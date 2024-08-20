Азербайджан подав заявку на вступ до блоку БРІКС, до якого входить РФ
Азербайджан офіційно подав заявку на вступ до блоку країн БРІКС, до якого, зокрема, входять Росія та Китай.
Про це пише видання Report із посиланням на речника МЗС Азербайджану Айхана Гаджізаде, інформує Цензор.НЕТ.
У повідомленні не уточнюється, коли саме Азербайджан подав заявку на вступ до БРІКС. Однак вищезгадана заява речника МЗС Азербайджану з'явилася після нещодавнього візиту до Баку російського диктатора Володимира Путіна.
Про намір приєднатися до БРІКС Азербайджан оголосив ще в липні в межах саміту Шанхайської організації співробітництва. 3 липня під час саміту було прийнято декларацію "про встановлення стратегічного партнерства між Азербайджанською Республікою та Китайською Народною Республікою". Згідно з пунктом 4.5 цієї декларації, азербайджанська сторона висловила бажання вступити до БРІКС.
Нагадаємо, що 18-19 серпня диктатор РФ Володимир Путін здійснив офіційний візит до Азербайджану. Це перший його візит до цієї країни від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Для довідки:
БРІКС - організація, яка була створена у 2006 році чотирма найбільшими за площею та населенням країнами: Бразилією, РФ, Індією, Китаєм.
Згодом до них приєдналася Південна Африка.
Блок називається відповідно до англійських ініціалів країн-засновників – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки (ПАР). Окрім згаданих країн, до блоку входять Єгипет, Іран, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.
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Лежать заховані скарби:
Bce те, що надбане трудами
Слізьми голодної юрби.
I так визискуваним буде
Робочий люд багато літ!
Широкий світ a всюду, всюди
Безсильне - право,сильний - гніт.
Рашка буде давати нафту з супер знижкою
є нєдрємлющєє око
сауронаФашингтона ! можна на фін-неприємності нарватись
у ній, наприклад, перебувають смертельні вороги чайна та індія, які влаштовують масові мордобої погранипчників у розрідженому повітрі Тибету
Україна буде мати кеш - півтора міліарди баксів !
рашка буде качачати газ з дисконтом !
слушай, да, кому від цього погано ?
хіба що дурі-рашці, бо буде задешево газ продавати
жопуБРІКС. Все логічно.
Азербайджан дружній до України і сильно допоміг нам трансформаторами
бізнес є бізнес- Восток
«Газпром» повідомив «про розширення різнопланового стратегічного партнерства» з азербайджанським SOCAR. Про це повідомляє пресслужба «Газпрому» .
На тлі цих подій частина українців закликає бойкотувати заправки державної компанії Азербайджану Socar. Про це користувачі соцмереж пишуть на своїх сторінках в Facebook.
Кацапи тут скоріше за все нідочого. Там напевно верховодить Китай. Хоча шкода, що Азербайджан потроху переходить на сторону світового зла.
Державна азербайджанська нафтова компанія «SOCAR» розширила партнерство з російським «Газпромом». Рішення було прийнято в ході візиту путіна до Азербайджану та зустрічі з президентом Алієвим.
В Україні є багато заправочних станцій цієї компанії. Закликаю наших людей до бойкотування цієї мережі!!!
Також закликаю український бізнес розірвати всі партнерські відносини з цією компанію!!!
Мало того - цар готує на заміну собі свого сина - Гейдара Алієва молодшого.
Династія царів.
цар це пошло !
Алієв такий демократ, як і Сі.
Цікаво, що буде з тим БРІКСом, коли ляже Роіся та Китай. А до цього все йде.
у мене був сусід, у сусідній кімнаті університетської общаги, саме з Єфіопії, у 90х, - так більш ледащої-аморфної кучерявої-смаглявої людинки й досі зустріти не довелося, а я таки трохи людей різних національностей на своїму шляху та побачів...