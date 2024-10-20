Вучич заявил, что впервые за почти 2,5 года созвонился с Путиным: у нас был хороший и долгий разговор

Президент Сербии Александар Вучич впервые за 2,5 года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в воскресенье, 20 октября, пишет издание b92, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не общались почти два с половиной года. У нас был хороший, открытый, долгий и содержательный разговор", - заявил президент Сербии.

По его словам, главной темой разговора была годовщина освобождения Белграда от нацистской оккупации советскими войсками.

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Кроме этого, во время разговора Вучич поблагодарил диктатора РФ за достаточное количество газа для Сербии.

Также, по словам президента Сербии, во время разговора речь шла о сотрудничестве и важных политических вопросах. Он выразил надежду, что "Сербия не введет санкции против Российской Федерации".

Сербский лидер сказал, что он надеется на развитие сербско-российских отношений и доверия между странами.

"Мы обменялись мнениями по всем важным двусторонним вопросам, в том числе и экономическим", - рассказал Вучич.

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