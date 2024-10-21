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Генсек ООН Гутерриш приедет в Россию на встречу с Путиным, - Тelegraph

Гутерріш зустрінеться з Путіним у Росії

В России на этой неделе российский диктатор Владимир Путин проведет встречу с лидерами более двух десятков стран, которые представляют половину населения мира. Ожидается, что среди них будут лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и даже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает британская газета Telegraph.

Издание отмечает, что эта встреча стала большим разочарованием для тех, кто ждал, что РФ за свои военные преступления и вторжение в Украину станет международным изгоем. Тем более возмутительным является визит генсека ООН в РФ, поскольку этот орган осудил нападение РФ на Украину как незаконное и призвал Москву немедленно прекратить ее агрессивные действия.

Среди других гостей будет Реджеп Тайип Эрдоган - президент Турции, которая, несмотря на членство в НАТО, демонстрирует поддержку Кремля.

"Саммит станет крупнейшим в России со времен вторжения (в Украину), и Путин использует его, чтобы показать, что попытки Запада изолировать Москву провалились. Путину запрещено путешествовать, поскольку Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Он не будет посещать G20 в Бразилии в следующем месяце. В то время те же люди проторили путь к его двери, что он будет приветствовать как дипломатический переворот", - отмечает издание.

Ранее президент Сербии Александар Вучич сообщил, что впервые за 2,5 года провел телефонный разговор с Путиным. По его словам, главной темой разговора была годовщина освобождения Белграда от нацистской оккупации советскими войсками.

Кроме этого, во время разговора Вучич поблагодарил диктатора РФ за достаточное количество газа для Сербии. Также, по словам президента Сербии, во время разговора речь шла о сотрудничестве и важных политических вопросах. Он выразил надежду, что "Сербия не введет санкции против Российской Федерации".

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Автор: 

ООН (4193) путин владимир (31560) Гутерриш Антониу (340)


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Топ комментарии
+15
Гутереш-гандООН.Зтаким лайном у світі ніякого ладу не буде,доки будуть загравати з агресором.
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21.10.2024 11:58 Ответить
+12
а де ж потужний ? хай прохрипить відосік обурення й стурбованості....
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21.10.2024 11:58 Ответить
+12
чому, ми не можемо об'явити гутеріша персоною нон грата?
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21.10.2024 12:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а де ж потужний ? хай прохрипить відосік обурення й стурбованості....
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21.10.2024 11:58 Ответить
Він прохрипить: "Гутерріш маладєц, потужний дипломат, який точно змусить путіна поважати статут ООН".
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21.10.2024 12:09 Ответить
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21.10.2024 13:16 Ответить
Йому ще не намалював текст обурення "інтелектуал" підоляк і після цього, дати добро на публікацію єрмак.
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21.10.2024 12:33 Ответить
Як же ми проїбали з того, що Зе не звалив на початку вторгнення. Вся дипломатія згоріла в манії велеччі Зе і узурпації влади ефективними менеджерами. Кацапи ж в цей час повільно купляли, розводили, задобрювали, залякували. Як прикро, можна було записати своя покоління в історія золотими буквами, але записали кривами.
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21.10.2024 11:58 Ответить
нажаль, якби воно тоді звалило, ви б не побачили ні хаймарсів, ні петріотів, ні ф-16, ні сотень і тисяч одиниць броні, шо поставили задарма. такі штуки продають лише діючим легітимним дружнім урядам, і то далеко не всім. а шоб задарма - то преценденти хібашо в 2 світовій шукати треба. макимум на шо можна було розраховувати - це стрілкотня і гранатомети, які б підкидували через забор. проти регулярної армії цим не навоюєш.
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21.10.2024 12:10 Ответить
Нажаль в твоїх словах є правда.
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21.10.2024 12:12 Ответить
Не пізди, зелена сволота, нам давали вже зброю, до того ,як почалась велика війна і грінпоц вже кричав про те що США гірше скабєєвой і всяку другу *****. іІ зброю нам будуть давати, навіть коли президентом буде табурет чи пес Патрон. Ви все, прокляти уроди, ні як не вгамуєтесь, від продажной та тупой "величі" свого зрадника керманича зелі оманського. Навіть після того, як весь світ дізнався про те, як в квітні 2024р зелені вже домовлялись про здачу України *****, США не перестало давати зброю. І ваша мерзота зе тут ні до чого- цю зброю дають українському народу, а не грінпоцу. зе такий українець, як ти, продажне падло, "патріот" .Тому йдеш на йух, продовжуй лизать пердак оманського осла і дерьмака.Твоє заслужене місце- в їх анусі.
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21.10.2024 12:22 Ответить
уті-путі, пупсік, а тепер тупни ножкою
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21.10.2024 12:23 Ответить
Йди на хрін, зелена підстілка! Не захлинувся від оргазму в сраці грінпоца? Смачно тобі?
Словаччині привіт "патріот" зелений хрєнов
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22.10.2024 11:35 Ответить
це тупа зе-3,14здеж !!! цивілізований світ визнав би замість цього зеленого, криворагульного запроданця, колоборанта і тупо агента фсб який майже 3 роки виконував "оманські договорняки" і при цьому безбожно крав на чому тільки можна, де тільки можна !!! співрацював би з його наступником - офіційним чи напів-офіційним !!!

