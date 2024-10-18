Путін просуватиме свою позицію щодо закінчення війни проти України на саміті БРІКС, - Зеленський

На саміті БРІКС+, який відбудеться у російській Казані наступного тижня, диктатор РФ Володимир Путін просуватиме своє бачення закінчення війни.

Про це в ефірі телемарафону заявив президент Володимир Зеленський, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський вважає, що партнери України мають зробити все, щоб країни, які братимуть участь у цьому саміті, були представлені не на високому рівні.

"БРІКС допомагає Путіну показати світу і передусім своєму суспільству, що немає ізоляції Росії. Я вважаю, що партнери повинні більше працювати, щоб до Путіна приїхали не всі на рівні лідерів. Мені здається, це важливо", - заявив глава держави.

Читайте також: Куба подала запит на вступ у БРІКС, до якого входить Росія

На думку Зеленського, глава Кремля на саміті БРІКС просуватиме своє бачення завершення війни, яку він розпочав проти України.

"Він (Путін, - ред.) розуміє, що немає США, немає Європи, є великі в нього питання з Азійським простором і арабські країни розділені. Тому Путіну було потрібно знайти зрозумілий майданчик. БРІКС – зрозумілий майданчик для нього, але я вважаю, що він буде будувати на цьому майданчику не економічні відносини, а найголовніше – його бачення, як закінчити війну", - сказав український лідер.

Читайте також: Сі Цзіньпін поїде до Росії для участі в саміті БРІКС

Зеленський зазначив, що це "проблемне питання", його обговорювали й з Білим домом. "Поганим сигналом" президент назвав і те, що Росія працює над запрошенням на цей захід генерального секретаря ООН Антоніо Гуттереша.

"Фактично, Росія намагається зараз свій перший "саміт миру" влаштувати. Так і є, але вони не можуть зробити "саміт миру", бо у них немає такої великої кількості підтримки, як є в України, але вони роблять крок. Але повірте мені, це просто буде неформальний діалог про те, як закінчити війну. Тобто вони (Росія, - ред.) спеціально хочуть розділити єдність світових лідерів навколо України", - додав глава держави.

Читайте також: "Питання не дозріло": Путін визнав провал власної ініціативи про створення спільної валюти БРІКС