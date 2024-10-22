У Кремлі кажуть, що генсек ООН Гутерріш приїде на саміт БРІКС в Росію

У Кремлі анонсували переговори генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша з диктатором РФ Володимиром Путіним на саміті БРІКС в російській Казані.

Про це заявив помічник російського диктатора з міжнародних справ Юрій Ушаков, пише Deutsche Welle, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Ушакова, двосторонні перемовини відбудуться 24 жовтня. Інших подробиць візиту генсека ООН він не озвучив.

Зазначається, що це буде перший візит Гуттеріша в Росію з квітня 2022 року.

Російська сторона стверджує, що загалом саміт БРІКС відвідають представники 36 країн і шести міжнародних організацій.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що диктатор РФ Володимир Путін просуватиме своє бачення закінчення війни проти України на саміті БРІКС.

Також президент назвав "поганим сигналом" те, що Росія працює над запрошенням на цей захід генерального секретаря ООН Антоніо Гуттереша.

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