УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10222 відвідувача онлайн
Новини
12 196 85

Туреччина подала заявку на вступ у БРІКС, - Bloomberg

Туреччина подала заявку на вступ до БРІКС

Туреччина має намір приєднатися до групи країн БРІКС. Заявку на вступ вже подано.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Туреччина офіційно попросила приєднатися до БРІКС - групи країн, що розвиваються, оскільки вона прагне зміцнити свій глобальний вплив і налагодити нові зв’язки за межами традиційних західних союзників", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що новий дипломатичний поштовх Туреччини відображає її "прагнення розвивати зв’язки з усіма сторонами в багатополярному світі, водночас виконуючи свої зобов’язання як ключового члена Організації Північноатлантичного договору".

Також читайте: У Туреччині можуть заблокувати Telegram. Країна посідає 10 місце в світі за кількістю користувачів месенджера

"Туреччина, розташована між Європою та Азією, подала заявку на приєднання до БРІКС кілька місяців тому через розчарування у зв’язку з відсутністю прогресу в її багаторічній спробі приєднатися до Європейського Союзу. Заявка також є частково результатом розбіжностей з іншими членами НАТО після того, як Туреччина підтримувала тісні зв’язки з Росією після її вторгнення в Україну в 2022 році", - пише Bloomberg.

МЗС Туреччини та адміністрація Ердогана відмовилися від коментарів.

Раніше повідомлялось, що Азербайджан офіційно подав заявку на вступ до блоку країн БРІКС.

Довідка

БРІКС - організація, яка була створена у 2006 році чотирма найбільшими за площею та населенням країнами: Бразилією, РФ, Індією, Китаєм.

Блок називається відповідно до англійських ініціалів країн-засновників – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки (ПАР). Окрім згаданих країн, до блоку входять Єгипет, Іран, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.

Зазначимо, Туреччина із 2005 року є кандидатом на членство в ЄС.

Читайте: Найбільший держбанк Туреччини припинив відкривати рахунки у рублях

Автор: 

Туреччина (3499) БРІКС (61)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
То нахрена вони в НАТО? Дурдом.
показати весь коментар
02.09.2024 14:58
+20
Китай формує свою коаліцію. А США неможуть, у них лапки все ще обамівська адміністрація при владі
показати весь коментар
02.09.2024 14:57
+17
ЄС морочив голову Туречинні довгі роки,тепер у Китая буде ще один міцний союзник,а США та Євросоюз продовжують жувати соплі,але вже і в самому Євросоюзі розпочався ,хаос та розбрат який роз'їдає його корумпованими російскими та Китайскими грошима.Злонабирає сили,Добро ховає голову в пісок.Сколро настане розв'язка і вона буде дуже кровопролитною,якщо тільки Захід не прокинеться,але це мало ймовірно
показати весь коментар
02.09.2024 15:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Китай формує свою коаліцію. А США неможуть, у них лапки все ще обамівська адміністрація при владі
показати весь коментар
02.09.2024 14:57 Відповісти
Яка коаліція для США? Це ж ескалація.
показати весь коментар
02.09.2024 14:59 Відповісти
США мають вдосталь коаліцій, причому робочих, а не фільчиних грамот на кшталт БРІКС.
показати весь коментар
02.09.2024 17:25 Відповісти
Зеленський!! Де корвети? Хоча б, гроші поверути...
показати весь коментар
02.09.2024 14:58 Відповісти
ЛУЦЕНКО: Сырский спасал свой пост, Зеленский выбрал Курск из ХУДШИХ вариантов-ютуб

Як Єрмак вимагав від вовки зняти Сирського , лякаючи його Безуглою та рейтингами -75 Залужний , 20 з хвостом вовка
показати весь коментар
02.09.2024 15:08 Відповісти
Проукраїнські російські повстанці не приймали участі у Курського наступу
lamonde 30 серпня

Для російських повстанців, які вступили проти Москви, які приєдналися до українських лав, наступ, розпочатий 6 серпня київською армією в Курському регіоні Росії, міг стати можливістю після півтора року таємних операцій та рейдів на обмеженій дальності. Це могло бути возз'єднання з їхньою батьківщиною. Однак генштаб української армії вирішив інакше: російських прихильників утримували від найсміливішої операції Києва протягом двох з половиною років.

