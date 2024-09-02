Туреччина подала заявку на вступ у БРІКС, - Bloomberg
Туреччина має намір приєднатися до групи країн БРІКС. Заявку на вступ вже подано.
Про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
"Туреччина офіційно попросила приєднатися до БРІКС - групи країн, що розвиваються, оскільки вона прагне зміцнити свій глобальний вплив і налагодити нові зв’язки за межами традиційних західних союзників", - йдеться в матеріалі.
Зазначається, що новий дипломатичний поштовх Туреччини відображає її "прагнення розвивати зв’язки з усіма сторонами в багатополярному світі, водночас виконуючи свої зобов’язання як ключового члена Організації Північноатлантичного договору".
"Туреччина, розташована між Європою та Азією, подала заявку на приєднання до БРІКС кілька місяців тому через розчарування у зв’язку з відсутністю прогресу в її багаторічній спробі приєднатися до Європейського Союзу. Заявка також є частково результатом розбіжностей з іншими членами НАТО після того, як Туреччина підтримувала тісні зв’язки з Росією після її вторгнення в Україну в 2022 році", - пише Bloomberg.
МЗС Туреччини та адміністрація Ердогана відмовилися від коментарів.
Раніше повідомлялось, що Азербайджан офіційно подав заявку на вступ до блоку країн БРІКС.
Довідка
БРІКС - організація, яка була створена у 2006 році чотирма найбільшими за площею та населенням країнами: Бразилією, РФ, Індією, Китаєм.
Блок називається відповідно до англійських ініціалів країн-засновників – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки (ПАР). Окрім згаданих країн, до блоку входять Єгипет, Іран, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.
Зазначимо, Туреччина із 2005 року є кандидатом на членство в ЄС.
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лапкивсе ще обамівська адміністрація при владі
Як Єрмак вимагав від вовки зняти Сирського , лякаючи його Безуглою та рейтингами -75 Залужний , 20 з хвостом вовка
lamonde 30 серпня
Для російських повстанців, які вступили проти Москви, які приєдналися до українських лав, наступ, розпочатий 6 серпня київською армією в Курському регіоні Росії, міг стати можливістю після півтора року таємних операцій та рейдів на обмеженій дальності. Це могло бути возз'єднання з їхньою батьківщиною. Однак генштаб української армії вирішив інакше: російських прихильників утримували від найсміливішої операції Києва протягом двох з половиною років.
І Ілля Пономарьов, політик, відповідальний за Легіон Свободи Росії, і Денис Капустін, відомий як "Рекс", командир Російського добровольчого корпусу (РДК), підтвердили, що їхні підрозділи були виключені. Двоє чоловіків також підтвердили набагато більш конфіденційну інформацію, яка стала відкритою таємницею в Києві протягом декількох тижнів, але яку жоден чиновник у Києві не буде публічно коментувати: ГУР, українська служба військової розвідки, яка координує діяльність російських повстанців і проводить власні операції на ворожій території, була виключена з "Операції Курськ" або принаймні з її початкової штурмової фази, генеральним штабом.
"Це більше з особистих причин: [командувач української армії генерал Олександр] Сирський, який має певне суперництво з [начальником військової розвідки генералом Кирилом] Будановим, хотів свого моменту слави, якщо операція буде успішною".
Пономарєв, який стверджує, що "цей варіант обговорюється в Києві", нещодавно прилетів до Вашингтона, вважаючи, що "головна перешкода на боці союзників України, особливо американців, які бояться всього, що може нагадувати політику зміни режиму в Москві".
Зіткнувшись з певною недовірою Денис Капустін, відомий як "Рекс", командир російського добровольчого корпусу, противники Кремля, які воюють разом з українцями. Тут, у Києві, 13 червня 2024 року. РАФАЕЛЬ ЯГОБЗАДЕ ДЛЯ LE MONDE
РДК, більш активна у військовому плані ультраправа група активістів, вже оплакувала "Операцію Курськ". "Це було несподівано, і нас не запросили взяти участь, хоча ми хотіли б, так воно і є", - сказав Капустін. "З нашого боку ми готуємо інші напади, інші сюрпризи".
Брікс... це могила учасників...
Якщо Ердоган хоче свеї смерті...
Ми не знаємо...
Але вступивши...
Отупівши...
Він відкриє для себе...
Можливості нестерпні....
Скоро...
Таки на росії ЗНОВУ Громадянська Війна 👍
Це все пояснюєвсе те, що Луценко розповів на Прямому зі слів генерала.... (дивіться Луценко з Лапіним), посилання вище - злість Єрмака на Сирського , бо для Єрмака паслушний мальчік, ним раждьонний младогенерал ,зрадивший свого часу справу вагнергейту , це шлях до влади . Й ВИХОДИТЬ ВОВА АСЛУШАЛСЯ свою втарую палавінку у плануванні походу на Курськ?
