члени БРІКС-Мордор і Піднебесна,диктатури.Підена Африка-лідер за злочиностю в світі.Індія-Моді релігійний фанатик,сотні мільйонів людей сплять на вулиці.Бразилія-призидент Лула відсидів в тюрмі трохи,а потім в призиденти.Про Ефіопію і Іран тут навіть щось казати не потрібно.Вішати людей за протести досить типово в Ірані.Арабські Емірати країна шейхів,наразі живуть бо нафта.
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02.09.2024 15:15 Ответить
Хто бьіл нічем!
Тот станет все!
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02.09.2024 15:18 Ответить
"Єднайтесь, гнані та голодні !..."

перший рядок українського перекладу "Інтернаціоналу" 😂👍
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02.09.2024 17:08 Ответить
І ми між них.
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02.09.2024 20:46 Ответить
А могли бы выйти с Кипра и вступили бы в ЕС. Ну это их проблемы
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02.09.2024 15:17 Ответить
А чого вони так тримаються за той Кіпр, якісь вуглеводні в морі мабуть?
Бо не думаю, що Туреччині не вистачає узбережжя та пляжів
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02.09.2024 16:12 Ответить
Яка імперія, і без ісконно завойованих територій
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02.09.2024 16:35 Ответить
30 років чекати на вступ до ЄС. Мабудь набридло.
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02.09.2024 15:18 Ответить
Так вёл бы себя по человечески - давно был бы в EU.
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02.09.2024 15:31 Ответить
а чекати - то мало. треба робити. для вступу в ЄС є критерії, які Туреччині були доведені, але "султан всєя Туречина" вирішив, що його це не стосується, піде і так.
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02.09.2024 15:39 Ответить
А Туреччина щось робила для вступу?

ЗЕлений Шапітолій теж може чекати хоч 100 років.
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02.09.2024 16:10 Ответить
А починав з мера Стамбулі...
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02.09.2024 15:20 Ответить
Вот вам и НАТА. В случай серьезного замеса все разбегутся в разные стороны. И ето еще рыжий ублюдок Трамп к власти не пришел который вообще собирается НАТО распустить
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02.09.2024 15:20 Ответить
Буде війна страшна війна третя світова
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02.09.2024 15:26 Ответить
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02.09.2024 15:28 Ответить
ТУРЕЧЧИНА-"А я б хотіла натівську цукерку їсти, і ще на куй рашистсько- китайський сісти"
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02.09.2024 15:30 Ответить
Інакше дії цього "османського мудреця" і не описати.
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02.09.2024 15:42 Ответить
Турки! Що тут скажеш.
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02.09.2024 15:31 Ответить
Зваааночєк номєр рассссс🤔🧐😁 Пошле Турція ЄСи, ну і хєр с німі, невелика втрата для турків, а європейці довийо... Один хрін приповзуть до турків за дешевим шматтям, як це було на початку 90-х, історія має властивість повторюватись😝😝😝😜🤪
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02.09.2024 15:34 Ответить
коли ердоган прийме свої пігулки і побачить, що наворотив, буде вже пізно, бо в цей час його будуть волочити турки до найближчого дерева з метою повісити.
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02.09.2024 15:37 Ответить
Значит и азеры там будут.
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02.09.2024 15:37 Ответить
вони подали ще 8 серпня заявку на вступ
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02.09.2024 15:50 Ответить
Авторитарна країна подала заявку на вступ до блоку авторитарних країн.
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02.09.2024 15:58 Ответить
У клуьі лузерів побільшало.
Ердоган просрав економіку та ліру і пішов до комуністичного Вінні Пуха.
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02.09.2024 16:07 Ответить
Така собі краіна НАТО
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02.09.2024 16:31 Ответить
А навіщо Захід створив Курдистани в Іраку і Сирії. Вони тепер в Іраку контролюють 60% нафти і майже всю в Сирії. Ясно що турки бісяться. Це величезні ручні армії для Заходу, але геморой для всіх інших.
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02.09.2024 17:06 Ответить
Побігли щури з корабля.
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02.09.2024 16:55 Ответить
Штати та ЄС в погоні за прибутком спонсорують Брікс тим що переносять туди виробництво шаленими темпами

Мені от просто цікаво вони думають безкінечно закривати дирки в безробітті та торговому балансі друком доллара та євро...

Китай уже обійшов по випуску електромобілів, єдина проблема ще в нього це обладнання для випуску чіпів але промисловий шпіонаж та переманювання працівників не стоїть на місці...

Штатам то всерівно вони далеко але ЄС стає на ті самі граблі як колись Франція та Британія з підтримкою Гітлера і кредитування нацистів та поставці туди обладнання
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02.09.2024 17:14 Ответить
І ні одного розумного комента.
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02.09.2024 20:50 Ответить
Себе теж зарахував?
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02.09.2024 21:14 Ответить
Ердогану мовчки перекриють доступ до новітнього озброєння.
А потім влаштують переворот чи ще щось.
Бо контроль за Босфором НАТО з рук не випустить.
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02.09.2024 21:57 Ответить
Як країна НАТ може подавати заявку на вступ до ворожої ''кантори''? Вони там що, взагалі *обнулися!
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08.10.2024 12:16 Ответить
 
 