І Ілля Пономарьов, політик, відповідальний за Легіон Свободи Росії, і Денис Капустін, відомий як "Рекс", командир Російського добровольчого корпусу (РДК), підтвердили, що їхні підрозділи були виключені. Двоє чоловіків також підтвердили набагато більш конфіденційну інформацію, яка стала відкритою таємницею в Києві протягом декількох тижнів, але яку жоден чиновник у Києві не буде публічно коментувати: ГУР, українська служба військової розвідки, яка координує діяльність російських повстанців і проводить власні операції на ворожій території, була виключена з "Операції Курськ" або принаймні з її початкової штурмової фази, генеральним штабом.

"Це більше з особистих причин: [командувач української армії генерал Олександр] Сирський, який має певне суперництво з [начальником військової розвідки генералом Кирилом] Будановим, хотів свого моменту слави, якщо операція буде успішною".

Пономарєв, який стверджує, що "цей варіант обговорюється в Києві", нещодавно прилетів до Вашингтона, вважаючи, що "головна перешкода на боці союзників України, особливо американців, які бояться всього, що може нагадувати політику зміни режиму в Москві".

Зіткнувшись з певною недовірою Денис Капустін, відомий як "Рекс", командир російського добровольчого корпусу, противники Кремля, які воюють разом з українцями. Тут, у Києві, 13 червня 2024 року. РАФАЕЛЬ ЯГОБЗАДЕ ДЛЯ LE MONDE

РДК, більш активна у військовому плані ультраправа група активістів, вже оплакувала "Операцію Курськ". "Це було несподівано, і нас не запросили взяти участь, хоча ми хотіли б, так воно і є", - сказав Капустін. "З нашого боку ми готуємо інші напади, інші сюрпризи".

показати весь коментар
02.09.2024 15:16 Відповісти
Коротко...

Брікс... це могила учасників...

Якщо Ердоган хоче свеї смерті...

Ми не знаємо...

Але вступивши...
Отупівши...

Він відкриє для себе...
Можливості нестерпні....

Скоро...
показати весь коментар
02.09.2024 15:31 Відповісти
повстанці на 3-му році війни 🤣
Таки на росії ЗНОВУ Громадянська Війна 👍

показати весь коментар
02.09.2024 15:31 Відповісти
БУДАНОВ з його з Гогалішвілі проєктом РДК були ВІДКЛЮЧЕНІ з підготовки операції на Курськ? навіть інформаційно?
Це все пояснюєвсе те, що Луценко розповів на Прямому зі слів генерала.... (дивіться Луценко з Лапіним), посилання вище - злість Єрмака на Сирського , бо для Єрмака паслушний мальчік, ним раждьонний младогенерал ,зрадивший свого часу справу вагнергейту , це шлях до влади . Й ВИХОДИТЬ ВОВА АСЛУШАЛСЯ свою втарую палавінку у плануванні походу на Курськ?
показати весь коментар
02.09.2024 15:32 Відповісти
То нахрена вони в НАТО? Дурдом.
показати весь коментар
02.09.2024 14:58 Відповісти
А С-400? Це нормально? Але проковтнули всі - і еуропейці, і американці.
показати весь коментар
02.09.2024 15:04 Відповісти
с-400 Турція законсервувала й замовила США на мільйони F-35 , а тепер, поки ще замовлення виконується , йде до хйла ?
показати весь коментар
02.09.2024 15:11 Відповісти
"Подалі від Європи: навіщо Туреччині членство у БРІКС "- УП 30 серпня

Туреччина мститься Європі за неприйняття її до ЄС?
показати весь коментар
02.09.2024 15:23 Відповісти
+ 100 !
хоча, той БРИКС ще той фрік(с) !
ось відносини дружби та добросусідства між пограничниками Індії та Китаю в високгір'ї Тибету
показати весь коментар
02.09.2024 15:08 Відповісти
зброя китайців...

