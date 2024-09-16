Президент Ирана Пезешкиан заключит с Путиным соглашение о "всеобъемлющем сотрудничестве" в октябре, - Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС, который будет проходить в России с 22 по 24 октября. Он должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и заключить с ним соглашение о "всеобъемлющем сотрудничестве".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, посол Ирана в России Казем Джалали подтвердил, что Пезешкиан примет участие в саммите стран БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Reuters отмечает, что это происходит на фоне напряженности в отношениях с Западом, вызванных военным сотрудничеством России и Ирана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и Британия обеспокоены тем, что РФ делится с Ираном ядерными секретами, - Bloomberg

Во время этого мероприятия иранский лидер планирует встретиться с Путиным. Ожидается, что Иран и Россия подпишут двустороннее соглашение о "всеобъемлющем сотрудничестве", которое охватит различные сферы сотрудничества между двумя странами.

Напомним, подобное соглашение глава Кремля Владимир Путин ранее заключил с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном в июне.