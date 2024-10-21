Генсек ООН Гутерріш приїде в Росію на зустріч з Путіним, - Тelegraph

У Росії цього тижня російський диктатор Володимир Путін проведе зустріч з лідерами понад двох десятків країн, які представляють половину населення світу. Очікується, що серед них будуть лідер Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та навіть генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє британська газета Telegraph.

Видання зазначає, що ця зустріч стала великим розчаруванням для тих, хто чекав, що РФ за свої воєнні злочини та вторгнення в Україну стане міжнародним вигнанцем. Тим паче обурливим є візит генсека ООН до РФ, оскільки цей орган засудив напад РФ на Україну як незаконний та закликала Москву негайно припинити її агресивні дії.

Серед інших гостей буде Реджеп Таїп Ердоган - президент Туреччини, яка попри членство у НАТО, демонструє підтримку Кремля.

"Саміт стане найбільшим у Росії з часів вторгнення (в Україну), і Путін використає його, щоб показати, що спроби Заходу ізолювати Москву провалилися. Путіну заборонено подорожувати, оскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Він не буде відвідувати G20 у Бразилії наступного місяця. Натомість ті самі люди проторували шлях до його дверей, що він буде вітати як дипломатичний переворот", - наголошує видання.

Раніше президент Сербії Александар Вучич повідомив, що вперше за 2,5 роки провів телефонну розмову з Путіним. За його словами, головною темою розмови була річниця звільнення Белграда від нацистської окупації радянськими військами.

Окрім цього, під час розмови Вучич подякував диктатору РФ за достатню кількість газу для Сербії. Також, за словами президента Сербії, під час розмови йшлося про співробітництво і важливі політичні питання. Він висловив надію, що "Сербія не запровадить санкції проти Російської Федерації".

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