показати весь коментар
02.09.2024 15:09 Відповісти
...та "легке забиття" індійських погранців

показати весь коментар
02.09.2024 15:11 Відповісти
їх взяли в НАТО щоб Сралін не напав, бо були такі плани...процедури вигнання нема тай до чого б привело це вигнання? До ще більшої співпрацці з кацапами? А так є можоивість їх хоч якось їх контролювати.Та й БРІКС той нах...кому здався? Понти тільки.Три роки тому обмірковували створення валюти яка була б альтернативою доллару. І що? Тільки бздюра
показати весь коментар
02.09.2024 18:04 Відповісти
Їх взяли в НАТО, бо вони контролюють Босфор та Дарданели, на які совок зазіхає ще з Другої Мирової. Навіть якісь легенди насочиняв, що це ж сакральні та споконвічні території рашки, бо там Олег до Царьграду зайшов...
Це, до речі, ще один мотив рашки всосати Україну, бо усі ці Олеги, Рюрікі та Анни - королеви Франції пролітають мимо рязанського рила, якому залишається лише хатка княжича на мокшанських болотах - дівок гвалувати.
показати весь коментар
02.09.2024 21:18 Відповісти
Другої Світової, вибачаюсь!
показати весь коментар
02.09.2024 21:22 Відповісти
Та хоч у "Лігу сексуальних меньшин". Цей БРІКС мертвонароджена організація, яка не несе ніякого сенсу знаходження і ній, та ніяких зобов'язань для членів-учасниць. Щоб туди попасти достатньо одного бажання кандидата і все.
Наприклад, які можуть бути суспільні інтереси у Інжії та Китаю в рамках цієї організації?
показати весь коментар
02.09.2024 14:58 Відповісти
"...які можуть бути суспільні інтереси у Інжії та Китаю..."?
А які можуть бути спільні інтереси у двох гігантських хмар сарани?
показати весь коментар
02.09.2024 15:04 Відповісти
Ну наведіть приклад, якщо знаєте. Це, мабудь, тогрівля, оборона, медицина, нанотехнології? Ви впевнені, що вони між собою будуть співпрацювати за цими напрямками?
показати весь коментар
02.09.2024 15:10 Відповісти
https://www.business-standard.com/economy/news/china-beats-us-to-emerge-as-largest-trading-partner-of-india-in-fy24-gtri-124051200126_1.html

Китай став головним торговим партнером Індії у 2023-2024 фінансовому році, який завершився 31 Березня.

Двостороння торгівля між Індією і Китаєм за вказаний період склала $118,4 млрд.при цьому імпорт з Китаю в Індію збільшився на 3,24% і досяг $101,7 млрд, а експорт Індії в КНР виріс на 8,7% - до $16,67 млрд. видання відзначає, що Китай - один з головних постачальників електронної та телекомунікаційної продукції в Індію, включаючи передові технологічні компоненти і смартфони.
показати весь коментар
02.09.2024 15:18 Відповісти
із дефіцитом у 85 лярдів баксів?). В 6 разів!!! Якто кажуть - удачі Індії)
показати весь коментар
02.09.2024 15:59 Відповісти
Ви, звичайно, дуже Розумний кіт, але все одно незрозуміло, де Ви у процитованій статті знайшли дані про експорт електроніки та телекомунікаційного обладнання?
Наведіть цю цитату, please...

