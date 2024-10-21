Генсек ООН Гутерриш приедет в Россию на встречу с Путиным, - Тelegraph

В России на этой неделе российский диктатор Владимир Путин проведет встречу с лидерами более двух десятков стран, которые представляют половину населения мира. Ожидается, что среди них будут лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и даже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает британская газета Telegraph.

Издание отмечает, что эта встреча стала большим разочарованием для тех, кто ждал, что РФ за свои военные преступления и вторжение в Украину станет международным изгоем. Тем более возмутительным является визит генсека ООН в РФ, поскольку этот орган осудил нападение РФ на Украину как незаконное и призвал Москву немедленно прекратить ее агрессивные действия.

Среди других гостей будет Реджеп Тайип Эрдоган - президент Турции, которая, несмотря на членство в НАТО, демонстрирует поддержку Кремля.

"Саммит станет крупнейшим в России со времен вторжения (в Украину), и Путин использует его, чтобы показать, что попытки Запада изолировать Москву провалились. Путину запрещено путешествовать, поскольку Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Он не будет посещать G20 в Бразилии в следующем месяце. В то время те же люди проторили путь к его двери, что он будет приветствовать как дипломатический переворот", - отмечает издание.

Ранее президент Сербии Александар Вучич сообщил, что впервые за 2,5 года провел телефонный разговор с Путиным. По его словам, главной темой разговора была годовщина освобождения Белграда от нацистской оккупации советскими войсками.

Кроме этого, во время разговора Вучич поблагодарил диктатора РФ за достаточное количество газа для Сербии. Также, по словам президента Сербии, во время разговора речь шла о сотрудничестве и важных политических вопросах. Он выразил надежду, что "Сербия не введет санкции против Российской Федерации".

Читайте также: ООН: Мы получаем все меньше ресурсов от мирового сообщества для помощи Украине