РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8286 посетителей онлайн
Новости
5 269 28

Сербия не является "троянским конем" РФ в Европе, - Вучич

Президент Сербії Александар Вучич

Президент Сербии Александар Вучич отверг утверждения о том, что он поддерживает тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным, а также заверил, что его страна не является "троянским конем" Москвы в Европе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом Вучич заявил во время выступления в Праге на международном форуме по безопасности Globsec.

Как рассказал Вучич, он не разговаривал с Путиным уже два с половиной года - с момента российского широкомасштабного вторжения в Украину. Он также отметил, что Сербия не "сидит на двух стульях" и находится на пути вступления в ЕС.

В то же время он не отрицал, что в Сербии традиционно очень хорошо относятся к России: "Мы это не скрываем, и я не стесняюсь этого".

Читайте: Сербия и РФ будут совместно отмечать 80-ю годовщину освобождения Белграда, - Вучич

Вучич отметил, что в ЕС не согласны с позицией Сербии, которая, в отличие от подавляющего большинства других стран - кандидатов на вступление в союз, не ввела санкции против России, но "понимают" позицию Белграда.

По словам Вучича, ЕС должен больше доверять Сербии и ее стремлению в Евросоюз. Самой большой проблемой на пути в ЕС при этом он назвал не отношения Сербии с Россией или Украиной, а ситуацию частично признанного Косово.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вучич о "мирном плане" Китая: "Инициатива здравого смысла"

Автор: 

Сербия (388) Вучич Александр (65)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
В ЄС, після мадярського козла, троянським коням робити нічого...
показать весь комментарий
01.09.2024 10:07
+12
Вучич "крутить сракою"! Після входу в ЄС Сербія стане ще одною "Угорщиною Орбана" А може ще й гіршою Бо якщо мадяри лише вважають, що їх "оточують вороги", які заважають "створенню "Великої Мадярії", витіснивши спільноти інших націй з земель, де проживає угорська діаспора - то серби мріють створить "Велику Сербію" та підім"ять під себе купу південнослов"янських народів і знищить їх ідентичність Тобто створить таку собі "мікроРосію" на Балканах та Адріатиці
показать весь комментарий
01.09.2024 10:11
+8
Петляти почав. За ''базар'' нехочуть відповідати.
показать весь комментарий
01.09.2024 10:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Петляти почав. За ''базар'' нехочуть відповідати.
показать весь комментарий
01.09.2024 10:05 Ответить
В ЄС, після мадярського козла, троянським коням робити нічого...
показать весь комментарий
01.09.2024 10:07 Ответить
Вучич "крутить сракою"! Після входу в ЄС Сербія стане ще одною "Угорщиною Орбана" А може ще й гіршою Бо якщо мадяри лише вважають, що їх "оточують вороги", які заважають "створенню "Великої Мадярії", витіснивши спільноти інших націй з земель, де проживає угорська діаспора - то серби мріють створить "Велику Сербію" та підім"ять під себе купу південнослов"янських народів і знищить їх ідентичність Тобто створить таку собі "мікроРосію" на Балканах та Адріатиці
показать весь комментарий
01.09.2024 10:11 Ответить
Є в Європі цих конеи
показать весь комментарий
01.09.2024 10:12 Ответить
Як пАнять?
показать весь комментарий
01.09.2024 10:40 Ответить
серби-то є "балканські кацапи",й яким вони "конем" будуть й так зрозуміло.
показать весь комментарий
01.09.2024 10:16 Ответить
Почему кацапы и сербы начинают хороша относиться к рашке только после того, как отьедут от нее на тысячу километров. Наверное ближе любить рашку опасно, может задавить в объятиях.
показать весь комментарий
01.09.2024 10:27 Ответить
Щє одне ******
показать весь комментарий
01.09.2024 10:37 Ответить
Той випадок, коли троянській кінь прикидається шлангом.
показать весь комментарий
01.09.2024 10:38 Ответить
кондом ніколи не виб'ється у шланги
показать весь комментарий
01.09.2024 11:18 Ответить
Не "троянський", а "лавровський" кінь.
показать весь комментарий
01.09.2024 10:43 Ответить
Десь я вже таке чув... Тіпа, "путін нє *****"...
показать весь комментарий
01.09.2024 10:43 Ответить
Ну когда кто-то ведет себя, как г@вно, пахнет, как г@вно, выглядит как г@вно, то скорее всего, это г@вно.
показать весь комментарий
01.09.2024 11:01 Ответить
А от ми і подивимося , які ці серби ...
Поки історичні факти ...проти довіри до Сербії
показать весь комментарий
01.09.2024 11:13 Ответить
троянський презерватив
показать весь комментарий
01.09.2024 11:16 Ответить
Троянський ішак
показать весь комментарий
01.09.2024 11:33 Ответить
Харя в цього півня 3,14дарсько пасивна, видно, що любить расєю всією сракою
показать весь комментарий
01.09.2024 11:42 Ответить
До коня ще не доросла. Так собі, шкапа поганенька.
показать весь комментарий
01.09.2024 11:55 Ответить
Але хоче однією жопою сидіти на двох стільцях
показать весь комментарий
01.09.2024 12:10 Ответить
Коняка Калантаряка напрягся при упоминании коня в Европе...🐴
показать весь комментарий
01.09.2024 12:21 Ответить
Не триндіти та виправдовуватися тре, а доводити сказане справами.
показать весь комментарий
01.09.2024 13:18 Ответить
Просто союзником, как и Венгрия.
показать весь комментарий
01.09.2024 13:28 Ответить
Путинский ж@пколиз бьется в истерике доказывая что не на зарплате у путина два сапога пара -орбан и вучич, путинские шестерки.
показать весь комментарий
01.09.2024 13:31 Ответить
А це тоді що? https://t.me/hrvatska_hr/305
Чи це неправда?
показать весь комментарий
01.09.2024 14:06 Ответить
Іншою мовою ми не підтримуємо Росію, але традиційно підтримуємо. Бо тож традиції! А як же без них ? Навіть якщо вони в тій Росії дітей будуть їсти! Хай їдять!
Бо традиції руйнувати не можна !
Ворон ворону око не виклює .
Фашист й@баний.
показать весь комментарий
01.09.2024 14:30 Ответить
Скоріше троянський пацюк
показать весь комментарий
01.09.2024 16:12 Ответить
Та какой там Троянский конь!? Псина, шавка блохастаЯ кацапинская!
показать весь комментарий
01.09.2024 23:56 Ответить
 
 