А так ми бачимо, що йдеться лише про "залізну руду, бавовняну пряжу та тканини/вироби з неї, ручні верстати, спеції, фрукти та овочі, пластик та лінолеум". Може Розумний кіт, думає, що люди не такі розумні як він і не зможуть прочитати англійською цю статейку дурнуватjuj індійського видавництва "https://www.business-standard.com/author/search/keyword/press-trust-of-india Press Trust of India "?!
показати весь коментар
02.09.2024 16:18 Відповісти
China overtakes US as India's top trading partner in FY24: GTRI

https://indbiz.gov.in/china-overtakes-us-as-indias-top-trading-partner-in-fy24-gtri/
показати весь коментар
02.09.2024 16:29 Відповісти
І..???
Там йдеться лише про імпорт Індією з Китаю радіодеталей (мікросхем та ін.), як це роблять багато інших країн (включно з США), між іншим. Робиться це виключно із-за їх дешевої ціни.
А самі прилади Індія розробляє і виробляє самостійно. Давно і набагато більш якісні, ніж Китай (завдяки американським інвестиціям). А кінцеві китайські вироби - це повне гівно!

Виробництво мікросхем у Китаї розвинено завдяки тим же американським інвестиціям, які масово робилися до середини 2000-х (до приходу Сі Цзіньпиня і різкої зміни політичної орієнтації Китаю) на обладнананні американських компаній, які тоді створювали свої китайські філії та ін.

Крім того, це виробництво робиться здебільшого не у КНР, а на Тайвані (офіційна назва "Республіка Китай), який також називається China
показати весь коментар
02.09.2024 17:04 Відповісти
У Тайвані роблять кристали, це тимчасово
самі процесори збирають Китай або В'єтнам або ще хто, подивіться на самих процесорах.

Все звідти в результаті приберуть.
показати весь коментар
02.09.2024 17:17 Відповісти
точніше це КЛУБ. Збираються якісь там члени, щось собі перетирають і розбігаються.
показати весь коментар
02.09.2024 15:40 Відповісти
у них свій банк, який фінансує різні їх програми.
на подобі МВФ або Світового банку.
показати весь коментар
02.09.2024 15:49 Відповісти
І в чому різниця цього банку від іншого китайського банку, який просуває китайську експансію?
показати весь коментар
02.09.2024 15:56 Відповісти
Першим обраним президентом **** став К.В. Камат з Індії. З 24 березня 2023 року на посаді президента Ділма Руссеф з Бразилії.
показати весь коментар
02.09.2024 16:08 Відповісти
дольові паї які? Почесним директором хоч макаку із храму можна вибрати).
показати весь коментар
02.09.2024 16:34 Відповісти
https://www.ndb.int/about-ndb/shareholding/

рівні у перших учасників проекту (5 країн)

у решти менше
показати весь коментар
02.09.2024 16:41 Відповісти
а чим скінчились думки БРІКС створити валюту альтернативну доллару?
показати весь коментар
02.09.2024 18:07 Відповісти
я що фахівець з БРІКС ?
ну почитайте самі, що знав вже показав.

Валюту анонсували, але поки я не бачив.

На майбутньому саміті BRICS у жовтні 2024 року країни-учасниці обговорять можливість створення валюти, забезпеченої золотом, що може стати важливим кроком до створення стабільної та надійної альтернативи існуючим фінансовим системам.

