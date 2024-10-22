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У Кремлі кажуть, що генсек ООН Гутерріш приїде на саміт БРІКС в Росію

У Кремлі кажуть, що генсек ООН Гутерріш приїде на саміт БРІКС в Росію

У Кремлі анонсували переговори генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша з диктатором РФ Володимиром Путіним на саміті БРІКС в російській Казані.

Про це заявив помічник російського диктатора з міжнародних справ Юрій Ушаков, пише Deutsche Welle, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Ушакова, двосторонні перемовини відбудуться 24 жовтня. Інших подробиць візиту генсека ООН він не озвучив.

Зазначається, що це буде перший візит Гуттеріша в Росію з квітня 2022 року.

Російська сторона стверджує, що загалом саміт БРІКС відвідають представники 36 країн і шести міжнародних організацій.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що диктатор РФ Володимир Путін просуватиме своє бачення закінчення війни проти України на саміті БРІКС.

Також президент назвав "поганим сигналом" те, що Росія працює над запрошенням на цей захід генерального секретаря ООН Антоніо Гуттереша.

Читайте також: Генсек ООН Гутерріш приїде в Росію на зустріч з Путіним, - Тelegraph

Автор: 

росія (66070) саміт (790) Гутерріш Антоніу (394) БРІКС (63)


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Топ коментарі
+11
сподіваюсь на атаку БПЛА на КПЗ найближчими днями. Це вдвічі скоротить список бажаючих припхатись на глобальнопівденний *********.
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22.10.2024 00:18 Відповісти
+10
гуттериш будет пожимать руку диктатору и улыбаться .....

А ***** только этого и надо !!!Мол смотрите приехали на поклон...
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22.10.2024 00:11 Відповісти
+9
Це міжнародний скандал. Генсек ООН явно корумпований і повинен негайно піти у відставку.
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22.10.2024 00:19 Відповісти
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Кривавий гуттереш буле дати руку кривавому хутину
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22.10.2024 00:08 Відповісти
До цього ....оца треба віднестися так як зробив Ізраїль- не гідний він керувати ООН?!
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22.10.2024 04:42 Відповісти
на самміт G7 та НАТО Гутьєреш не ходить...
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22.10.2024 00:08 Відповісти
там половина робить вигляд, що його не помічають.
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22.10.2024 00:13 Відповісти
І Хамас підтримував якщо я правильно пам'ятаю.
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22.10.2024 00:15 Відповісти
Хто ж його туди пустить?
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22.10.2024 03:23 Відповісти
А що той португалець вирішувати може. Зараз всі притомні забили на ООН те, чим Блазень нібито грав на фортепіано.
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22.10.2024 00:09 Відповісти
аванс вже дали?
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22.10.2024 00:10 Відповісти
Добавку до пенсії.
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22.10.2024 00:14 Відповісти
гуттериш будет пожимать руку диктатору и улыбаться .....

А ***** только этого и надо !!!Мол смотрите приехали на поклон...
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22.10.2024 00:11 Відповісти
Цьому покидьку у пеклі окремий казан заготовано.

З додаванням сірчаної кислоти.
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22.10.2024 00:12 Відповісти
Я не певний щодо пекла. А от дронів на аеропорт коли він сідатиме не завадило б.
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22.10.2024 03:22 Відповісти
Може й добре, що ховатися перестав.
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22.10.2024 00:12 Відповісти
А можна оцю гн@ду запросити у Покровськ чи Куп"янськ на тиждень відпочити?
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22.10.2024 00:14 Відповісти
сподіваюсь на атаку БПЛА на КПЗ найближчими днями. Це вдвічі скоротить список бажаючих припхатись на глобальнопівденний *********.
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22.10.2024 00:18 Відповісти
Це міжнародний скандал. Генсек ООН явно корумпований і повинен негайно піти у відставку.
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22.10.2024 00:19 Відповісти
Що ви хочете від президента Соціалістичного Інтернаціоналу?
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22.10.2024 03:20 Відповісти
Гюттерюшь соскучился за сексом с маленькими мальчиками или просто за деньгами?
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22.10.2024 00:32 Відповісти
Ізраїль за таке оголосив би його персоною нон грата
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22.10.2024 00:53 Відповісти
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22.10.2024 01:09 Відповісти
Цього лайноїда МЗС повинно зробити персоною нонграта в Україні і вимагати його усунення з посади секретаря отого обзабоченського кагалу
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22.10.2024 01:16 Відповісти
Нє ну це вже край.. а в Гаагу він не хоче поїхати, місце кацапській гниді нагріти
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22.10.2024 01:20 Відповісти
А чого лише в росію? Нехай заїде в Афганістан до талібів, в КНР перерізати червону стрічку на новому лагері для уйгурів, в Сектор Газа сфотографується на фоні взятих в полон ХАМАС цивільних, с Сомалі до піратів і т.п. Зробить "турне слави ООН". Це ж тепер рівень цієї організації - політична імпотенція і обійми з убивцями.
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22.10.2024 01:53 Відповісти
Правильною відповіддю було б оголошення Гутереша персоною нон-грата.
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22.10.2024 03:19 Відповісти
злочинець іде дл злочинця...ООН це богодєльня Кремля..
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22.10.2024 04:45 Відповісти
Израиль правильно послал оон на..., и разбомбил их наблюдательный пункт
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22.10.2024 06:41 Відповісти
Танк ЦАХАЛ обстрелял сторожевую вышку ООН
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22.10.2024 06:43 Відповісти
Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата и обвинил его в «поддержке террористов»
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22.10.2024 06:44 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4725156-v-rf-prohremely-vzryvy-horiat-spyrtzavody В РФ прогремели взрывы, горят спиртзаводы
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22.10.2024 07:15 Відповісти
Никогда агент Гутьерреш не был так близок к провалу
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22.10.2024 08:10 Відповісти
Всі хто приїде до кривавого тирана в казань є ворогами України ,значить вони підтримують геноцид рашиської орди, пора речі називати своїми іменами.
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22.10.2024 08:27 Відповісти
А ЗЕ! не взяли?! Абидно!
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22.10.2024 08:42 Відповісти
 
 