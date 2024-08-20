УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5141 відвідувач онлайн
Новини
12 024 65

Азербайджан подав заявку на вступ до блоку БРІКС, до якого входить РФ

Азербайджан подав заявку на вступ до блоку БРІКС, у який входить РФ

Азербайджан офіційно подав заявку на вступ до блоку країн БРІКС, до якого, зокрема, входять Росія та Китай.

Про це пише видання Report із посиланням на речника МЗС Азербайджану Айхана Гаджізаде, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні не уточнюється, коли саме Азербайджан подав заявку на вступ до БРІКС. Однак вищезгадана заява речника МЗС Азербайджану з'явилася після нещодавнього візиту до Баку російського диктатора Володимира Путіна.

Про намір приєднатися до БРІКС Азербайджан оголосив ще в липні в межах саміту Шанхайської організації співробітництва. 3 липня під час саміту було прийнято декларацію "про встановлення стратегічного партнерства між Азербайджанською Республікою та Китайською Народною Республікою". Згідно з пунктом 4.5 цієї декларації, азербайджанська сторона висловила бажання вступити до БРІКС.

Нагадаємо, що 18-19 серпня диктатор РФ Володимир Путін здійснив офіційний візит до Азербайджану. Це перший його візит до цієї країни від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Читайте також: Російський "Газпром" і азербайджанський Socar домовилися про розширення стратегічного партнерства

Для довідки:

БРІКС - організація, яка була створена у 2006 році чотирма найбільшими за площею та населенням країнами: Бразилією, РФ, Індією, Китаєм.

Згодом до них приєдналася Південна Африка.

Блок називається відповідно до англійських ініціалів країн-засновників – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки (ПАР). Окрім згаданих країн, до блоку входять Єгипет, Іран, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.

Читайте також: Путін вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну прибув до Азербайджану

Автор: 

Азербайджан (855) росія (65010) БРІКС (61)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
"Єднайтесь, гнані та голодні... !"

перший рядок із "Інтернаціоналу" українською мовою

.
показати весь коментар
20.08.2024 17:39
+18
Вірменія в ЄС, Азербайджан в жопу БРІКС. Все логічно.
показати весь коментар
20.08.2024 17:43
+17
Одним словом ХУІКС. Нерозумію навіщо це Азербайджану.
показати весь коментар
20.08.2024 17:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Єднайтесь, гнані та голодні... !"

перший рядок із "Інтернаціоналу" українською мовою

.
показати весь коментар
20.08.2024 17:39 Відповісти
B склепах загарбані віками
Лежать заховані скарби:
Bce те, що надбане трудами
Слізьми голодної юрби.
I так визискуваним буде
Робочий люд багато літ!
Широкий світ a всюду, всюди
Безсильне - право,сильний - гніт.
показати весь коментар
20.08.2024 17:43 Відповісти
Тепер буде Брікса
показати весь коментар
20.08.2024 17:42 Відповісти
Одним словом ХУІКС. Нерозумію навіщо це Азербайджану.
показати весь коментар
20.08.2024 17:43 Відповісти
Щось поімєють...
Рашка буде давати нафту з супер знижкою
показати весь коментар
20.08.2024 17:45 Відповісти
нафту Азербайджану ?
показати весь коментар
20.08.2024 17:47 Відповісти
на перепродаж - се ля ві !
показати весь коментар
20.08.2024 17:51 Відповісти
тоді краще напряму туркам постачати нафту
показати весь коментар
20.08.2024 17:54 Відповісти
не всьо так просто !

є нєдрємлющєє око саурона Фашингтона ! можна на фін-неприємності нарватись

показати весь коментар
20.08.2024 18:02 Відповісти
брікс-фікс-пікс - організація, яка ні до чого не зобовьязує
у ній, наприклад, перебувають смертельні вороги чайна та індія, які влаштовують масові мордобої погранипчників у розрідженому повітрі Тибету

показати весь коментар
20.08.2024 17:50 Відповісти

показати весь коментар
20.08.2024 17:55 Відповісти
китайці на кордоні індійський штахетник розібрали
показати весь коментар
20.08.2024 17:58 Відповісти
Він зараз замість рашки буде газ качати в ЄС. А рашка буде співати, що черга до них стоїть. Qui pro quo.
показати весь коментар
20.08.2024 18:12 Відповісти
Азербайджан буде мати бакшиш !
Україна буде мати кеш - півтора міліарди баксів !
рашка буде качачати газ з дисконтом !