Основою платіжної системи БРІКС Пей може стати нова колективна рахункова одиниця-GDR (БРІКС стейблкоін)
показати весь коментар
02.09.2024 18:22 Відповісти
я себе фахівцем не вважаю, але чомусь повірив у Вашу "фаховість" дивлячись на пости вище, розмови про цю "розрахункову одиницю" точаться вже більше трьох років
показати весь коментар
02.09.2024 18:26 Відповісти
Вот эта паварот...
показати весь коментар
02.09.2024 15:01 Відповісти
А з НАТО - нах?
показати весь коментар
02.09.2024 15:04 Відповісти
До чого тут НАТО? БРІКС - це теревеньки на лавочці, ні устава, ні обов'язків.
показати весь коментар
02.09.2024 17:28 Відповісти
ну відверто, для Туреччини це товариство рідніше
показати весь коментар
02.09.2024 15:06 Відповісти
Ердоган, а що можна так , на двох табуретах ? Зручно?
показати весь коментар
02.09.2024 15:06 Відповісти
ЄС морочив голову Туречинні довгі роки,тепер у Китая буде ще один міцний союзник,а США та Євросоюз продовжують жувати соплі,але вже і в самому Євросоюзі розпочався ,хаос та розбрат який роз'їдає його корумпованими російскими та Китайскими грошима.Злонабирає сили,Добро ховає голову в пісок.Сколро настане розв'язка і вона буде дуже кровопролитною,якщо тільки Захід не прокинеться,але це мало ймовірно
показати весь коментар
02.09.2024 15:06 Відповісти
+++
показати весь коментар
02.09.2024 15:09 Відповісти
Так вони у цьому статусі "кандидатів" себе не погано "чухали".
Як можно приймати в ЄС, країну з якої саудіти по частинам вивозять опозиційного журналіста. Не без сприяння турецьких спецслужб?
показати весь коментар
02.09.2024 15:12 Відповісти
А США у нас Демократи, Демократи.
показати весь коментар
02.09.2024 20:43 Відповісти
Напомню. Турция член НАТО, при чём одна из первых туда вступила
показати весь коментар
02.09.2024 15:20 Відповісти
На мою думку, незабаром, турецькі військові знесуть цього підстаркуватого *************!
показати весь коментар
02.09.2024 15:08 Відповісти
був кемалізм в Туреччинів але Едік його викорчував
показати весь коментар
02.09.2024 15:14 Відповісти
Але султаном йому не бути🧐
показати весь коментар
02.09.2024 15:15 Відповісти
турки, у поганому сенсі цього слова
показати весь коментар
02.09.2024 15:08 Відповісти
Єрдоган знов яйця між табуретами поклав😂
показати весь коментар
02.09.2024 15:11 Відповісти
Коаліція шизонутих диктаторів
показати весь коментар
02.09.2024 15:14 Відповісти
Члени БРІКС-Мордор і Піднебесна,диктатури.Підена Африка-лідер за злочиностю в світі.Індія-Моді релігійний фанатик,сотні мільйонів людей сплять на вулиці.Бразилія-призидент Лула відсидів в тюрмі трохи,а потім в призиденти.Про Ефіопію і Іран тут навіть щось казати не потрібно.Вішати людей за протести досить типово в Ірані.Арабські Емірати країна шейхів,наразі живуть бо нафта.
показати весь коментар
02.09.2024 15:15 Відповісти
Хто бьіл нічем!
Тот станет все!
показати весь коментар
02.09.2024 15:18 Відповісти
"Єднайтесь, гнані та голодні !..."

перший рядок українського перекладу "Інтернаціоналу" 😂👍
показати весь коментар
02.09.2024 17:08 Відповісти
І ми між них.
показати весь коментар
02.09.2024 20:46 Відповісти
А могли бы выйти с Кипра и вступили бы в ЕС. Ну это их проблемы
показати весь коментар
02.09.2024 15:17 Відповісти
А чого вони так тримаються за той Кіпр, якісь вуглеводні в морі мабуть?
Бо не думаю, що Туреччині не вистачає узбережжя та пляжів
показати весь коментар
02.09.2024 16:12 Відповісти
Яка імперія, і без ісконно завойованих територій
показати весь коментар
02.09.2024 16:35 Відповісти
30 років чекати на вступ до ЄС. Мабудь набридло.
показати весь коментар
02.09.2024 15:18 Відповісти
Так вёл бы себя по человечески - давно был бы в EU.
показати весь коментар
02.09.2024 15:31 Відповісти
а чекати - то мало. треба робити. для вступу в ЄС є критерії, які Туреччині були доведені, але "султан всєя Туречина" вирішив, що його це не стосується, піде і так.
показати весь коментар
02.09.2024 15:39 Відповісти
А Туреччина щось робила для вступу?

