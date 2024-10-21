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Генсек ООН Гутерріш приїде в Росію на зустріч з Путіним, - Тelegraph

Гутерріш зустрінеться з Путіним у Росії

У Росії цього тижня російський  диктатор Володимир Путін проведе зустріч з лідерами понад двох десятків країн, які представляють половину населення світу. Очікується, що серед них будуть лідер Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та навіть генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє британська газета Telegraph. 

Видання зазначає, що ця зустріч стала великим розчаруванням для тих, хто чекав, що РФ за свої воєнні злочини та вторгнення в Україну стане міжнародним вигнанцем. Тим паче обурливим є візит генсека ООН до РФ, оскільки цей орган засудив напад РФ на Україну як незаконний та закликала Москву негайно припинити її агресивні дії.

Серед інших гостей буде Реджеп Таїп Ердоган - президент Туреччини, яка попри членство у НАТО, демонструє підтримку Кремля.

"Саміт стане найбільшим у Росії з часів вторгнення (в Україну), і Путін використає його, щоб показати, що спроби Заходу ізолювати Москву провалилися. Путіну заборонено подорожувати, оскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Він не буде відвідувати G20 у Бразилії наступного місяця. Натомість ті самі люди проторували шлях до його дверей, що він буде вітати як дипломатичний переворот", - наголошує видання.

Раніше президент Сербії Александар Вучич повідомив, що  вперше за 2,5 роки провів телефонну розмову з  Путіним.  За його словами, головною темою розмови була річниця звільнення Белграда від нацистської окупації радянськими військами.

Окрім цього, під час розмови Вучич подякував диктатору РФ за достатню кількість газу для Сербії. Також, за словами президента Сербії, під час розмови йшлося про співробітництво і важливі політичні питання. Він висловив надію, що "Сербія не запровадить санкції проти Російської Федерації".

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Автор: 

ООН (3377) путін володимир (24120) Гутерріш Антоніу (394)


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Топ коментарі
+15
Гутереш-гандООН.Зтаким лайном у світі ніякого ладу не буде,доки будуть загравати з агресором.
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21.10.2024 11:58 Відповісти
+12
а де ж потужний ? хай прохрипить відосік обурення й стурбованості....
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21.10.2024 11:58 Відповісти
+12
чому, ми не можемо об'явити гутеріша персоною нон грата?
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21.10.2024 12:01 Відповісти
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а де ж потужний ? хай прохрипить відосік обурення й стурбованості....
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21.10.2024 11:58 Відповісти
Він прохрипить: "Гутерріш маладєц, потужний дипломат, який точно змусить путіна поважати статут ООН".
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21.10.2024 12:09 Відповісти
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21.10.2024 13:16 Відповісти
Йому ще не намалював текст обурення "інтелектуал" підоляк і після цього, дати добро на публікацію єрмак.
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21.10.2024 12:33 Відповісти
Як же ми проїбали з того, що Зе не звалив на початку вторгнення. Вся дипломатія згоріла в манії велеччі Зе і узурпації влади ефективними менеджерами. Кацапи ж в цей час повільно купляли, розводили, задобрювали, залякували. Як прикро, можна було записати своя покоління в історія золотими буквами, але записали кривами.
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21.10.2024 11:58 Відповісти
нажаль, якби воно тоді звалило, ви б не побачили ні хаймарсів, ні петріотів, ні ф-16, ні сотень і тисяч одиниць броні, шо поставили задарма. такі штуки продають лише діючим легітимним дружнім урядам, і то далеко не всім. а шоб задарма - то преценденти хібашо в 2 світовій шукати треба. макимум на шо можна було розраховувати - це стрілкотня і гранатомети, які б підкидували через забор. проти регулярної армії цим не навоюєш.
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21.10.2024 12:10 Відповісти
Нажаль в твоїх словах є правда.
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21.10.2024 12:12 Відповісти
Не пізди, зелена сволота, нам давали вже зброю, до того ,як почалась велика війна і грінпоц вже кричав про те що США гірше скабєєвой і всяку другу *****. іІ зброю нам будуть давати, навіть коли президентом буде табурет чи пес Патрон. Ви все, прокляти уроди, ні як не вгамуєтесь, від продажной та тупой "величі" свого зрадника керманича зелі оманського. Навіть після того, як весь світ дізнався про те, як в квітні 2024р зелені вже домовлялись про здачу України *****, США не перестало давати зброю. І ваша мерзота зе тут ні до чого- цю зброю дають українському народу, а не грінпоцу. зе такий українець, як ти, продажне падло, "патріот" .Тому йдеш на йух, продовжуй лизать пердак оманського осла і дерьмака.Твоє заслужене місце- в їх анусі.
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21.10.2024 12:22 Відповісти
уті-путі, пупсік, а тепер тупни ножкою
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21.10.2024 12:23 Відповісти
Йди на хрін, зелена підстілка! Не захлинувся від оргазму в сраці грінпоца? Смачно тобі?
Словаччині привіт "патріот" зелений хрєнов
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22.10.2024 11:35 Відповісти
це тупа зе-3,14здеж !!! цивілізований світ визнав би замість цього зеленого, криворагульного запроданця, колоборанта і тупо агента фсб який майже 3 роки виконував "оманські договорняки" і при цьому безбожно крав на чому тільки можна, де тільки можна !!! співрацював би з його наступником - офіційним чи напів-офіційним !!!

