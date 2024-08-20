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Азербайджан подал заявку на вступление в блок БРИКС, в который входит РФ

Азербайджан подав заявку на вступ до блоку БРІКС, у який входить РФ

Азербайджан официально подал заявку на вступление в блок стран БРИКС, в который, в частности, входят Россия и Китай.

Об этом пишет издание Report со ссылкой на спикера МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении не уточняется, когда именно Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС. Однако вышеупомянутое заявление представителя МИД Азербайджана появилось после недавнего визита в Баку российского диктатора Владимира Путина.

О намерении присоединиться к БРИКС Азербайджан объявил еще в июле в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. 3 июля в ходе саммита была принята декларация "об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой". Согласно пункту 4.5 этой декларации, азербайджанская сторона выразила желание вступить в БРИКС.

Напомним, что 18-19 августа диктатор РФ Владимир Путин совершил официальный визит в Азербайджан. Это первый его визит в эту страну с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Также читайте: К БРИКС, среди основателей которой есть РФ, присоединились еще 5 стран

Для справки:

БРИКС - организация, которая была создана в 2006 году четырьмя крупнейшими по площади и населению странами: Бразилией, РФ, Индией, Китаем.

Впоследствии к ним присоединилась Южная Африка.

Блок называется в соответствии с английскими инициалами стран-основателей - Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Кроме упомянутых стран, в блок входят Египет, Иран, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

Читайте также: Диаспора приветствует решение Аргентины не присоединяться к БРИКСу

Автор: 

Азербайджан (791) россия (95420) БРИКС (50)


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Топ комментарии
+19
"Єднайтесь, гнані та голодні... !"

перший рядок із "Інтернаціоналу" українською мовою

.
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20.08.2024 17:39
+18
Вірменія в ЄС, Азербайджан в жопу БРІКС. Все логічно.
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20.08.2024 17:43
+17
Одним словом ХУІКС. Нерозумію навіщо це Азербайджану.
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20.08.2024 17:43
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"Єднайтесь, гнані та голодні... !"

перший рядок із "Інтернаціоналу" українською мовою

.
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20.08.2024 17:39 Ответить
B склепах загарбані віками
Лежать заховані скарби:
Bce те, що надбане трудами
Слізьми голодної юрби.
I так визискуваним буде
Робочий люд багато літ!
Широкий світ a всюду, всюди
Безсильне - право,сильний - гніт.
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20.08.2024 17:43 Ответить
Тепер буде Брікса
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20.08.2024 17:42 Ответить
Одним словом ХУІКС. Нерозумію навіщо це Азербайджану.
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20.08.2024 17:43 Ответить
Щось поімєють...
Рашка буде давати нафту з супер знижкою
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20.08.2024 17:45 Ответить
нафту Азербайджану ?
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20.08.2024 17:47 Ответить
на перепродаж - се ля ві !
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20.08.2024 17:51 Ответить
тоді краще напряму туркам постачати нафту
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20.08.2024 17:54 Ответить
не всьо так просто !

є нєдрємлющєє око саурона Фашингтона ! можна на фін-неприємності нарватись

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20.08.2024 18:02 Ответить
брікс-фікс-пікс - організація, яка ні до чого не зобовьязує
у ній, наприклад, перебувають смертельні вороги чайна та індія, які влаштовують масові мордобої погранипчників у розрідженому повітрі Тибету

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20.08.2024 17:50 Ответить

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20.08.2024 17:55 Ответить
китайці на кордоні індійський штахетник розібрали
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20.08.2024 17:58 Ответить
Він зараз замість рашки буде газ качати в ЄС. А рашка буде співати, що черга до них стоїть. Qui pro quo.
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20.08.2024 18:12 Ответить
Азербайджан буде мати бакшиш !
Україна буде мати кеш - півтора міліарди баксів !
рашка буде качачати газ з дисконтом !

