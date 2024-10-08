УКР
Новини
Куба подала запит на вступ у БРІКС, до якого входить Росія

Куба подала заявку на вступ до БРІКС

Куба направила офіційний запит російському диктатору Володимиру Путіну з проханням приєднатися як країна-партнер до блоку держав БРІКС, до якої входить і Росія.

Про це повідомив генеральний директор із питань двосторонніх відносин МЗС Куби Карлос Перейра у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, країна скерувала офіційний запит до Путіна, оскільки Росія цьогоріч головує в БРІКС.

"Куба офіційно скерувала запит про приєднання до БРІКС як країна-партнер через послання президентові Росії Володимиру Путіну, який є головою групи, що консолідує як ключового гравця глобальну політику та надію країн Глобального півдня", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Ірану Пезешкіан у жовтні укладе з Путіним угоду про "всеосяжну співпрацю", - Reuters

Володимир Путін раніше надіслав запрошення лідеру Куби Мігелю Діас-Канелю на участь у зустрічі глав держав БРІКС. Росія очікує, що кубинська делегація візьме участь у саміті цієї організації в Казані.

Раніше повідомлялося, що Туреччина подала заявку на вступ у БРІКС.

+9
дурни, бедность вас так ничему и не научила!)
08.10.2024 12:05 Відповісти
+8
Клуб жебраків.
08.10.2024 12:09 Відповісти
+7
так Україна яскравий приклад, що бідність нічому ніколи не навчала
08.10.2024 12:14 Відповісти
дурни, бедность вас так ничему и не научила!)
так Україна яскравий приклад, що бідність нічому ніколи не навчала
показати весь коментар
08.10.2024 12:14 Відповісти
блин.. та там и делать ничего не надо! просто не мешай! пусти амеров и акуна-матата!)))
08.10.2024 12:19 Відповісти
Куба це потужно!
08.10.2024 12:08 Відповісти
Могутня економіка! Захистить Кацапію від посягань на секретну валізу з біоматеріалами.
08.10.2024 12:08 Відповісти
Клуб жебраків.
Дякуючи Заходу, не все уних там так погано. А дивлячись на нерішучість того ж Заходу, цей клуб зростає, а крім грошей для протистояння потрібні й люди.
08.10.2024 12:38 Відповісти
А можна схожій графік, тільки на душу населення?
08.10.2024 12:40 Відповісти
Справа в тому, що більшість цього населення звикла жити за "пригорщьню рису", тому для більшості з них з початком військових дій фактично нічого не змінеться. А от чи готові до цього на Заході?
08.10.2024 12:47 Відповісти
іронія у тому, що у нас саме так і усі вважають, що у нас вільна і квітуча країна. Але за 2 кг гречки і 5 кг цукру більшість торгує Батьківщиною.
08.10.2024 14:22 Відповісти
Можна графік по населенню, там G7 взагалі не помітно
08.10.2024 13:53 Відповісти
Щось довго "розгойдувалися". Мабуть інет не працював, не знали, що в світі коїться.
08.10.2024 12:11 Відповісти
О, тепер *уйло як і ''сирисири'' поставить там своє ЯО і буде новий виток ''холодної війни'' зі США.
08.10.2024 12:13 Відповісти
США дограються у толераність . Вже із Афгану їх гнали зі швидкістю світла
08.10.2024 12:17 Відповісти
тамабуть і такий видатний мад'яр як чорбан буде запрошений з візітом в свої ісконнородниє бєбєня )) чи не зобидить це фіцу? ))
08.10.2024 12:15 Відповісти
На фуя?
При терористі Фіделевзросла людина на острові "Свободи", отримуаала 1/4 курки на місяць, по талонам. Мабуть новому команданте не дає спокою досвід КНДР бе населення вживає хроьакив і шур вважається делікатесом.
08.10.2024 12:22 Відповісти
вони їдять фрукти і рибу, у них навіть хліба і картоплі немає.

просто не росте і місця мало.

просто не росте і місця мало.
08.10.2024 12:28 Відповісти
Да, да, нічого не росте і місця мало:

У 2006 році збирання всіх коренеплодів і бульбоплодів у країні становило 1330 тис. тонн (з них картопля - 286,2 тис. тонн, боніато - 303 тис. тонн, малангу - 175 тис. тонн).

На Кубі діє національна програма розвитку, одна з цілей якої - вирощувати картоплю на площі 18 тисяч гектарів, отримувати врожай обсягом 382 тисячі тонн та експортувати 150 тисяч тонн продукції.

