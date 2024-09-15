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Іран (1974) ракети (3928) росія (63594)

Глави МЗС країн G7 засудили постачання Іраном балістичних ракет Росії

Глави МЗС країн G7 засудили постачання Іраном балістичних ракет Росії

Міністри закордонних справ країн G7 ("Великої сімки") засудили постачання Іраном балістичних ракет до РФ.

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті уряду Італії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Докази того, що Іран продовжує постачати зброю в Росію, незважаючи на неодноразові міжнародні заклики зупинитися, являють собою подальшу ескалацію військової підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України. Росія використовувала іранське озброєння, таке як безпілотники, щоб вбивати українських мирних жителів і завдавати ударів по їхній критично важливій інфраструктурі. Агресія Росії являє собою кричуще порушення міжнародного права, включно зі Статутом ООН",- йдеться у заяві.

Міністри країн "Великої сімки" наголосили, що "Іран повинен негайно припинити будь-яку підтримку незаконної й невиправданої війни Росії проти України та зупинити такі передачі балістичних ракет, безпілотних літальних апаратів і пов'язаних з ними технологій, які становлять пряму загрозу українському народу, а також європейській і міжнародній безпеці в цілому".

Представники G7 додали, що вони залишаються непохитними у своєму прагненні притягнути Іран до відповідальності за його "неприйнятну підтримку незаконної війни Росії в Україні, яка ще більше підриває глобальну безпеку".

"Відповідно до наших попередніх заяв із цього приводу, ми вже відповідаємо новими і значними заходами",- зазначається у заяві.

Згадану заяву підписали глави МЗС Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, США, Японії,а також високий представник ЄС Жозеп Боррель.

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Постачання Іраном ракет до Росії

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

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Топ коментарі
+9
Хоча б потужно засудили, чи обійшлися звичайним засудженням?
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15.09.2024 02:21
+6
Дууже потужно засудили, там навiть хтось ногою тупнув
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15.09.2024 02:33
+4
але по іранським ПУ бити далекобійною зброєю не можно, бо ПУ будуть стояти у містах, тому дозволу на ураження ми не отримаємо.
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15.09.2024 02:38
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Хоча б потужно засудили, чи обійшлися звичайним засудженням?
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15.09.2024 02:21 Відповісти
Дууже потужно засудили, там навiть хтось ногою тупнув
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15.09.2024 02:33 Відповісти
але по іранським ПУ бити далекобійною зброєю не можно, бо ПУ будуть стояти у містах, тому дозволу на ураження ми не отримаємо.
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15.09.2024 02:38 Відповісти
А Ізраїль не може по заводам з виробництва ракет нанести удар ? Чому посол України у Ізраїлі і усе посольство , вкл радників не працює над цім питанням Може пора заменити посла і його помічниківу цій теплий країні?
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15.09.2024 03:02 Відповісти
а до чого тут Ізраіль?
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15.09.2024 03:30 Відповісти
У нас один враг. Эти же ракеты летят на Израиль.
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15.09.2024 08:18 Відповісти
як раз ці ракети вже не полетять на Ізраїль, тому не бачу логіки.
І да, ще - ворогам не дзонять і не ******* по телефону по часу.
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15.09.2024 08:41 Відповісти
Ізраїль не надав Україні жодної військової допомоги, навіть одної кулі. Але ізраїльські військові технології під іншою назвою в московії після поділу Сирії. Ця країна антиукраїнська в силу її проросійськості - там з політичної реклами тільки Нетаньяху з Путіним в обнімку разом боряться з фашизмом
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15.09.2024 09:42 Відповісти
Более того, Израиль построил в россии завод по производству дронов. Но это не отменяет того факта, что враг у нас один - Иран.
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15.09.2024 13:04 Відповісти
Золоті слова
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15.09.2024 13:54 Відповісти
Для "безпеки" Ізраїля Путін підходить - Нетаньяху це підтверджує і народ цієї країни, де Путін герой, а вищі духовні особи Ізраїля схиляють голову перед ним, бо він бореться з фашизмом, як і вони. Власне Сирію поділили Ізраїль і Путін, а Трамп це признав. Тільки тому, Путін почав велику війну в Україні і зброя, яка була націлена на Ізраїль, полетіла в Україну і це не тільки балістика і сталося задовго до неї. Двоє очікують Трампа, який повинен признати "реалії".
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15.09.2024 09:32 Відповісти
Потужність так і пре з цих недоумків. Підгузки вислати?
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15.09.2024 03:10 Відповісти
Сцикуни пукнули!
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15.09.2024 03:54 Відповісти
І злякалися власного пукання.
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15.09.2024 06:30 Відповісти
Потужно
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15.09.2024 04:28 Відповісти
Народ, перемога вже не далеко - "засудили" саме то, що потрібно
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15.09.2024 05:48 Відповісти
Всєм баяцца💪
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15.09.2024 06:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Uyhj3OGe2y0 Британці в шоці! Скандальний момент потрапив у фільм, в офісі паніка
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15.09.2024 07:02 Відповісти
А рівня стурбованості скільки сантиметрів наміряли? Чи вже у метрах?
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15.09.2024 07:59 Відповісти
Ірану соромно до сліз, плачуть і клепають кацапам ракети з шахедами.
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15.09.2024 08:08 Відповісти
Запуск виробництва 155-мм *********** є важливою віхою для України, оскільки дозволить бути менш залежною від союзників.
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15.09.2024 08:12 Відповісти
А дипвідносини з Іраном ще є? Чи може Україна вже зачинила свою амбасаду у Тегерані та повернулася додому?
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15.09.2024 08:30 Відповісти
Засудили вони... А де, ***, занепокоєння?!
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15.09.2024 08:52 Відповісти
...і занепокоєння різної глибини та інтенсивності?
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15.09.2024 11:09 Відповісти
Лідер серед порушників міжнародного права, якраз є Ізраїль. Нагадаю, анексії піддалась частина Сирії і американські сіоністи, власне, трампісти це признали. Легітимація Путіна відбулась тільки зусиллями ізраїльтян в 2015 - це після MH17 - такі злочини не прощають нікому але плюнувши Обамі в обличчя запросили Путіна в Сирію в 2015 - відкривши тим самим йому шлях в Україну
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15.09.2024 09:35 Відповісти
Чомусь уявляю картинку. Їзжу по перехрестю то на червоний, то не пропускаю пішоходів, то повертаю не в той бік, то підрізаю, то збиваю велосипедистів. А навкруги стоять автоінспектори і мені то пальцем посвярять , то в мегафон крикнуть як мені не соромно. А я їм у відповідь то фак через вікно, то палець.
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15.09.2024 09:54 Відповісти
****...своим осуждением, пользы ноль
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15.09.2024 09:58 Відповісти

Це надзвичайно потужно!
...Тільки чалмоголовим від того засудження ні жарко, ні холодно.
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15.09.2024 11:08 Відповісти
Розім'яли нові потужні заходи з засудженням, щоб ірану зручніше сраку було підтирати, чи відразу на туалетному папері надрукували?
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15.09.2024 13:10 Відповісти
 
 