слушай, да, кому від цього погано ?
хіба що дурі-рашці, бо буде задешево газ продавати
показати весь коментар
20.08.2024 18:18 Відповісти
серйозно вважаєте, що на транзиті заробляють більше, ніж на самому товарі?
показати весь коментар
20.08.2024 18:25 Відповісти
Вірменія в ЄС, Азербайджан в жопу БРІКС. Все логічно.
показати весь коментар
20.08.2024 17:43 Відповісти
яке нак ЄС? хто їх туди прийме? і, головне, каци їх туди не пустять. якщо каци не послабнуть, то Вірменію і Грузію чекає доля швидше Білорусі, а не шлях до ЄС
показати весь коментар
20.08.2024 18:28 Відповісти
Чом би й не новина!
показати весь коментар
20.08.2024 17:43 Відповісти
Всіх азерів вислати нахрєн з України.
показати весь коментар
20.08.2024 17:44 Відповісти
нє всьо так однозначно !

Азербайджан дружній до України і сильно допоміг нам трансформаторами

бізнес є бізнес- Восток
показати весь коментар
20.08.2024 17:53 Відповісти
Під дудку Туреччини сидять на двох стільцях.
показати весь коментар
20.08.2024 17:56 Відповісти
а Карабах отжал...
показати весь коментар
20.08.2024 18:04 Відповісти
Єрдоган недавно сказав, що то Туреччина була а Карабасі, коли Ізраїлю погрожував
показати весь коментар
20.08.2024 21:12 Відповісти
У вересні 2024 року має відбутися підписання програми науково-технічного співробітництва між Socar та «Газпромом»

«Газпром» повідомив «про розширення різнопланового стратегічного партнерства» з азербайджанським SOCAR. Про це повідомляє пресслужба «Газпрому» .

На тлі цих подій частина українців закликає бойкотувати заправки державної компанії Азербайджану Socar. Про це користувачі соцмереж пишуть на своїх сторінках в Facebook.
показати весь коментар
20.08.2024 17:46 Відповісти
тим більше, що ціни у сокарі найвищи серед усіх заправок України.
показати весь коментар
20.08.2024 17:59 Відповісти
Ось що означає відсутність демократії. Один диктатор намалював іншому повітряні замки, та ціла країна визначає напрямок розвитку.
показати весь коментар
20.08.2024 17:47 Відповісти
Кацапи здали Азерам Карабах, ось "ответочка" від Алієва прилетіла, нічого особисто це бізнес, тобто геополітика.
показати весь коментар
20.08.2024 17:50 Відповісти
Кожен вибирає свої повітряні замки. Хтось ЄС, хтось БРІКС, хтось хуікс. Разом одне велике збіговисько лохів.
показати весь коментар
20.08.2024 17:55 Відповісти
"Тіки так - спакойна" (С)
Кацапи тут скоріше за все нідочого. Там напевно верховодить Китай. Хоча шкода, що Азербайджан потроху переходить на сторону світового зла.
показати весь коментар
20.08.2024 17:51 Відповісти
Туреччина теж заявила що вступить в хуікс. Куди кінь туди і собака, як кажуть в азіатських країнах.
показати весь коментар
20.08.2024 17:59 Відповісти
От і аизери виишли з тіні
показати весь коментар
20.08.2024 17:52 Відповісти
Усе простіше, Алієв сподівається очолити БРІКС після поразки та знищення рф, хитрий як я 😂.
показати весь коментар
20.08.2024 17:53 Відповісти
Чисто політичний блок "альтернативних демократій". А по суті тоталітарників, диктатур, та головне корупціонерів.
показати весь коментар
20.08.2024 17:53 Відповісти
Вован-огли аж попердує від задоволення!
показати весь коментар
20.08.2024 17:57 Відповісти
Олег Симороз.

Державна азербайджанська нафтова компанія «SOCAR» розширила партнерство з російським «Газпромом». Рішення було прийнято в ході візиту путіна до Азербайджану та зустрічі з президентом Алієвим.

