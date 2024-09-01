Сербия не является "троянским конем" РФ в Европе, - Вучич

Президент Сербии Александар Вучич отверг утверждения о том, что он поддерживает тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным, а также заверил, что его страна не является "троянским конем" Москвы в Европе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом Вучич заявил во время выступления в Праге на международном форуме по безопасности Globsec.

Как рассказал Вучич, он не разговаривал с Путиным уже два с половиной года - с момента российского широкомасштабного вторжения в Украину. Он также отметил, что Сербия не "сидит на двух стульях" и находится на пути вступления в ЕС.

В то же время он не отрицал, что в Сербии традиционно очень хорошо относятся к России: "Мы это не скрываем, и я не стесняюсь этого".

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Вучич отметил, что в ЕС не согласны с позицией Сербии, которая, в отличие от подавляющего большинства других стран - кандидатов на вступление в союз, не ввела санкции против России, но "понимают" позицию Белграда.

По словам Вучича, ЕС должен больше доверять Сербии и ее стремлению в Евросоюз. Самой большой проблемой на пути в ЕС при этом он назвал не отношения Сербии с Россией или Украиной, а ситуацию частично признанного Косово.

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