Ну а так лапу без картоплю сосуть.
08.10.2024 13:12 Відповісти
Ну а так лапу без картоплі смокчуть.
08.10.2024 13:16 Відповісти
охеренно великі цифри

тільки це 20 кг на людину в рік, разом з очищеннями

не бачу у вашому списку пшеницю чи жито
08.10.2024 13:41 Відповісти
Вікіпедія на допомогу.
08.10.2024 14:21 Відповісти
навіщо мені Вікі, я там служив у 89

Консерви, рис, локшина. Підніжний корм це вже хто його є може, банани і типу персиків їв, решта вода водою.

ДО РЕЧІ банани там їдять чорні, які прозорі. Жовті вважаються нестиглими.
08.10.2024 17:59 Відповісти
Poka сатанисты всего мира обьеденяются в один шабаш, Запад наоборот грызется между собой. К чему все ето приведет. Видимо к тому о чем и предупреждали многие провидцы что к 2070 году Азия захватит Европу.
08.10.2024 12:22 Відповісти
З двох бідних один багатий не вийде.
08.10.2024 12:29 Відповісти
Глобальний південь - це автократія, корупція, бідність.
І щоб тягнутись до цивілізації - вони влаштовють клуб по ітнересам
08.10.2024 12:30 Відповісти
Хтось зрозуміло пояснить мені тупому що таке БРІКС ?
08.10.2024 12:42 Відповісти
Клубо про поговорить. Никакой взаимной политики, экономики там нет.
08.10.2024 12:49 Відповісти
bricks
08.10.2024 13:26 Відповісти
В південній півкулі з 5 країн брікс знаходяться тільки ПАР і Бразилія.Який нафіг південь ще й глобальний.У цих ідіотів навіть з географією проблеми.
08.10.2024 14:05 Відповісти
А хто Вам сказав, що БРІКС знаходиться у південній півкулі?
19.10.2024 12:35 Відповісти
Всі ЗМІ подають цю організацію як представників "глобального" півдня.Навіть в цій новині куба про це прокукарікала.Я не знаю взагалі нашо ми калькуєм ці ворожі іпсошні словосполучення.Нема ніякого глобального півдня.Є просто невелика купка антизахідних дятлів з Африки і Південної Америки які куруються Китаєм.Глобальність там і не валялась.
19.10.2024 13:18 Відповісти
Не треба чіплятися. Це з якого боку на ті країни дивитись. Африка, Індонезія, Південна Америка, щодо Європи на півдні. Якщо є глобальний Захід, то треба ж повісити ярлик, і на іншу частину світу, що було б зрозуміло про когось мова, коротко і ясно. І таки це велика купка-3,5 млрд людей, третина поверхні землі. І валовий внутрішній продукт у них теж третина від світового, 29 трильйонів якщо в доларах міряти.
19.10.2024 14:42 Відповісти
В том то і діло що глобального Заходу немає.Є просто Захід.Ярлик "глобальний" причепили до Півдня (точніше до декількох десятків країн)для того щоб надати ваги абсолютно нульовим з точки зору цивілізаційного і технічного прогресу регіонам.Якщо вже брати по ВВП то це буде Захід-Схід або Європа/Пн.Америка-Азія
19.10.2024 23:21 Відповісти
Точних виразів, понять та назв речей не буває. Залишимо цю тему філософам. Щодо нікчемності БРІКС, то тут Ви абсолютно не праві. Нагадаю вам, що після Другої світової війни ВВП США було 50%. Тому і стала можливим Бреттон-Вудская система фінансових відносин на основанii долара. А зараз ВВП
20.10.2024 00:26 Відповісти
Розвиватися вони можуть тільки на дріжжах західних технологій.Так як це було в Китаї в прибережних регіонах де всім рулив західний капітал.Всі їх здобутки це промислове і економічне шпигунство.Те що вони вирішили знову затіяти холодну війну з Заходом це закономірний процес догнивання останніх оплотів червоної чуми під назвою комунізм.Варвари типу гунів, монголів чи большевиків гарно стартуют,але в довгу вони завжди програють.
20.10.2024 02:09 Відповісти
Світ постійно рухається від дикості до вершин цивілізованого стану. Захід попереду, а відсталі колонії намагаються його догнати. Але конкуренція заважає розвиватись. Перші намагаються не пропустити вперед останніх. А керують вони цією гонкою за допомогою друкарського верстата. Найкращі уми людства та його золоті руки їдуть працювати туди, де більше платять. Платять за винаходи, за нові технології та володіють ними, і продають їх відсталим, які за таким розкладом завжди будуть відсталими. Це і є Західний капітал. На мою думку, це не чесно. Нові технології є надбанням всього людства. Наприклад таблиця Менделєєва. Я розумію, що фундаментальну науку треба містити за чийсь рахунок. Але капіталізація ЕПЛ не повинна складати трильйони доларів. Інтелектуальна власність коштує рівно стільки скільки коштує праця інженера чи композитора, письменника, який її створив. Від таких перекосів і існує промислове та економічне шпигунство.
