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Великобритания (4718) Иран (1736) россия (93011) США (24834) ядерное оружие (1292) Bloomberg (218)

США и Британия обеспокоены тем, что РФ делится с Ираном ядерными секретами, - Bloomberg

РФ ділиться з Іраном ядерними секретами

США и Великобритания все больше обеспокоены тем, что Россия делится с Ираном ядерной секретной информацией и технологиями, которые могли бы приблизить его к возможности создания ядерного оружия, в обмен на то, что Тегеран предоставляет Москве баллистические ракеты для ее войны против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

По словам западных чиновников, знакомых с этим вопросом, Кремль усилил сотрудничество с Ираном из-за его амбиций создать ядерное оружие. Этот вопрос обсуждали официальные лица США и Великобритании в Вашингтоне на этой неделе. Так, британский премьер-министр Кир Стармер встретился с президентом Джо Байденом в Белом доме. Они описали эту ситуацию как вызывающую беспокойство и эскалацию военных связей между Россией и Ираном.

Читайте также: Главы МИД стран G7 осудили поставки Ираном баллистических ракет России

По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома, администрация Байдена остается глубоко обеспокоенной ядерной деятельностью Ирана. Байден четко дал понять, что США готовы всеми силами противодействовать, чтобы предотвратить любую ядерную эскалацию со стороны Ирана.

Как отмечается, госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавнего визита в Лондон предположил, что РФ обменивается с Ираном ядерными технологиями. Он заявил, что Москва получила партию иранских баллистических ракет Fath-360.

"Со своей стороны Россия делится технологиями, которые ищет Иран - включая ядерные вопросы, а также некоторой космической информацией", - рассказал Блинкен.

Также читайте: Американские исследователи нашли, где РФ может прятать новую ядерную ракету "Буревестник", - Reuters

