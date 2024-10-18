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Новини
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"Питання не дозріло": Путін визнав провал власної ініціативи про створення спільної валюти БРІКС

Володимир Путін

Країни БРІКС відмовилися від ідеї створення "єдиної валюти", яку пропонувала Росія, щоб позбутися залежності від долара США у міжнародних розрахунках.

Про це диктатор РФ Путін заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ країн-членів БРІКС, передає російський Інтерфакс.

"Щодо єдиної валюти БРІКС – наразі ми не розглядаємо це питання. Воно і не дозріло", – сказав Путін.

Він пояснив провал своєї ініціативи тим, що країнам БРІКС "потрібно бути дуже акуратними" і "діяти поступово, не поспішаючи".

"Економіки за своєю структурою, за ефективністю, вони повинні бути приблизно рівноцінними, інакше ми зіткнемося з тими проблемами, ще більшими, ніж проблеми, які виникли в тому ж Євросоюзі, коли було запроваджено єдину валюту для тих країн, рівні економік яких не були порівнянні", – розповів Путін.

"Наразі ми вивчаємо можливість розширення використання національних валют та створення інструментів, які б дозволили зробити таку роботу безпечною", – додав він.

Зокрема країни БРІКС, за його словами, розглядають можливість використання електронних інструментів.

Крім того, Путін наголосив на необхідності "налагодити відносини між центральними банками та забезпечити надійний обмін фінансовою інформацією, який був би незалежний від тих міжнародних інструментів обміну міжнародною інформацією, які запроваджують певні обмеження з політичних міркувань".

Він пояснив, що йдеться про створення у БРІКС аналога SWIFT для забезпечення міжнародних розрахунків.

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Як повідомлялося, про намір створити міжнародну резервну валюту на основі кошика валют БРІКС сам Путін заявив у червні 2022 року.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров через півроку заявив, що проект єдиної валюти обговорюватиметься на саміті БРІКС у ПАР влітку 2023 року. Однак тоді міністр фінансів Південно-Африканської Республіки Енох Ґодонґвана заявив, що пропозиції щодо створення єдиної валюти для розрахунків країн БРІКС ніколи серйозно не обговорювалася та не розглядалася.

Автор: 

валюта (2211) путін володимир (1061) БРІКС (6)


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Топ коментарі
+6
Є така валюта! Рубль! Атрубаєш кусок гавна і таргуй сєбє!
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18.10.2024 19:44 Відповісти
+5
Валюта називатиметься- "*уйлун''
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18.10.2024 19:46 Відповісти
+5
Валюта брікс? Це ж очевидно:
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18.10.2024 19:59 Відповісти
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Є така валюта! Рубль! Атрубаєш кусок гавна і таргуй сєбє!
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18.10.2024 19:44 Відповісти
руБЕЛЬ.
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18.10.2024 20:11 Відповісти
Я гадаю Китай та Бразилія стоять та чекають спільного папірця з рашкою.
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18.10.2024 19:44 Відповісти
Валюта називатиметься- "*уйлун''
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18.10.2024 19:46 Відповісти
Кокс не розгдядали?, - одразу би "сазрєлі" для "расчётав".
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18.10.2024 19:51 Відповісти
Схоже }{уйла послали нахєр з рублем! 😁
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18.10.2024 19:59 Відповісти
Валюта брікс? Це ж очевидно:
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18.10.2024 19:59 Відповісти
ракушки ще можна застосувати
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18.10.2024 22:29 Відповісти
Cпільнa валютa БРІКС:

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18.10.2024 20:16 Відповісти
Тупість ***** зашкалює-- для нової конкурентної резервної валюти потрібно створити в країні або об`єднанні країн стандарти у всіх сферах КРАЩІ ніж у штатах. Що може запропонувати кацапська помийка з дирочкой в полу?
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18.10.2024 21:05 Відповісти
https://usdebtclock.org/#
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19.10.2024 00:03 Відповісти
Це хайп та емоції. Які були умови у 1944 р. ? Бреттон-Вудська система
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19.10.2024 06:15 Відповісти
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18.10.2024 21:26 Відповісти
МОЛОДИТСЯ ПДР !!!
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18.10.2024 21:36 Відповісти
Єдина валюта непотрібна. А от що заважає їм створити свою систему розрахунків, крім затрат на впровадження? Думаю, ніщо. Просто економлять кошти. А якщо їх не влаштовує визначення співвідношення курсів своїх валют в перерахунку через курс до долара США, то ніщо не заважає створити свої клірингові банки і встановлювати курс там, або додати валюти БРІКС на торги на своїх валютних біржах. Знову - економлять кошти. Не хочуть цим займатися заради допомоги рашці і потенційно нарватися на якісь санкції з боку США і партнерів.
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19.10.2024 13:03 Відповісти
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20.10.2024 12:30 Відповісти
Х..ло-надувной, його постійно хтось надуває
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20.10.2024 19:50 Відповісти

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