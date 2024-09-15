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Велика Британія (5338) Іран (1974) росія (63594) США (21024) ядерна зброя (1110) Bloomberg (233)

США та Британія стурбовані тим, що РФ ділиться з Іраном ядерними секретами, - Bloomberg

РФ ділиться з Іраном ядерними секретами

США та Велика Британія дедалі більше стурбовані тим, що Росія ділиться з Іраном ядерною секретною інформацією та технологіями, які могли б наблизити його до можливості створення ядерної зброї, в обмін на те, що Тегеран надає Москві балістичні ракети для її війни проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

За словами західних чиновників, обізнаних із цим питанням, Кремль посилив співпрацю з Іраном через його амбіції створити ядерну зброю. Це питання обговорювали офіційні особи США та Великої Британії у Вашингтоні цього тижня. Так, британський прем’єр-міністр Кір Стармер зустрівся з президентом Джо Байденом у Білому домі. Вони описали цю ситуацію як таку, що викликає занепокоєння та ескалацію військових зв’язків між Росією та Іраном.

Також читайте: Глави МЗС країн G7 засудили постачання Іраном балістичних ракет Росії

За словами речника Ради національної безпеки Білого дому, адміністрація Байдена залишається глибоко стурбованою ядерною діяльністю Ірану. Байден чітко дав зрозуміти, що США готові всіма силами протидіяти, щоб запобігти будь-якій ядерній ескалації з боку Ірану.

Як зазначається, держсекретар США Ентоні Блінкен під час нещодавнього візиту до Лондона припустив, що РФ обмінюється з Іраном ядерними технологіями. Він заявив, що Москва отримала партію іранських балістичних ракет Fath-360.

"Зі свого боку Росія ділиться технологіями, які шукає Іран - включно з ядерними питаннями, а також деякою космічною інформацією", - розповів Блінкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС готує санкції проти Ірану за передачу ракет Росії

