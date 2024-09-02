Туреччина подала заявку на вступ у БРІКС, - Bloomberg

Туреччина має намір приєднатися до групи країн БРІКС. Заявку на вступ вже подано.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Туреччина офіційно попросила приєднатися до БРІКС - групи країн, що розвиваються, оскільки вона прагне зміцнити свій глобальний вплив і налагодити нові зв’язки за межами традиційних західних союзників", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що новий дипломатичний поштовх Туреччини відображає її "прагнення розвивати зв’язки з усіма сторонами в багатополярному світі, водночас виконуючи свої зобов’язання як ключового члена Організації Північноатлантичного договору".

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"Туреччина, розташована між Європою та Азією, подала заявку на приєднання до БРІКС кілька місяців тому через розчарування у зв’язку з відсутністю прогресу в її багаторічній спробі приєднатися до Європейського Союзу. Заявка також є частково результатом розбіжностей з іншими членами НАТО після того, як Туреччина підтримувала тісні зв’язки з Росією після її вторгнення в Україну в 2022 році", - пише Bloomberg.

МЗС Туреччини та адміністрація Ердогана відмовилися від коментарів.

Раніше повідомлялось, що Азербайджан офіційно подав заявку на вступ до блоку країн БРІКС.

Довідка

БРІКС - організація, яка була створена у 2006 році чотирма найбільшими за площею та населенням країнами: Бразилією, РФ, Індією, Китаєм.

Блок називається відповідно до англійських ініціалів країн-засновників – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки (ПАР). Окрім згаданих країн, до блоку входять Єгипет, Іран, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.

Зазначимо, Туреччина із 2005 року є кандидатом на членство в ЄС.

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