В Україні є багато заправочних станцій цієї компанії. Закликаю наших людей до бойкотування цієї мережі!!!
Також закликаю український бізнес розірвати всі партнерські відносини з цією компанію!!!
показати весь коментар
20.08.2024 17:58 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2024 18:00 Відповісти
Так хай пистують звідси разом із Сокаром і Водафоном...теж буде - нічого особистого
показати весь коментар
20.08.2024 17:58 Відповісти
Клуб ***@утих розширюється.Звичайно будемо намагатися не повторювати помилок,одна з них-ми щиро підтримували Азербаджан в питані Карабаху.Це бидло Алієв йде на зговір з путлером.
показати весь коментар
20.08.2024 17:59 Відповісти
Захоплення і окупація Карабаху це міжнародний злочин скоєний Вірменією з благословіння і за прямої участі ********** (365 армія). Алієв раптом "забув" "хто є хто" в регіоні. З часом Азербайджан потрапить під санкції, але особисто Алієв та його ставленики "чомусь" не переймаються наслідками ...
показати весь коментар
20.08.2024 18:07 Відповісти
Північнокорейський Ин дуже переймається про те як живуть його раби?
показати весь коментар
20.08.2024 18:10 Відповісти
Переймається, але як і кожний диктатор лише в межах збереження особистої влади та безпеки.
показати весь коментар
20.08.2024 18:23 Відповісти
Азербайджан, Казахстан, Вірменія, Грузія, Білорусь - це саме ті постсовєцькі країни через які ********* обходить санкції. Враховуючи тісні звязки Азербайджану з Турцією, навіть уявити не можу що саме диктатор ***** пообіцяв диктатору Алієву за вступ в БРІКС і за що саме диктатор Ердоган дав на це свою згоду.
показати весь коментар
20.08.2024 18:00 Відповісти
Гач є гач.
показати весь коментар
20.08.2024 18:03 Відповісти
Алієв не для того сидить щоб будувати відносини з демократичними державами. Бо тоді спитають - а чого ви сидиш вже друге покоління при владі? Де вибори, де демократичний розвиток.?
Мало того - цар готує на заміну собі свого сина - Гейдара Алієва молодшого.
Династія царів.
показати весь коментар
20.08.2024 18:07 Відповісти
не царів, а сонцесяйних Шах-ін-шахів

цар це пошло !
показати весь коментар
20.08.2024 18:15 Відповісти
Нагадує Ердогана , пупса Ина Чена ...і і
показати весь коментар
20.08.2024 18:19 Відповісти
Тут ще одне - зараз Алієв не під санкціями, куди хоче туди їздить, гроші куди хоче переводить, вдало поєднує і диктатуру, і наче Україні допомагає, з Ердоганом водить дружбу, той в ЕС наче хоче. 30 років все хоче і ніяк не вступить, бо не беруть. Винні ЕС. Що в Турції сидить диктатор.
показати весь коментар
20.08.2024 18:28 Відповісти
Відкрився сухопутний шлях Росія-Іран. Ізраїль напружився...
показати весь коментар
20.08.2024 18:26 Відповісти
Ну а ****...
Алієв такий демократ, як і Сі.

Цікаво, що буде з тим БРІКСом, коли ляже Роіся та Китай. А до цього все йде.
показати весь коментар
20.08.2024 18:28 Відповісти
Дії азербайджана не логічні кому рашка допомогала їм чи арменії якось все через ж пу чи путанін наобіцяв золоті гори поживемо побачимо
показати весь коментар
20.08.2024 18:37 Відповісти
А тут їх так підтримували під час азєро-вірменської війни... Ну і як вас всім тепер? Навболівалися?
показати весь коментар
20.08.2024 18:46 Відповісти
Ефіопія і Азербайджан - брати навіки.. - так вам і нАда, гнучкі пЕрці...
у мене був сусід, у сусідній кімнаті університетської общаги, саме з Єфіопії, у 90х, - так більш ледащої-аморфної кучерявої-смаглявої людинки й досі зустріти не довелося, а я таки трохи людей різних національностей на своїму шляху та побачів...
показати весь коментар
20.08.2024 19:19 Відповісти
Айзери впали в моїх очах... Думаю, що не тільки я такої думки...
показати весь коментар
20.08.2024 19:36 Відповісти
Надіюсь, Азербайджан стане в БРІКСі такою ж підсадною качкою, як Угорщина в ЄС та НАТО
показати весь коментар
20.08.2024 19:49 Відповісти
Продажні азєри- ніякої несподіванки... !!!
показати весь коментар
20.08.2024 20:04 Відповісти
До того ж, це авторитарна, ісламська держава !! Що ви від них чекали !?
показати весь коментар
20.08.2024 20:23 Відповісти
Gotta think about the future
показати весь коментар
20.08.2024 21:35 Відповісти
Тиц-п*здиц...
показати весь коментар
20.08.2024 22:31 Відповісти
Два гандона.
показати весь коментар
20.08.2024 23:22 Відповісти
Азербайджан таки хоче влізти з останнім білетом на Титанік.
показати весь коментар
21.08.2024 02:15 Відповісти
БРИКС - ниочем. Профанация на союзы. Ни свободной беспошлинной торговли, ни единой валюты, ни безвизового режима, ни общих границ, ничего. Какие кому там плюшки от вступления? И оно Азербайджану надо?
показати весь коментар
21.08.2024 02:26 Відповісти
 
 