20.10.2024 10:01 Відповісти
Періодичний закон відкрив німецький хімік задовго до Менделеева.І працював Менделеев з десятками хімелементів які теж були відкриті на Заході.Його як завжди розкрутили в рашці як "першовідкривача " по прикладу "глобального" півдня і приліпили його фамілію до цієї таблиці.На Заході це просто називають періодичним законом.Яскравий приклад того як вся ця відстала ординська шушера намагається ставити себе тим ким вони не є.
Капіталізація еплів,інтелів і інших брендів це наслідок системи ринку в якому живе західне суспільство.Вони встановили правила і якшо фрікси і інша азійська чепуха не хоче по ним жити то хай будує нову систему і по ній живе.Тільки без плагіата західних технологічних напрацювань.Прапор їм в руки.
20.10.2024 14:12 Відповісти
То чому ж на ринку два продавці продають два однакові товара, як правило виготовленіх на одному заводі, але за ціною, що відрізняються в двадцять разів? Дорогий брентовий та дешевий підроблений. Хто із продавців шахрай? Хто з них людиноненависник? Хто з них ворог, а хто друг?І начхати мені на авторів таблиць хімелементів чи множення. Це просто впорядкована інформація безкоштовна та доступна для всього людства, як ноти для музикантів, як закон Ома чи Кіргоффа. Ми ж не платимо авторам гроші за їхнє використання.
20.10.2024 17:05 Відповісти
Дешеві товари це дешева робоча сила на який всі ці фрікси і виїжджають.Але їм мало того що вони за рахунок побудованих у них західних заводів і західних ринків розвивають свою економіку.Їм хочеться погратися в нову холодну війну- простіше кажучи хочуть срати там де їдять.Це їх вибір, але він їх все рівно заведе в КНДР чи СРСР.
21.10.2024 01:59 Відповісти
Західні заводи побудовані в Китаї не через благодійність, а для того, щоб вони приносили прибуток своїм господарям. І побудовані вони китайськими будівельниками з китайського скла та бетону і підключені вони до китайських електромереж, водопроводів, каналізацій, димоходів і працюють на них китайські монтажниці апаратури в три зміни на китайських верстатах з китайським програмним забезпеченням, а вироблена продукція та отриманий прибуток належить заокеанській фірмі логотип надкушеного яблука. Виходить, що Ви голосуєте за світовий порядок із рабами та рабовласниками. Раби своїми мозолями, потом, кров'ю та здоров'ям підвищують капіталізацію фірми, що спекулює своїми акціями, облігаціями за допомогою американських зелених папірців з портретами американських президентів. А вирватися із цього кола вони ніяк не можуть, а тут ще й Ви їм цього зробити не дозволяєте. Багатіють ті, які не працюють. Це якась мильна бульбашка. Західні заводи на своїх теренах не працюють. Детройт нагадує декорацію фільму про апокаліпсис. Снаряд 155-го калібру коштує 8000 євро, але їх все одно нема кому випускати. Щось тут не так.
21.10.2024 08:21 Відповісти
Так я ж не проти.Хай вириваються з цього кола і розраховують на власні сили і технології.Але це має бути глобальний світовий поділ.Вся ця комуно-нацистська неоорда-китай,рашка,іран і інша дичина має звалити з Радбезу ООН і не лізти вирішувати світові проблеми.Умовно, має бути нова організація на базі НАТО з примкнувшими до них прозахідними країнами і ФРІКС де будуть засідати любитиелі погратися в антиамериканізм,традиційні дрімучі цінності і іншу лабуду.От тоді вони і отримають свій так бажаний двухполярний світ у формі цивілізація-антицивілізація.
21.10.2024 14:25 Відповісти
