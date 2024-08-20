Азербайджан подал заявку на вступление в блок БРИКС, в который входит РФ
Азербайджан официально подал заявку на вступление в блок стран БРИКС, в который, в частности, входят Россия и Китай.
Об этом пишет издание Report со ссылкой на спикера МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, информирует Цензор.НЕТ.
В сообщении не уточняется, когда именно Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС. Однако вышеупомянутое заявление представителя МИД Азербайджана появилось после недавнего визита в Баку российского диктатора Владимира Путина.
О намерении присоединиться к БРИКС Азербайджан объявил еще в июле в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. 3 июля в ходе саммита была принята декларация "об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой". Согласно пункту 4.5 этой декларации, азербайджанская сторона выразила желание вступить в БРИКС.
Напомним, что 18-19 августа диктатор РФ Владимир Путин совершил официальный визит в Азербайджан. Это первый его визит в эту страну с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Для справки:
БРИКС - организация, которая была создана в 2006 году четырьмя крупнейшими по площади и населению странами: Бразилией, РФ, Индией, Китаем.
Впоследствии к ним присоединилась Южная Африка.
Блок называется в соответствии с английскими инициалами стран-основателей - Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Кроме упомянутых стран, в блок входят Египет, Иран, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.
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Лежать заховані скарби:
Bce те, що надбане трудами
Слізьми голодної юрби.
I так визискуваним буде
Робочий люд багато літ!
Широкий світ a всюду, всюди
Безсильне - право,сильний - гніт.
Рашка буде давати нафту з супер знижкою
є нєдрємлющєє око
сауронаФашингтона ! можна на фін-неприємності нарватись
у ній, наприклад, перебувають смертельні вороги чайна та індія, які влаштовують масові мордобої погранипчників у розрідженому повітрі Тибету
Україна буде мати кеш - півтора міліарди баксів !
рашка буде качачати газ з дисконтом !
слушай, да, кому від цього погано ?
хіба що дурі-рашці, бо буде задешево газ продавати
жопуБРІКС. Все логічно.
Азербайджан дружній до України і сильно допоміг нам трансформаторами
бізнес є бізнес- Восток
«Газпром» повідомив «про розширення різнопланового стратегічного партнерства» з азербайджанським SOCAR. Про це повідомляє пресслужба «Газпрому» .
На тлі цих подій частина українців закликає бойкотувати заправки державної компанії Азербайджану Socar. Про це користувачі соцмереж пишуть на своїх сторінках в Facebook.
Кацапи тут скоріше за все нідочого. Там напевно верховодить Китай. Хоча шкода, що Азербайджан потроху переходить на сторону світового зла.
Державна азербайджанська нафтова компанія «SOCAR» розширила партнерство з російським «Газпромом». Рішення було прийнято в ході візиту путіна до Азербайджану та зустрічі з президентом Алієвим.
В Україні є багато заправочних станцій цієї компанії. Закликаю наших людей до бойкотування цієї мережі!!!
Також закликаю український бізнес розірвати всі партнерські відносини з цією компанію!!!
Мало того - цар готує на заміну собі свого сина - Гейдара Алієва молодшого.
Династія царів.
цар це пошло !
Алієв такий демократ, як і Сі.
Цікаво, що буде з тим БРІКСом, коли ляже Роіся та Китай. А до цього все йде.
у мене був сусід, у сусідній кімнаті університетської общаги, саме з Єфіопії, у 90х, - так більш ледащої-аморфної кучерявої-смаглявої людинки й досі зустріти не довелося, а я таки трохи людей різних національностей на своїму шляху та побачів...