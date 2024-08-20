Азербайджан подав заявку на вступ до блоку БРІКС, до якого входить РФ

Азербайджан офіційно подав заявку на вступ до блоку країн БРІКС, до якого, зокрема, входять Росія та Китай.

Про це пише видання Report із посиланням на речника МЗС Азербайджану Айхана Гаджізаде, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні не уточнюється, коли саме Азербайджан подав заявку на вступ до БРІКС. Однак вищезгадана заява речника МЗС Азербайджану з'явилася після нещодавнього візиту до Баку російського диктатора Володимира Путіна.

Про намір приєднатися до БРІКС Азербайджан оголосив ще в липні в межах саміту Шанхайської організації співробітництва. 3 липня під час саміту було прийнято декларацію "про встановлення стратегічного партнерства між Азербайджанською Республікою та Китайською Народною Республікою". Згідно з пунктом 4.5 цієї декларації, азербайджанська сторона висловила бажання вступити до БРІКС.

Нагадаємо, що 18-19 серпня диктатор РФ Володимир Путін здійснив офіційний візит до Азербайджану. Це перший його візит до цієї країни від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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Для довідки:

БРІКС - організація, яка була створена у 2006 році чотирма найбільшими за площею та населенням країнами: Бразилією, РФ, Індією, Китаєм.

Згодом до них приєдналася Південна Африка.

Блок називається відповідно до англійських ініціалів країн-засновників – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки (ПАР). Окрім згаданих країн, до блоку входять Єгипет, Іран, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.

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