слушай, да, кому від цього погано ?
хіба що дурі-рашці, бо буде задешево газ продавати
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20.08.2024 18:18 Ответить
серйозно вважаєте, що на транзиті заробляють більше, ніж на самому товарі?
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20.08.2024 18:25 Ответить
Вірменія в ЄС, Азербайджан в жопу БРІКС. Все логічно.
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20.08.2024 17:43 Ответить
яке нак ЄС? хто їх туди прийме? і, головне, каци їх туди не пустять. якщо каци не послабнуть, то Вірменію і Грузію чекає доля швидше Білорусі, а не шлях до ЄС
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20.08.2024 18:28 Ответить
Чом би й не новина!
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20.08.2024 17:43 Ответить
Всіх азерів вислати нахрєн з України.
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20.08.2024 17:44 Ответить
нє всьо так однозначно !

Азербайджан дружній до України і сильно допоміг нам трансформаторами

бізнес є бізнес- Восток
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20.08.2024 17:53 Ответить
Під дудку Туреччини сидять на двох стільцях.
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20.08.2024 17:56 Ответить
а Карабах отжал...
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20.08.2024 18:04 Ответить
Єрдоган недавно сказав, що то Туреччина була а Карабасі, коли Ізраїлю погрожував
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20.08.2024 21:12 Ответить
У вересні 2024 року має відбутися підписання програми науково-технічного співробітництва між Socar та «Газпромом»

«Газпром» повідомив «про розширення різнопланового стратегічного партнерства» з азербайджанським SOCAR. Про це повідомляє пресслужба «Газпрому» .

На тлі цих подій частина українців закликає бойкотувати заправки державної компанії Азербайджану Socar. Про це користувачі соцмереж пишуть на своїх сторінках в Facebook.
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20.08.2024 17:46 Ответить
тим більше, що ціни у сокарі найвищи серед усіх заправок України.
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20.08.2024 17:59 Ответить
Ось що означає відсутність демократії. Один диктатор намалював іншому повітряні замки, та ціла країна визначає напрямок розвитку.
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20.08.2024 17:47 Ответить
Кацапи здали Азерам Карабах, ось "ответочка" від Алієва прилетіла, нічого особисто це бізнес, тобто геополітика.
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20.08.2024 17:50 Ответить
Кожен вибирає свої повітряні замки. Хтось ЄС, хтось БРІКС, хтось хуікс. Разом одне велике збіговисько лохів.
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20.08.2024 17:55 Ответить
"Тіки так - спакойна" (С)
Кацапи тут скоріше за все нідочого. Там напевно верховодить Китай. Хоча шкода, що Азербайджан потроху переходить на сторону світового зла.
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20.08.2024 17:51 Ответить
Туреччина теж заявила що вступить в хуікс. Куди кінь туди і собака, як кажуть в азіатських країнах.
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20.08.2024 17:59 Ответить
От і аизери виишли з тіні
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20.08.2024 17:52 Ответить
Усе простіше, Алієв сподівається очолити БРІКС після поразки та знищення рф, хитрий як я 😂.
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20.08.2024 17:53 Ответить
Чисто політичний блок "альтернативних демократій". А по суті тоталітарників, диктатур, та головне корупціонерів.
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20.08.2024 17:53 Ответить
Вован-огли аж попердує від задоволення!
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20.08.2024 17:57 Ответить
Олег Симороз.

Державна азербайджанська нафтова компанія «SOCAR» розширила партнерство з російським «Газпромом». Рішення було прийнято в ході візиту путіна до Азербайджану та зустрічі з президентом Алієвим.