Туреччина мститься Європі за неприйняття її до ЄС?
хоча, той БРИКС ще той фрік(с) !
ось відносини дружби та добросусідства між пограничниками Індії та Китаю в високгір'ї Тибету
Це, до речі, ще один мотив рашки всосати Україну, бо усі ці Олеги, Рюрікі та Анни - королеви Франції пролітають мимо рязанського рила, якому залишається лише хатка княжича на мокшанських болотах - дівок гвалувати.
Наприклад, які можуть бути суспільні інтереси у Інжії та Китаю в рамках цієї організації?
суспільні інтереси у Інжії та Китаю..."?
А які можуть бути спільні інтереси у двох гігантських хмар сарани?
Китай став головним торговим партнером Індії у 2023-2024 фінансовому році, який завершився 31 Березня.
Двостороння торгівля між Індією і Китаєм за вказаний період склала $118,4 млрд.при цьому імпорт з Китаю в Індію збільшився на 3,24% і досяг $101,7 млрд, а експорт Індії в КНР виріс на 8,7% - до $16,67 млрд. видання відзначає, що Китай - один з головних постачальників електронної та телекомунікаційної продукції в Індію, включаючи передові технологічні компоненти і смартфони.
Наведіть цю цитату, please...
А так ми бачимо, що йдеться лише про "залізну руду, бавовняну пряжу та тканини/вироби з неї, ручні верстати, спеції, фрукти та овочі, пластик та лінолеум". Може Розумний кіт, думає, що люди не такі розумні як він і не зможуть прочитати англійською цю статейку дурнуватjuj індійського видавництва "https://www.business-standard.com/author/search/keyword/press-trust-of-india Press Trust of India "?!
https://indbiz.gov.in/china-overtakes-us-as-indias-top-trading-partner-in-fy24-gtri/
Там йдеться лише про імпорт Індією з Китаю радіодеталей (мікросхем та ін.), як це роблять багато інших країн (включно з США), між іншим. Робиться це виключно із-за їх дешевої ціни.
А самі прилади Індія розробляє і виробляє самостійно. Давно і набагато більш якісні, ніж Китай (завдяки американським інвестиціям). А кінцеві китайські вироби - це повне гівно!
Виробництво мікросхем у Китаї розвинено завдяки тим же американським інвестиціям, які масово робилися до середини 2000-х (до приходу Сі Цзіньпиня і різкої зміни політичної орієнтації Китаю) на обладнананні американських компаній, які тоді створювали свої китайські філії та ін.
Крім того, це виробництво робиться здебільшого не у КНР, а на Тайвані (офіційна назва "Республіка Китай), який також називається China
самі процесори збирають Китай або В'єтнам або ще хто, подивіться на самих процесорах.
Все звідти в результаті приберуть.
на подобі МВФ або Світового банку.
рівні у перших учасників проекту (5 країн)
у решти менше
ну почитайте самі, що знав вже показав.
Валюту анонсували, але поки я не бачив.
На майбутньому саміті BRICS у жовтні 2024 року країни-учасниці обговорять можливість створення валюти, забезпеченої золотом, що може стати важливим кроком до створення стабільної та надійної альтернативи існуючим фінансовим системам.
Основою платіжної системи БРІКС Пей може стати нова колективна рахункова одиниця-GDR (БРІКС стейблкоін)
Як можно приймати в ЄС, країну з якої саудіти по частинам вивозять опозиційного журналіста. Не без сприяння турецьких спецслужб?
Тот станет все!
перший рядок українського перекладу "Інтернаціоналу" 😂👍
Бо не думаю, що Туреччині не вистачає узбережжя та пляжів
ЗЕлений Шапітолій теж може чекати хоч 100 років.
Ердоган просрав економіку та ліру і пішов до комуністичного Вінні Пуха.
Мені от просто цікаво вони думають безкінечно закривати дирки в безробітті та торговому балансі друком доллара та євро...
Китай уже обійшов по випуску електромобілів, єдина проблема ще в нього це обладнання для випуску чіпів але промисловий шпіонаж та переманювання працівників не стоїть на місці...
Штатам то всерівно вони далеко але ЄС стає на ті самі граблі як колись Франція та Британія з підтримкою Гітлера і кредитування нацистів та поставці туди обладнання
А потім влаштують переворот чи ще щось.
Бо контроль за Босфором НАТО з рук не випустить.