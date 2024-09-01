Сербія не є "троянським конем" РФ у Європі, - Вучич

Президент Сербії Александар Вучич відкинув твердження про те, що він підтримує тісні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним, а також запевнив, що його країна не є "троянським конем" Москви в Європі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це Вучич заявив під час виступу у Празі на міжнародному безпековому форумі Globsec.

Як розповів Вучич, він не розмовляв із Путіним уже два з половиною роки – з моменту російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Він також зазначив, що Сербія не "сидить на двох стільцях" і перебуває на шляху вступу до ЄС.

Водночас він не заперечував, що в Сербії традиційно дуже добре ставляться до Росії: "Ми це не приховуємо, і я не соромлюся цього".

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Вучич зауважив, що в ЄС не згодні з позицією Сербії, яка, на відміну від переважної більшості інших країн – кандидатів на вступ до союзу, не запровадила санкції проти Росії, але "розуміють" позицію Белграда.

За словами Вучича, ЄС має більше довіряти Сербії та її прагненню до Євросоюзу. Найбільшою проблемою на шляху до ЄС при цьому він назвав не відносини Сербії з Росією чи Україною, а ситуацію частково визнаного Косово.

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