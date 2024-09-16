Президент Ірану Пезешкіан у жовтні укладе з Путіним угоду про "всеосяжну співпрацю", - Reuters
Президент Ірану Масуд Пезешкіан візьме участь у саміті БРІКС, який проходитиме у Росії з 22 по 24 жовтня. Він має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і укласти з ним угоду про "всеосяжне співробітництво".
Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранські державні ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, посол Ірану в Росії Казем Джалалі підтвердив, що Пезешкіан візьме участь у саміті країн БРІКС, який пройде в Казані з 22 по 24 жовтня.
Reuters зауважує, що це відбувається на тлі напруженості у відносинах із Заходом, спричинених військовим співробітництвом Росії та Ірану.
Під час цього заходу іранський лідер планує зустрітися з Путіним. Очікується, що Іран і Росія підпишуть двосторонню угоду про "всеосяжну співпрацю", яка охопить різні сфери співробітництва між двома країнами.
Нагадаємо, подібну угоду очільник Кремля Володимир Путін раніше уклав з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином у червні.
Будь ласка, зачекайте...
Імперія зла продовжує на кую вертіти європейську потужну потужність, стурбованість та гостре занепокоєння....
Так тримати, західні куколди!
Мабуть вепс пуйло як і його кумир адік вирішив що повинен стратегічно і всеосяжно потоваришувати з «істинними арійцями».