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21.10.2024 13:21 Відповісти
А що таке "оманські договорняки", можете пояснити. Ви їх читали?
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21.10.2024 14:13 Відповісти
дивовижно, але ж зе - це плоть від плоті ви і вам подібні: особистості без критичного мислення і розуміння причинно-наслідкових зв'язків.

захід може визнати що завгодно і кого завгодно. але сильно це допомогло легітимно визнаному венесуельському уряду гуайдо, наприклад?
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21.10.2024 15:38 Відповісти
панять і прастіть . деньгі не ахнут
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21.10.2024 11:58 Відповісти
Гутереш-гандООН.Зтаким лайном у світі ніякого ладу не буде,доки будуть загравати з агресором.
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21.10.2024 11:58 Відповісти
цю оон чекає доля "ліги націй" (була така корись організація що мала запобігти 2Світовій війні), після завершення 3Світової війни !!!
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21.10.2024 13:23 Відповісти
І тем не менш Ліга націй вигнала Радянський Союз із своїх рядів як агресора, а ООН лиже яйця х@йлу!
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21.10.2024 14:07 Відповісти
даже как-то и неудивительно что это чмо поедет на встречу к *****
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21.10.2024 11:58 Відповісти
чому, ми не можемо об'явити гутеріша персоною нон грата?
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21.10.2024 12:01 Відповісти
На доповідь.
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21.10.2024 12:04 Відповісти
Покидьок в кріслі генерального секретаря ООН.
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21.10.2024 12:04 Відповісти
путлер будет рад, что к нему едут на поклон
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21.10.2024 12:08 Відповісти
О! А до х...ла цей покидьок з усіх ніг спішить, відлизати дупу.
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21.10.2024 12:29 Відповісти
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21.10.2024 12:31 Відповісти
Ах у еть. С убийцем, международным преступником и педофилом придет на поклон сам директор ООН. Не зря Израиль назвал Гуттерюша пособником террористов и обявил его персоной Нон-Грата
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21.10.2024 12:43 Відповісти
В етом мире нужно как можно больше убивать людей и насиловать детей и тогда тебя все будут уважать и ездить к тебе на поклон. Западная демократия и международные законы- ето фикция и повод чтобы давить слабых
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21.10.2024 12:47 Відповісти
По зарплату їде, бо банківські операції заблоковані.
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21.10.2024 12:46 Відповісти
К террористу на поклон.
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21.10.2024 12:48 Відповісти
Тварюка поїде кеш отримувати від ху..ла.
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21.10.2024 12:52 Відповісти
У когось ще залишилися сумніви стосовно ООНи? Не криючись преться до ***** за грішми. До сраки МКС,до сраки людську гідність! Аж нудить!
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21.10.2024 12:56 Відповісти
Это любовь!!!
Настоящая
Не то, что у бразильского президента
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21.10.2024 13:03 Відповісти
приїде за баблом
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21.10.2024 13:18 Відповісти
А люди вже мабуть почали забувати, як кацапів за гроші повертали до ПАРЄ. За час війни з клятими москалями майже всі міжнародні інституції (ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест ..) настільки зганьбилися, що вже немає їм ані найменшої довіри. Але сплати внесків від своїх членів вимагають регулярно.
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21.10.2024 13:26 Відповісти
Саапщєніє тсссс...: "Праєздам іс Нью-Йорка в сектор Газа далєє Тєгєран генсєк АОН пасєтіт маскву".
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21.10.2024 13:34 Відповісти
Відсмоктати по відеоз'язку не виходить - треба їхати особисто.
І в бухгалтерію кремля треба зайти з чемоданом.
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21.10.2024 13:45 Відповісти
Браво жополизам!-
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21.10.2024 14:15 Відповісти
Гутерріш, тобі рашенське бабло не тхне? гівно воно і в оон гівно.
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21.10.2024 14:21 Відповісти
********
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21.10.2024 14:23 Відповісти
"Глава МЗС Ізраїлю оголосив генсека ООН persona non grata і заборонив йому в'їзд до країни". Оце є вірна відповідь!
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21.10.2024 14:29 Відповісти
вірна відповідь - це молоточком в тємячко. а все решта - пердь в калюжу.
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21.10.2024 15:40 Відповісти
 
 