Поставки Ираном ракет в Россию

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.
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Топ комментарии
+21
Фігня. Якби були глибоко стурбовані, було б друге діло
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15.09.2024 11:28
+16
Пізно, брати-англосакси. Думати треба не критеріями Кіссінджера-Саллівана, а Макартура-Маккейна. Ті були справжніми англо-саксами.
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15.09.2024 11:33
+13
три терористичні країни наводять жах на всю "демократичну" спільноту.
Це і є цінність демократії?
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15.09.2024 11:32
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Фігня. Якби були глибоко стурбовані, було б друге діло
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15.09.2024 11:28 Ответить
Напевно будуть скоро турбуватися, що іранці ядеркою знесли Нью Йорк.
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15.09.2024 11:51 Ответить
Вони дозанепокоюються шо Іран скоро розмахуватиме ядерною бомбою
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15.09.2024 11:28 Ответить
Я не в захваті від Ізраїлю та ставленню іудеїв до решти людства, їх вигаданої винятковості і тд. Але, є одне велике але. Якщо вибирати між цими «винятковими» та середньовічними тваринами у рушниках, для яких забивання камінням є розвагою на державному рівні, то вибір очевидний
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15.09.2024 12:26 Ответить
Я не кажу що ви виправдовуєте персів, ситуація дещо значно складніше. Ізраїль у тому регіоні це як запобіжник проти повного контролю радикальних ісламістів. З обох типів лайна приходиться вибирати менш вонюче. Нажаль, ось така ситуація наразі
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15.09.2024 12:45 Ответить
А чого американці стурбовуються? Нехай викручують руки як Україні і відбирають оте все ''ядрьонне''! Досвід же ж мають, чого стурбовуватися. Чи вже дураків як українці вже нема?
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15.09.2024 11:30 Ответить
США відібрали в України "оте все ''ядрьонне"? Really?
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15.09.2024 12:25 Ответить
три терористичні країни наводять жах на всю "демократичну" спільноту.
Це і є цінність демократії?
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15.09.2024 11:32 Ответить
Бродський - це той посол що разом з кацапами влаштовував провокацію з розставленими по Києву мєнорами, а потім волав про "хвашизм" в Україні в один голос з усім рашаТВ?
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15.09.2024 12:27 Ответить
Пізно, брати-англосакси. Думати треба не критеріями Кіссінджера-Саллівана, а Макартура-Маккейна. Ті були справжніми англо-саксами.
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15.09.2024 11:33 Ответить
Піде Байден, пролетить Камала і не буде цієї жалюгідної стурбованості. Головне, щоб не дуже розумні у нас люди знову заздалегідь не привітали ту яка пролетить.
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15.09.2024 11:35 Ответить
Ага, трумп все порішає...як із товстим кімом
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15.09.2024 12:08 Ответить
Зате Обама, а потім Байден, все добре порішали.
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15.09.2024 12:15 Ответить
********, тема рудого бобіка ***** в Україні не взлетить!
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15.09.2024 12:29 Ответить
Якось колега по роботі,англійка,скала про нашого директора нового,що він просто "дрочун".
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15.09.2024 11:38 Ответить
Вони поділились ще на початку нульових, тільки ізраїльтяни їм ніяк не дають бімбу зробить, ******** весь час "ядерні об'єкти".
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15.09.2024 11:45 Ответить
Турбостурбовані.🤬
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15.09.2024 11:45 Ответить
усім пох
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15.09.2024 11:51 Ответить
"Наша стурбованість дуже стурбована"
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15.09.2024 12:00 Ответить
От придурки. Якби дали Україні багато зброї, то ми вже добили б рашку, і вона нікому нічого не давала б.
А так іпуть Муму із стурбованістю...
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15.09.2024 12:08 Ответить
Поцікався скікі зброї маринується на складах подалі від фронту завдяки саботажу зєльоних ******
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15.09.2024 12:31 Ответить
Мабуть у вас план є, як з агентурою кремля в оп і не тільки виграти цю війну?
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15.09.2024 12:35 Ответить
Нинішня кремлівська банда спить та бачить разом з таким ж під..рами в Ірані, Китаю, КНДР смерть західної політичної цивілізації. Наївні та сцикливі дурні на Заході досі вірять, що якщо віддати Україну, то орки заспокояїться та не будуть проти них.
100 років такі вже наївні та дурні були. Нічому історія їх не вчить
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15.09.2024 12:15 Ответить
Проблема не в том что верят, а в том что там остались одни менеджеры и нет лидеров которые могли положить на изберателей и политическую карьеру или популисты типа трампа.
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15.09.2024 12:22 Ответить
Припиніть посилювати свою стурбованність! Це може призвести до ескалації та втягування у війну!
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15.09.2024 12:16 Ответить
в 90-ті була приказка "лох ето судьба" - походу це про ЕС і США
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15.09.2024 12:16 Ответить
Ну не у всіх країнах при владі ідіоти і зрадники як в Україні які свою здерну зброю віддали за обіцянки..і не знайшлось жодного українця який би кайлом.....
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15.09.2024 12:20 Ответить
запитуй у тих, кому ти цю зброю віддав! а віддав ти її кацапам! але гавкаєш на США
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15.09.2024 12:38 Ответить
пшел вон пся крев
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15.09.2024 20:06 Ответить
Многие годы "озабоченности" и "санкций" четко показали, что существует ТОЛЬКО ОДИН способ разговора с подобными режимами - силовой.
К силовым действиям Запад не готов. Причина очень простая. Для силовых действий на чужой территории необходима безусловная поддержка подавляющего большинства граждан. А для этого им необходимо системно пояснять, что за хорошую и сытую жизнь надо платить. А на Западе это "платить" свелось к налогам и голосованиям на выборах. Никто на Западе реально не отдупляет почему они должны воевать за каую-то там Украину, с каким-то там Ираном, Сев. Кореей и т.п. Никто не понимает почему необходимо сокращать социалку и все деньги направлять на возрождение полностью деградировавшего ВПК Запада.
С чего началась "холодная война"? С того, что Западная пропаганда сумела донести до своих граждан мысль о том, что СССР - это РЕАЛЬНАЯ угроза Западу. У всех еще свежа была в памяти Вторая Мировая. И СМИ пестрели заголовками, проводящими прямые паралели между гитлеровской Германией и СССР.
До 1990 г. в Бундесвере было 360 000 военнослужащих и 2500 Леопардов в строю (+ 2000 на консервации). Сейчас - 60 000 военнослужащих и около 200 Леопардов. И Германия не собирается с этим ничего делать, лениво увеличивая военные расхды на 0,2% в год. В США ситуация не намного лучше.
А самое плохое, что страны "оси зла" все это прекрасно видят и понимают. В Иране даже ставки делали после поставки ракет: США выразят просто "озабоченность" или "глубокую озабоченность".
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15.09.2024 12:35 Ответить
А чего они так переживают? Нетаньяху никогда ничего плохого про путина не говорил. На самом деле это даже смешно. У него хорошие отношения с тем который помогает Ирану уничтожить Израйль.
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15.09.2024 12:41 Ответить
А не надо быть хитрожопым. Не ставили бы Украине условий, помогали бы в нужном объёме, уже давно рас#уярили бы кацапов и ни с кем бы они серетами не делились. А теперь американское желание и съесть и сесть может им боком выйти
.
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15.09.2024 12:43 Ответить
Сон разума рождает чудовищ.
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15.09.2024 12:44 Ответить
будь ласка,вказуйте автора)
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15.09.2024 12:55 Ответить
valeriy svan
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15.09.2024 17:03 Ответить
від стурбованості
до занепокоєння
Іран встигне бомбу "ХВУЙЛО-1" зробити
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15.09.2024 12:58 Ответить
потужна стурбованість
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15.09.2024 13:01 Ответить
Новітня західна зброя, "стурбованість-1" і "занепокоєння-34" застосовується для ураження ескалації, щоправда ефективність нульова.
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15.09.2024 13:05 Ответить
Украіна не розірвала до цих пір дипвідносин з Іраном,ні після збиття літака МАУ кацапським Тором,ні зараз,коли іранська балістика почне крити Украінські міста((влада-сциклива повія,без сенсів,стратегій та візіі реальної ситуації((((
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15.09.2024 13:12 Ответить
Так чого ж треба більше боятися світовій спільноті: розпаду кацапії, чи її збереження як держави? Україна-- за розвал держави-терориста.
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15.09.2024 14:11 Ответить
Поки в Ізраілі сидить друг Путіна-Нетаньяху - Іран буде робити все ,що за
вгодно. Старий вислів- " Друг моєго друга-- мій друг"
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15.09.2024 14:45 Ответить
яка дивна та неочикуванна реакція сша та великобританії
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15.09.2024 16:53 Ответить
 
 