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21.10.2024 13:21 Ответить
А що таке "оманські договорняки", можете пояснити. Ви їх читали?
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21.10.2024 14:13 Ответить
дивовижно, але ж зе - це плоть від плоті ви і вам подібні: особистості без критичного мислення і розуміння причинно-наслідкових зв'язків.

захід може визнати що завгодно і кого завгодно. але сильно це допомогло легітимно визнаному венесуельському уряду гуайдо, наприклад?
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21.10.2024 15:38 Ответить
панять і прастіть . деньгі не ахнут
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21.10.2024 11:58 Ответить
Гутереш-гандООН.Зтаким лайном у світі ніякого ладу не буде,доки будуть загравати з агресором.
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21.10.2024 11:58 Ответить
цю оон чекає доля "ліги націй" (була така корись організація що мала запобігти 2Світовій війні), після завершення 3Світової війни !!!
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21.10.2024 13:23 Ответить
І тем не менш Ліга націй вигнала Радянський Союз із своїх рядів як агресора, а ООН лиже яйця х@йлу!
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21.10.2024 14:07 Ответить
даже как-то и неудивительно что это чмо поедет на встречу к *****
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21.10.2024 11:58 Ответить
чому, ми не можемо об'явити гутеріша персоною нон грата?
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21.10.2024 12:01 Ответить
На доповідь.
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21.10.2024 12:04 Ответить
Покидьок в кріслі генерального секретаря ООН.
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21.10.2024 12:04 Ответить
путлер будет рад, что к нему едут на поклон
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21.10.2024 12:08 Ответить
О! А до х...ла цей покидьок з усіх ніг спішить, відлизати дупу.
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21.10.2024 12:29 Ответить
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21.10.2024 12:31 Ответить
Ах у еть. С убийцем, международным преступником и педофилом придет на поклон сам директор ООН. Не зря Израиль назвал Гуттерюша пособником террористов и обявил его персоной Нон-Грата
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21.10.2024 12:43 Ответить
В етом мире нужно как можно больше убивать людей и насиловать детей и тогда тебя все будут уважать и ездить к тебе на поклон. Западная демократия и международные законы- ето фикция и повод чтобы давить слабых
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21.10.2024 12:47 Ответить
По зарплату їде, бо банківські операції заблоковані.
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21.10.2024 12:46 Ответить
К террористу на поклон.
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21.10.2024 12:48 Ответить
Тварюка поїде кеш отримувати від ху..ла.
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21.10.2024 12:52 Ответить
У когось ще залишилися сумніви стосовно ООНи? Не криючись преться до ***** за грішми. До сраки МКС,до сраки людську гідність! Аж нудить!
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21.10.2024 12:56 Ответить
Это любовь!!!
Настоящая
Не то, что у бразильского президента
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21.10.2024 13:03 Ответить
приїде за баблом
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21.10.2024 13:18 Ответить
А люди вже мабуть почали забувати, як кацапів за гроші повертали до ПАРЄ. За час війни з клятими москалями майже всі міжнародні інституції (ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест ..) настільки зганьбилися, що вже немає їм ані найменшої довіри. Але сплати внесків від своїх членів вимагають регулярно.
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21.10.2024 13:26 Ответить
Саапщєніє тсссс...: "Праєздам іс Нью-Йорка в сектор Газа далєє Тєгєран генсєк АОН пасєтіт маскву".
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21.10.2024 13:34 Ответить
Відсмоктати по відеоз'язку не виходить - треба їхати особисто.
І в бухгалтерію кремля треба зайти з чемоданом.
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21.10.2024 13:45 Ответить
Браво жополизам!-
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21.10.2024 14:15 Ответить
Гутерріш, тобі рашенське бабло не тхне? гівно воно і в оон гівно.
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21.10.2024 14:21 Ответить
********
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21.10.2024 14:23 Ответить
"Глава МЗС Ізраїлю оголосив генсека ООН persona non grata і заборонив йому в'їзд до країни". Оце є вірна відповідь!
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21.10.2024 14:29 Ответить
вірна відповідь - це молоточком в тємячко. а все решта - пердь в калюжу.
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21.10.2024 15:40 Ответить
 
 