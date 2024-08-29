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Новини
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Найбільший держбанк Туреччини припинив відкривати рахунки у рублях

bankası,ziraat

Найбільший у Туреччині державний банк Ziraat відмовися проводити операції у російських рублях.

Інформацію про це предстаник банку підтвердив російським пропагандистським ЗМІ, пише The Misciw Times.

Раніше росіяни в Туреччині почали скаржитися, що Ziraat без пояснення причин припинив відкривати рублеві рахунки, а тим клієнтам, які вже мали такі рахунки, запропонував конвертувати російську валюту в турецькі ліри.

Рублеві операції у банку Ziraat були доступні клієнтам за умови наявності посвідки на проживання або документа про право на роботу або навчання в Туреччині. Однак тепер у країні виникають складнощі з відкриттям рахунків у російській валюті, розповіли росіяни, які мають у Туреччині бізнес. Вони поскаржились, що аналогічної політики дотримуються й інші державні банки Туреччини, хочас деякі приватні фінансові організації все ще продовжують відкривати рублеві рахунки.

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Як повідомлялося, у вересні 2022 року турецькі банки, у тому числі Ziraat, припинили приймати  приймають картки російської платіжної системи "Мир".

Банки пояснили таке рішення попередженням OFAC, згідно з яким фінансові інститути не зі США, укладаючи угоди з російською Національною системою платіжних карток (НСПК), ризикують виявитися залученими до дій щодо обходу американських санкцій.

Автор: 

банки (6954) росія (14183) санкції (4379) Туреччина (1114) рубль (330)


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найбільший припинив поменщі банки підсилили відкриття рахунків . то не санкції а окозамилюваня
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29.08.2024 16:41 Відповісти
То так...але є така страшна тортура, коли крапля води постійно на голову капає...
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29.08.2024 16:50 Відповісти
Зашкварилися.Де помста за війну 1721-1724 рік.
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29.08.2024 16:58 Відповісти
1721-1774рік
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29.08.2024 17:00 Відповісти

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