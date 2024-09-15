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Иран (1735) ракеты (3470) россия (93011)

Главы МИД стран G7 осудили поставки Ираном баллистических ракет России

Глави МЗС країн G7 засудили постачання Іраном балістичних ракет Росії

Министры иностранных дел стран G7 ("Большой семерки") осудили поставки Ираном баллистических ракет в РФ.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Италии, сообщает Цензор.НЕТ.

"Доказательства того, что Иран продолжает поставлять оружие в Россию, несмотря на неоднократные международные призывы остановиться, представляют собой дальнейшую эскалацию военной поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины. Россия использовала иранское вооружение, такое как беспилотники, чтобы убивать украинских мирных жителей и наносить удары по их критически важной инфраструктуре. Агрессия России представляет собой вопиющее нарушение международного права, включая Устав ООН",- говорится в заявлении.

Министры стран "Большой семерки" подчеркнули, что "Иран должен немедленно прекратить любую поддержку незаконной и неоправданной войны России против Украины и остановить такие передачи баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов и связанных с ними технологий, которые представляют прямую угрозу украинскому народу, а также европейской и международной безопасности в целом".

Представители G7 добавили, что они остаются непоколебимыми в своем стремлении привлечь Иран к ответственности за его "неприемлемую поддержку незаконной войны России в Украине, которая еще больше подрывает глобальную безопасность".

"Согласно нашим предыдущим заявлениям по этому поводу, мы уже отвечаем новыми и значительными мерами",- отмечается в заявлении.

Упомянутое заявление подписали главы МИД Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, США, Японии, а также высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Читайте также: ЕС готовит санкции против Ирана за передачу ракет России

Поставки Ираном ракет в Россию

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.

Также читайте: Переданные Ираном баллистические ракеты усилят способность России наносить высокоточные удары по объектам вблизи линии фронта, - британская разведка
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Топ комментарии
+9
Хоча б потужно засудили, чи обійшлися звичайним засудженням?
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15.09.2024 02:21
+6
Дууже потужно засудили, там навiть хтось ногою тупнув
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15.09.2024 02:33
+4
але по іранським ПУ бити далекобійною зброєю не можно, бо ПУ будуть стояти у містах, тому дозволу на ураження ми не отримаємо.
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15.09.2024 02:38
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Хоча б потужно засудили, чи обійшлися звичайним засудженням?
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15.09.2024 02:21 Ответить
Дууже потужно засудили, там навiть хтось ногою тупнув
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15.09.2024 02:33 Ответить
але по іранським ПУ бити далекобійною зброєю не можно, бо ПУ будуть стояти у містах, тому дозволу на ураження ми не отримаємо.
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15.09.2024 02:38 Ответить
А Ізраїль не може по заводам з виробництва ракет нанести удар ? Чому посол України у Ізраїлі і усе посольство , вкл радників не працює над цім питанням Може пора заменити посла і його помічниківу цій теплий країні?
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15.09.2024 03:02 Ответить
а до чого тут Ізраіль?
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15.09.2024 03:30 Ответить
У нас один враг. Эти же ракеты летят на Израиль.
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15.09.2024 08:18 Ответить
як раз ці ракети вже не полетять на Ізраїль, тому не бачу логіки.
І да, ще - ворогам не дзонять і не ******* по телефону по часу.
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15.09.2024 08:41 Ответить
Ізраїль не надав Україні жодної військової допомоги, навіть одної кулі. Але ізраїльські військові технології під іншою назвою в московії після поділу Сирії. Ця країна антиукраїнська в силу її проросійськості - там з політичної реклами тільки Нетаньяху з Путіним в обнімку разом боряться з фашизмом
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15.09.2024 09:42 Ответить
Более того, Израиль построил в россии завод по производству дронов. Но это не отменяет того факта, что враг у нас один - Иран.
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15.09.2024 13:04 Ответить
Золоті слова
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15.09.2024 13:54 Ответить
Для "безпеки" Ізраїля Путін підходить - Нетаньяху це підтверджує і народ цієї країни, де Путін герой, а вищі духовні особи Ізраїля схиляють голову перед ним, бо він бореться з фашизмом, як і вони. Власне Сирію поділили Ізраїль і Путін, а Трамп це признав. Тільки тому, Путін почав велику війну в Україні і зброя, яка була націлена на Ізраїль, полетіла в Україну і це не тільки балістика і сталося задовго до неї. Двоє очікують Трампа, який повинен признати "реалії".
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15.09.2024 09:32 Ответить
Потужність так і пре з цих недоумків. Підгузки вислати?
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15.09.2024 03:10 Ответить
Сцикуни пукнули!
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15.09.2024 03:54 Ответить
І злякалися власного пукання.
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15.09.2024 06:30 Ответить
Потужно
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15.09.2024 04:28 Ответить
Народ, перемога вже не далеко - "засудили" саме то, що потрібно
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15.09.2024 05:48 Ответить
Всєм баяцца💪
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15.09.2024 06:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Uyhj3OGe2y0 Британці в шоці! Скандальний момент потрапив у фільм, в офісі паніка
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15.09.2024 07:02 Ответить
А рівня стурбованості скільки сантиметрів наміряли? Чи вже у метрах?
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15.09.2024 07:59 Ответить
Ірану соромно до сліз, плачуть і клепають кацапам ракети з шахедами.
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15.09.2024 08:08 Ответить
Запуск виробництва 155-мм *********** є важливою віхою для України, оскільки дозволить бути менш залежною від союзників.
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15.09.2024 08:12 Ответить
А дипвідносини з Іраном ще є? Чи може Україна вже зачинила свою амбасаду у Тегерані та повернулася додому?
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15.09.2024 08:30 Ответить
Засудили вони... А де, ***, занепокоєння?!
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15.09.2024 08:52 Ответить
...і занепокоєння різної глибини та інтенсивності?
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15.09.2024 11:09 Ответить
Лідер серед порушників міжнародного права, якраз є Ізраїль. Нагадаю, анексії піддалась частина Сирії і американські сіоністи, власне, трампісти це признали. Легітимація Путіна відбулась тільки зусиллями ізраїльтян в 2015 - це після MH17 - такі злочини не прощають нікому але плюнувши Обамі в обличчя запросили Путіна в Сирію в 2015 - відкривши тим самим йому шлях в Україну
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15.09.2024 09:35 Ответить
Чомусь уявляю картинку. Їзжу по перехрестю то на червоний, то не пропускаю пішоходів, то повертаю не в той бік, то підрізаю, то збиваю велосипедистів. А навкруги стоять автоінспектори і мені то пальцем посвярять , то в мегафон крикнуть як мені не соромно. А я їм у відповідь то фак через вікно, то палець.
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15.09.2024 09:54 Ответить
****...своим осуждением, пользы ноль
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15.09.2024 09:58 Ответить

Це надзвичайно потужно!
...Тільки чалмоголовим від того засудження ні жарко, ні холодно.
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15.09.2024 11:08 Ответить
Розім'яли нові потужні заходи з засудженням, щоб ірану зручніше сраку було підтирати, чи відразу на туалетному папері надрукували?
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15.09.2024 13:10 Ответить
 
 