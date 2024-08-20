Азербайджан подал заявку на вступление в блок БРИКС, в который входит РФ

Азербайджан официально подал заявку на вступление в блок стран БРИКС, в который, в частности, входят Россия и Китай.

Об этом пишет издание Report со ссылкой на спикера МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении не уточняется, когда именно Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС. Однако вышеупомянутое заявление представителя МИД Азербайджана появилось после недавнего визита в Баку российского диктатора Владимира Путина.

О намерении присоединиться к БРИКС Азербайджан объявил еще в июле в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. 3 июля в ходе саммита была принята декларация "об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой". Согласно пункту 4.5 этой декларации, азербайджанская сторона выразила желание вступить в БРИКС.

Напомним, что 18-19 августа диктатор РФ Владимир Путин совершил официальный визит в Азербайджан. Это первый его визит в эту страну с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Для справки:

БРИКС - организация, которая была создана в 2006 году четырьмя крупнейшими по площади и населению странами: Бразилией, РФ, Индией, Китаем.

Впоследствии к ним присоединилась Южная Африка.

Блок называется в соответствии с английскими инициалами стран-основателей - Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Кроме упомянутых стран, в блок входят Египет, Иран, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

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