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Президент Ирана Пезешкиан заключит с Путиным соглашение о "всеобъемлющем сотрудничестве" в октябре, - Reuters

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан відвідає саміт БРІКС у Росії

Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС, который будет проходить в России с 22 по 24 октября. Он должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и заключить с ним соглашение о "всеобъемлющем сотрудничестве".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, посол Ирана в России Казем Джалали подтвердил, что Пезешкиан примет участие в саммите стран БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Reuters отмечает, что это происходит на фоне напряженности в отношениях с Западом, вызванных военным сотрудничеством России и Ирана.

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Во время этого мероприятия иранский лидер планирует встретиться с Путиным. Ожидается, что Иран и Россия подпишут двустороннее соглашение о "всеобъемлющем сотрудничестве", которое охватит различные сферы сотрудничества между двумя странами.

Напомним, подобное соглашение глава Кремля Владимир Путин ранее заключил с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном в июне.
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Топ комментарии
+12
росія, КНДР, Китай, Іран....
Імперія зла продовжує на кую вертіти європейську потужну потужність, стурбованість та гостре занепокоєння....
Так тримати, західні куколди!
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16.09.2024 08:54
+12
Це викликає занепокоєння у США. Вони уважно спостерігають.🥴
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16.09.2024 08:57
+8
Світове зло об'єднуєтся , рашиська росія ,терористичний ісламський іран і комуністичний маргінальний кндр,ось тільки жаль що їх підтримує комуністичний Китай.
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16.09.2024 08:53
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Почнуть перекидати зброю в рашку не криючись?
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16.09.2024 08:50 Ответить
Світове зло об'єднуєтся , рашиська росія ,терористичний ісламський іран і комуністичний маргінальний кндр,ось тільки жаль що їх підтримує комуністичний Китай.
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16.09.2024 08:53 Ответить
росія, КНДР, Китай, Іран....
Імперія зла продовжує на кую вертіти європейську потужну потужність, стурбованість та гостре занепокоєння....
Так тримати, західні куколди!
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16.09.2024 08:54 Ответить
єрмак і шашлиГ теж багато чого напідписували але це нічого не дало по суті
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16.09.2024 08:54 Ответить
''Вісь зла'' продовжує розширюватися. А наші союзнички продовжують жувати ****. Ще раніше могли б дружно мордор притиснути, то тепер в кацапів з'явилися ще союзники-заступляться в разі чого. Тепер ''захід'' буде ще більше обі****й.
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16.09.2024 08:57 Ответить
Це викликає занепокоєння у США. Вони уважно спостерігають.🥴
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16.09.2024 08:57 Ответить
Санкції в дії)
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16.09.2024 09:04 Ответить
Ну так жеж "братские народьі".
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16.09.2024 09:05 Ответить
Історія вчить, що нічого не вчить, якщо міжнародному гопніку не дати в пику одразу, потім всім світом накручувати кишки на лікті..
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16.09.2024 09:19 Ответить
Уклало їх би разом в один мавзолей в один день
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16.09.2024 09:21 Ответить
Схоже на новий пакт Рібентропа-Молотова.
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16.09.2024 09:23 Ответить
Мусульмани, а як так у вас виходить, шо з сіоністами ви у контрах аж серити собі у штані та чалму від злоби, а ось з руснявими свинособаками - гяурами-, яки вбивали та вбивають мусульман ви дружбани?
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16.09.2024 09:26 Ответить
Бабло обʼєднує мудаків. А релігія - то лише для того щоб тримати народи в покорі.
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16.09.2024 09:36 Ответить
А я собі так дивлюсь на зеленського з його ОПою та слугами і міркую собі, шо змогло так об'єднати стільки мудаків, а воно ось воно у чому річ.
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16.09.2024 10:03 Ответить
Раніше Іран іменувався https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F «Персія» . Нацистська Німеччина стала їх стратегічним партнером і в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1935 1935 році https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96 шах Реза на прохання Гітлера затвердив нову назву Іран (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 перс. ايران‎) яка є прикметником «Арійська країна», або генетивою «Країна аріїв».
Мабуть вепс пуйло як і його кумир адік вирішив що повинен стратегічно і всеосяжно потоваришувати з «істинними арійцями».
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16.09.2024 10:01 Ответить
Ага. Пазашкян ж такий весь демократичний і прозахідний. Навіть сорочку і штани носить, а не халат і тапки.
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16.09.2024 10:06 Ответить
Так шо, і цього прийдеться грохнути?
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16.09.2024 10:20 Ответить
Шкода що в світі зараз немає сил ного лідера зі сталевими яйцями щоб зупинити цю вахканалію і шабаш зла.
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16.09.2024 11:56 Ответить
Штош, диктаторів можна поздоровити. Кацапи прощупали Захід впевнилися у повній його нікчемності і недієздатності, і тепер будуть будувати свою світобудову з усіма диктаторами світу, де місце Заходу - під шконкою. Гітлер не в той час народився, зараз би вже всю Землю під себе б підім'яв, поки західні імпотенти б радилися, чи дозволяти бити своїми ракетами по рейху.
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16.09.2024 13:02 Ответить
 
 