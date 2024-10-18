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Путін просуватиме свою позицію щодо закінчення війни проти України на саміті БРІКС, - Зеленський

Зеленський вважає, що Путін просуватиме своє бачення завершення війни на саміті БРІКС

На саміті БРІКС+, який відбудеться у російській Казані наступного тижня, диктатор РФ Володимир Путін просуватиме своє бачення закінчення війни.

Про це в ефірі телемарафону заявив президент Володимир Зеленський, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський вважає, що партнери України мають зробити все, щоб країни, які братимуть участь у цьому саміті, були представлені не на високому рівні.

"БРІКС допомагає Путіну показати світу і передусім своєму суспільству, що немає ізоляції Росії. Я вважаю, що партнери повинні більше працювати, щоб до Путіна приїхали не всі на рівні лідерів. Мені здається, це важливо", - заявив глава держави.

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На думку Зеленського, глава Кремля на саміті БРІКС просуватиме своє бачення завершення війни, яку він розпочав проти України.

"Він (Путін, - ред.) розуміє, що немає США, немає Європи, є великі в нього питання з Азійським простором і арабські країни розділені. Тому Путіну було потрібно знайти зрозумілий майданчик. БРІКС – зрозумілий майданчик для нього, але я вважаю, що він буде будувати на цьому майданчику не економічні відносини, а найголовніше – його бачення, як закінчити війну", - сказав український лідер.

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Зеленський зазначив, що це "проблемне питання", його обговорювали й з Білим домом. "Поганим сигналом" президент назвав і те, що Росія працює над запрошенням на цей захід генерального секретаря ООН Антоніо Гуттереша.

"Фактично, Росія намагається зараз свій перший "саміт миру" влаштувати. Так і є, але вони не можуть зробити "саміт миру", бо у них немає такої великої кількості підтримки, як є в України, але вони роблять крок. Але повірте мені, це просто буде неформальний діалог про те, як закінчити війну. Тобто вони (Росія, - ред.) спеціально хочуть розділити єдність світових лідерів навколо України", - додав глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24308) путін володимир (24099) саміт (785) БРІКС (63)


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***** может просувать что угодно и кому угодно но он просунет своего вялого только тому кто расставит ноги.
А насчет того что нужно делать все чтобі лидеры стран не ехали к ***** на Брикс, так ты же своими ежедневными разговорами о переговорах с *****м, само делаешь все для того чтобы все наоборот ехали к ***** налаживать отношения
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18.10.2024 22:38 Відповісти
"...Я вважаю, що партнери повинні більше працювати..."

У цій фразі, по Фрейду - весь Зеленський. Повинні працювати і нести відповідальність усі, окрім нього. Але є обгрунтована підозра, що то не спроста - адже щоб ефективно працювати то треба мати хоч якісь мізки.
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18.10.2024 22:43 Відповісти
Факін шіт, говноКомандуючий!
Не забагато уваги до фейко-рашкових вистав?!
То на їх "конституцію" більше уваги, чим на НАШУ (що на паузі).
То за фейко-виставою БРІКС стежиш та хвилюєшся, більше чим за Самітом НАТО.
Досі совкова болячка "вилизувати маскальского царя" не відпускає?
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18.10.2024 22:51 Відповісти
Токаєв непогано охарактеризував те БРІКС фразою "давайте ви нас туди не запрошуватимете приблизно ніколи"... та і дійсно компанія трохи різношорстна: Китай, якісь два племені з африки, Бразилія і Індія, Індія ж з Китаєм лєпші друзі а тут ще цей дегенерат пуйло почне розповідати ахінею що він не обісрався а все саме так і планував, за три дня він вже давно всіх переміг а тепер залишки нато перемагає
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19.10.2024 00:06 Відповісти
А навіщо , ти ІУДА , продав Азербайджану за копійки стратегічну галузь титану Цє схема ! Азербайджан вступає к рускім нацистам до БРІКС Нашим титаном путлер будє бомбити Україну
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19.10.2024 00:36 Відповісти
Вже втретє за добу розповідають про хвору істоту з боліт, давно не чутно було. Ще вчора я почав бува, хвилюватися: невже воно Zдохло?
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19.10.2024 07:57 Відповісти
 
 