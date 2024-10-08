Куба подала запит на вступ у БРІКС, до якого входить Росія

Куба направила офіційний запит російському диктатору Володимиру Путіну з проханням приєднатися як країна-партнер до блоку держав БРІКС, до якої входить і Росія.

Про це повідомив генеральний директор із питань двосторонніх відносин МЗС Куби Карлос Перейра у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, країна скерувала офіційний запит до Путіна, оскільки Росія цьогоріч головує в БРІКС.

"Куба офіційно скерувала запит про приєднання до БРІКС як країна-партнер через послання президентові Росії Володимиру Путіну, який є головою групи, що консолідує як ключового гравця глобальну політику та надію країн Глобального півдня", - йдеться у повідомленні.

Володимир Путін раніше надіслав запрошення лідеру Куби Мігелю Діас-Канелю на участь у зустрічі глав держав БРІКС. Росія очікує, що кубинська делегація візьме участь у саміті цієї організації в Казані.

Раніше повідомлялося, що Туреччина подала заявку на вступ у БРІКС.