Главы МИД стран G7 осудили поставки Ираном баллистических ракет России

Министры иностранных дел стран G7 ("Большой семерки") осудили поставки Ираном баллистических ракет в РФ.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Италии, сообщает Цензор.НЕТ.

"Доказательства того, что Иран продолжает поставлять оружие в Россию, несмотря на неоднократные международные призывы остановиться, представляют собой дальнейшую эскалацию военной поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины. Россия использовала иранское вооружение, такое как беспилотники, чтобы убивать украинских мирных жителей и наносить удары по их критически важной инфраструктуре. Агрессия России представляет собой вопиющее нарушение международного права, включая Устав ООН",- говорится в заявлении.

Министры стран "Большой семерки" подчеркнули, что "Иран должен немедленно прекратить любую поддержку незаконной и неоправданной войны России против Украины и остановить такие передачи баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов и связанных с ними технологий, которые представляют прямую угрозу украинскому народу, а также европейской и международной безопасности в целом".

Представители G7 добавили, что они остаются непоколебимыми в своем стремлении привлечь Иран к ответственности за его "неприемлемую поддержку незаконной войны России в Украине, которая еще больше подрывает глобальную безопасность".

"Согласно нашим предыдущим заявлениям по этому поводу, мы уже отвечаем новыми и значительными мерами",- отмечается в заявлении.

Упомянутое заявление подписали главы МИД Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, США, Японии, а также высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

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Поставки Ираном ракет в Россию

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.

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