Вже. Вже вирвалися. Бреттон-Вудської системи кінець. Усі колонії заходу, об'єдналися та створили транснаціональне об'єднання БРІКС. Вони мають економічне зростання, а Захід падіння виробництва та торгівлі. У них реальна матеріальна економіка, яку можна помацати, понюхати, продати, купити та користуватися, а у заходу віртуальні доходи від акцій у вигляді одиниць та нуликів на комп'ютерних рахунках, які невблаганно зменшуються у міру переходу колоній на взаємні розрахунки в обхід долара та євро. Вони не пропадуть без заходу, маючи свою сировину, енергію, логістику, людський ресурс, а захід зі своїми технологіями пропаде. Хіба що перейде на двигуни, що працюють на воді та траві у вигляді коня та телеги.
21.10.2024 17:29 Відповісти
Ну і добре.Якби ще ці фрікси самоізолювалися в своєму ареалі за залізною завісою і не гадили б іншому світу своїми коронавірусами,війнами і злиднями-біженцями було би взагалі прекрасно.
21.10.2024 18:55 Відповісти
Якщо вони ізолюються від нас, то доведеться тобі, як у старі часи, канали на своєму телевізорі плоскогубцями перемикати. Неможливе вже життя на землі без світової фабрики товарів. Ти озирнися навколо, всі гаджети, всі предмети побуту, одяг, взуття все, все китайське і у нас, і у ФРН, і США скрізь. Ми більш залежні від них, ніж вони від нас. Тільки вони ростуть, розвиваються, а ми згасаємо, падаємо.
21.10.2024 20:40 Відповісти
Ніяких пласкогубців.Ми вже на іншому правильному боці.З пласкогубцями будуть фрікси якщо їм перекриють краник до західного капіталу,технологій і виробничих процесів.Те що їх багато не означає що їх не можна замінити на інших лояльних країн з великою кількістю населення.Хоча з розвитком НТП і ШІ роль людського ресурсу у виробництві все рівно буде постійно зменшуватись.
21.10.2024 23:09 Відповісти
Я думав, що в кого гугл є того розуму не треба. Є ж відкрита статистика з графіками за роками та країнами про стан світової економіки. Повно блогерів які розмовляють із розумними людьми. Інформація буває і суперечливою. але тенденції легко простежуються. А у твоєму одноканальному телевізорі один телемарафон. Я думаю, що якщо до нього піднести детектор брехні, він згорить на дев'ятій секунді. У тебе плоскогубці, чи що зламалися?
21.10.2024 23:26 Відповісти
Раджу подивитись. На мою думку, об'єктивна інформація щодо світової економіки.
https://www.youtube.com/watch?v=N2nd1cup_ug
25.10.2024 22:21 Відповісти
Вот теперь 3.14здец доллару! 100%!
08.10.2024 14:13 Відповісти
А брати фундатори комунізьма в отдельно взятой странє ще живі ? Для диктатур кінець приходить, коли диктатори зникають.
08.10.2024 14:22 Відповісти
Та приймуть за 2 дні! Це ж не ЄС.
08.10.2024 15:26 Відповісти
1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІКАРАГУА, СИРІЯ;

2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;

3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, НІГЕР;

4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;

5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;

6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ЛІВАН, ПАКИСТАН, ШРІ-ЛАНКА, КОНГО, ЧАД, (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ);

7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (ГРУЗІЯ), (ТУРЕЧЧИНА)…

«ВІСЬ ЗЛА - 2024»…
08.10.2024 15:32 Відповісти
І що ця "антікаланіальная пісочніца" дасть "участнікам"?, - "постсавковая ідіалогія" притрушена такою же "еканомікай" на основі вуглєводнів. І коли вона "підтягне" підтанцювуюче "коло участніків" до рівня хоча би підробок Кітаю, який паразитує на державних коррупціонних схемах поки не висмокче з дохляків останнє? Вони свій жовтосракий юань не дадуть для розрахунків, тому що він одразу впаде серед цих "нахлєбнікав". Ця імпотентна "пісочніца" може тількі по к@цапсько-кітайозно бзданути в спину заможному Західному світу.
08.10.2024 15:59 Відповісти
Суть справи в тому, що БРІКС забиває останній цвях у кришку труни Бреттон-Вудської системи. У них там майже вся торгівля здійснюється у національних валютах, а не у доларах.
19.10.2024 12:42 Відповісти
 
 