В Україні є багато заправочних станцій цієї компанії. Закликаю наших людей до бойкотування цієї мережі!!!
Також закликаю український бізнес розірвати всі партнерські відносини з цією компанію!!!
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20.08.2024 17:58 Ответить
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20.08.2024 18:00 Ответить
Так хай пистують звідси разом із Сокаром і Водафоном...теж буде - нічого особистого
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20.08.2024 17:58 Ответить
Клуб ***@утих розширюється.Звичайно будемо намагатися не повторювати помилок,одна з них-ми щиро підтримували Азербаджан в питані Карабаху.Це бидло Алієв йде на зговір з путлером.
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20.08.2024 17:59 Ответить
Захоплення і окупація Карабаху це міжнародний злочин скоєний Вірменією з благословіння і за прямої участі ********** (365 армія). Алієв раптом "забув" "хто є хто" в регіоні. З часом Азербайджан потрапить під санкції, але особисто Алієв та його ставленики "чомусь" не переймаються наслідками ...
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20.08.2024 18:07 Ответить
Північнокорейський Ин дуже переймається про те як живуть його раби?
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20.08.2024 18:10 Ответить
Переймається, але як і кожний диктатор лише в межах збереження особистої влади та безпеки.
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20.08.2024 18:23 Ответить
Азербайджан, Казахстан, Вірменія, Грузія, Білорусь - це саме ті постсовєцькі країни через які ********* обходить санкції. Враховуючи тісні звязки Азербайджану з Турцією, навіть уявити не можу що саме диктатор ***** пообіцяв диктатору Алієву за вступ в БРІКС і за що саме диктатор Ердоган дав на це свою згоду.
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20.08.2024 18:00 Ответить
Гач є гач.
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20.08.2024 18:03 Ответить
Алієв не для того сидить щоб будувати відносини з демократичними державами. Бо тоді спитають - а чого ви сидиш вже друге покоління при владі? Де вибори, де демократичний розвиток.?
Мало того - цар готує на заміну собі свого сина - Гейдара Алієва молодшого.
Династія царів.
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20.08.2024 18:07 Ответить
не царів, а сонцесяйних Шах-ін-шахів

цар це пошло !
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20.08.2024 18:15 Ответить
Нагадує Ердогана , пупса Ина Чена ...і і
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20.08.2024 18:19 Ответить
Тут ще одне - зараз Алієв не під санкціями, куди хоче туди їздить, гроші куди хоче переводить, вдало поєднує і диктатуру, і наче Україні допомагає, з Ердоганом водить дружбу, той в ЕС наче хоче. 30 років все хоче і ніяк не вступить, бо не беруть. Винні ЕС. Що в Турції сидить диктатор.
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20.08.2024 18:28 Ответить
Відкрився сухопутний шлях Росія-Іран. Ізраїль напружився...
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20.08.2024 18:26 Ответить
Ну а ****...
Алієв такий демократ, як і Сі.

Цікаво, що буде з тим БРІКСом, коли ляже Роіся та Китай. А до цього все йде.
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20.08.2024 18:28 Ответить
Дії азербайджана не логічні кому рашка допомогала їм чи арменії якось все через ж пу чи путанін наобіцяв золоті гори поживемо побачимо
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20.08.2024 18:37 Ответить
А тут їх так підтримували під час азєро-вірменської війни... Ну і як вас всім тепер? Навболівалися?
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20.08.2024 18:46 Ответить
Ефіопія і Азербайджан - брати навіки.. - так вам і нАда, гнучкі пЕрці...
у мене був сусід, у сусідній кімнаті університетської общаги, саме з Єфіопії, у 90х, - так більш ледащої-аморфної кучерявої-смаглявої людинки й досі зустріти не довелося, а я таки трохи людей різних національностей на своїму шляху та побачів...
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20.08.2024 19:19 Ответить
Айзери впали в моїх очах... Думаю, що не тільки я такої думки...
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20.08.2024 19:36 Ответить
Надіюсь, Азербайджан стане в БРІКСі такою ж підсадною качкою, як Угорщина в ЄС та НАТО
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20.08.2024 19:49 Ответить
Продажні азєри- ніякої несподіванки... !!!
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20.08.2024 20:04 Ответить
До того ж, це авторитарна, ісламська держава !! Що ви від них чекали !?
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20.08.2024 20:23 Ответить
Gotta think about the future
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20.08.2024 21:35 Ответить
Тиц-п*здиц...
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20.08.2024 22:31 Ответить
Два гандона.
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20.08.2024 23:22 Ответить
Азербайджан таки хоче влізти з останнім білетом на Титанік.
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21.08.2024 02:15 Ответить
БРИКС - ниочем. Профанация на союзы. Ни свободной беспошлинной торговли, ни единой валюты, ни безвизового режима, ни общих границ, ничего. Какие кому там плюшки от вступления? И оно Азербайджану надо?
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21.08.2024 02:26 Ответить
 
 