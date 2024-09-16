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Іран (1974) путін (23330) росія (63614) БРІКС (59)

Президент Ірану Пезешкіан у жовтні укладе з Путіним угоду про "всеосяжну співпрацю", - Reuters

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан відвідає саміт БРІКС у Росії

Президент Ірану Масуд Пезешкіан візьме участь у саміті БРІКС, який проходитиме у Росії з 22 по 24 жовтня. Він має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і укласти з ним угоду про "всеосяжне співробітництво".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранські державні ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, посол Ірану в Росії Казем Джалалі підтвердив, що Пезешкіан візьме участь у саміті країн БРІКС, який пройде в Казані з 22 по 24 жовтня.

Reuters зауважує, що це відбувається на тлі напруженості у відносинах із Заходом, спричинених військовим співробітництвом Росії та Ірану.

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Під час цього заходу іранський лідер планує зустрітися з Путіним. Очікується, що Іран і Росія підпишуть двосторонню угоду про "всеосяжну співпрацю", яка охопить різні сфери співробітництва між двома країнами.

Нагадаємо, подібну угоду очільник Кремля Володимир Путін раніше уклав з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином у червні. 

Автор: 
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Топ коментарі
+12
росія, КНДР, Китай, Іран....
Імперія зла продовжує на кую вертіти європейську потужну потужність, стурбованість та гостре занепокоєння....
Так тримати, західні куколди!
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16.09.2024 08:54
+12
Це викликає занепокоєння у США. Вони уважно спостерігають.🥴
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16.09.2024 08:57
+8
Світове зло об'єднуєтся , рашиська росія ,терористичний ісламський іран і комуністичний маргінальний кндр,ось тільки жаль що їх підтримує комуністичний Китай.
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16.09.2024 08:53
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Почнуть перекидати зброю в рашку не криючись?
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16.09.2024 08:50 Відповісти
Світове зло об'єднуєтся , рашиська росія ,терористичний ісламський іран і комуністичний маргінальний кндр,ось тільки жаль що їх підтримує комуністичний Китай.
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16.09.2024 08:53 Відповісти
росія, КНДР, Китай, Іран....
Імперія зла продовжує на кую вертіти європейську потужну потужність, стурбованість та гостре занепокоєння....
Так тримати, західні куколди!
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16.09.2024 08:54 Відповісти
єрмак і шашлиГ теж багато чого напідписували але це нічого не дало по суті
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16.09.2024 08:54 Відповісти
''Вісь зла'' продовжує розширюватися. А наші союзнички продовжують жувати ****. Ще раніше могли б дружно мордор притиснути, то тепер в кацапів з'явилися ще союзники-заступляться в разі чого. Тепер ''захід'' буде ще більше обі****й.
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16.09.2024 08:57 Відповісти
Це викликає занепокоєння у США. Вони уважно спостерігають.🥴
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16.09.2024 08:57 Відповісти
Санкції в дії)
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16.09.2024 09:04 Відповісти
Ну так жеж "братские народьі".
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16.09.2024 09:05 Відповісти
Історія вчить, що нічого не вчить, якщо міжнародному гопніку не дати в пику одразу, потім всім світом накручувати кишки на лікті..
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16.09.2024 09:19 Відповісти
Уклало їх би разом в один мавзолей в один день
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16.09.2024 09:21 Відповісти
Схоже на новий пакт Рібентропа-Молотова.
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16.09.2024 09:23 Відповісти
Мусульмани, а як так у вас виходить, шо з сіоністами ви у контрах аж серити собі у штані та чалму від злоби, а ось з руснявими свинособаками - гяурами-, яки вбивали та вбивають мусульман ви дружбани?
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16.09.2024 09:26 Відповісти
Бабло обʼєднує мудаків. А релігія - то лише для того щоб тримати народи в покорі.
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16.09.2024 09:36 Відповісти
А я собі так дивлюсь на зеленського з його ОПою та слугами і міркую собі, шо змогло так об'єднати стільки мудаків, а воно ось воно у чому річ.
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16.09.2024 10:03 Відповісти
Раніше Іран іменувався https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F «Персія» . Нацистська Німеччина стала їх стратегічним партнером і в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1935 1935 році https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96 шах Реза на прохання Гітлера затвердив нову назву Іран (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 перс. ايران‎) яка є прикметником «Арійська країна», або генетивою «Країна аріїв».
Мабуть вепс пуйло як і його кумир адік вирішив що повинен стратегічно і всеосяжно потоваришувати з «істинними арійцями».
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16.09.2024 10:01 Відповісти
Ага. Пазашкян ж такий весь демократичний і прозахідний. Навіть сорочку і штани носить, а не халат і тапки.
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16.09.2024 10:06 Відповісти
Так шо, і цього прийдеться грохнути?
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16.09.2024 10:20 Відповісти
Шкода що в світі зараз немає сил ного лідера зі сталевими яйцями щоб зупинити цю вахканалію і шабаш зла.
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16.09.2024 11:56 Відповісти
Штош, диктаторів можна поздоровити. Кацапи прощупали Захід впевнилися у повній його нікчемності і недієздатності, і тепер будуть будувати свою світобудову з усіма диктаторами світу, де місце Заходу - під шконкою. Гітлер не в той час народився, зараз би вже всю Землю під себе б підім'яв, поки західні імпотенти б радилися, чи дозволяти бити своїми ракетами по рейху.
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16.09.2024 13:02 Відповісти
 
 