Вучич заявил, что впервые за почти 2,5 года созвонился с Путиным: у нас был хороший и долгий разговор
Президент Сербии Александар Вучич впервые за 2,5 года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом он заявил в воскресенье, 20 октября, пишет издание b92, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы не общались почти два с половиной года. У нас был хороший, открытый, долгий и содержательный разговор", - заявил президент Сербии.
По его словам, главной темой разговора была годовщина освобождения Белграда от нацистской оккупации советскими войсками.
Кроме этого, во время разговора Вучич поблагодарил диктатора РФ за достаточное количество газа для Сербии.
Также, по словам президента Сербии, во время разговора речь шла о сотрудничестве и важных политических вопросах. Он выразил надежду, что "Сербия не введет санкции против Российской Федерации".
Сербский лидер сказал, что он надеется на развитие сербско-российских отношений и доверия между странами.
"Мы обменялись мнениями по всем важным двусторонним вопросам, в том числе и экономическим", - рассказал Вучич.
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серба-на вербу
і буде мир у Європі
Вхучiч, альо!!!! 💩
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