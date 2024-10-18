"Питання не дозріло": Путін визнав провал власної ініціативи про створення спільної валюти БРІКС

Країни БРІКС відмовилися від ідеї створення "єдиної валюти", яку пропонувала Росія, щоб позбутися залежності від долара США у міжнародних розрахунках.

Про це диктатор РФ Путін заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ країн-членів БРІКС, передає російський Інтерфакс.

"Щодо єдиної валюти БРІКС – наразі ми не розглядаємо це питання. Воно і не дозріло", – сказав Путін.

Він пояснив провал своєї ініціативи тим, що країнам БРІКС "потрібно бути дуже акуратними" і "діяти поступово, не поспішаючи".

"Економіки за своєю структурою, за ефективністю, вони повинні бути приблизно рівноцінними, інакше ми зіткнемося з тими проблемами, ще більшими, ніж проблеми, які виникли в тому ж Євросоюзі, коли було запроваджено єдину валюту для тих країн, рівні економік яких не були порівнянні", – розповів Путін.

"Наразі ми вивчаємо можливість розширення використання національних валют та створення інструментів, які б дозволили зробити таку роботу безпечною", – додав він.

Зокрема країни БРІКС, за його словами, розглядають можливість використання електронних інструментів.

Крім того, Путін наголосив на необхідності "налагодити відносини між центральними банками та забезпечити надійний обмін фінансовою інформацією, який був би незалежний від тих міжнародних інструментів обміну міжнародною інформацією, які запроваджують певні обмеження з політичних міркувань".

Він пояснив, що йдеться про створення у БРІКС аналога SWIFT для забезпечення міжнародних розрахунків.

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Як повідомлялося, про намір створити міжнародну резервну валюту на основі кошика валют БРІКС сам Путін заявив у червні 2022 року.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров через півроку заявив, що проект єдиної валюти обговорюватиметься на саміті БРІКС у ПАР влітку 2023 року. Однак тоді міністр фінансів Південно-Африканської Республіки Енох Ґодонґвана заявив, що пропозиції щодо створення єдиної валюти для розрахунків країн БРІКС ніколи серйозно не обговорювалася та не розглядалася.