ЗЕлений Шапітолій теж може чекати хоч 100 років.
показати весь коментар
02.09.2024 16:10 Відповісти
А починав з мера Стамбулі...
показати весь коментар
02.09.2024 15:20 Відповісти
Вот вам и НАТА. В случай серьезного замеса все разбегутся в разные стороны. И ето еще рыжий ублюдок Трамп к власти не пришел который вообще собирается НАТО распустить
показати весь коментар
02.09.2024 15:20 Відповісти
Буде війна страшна війна третя світова
показати весь коментар
02.09.2024 15:26 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2024 15:28 Відповісти
ТУРЕЧЧИНА-"А я б хотіла натівську цукерку їсти, і ще на куй рашистсько- китайський сісти"
показати весь коментар
02.09.2024 15:30 Відповісти
Інакше дії цього "османського мудреця" і не описати.
показати весь коментар
02.09.2024 15:42 Відповісти
Турки! Що тут скажеш.
показати весь коментар
02.09.2024 15:31 Відповісти
Зваааночєк номєр рассссс🤔🧐😁 Пошле Турція ЄСи, ну і хєр с німі, невелика втрата для турків, а європейці довийо... Один хрін приповзуть до турків за дешевим шматтям, як це було на початку 90-х, історія має властивість повторюватись😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
02.09.2024 15:34 Відповісти
коли ердоган прийме свої пігулки і побачить, що наворотив, буде вже пізно, бо в цей час його будуть волочити турки до найближчого дерева з метою повісити.
показати весь коментар
02.09.2024 15:37 Відповісти
Значит и азеры там будут.
показати весь коментар
02.09.2024 15:37 Відповісти
вони подали ще 8 серпня заявку на вступ
показати весь коментар
02.09.2024 15:50 Відповісти
Авторитарна країна подала заявку на вступ до блоку авторитарних країн.
показати весь коментар
02.09.2024 15:58 Відповісти
У клуьі лузерів побільшало.
Ердоган просрав економіку та ліру і пішов до комуністичного Вінні Пуха.
показати весь коментар
02.09.2024 16:07 Відповісти
Така собі краіна НАТО
показати весь коментар
02.09.2024 16:31 Відповісти
А навіщо Захід створив Курдистани в Іраку і Сирії. Вони тепер в Іраку контролюють 60% нафти і майже всю в Сирії. Ясно що турки бісяться. Це величезні ручні армії для Заходу, але геморой для всіх інших.
показати весь коментар
02.09.2024 17:06 Відповісти
Побігли щури з корабля.
показати весь коментар
02.09.2024 16:55 Відповісти
Штати та ЄС в погоні за прибутком спонсорують Брікс тим що переносять туди виробництво шаленими темпами

Мені от просто цікаво вони думають безкінечно закривати дирки в безробітті та торговому балансі друком доллара та євро...

Китай уже обійшов по випуску електромобілів, єдина проблема ще в нього це обладнання для випуску чіпів але промисловий шпіонаж та переманювання працівників не стоїть на місці...

Штатам то всерівно вони далеко але ЄС стає на ті самі граблі як колись Франція та Британія з підтримкою Гітлера і кредитування нацистів та поставці туди обладнання
показати весь коментар
02.09.2024 17:14 Відповісти
І ні одного розумного комента.
показати весь коментар
02.09.2024 20:50 Відповісти
Себе теж зарахував?
показати весь коментар
02.09.2024 21:14 Відповісти
Ердогану мовчки перекриють доступ до новітнього озброєння.
А потім влаштують переворот чи ще щось.
Бо контроль за Босфором НАТО з рук не випустить.
показати весь коментар
02.09.2024 21:57 Відповісти
Як країна НАТ може подавати заявку на вступ до ворожої ''кантори''? Вони там що, взагалі *обнулися!
показати весь коментар
08.10.2024 12:16 Відповісти
 
 