Постачання Іраном ракет до Росії

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

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Топ коментарі
+21
Фігня. Якби були глибоко стурбовані, було б друге діло
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15.09.2024 11:28
+16
Пізно, брати-англосакси. Думати треба не критеріями Кіссінджера-Саллівана, а Макартура-Маккейна. Ті були справжніми англо-саксами.
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15.09.2024 11:33
+13
три терористичні країни наводять жах на всю "демократичну" спільноту.
Це і є цінність демократії?
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15.09.2024 11:32
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Фігня. Якби були глибоко стурбовані, було б друге діло
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15.09.2024 11:28 Відповісти
Напевно будуть скоро турбуватися, що іранці ядеркою знесли Нью Йорк.
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15.09.2024 11:51 Відповісти
Вони дозанепокоюються шо Іран скоро розмахуватиме ядерною бомбою
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15.09.2024 11:28 Відповісти
Я не в захваті від Ізраїлю та ставленню іудеїв до решти людства, їх вигаданої винятковості і тд. Але, є одне велике але. Якщо вибирати між цими «винятковими» та середньовічними тваринами у рушниках, для яких забивання камінням є розвагою на державному рівні, то вибір очевидний
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15.09.2024 12:26 Відповісти
Я не кажу що ви виправдовуєте персів, ситуація дещо значно складніше. Ізраїль у тому регіоні це як запобіжник проти повного контролю радикальних ісламістів. З обох типів лайна приходиться вибирати менш вонюче. Нажаль, ось така ситуація наразі
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15.09.2024 12:45 Відповісти
А чого американці стурбовуються? Нехай викручують руки як Україні і відбирають оте все ''ядрьонне''! Досвід же ж мають, чого стурбовуватися. Чи вже дураків як українці вже нема?
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15.09.2024 11:30 Відповісти
США відібрали в України "оте все ''ядрьонне"? Really?
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15.09.2024 12:25 Відповісти
три терористичні країни наводять жах на всю "демократичну" спільноту.
Це і є цінність демократії?
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15.09.2024 11:32 Відповісти
Бродський - це той посол що разом з кацапами влаштовував провокацію з розставленими по Києву мєнорами, а потім волав про "хвашизм" в Україні в один голос з усім рашаТВ?
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15.09.2024 12:27 Відповісти
Пізно, брати-англосакси. Думати треба не критеріями Кіссінджера-Саллівана, а Макартура-Маккейна. Ті були справжніми англо-саксами.
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15.09.2024 11:33 Відповісти
Піде Байден, пролетить Камала і не буде цієї жалюгідної стурбованості. Головне, щоб не дуже розумні у нас люди знову заздалегідь не привітали ту яка пролетить.
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15.09.2024 11:35 Відповісти
Ага, трумп все порішає...як із товстим кімом
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15.09.2024 12:08 Відповісти
Зате Обама, а потім Байден, все добре порішали.
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15.09.2024 12:15 Відповісти
********, тема рудого бобіка ***** в Україні не взлетить!
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15.09.2024 12:29 Відповісти
Якось колега по роботі,англійка,скала про нашого директора нового,що він просто "дрочун".
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15.09.2024 11:38 Відповісти
Вони поділились ще на початку нульових, тільки ізраїльтяни їм ніяк не дають бімбу зробить, ******** весь час "ядерні об'єкти".
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15.09.2024 11:45 Відповісти
Турбостурбовані.🤬
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15.09.2024 11:45 Відповісти
усім пох
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15.09.2024 11:51 Відповісти
"Наша стурбованість дуже стурбована"
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15.09.2024 12:00 Відповісти
От придурки. Якби дали Україні багато зброї, то ми вже добили б рашку, і вона нікому нічого не давала б.
А так іпуть Муму із стурбованістю...
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15.09.2024 12:08 Відповісти
Поцікався скікі зброї маринується на складах подалі від фронту завдяки саботажу зєльоних ******
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15.09.2024 12:31 Відповісти
Мабуть у вас план є, як з агентурою кремля в оп і не тільки виграти цю війну?
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15.09.2024 12:35 Відповісти
Нинішня кремлівська банда спить та бачить разом з таким ж під..рами в Ірані, Китаю, КНДР смерть західної політичної цивілізації. Наївні та сцикливі дурні на Заході досі вірять, що якщо віддати Україну, то орки заспокояїться та не будуть проти них.
100 років такі вже наївні та дурні були. Нічому історія їх не вчить
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15.09.2024 12:15 Відповісти
Проблема не в том что верят, а в том что там остались одни менеджеры и нет лидеров которые могли положить на изберателей и политическую карьеру или популисты типа трампа.
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15.09.2024 12:22 Відповісти
Припиніть посилювати свою стурбованність! Це може призвести до ескалації та втягування у війну!
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15.09.2024 12:16 Відповісти
в 90-ті була приказка "лох ето судьба" - походу це про ЕС і США
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15.09.2024 12:16 Відповісти
Ну не у всіх країнах при владі ідіоти і зрадники як в Україні які свою здерну зброю віддали за обіцянки..і не знайшлось жодного українця який би кайлом.....
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15.09.2024 12:20 Відповісти
запитуй у тих, кому ти цю зброю віддав! а віддав ти її кацапам! але гавкаєш на США
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15.09.2024 12:38 Відповісти
пшел вон пся крев
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15.09.2024 20:06 Відповісти
Многие годы "озабоченности" и "санкций" четко показали, что существует ТОЛЬКО ОДИН способ разговора с подобными режимами - силовой.
К силовым действиям Запад не готов. Причина очень простая. Для силовых действий на чужой территории необходима безусловная поддержка подавляющего большинства граждан. А для этого им необходимо системно пояснять, что за хорошую и сытую жизнь надо платить. А на Западе это "платить" свелось к налогам и голосованиям на выборах. Никто на Западе реально не отдупляет почему они должны воевать за каую-то там Украину, с каким-то там Ираном, Сев. Кореей и т.п. Никто не понимает почему необходимо сокращать социалку и все деньги направлять на возрождение полностью деградировавшего ВПК Запада.
С чего началась "холодная война"? С того, что Западная пропаганда сумела донести до своих граждан мысль о том, что СССР - это РЕАЛЬНАЯ угроза Западу. У всех еще свежа была в памяти Вторая Мировая. И СМИ пестрели заголовками, проводящими прямые паралели между гитлеровской Германией и СССР.
До 1990 г. в Бундесвере было 360 000 военнослужащих и 2500 Леопардов в строю (+ 2000 на консервации). Сейчас - 60 000 военнослужащих и около 200 Леопардов. И Германия не собирается с этим ничего делать, лениво увеличивая военные расхды на 0,2% в год. В США ситуация не намного лучше.
А самое плохое, что страны "оси зла" все это прекрасно видят и понимают. В Иране даже ставки делали после поставки ракет: США выразят просто "озабоченность" или "глубокую озабоченность".
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15.09.2024 12:35 Відповісти
А чего они так переживают? Нетаньяху никогда ничего плохого про путина не говорил. На самом деле это даже смешно. У него хорошие отношения с тем который помогает Ирану уничтожить Израйль.
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15.09.2024 12:41 Відповісти
А не надо быть хитрожопым. Не ставили бы Украине условий, помогали бы в нужном объёме, уже давно рас#уярили бы кацапов и ни с кем бы они серетами не делились. А теперь американское желание и съесть и сесть может им боком выйти
.
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15.09.2024 12:43 Відповісти
Сон разума рождает чудовищ.
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15.09.2024 12:44 Відповісти
будь ласка,вказуйте автора)
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15.09.2024 12:55 Відповісти
valeriy svan
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15.09.2024 17:03 Відповісти
від стурбованості
до занепокоєння
Іран встигне бомбу "ХВУЙЛО-1" зробити
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15.09.2024 12:58 Відповісти
потужна стурбованість
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15.09.2024 13:01 Відповісти
Новітня західна зброя, "стурбованість-1" і "занепокоєння-34" застосовується для ураження ескалації, щоправда ефективність нульова.
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15.09.2024 13:05 Відповісти
Украіна не розірвала до цих пір дипвідносин з Іраном,ні після збиття літака МАУ кацапським Тором,ні зараз,коли іранська балістика почне крити Украінські міста((влада-сциклива повія,без сенсів,стратегій та візіі реальної ситуації((((
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15.09.2024 13:12 Відповісти
Так чого ж треба більше боятися світовій спільноті: розпаду кацапії, чи її збереження як держави? Україна-- за розвал держави-терориста.
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15.09.2024 14:11 Відповісти
Поки в Ізраілі сидить друг Путіна-Нетаньяху - Іран буде робити все ,що за
вгодно. Старий вислів- " Друг моєго друга-- мій друг"
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15.09.2024 14:45 Відповісти
яка дивна та неочикуванна реакція сша та великобританії
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15.09.2024 16:53 Відповісти
 
 