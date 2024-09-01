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Новини
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Сербія не є "троянським конем" РФ у Європі, - Вучич

Президент Сербії Александар Вучич

Президент Сербії Александар Вучич відкинув твердження про те, що він підтримує тісні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним, а також запевнив, що його країна не є "троянським конем" Москви в Європі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це Вучич заявив під час виступу у Празі на міжнародному безпековому форумі Globsec.

Як розповів Вучич, він не розмовляв із Путіним уже два з половиною роки – з моменту російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Він також зазначив, що Сербія не "сидить на двох стільцях" і перебуває на шляху вступу до ЄС.

Водночас він не заперечував, що в Сербії традиційно дуже добре ставляться до Росії: "Ми це не приховуємо, і я не соромлюся цього".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербія та РФ спільно відзначатимуть 80-ту річницю визволення Белграда, - Вучич

Вучич зауважив, що в ЄС не згодні з позицією Сербії, яка, на відміну від переважної більшості інших країн – кандидатів на вступ до союзу, не запровадила санкції проти Росії, але "розуміють" позицію Белграда.

За словами Вучича, ЄС має більше довіряти Сербії та її прагненню до Євросоюзу. Найбільшою проблемою на шляху до ЄС при цьому він назвав не відносини Сербії з Росією чи Україною, а ситуацію частково визнаного Косово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вучич про "мирний план" Китаю: "Ініціатива здорового глузду"

Автор: 

Сербія (367) Вучич Александр (83)


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Топ коментарі
+16
В ЄС, після мадярського козла, троянським коням робити нічого...
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01.09.2024 10:07
+12
Вучич "крутить сракою"! Після входу в ЄС Сербія стане ще одною "Угорщиною Орбана" А може ще й гіршою Бо якщо мадяри лише вважають, що їх "оточують вороги", які заважають "створенню "Великої Мадярії", витіснивши спільноти інших націй з земель, де проживає угорська діаспора - то серби мріють створить "Велику Сербію" та підім"ять під себе купу південнослов"янських народів і знищить їх ідентичність Тобто створить таку собі "мікроРосію" на Балканах та Адріатиці
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01.09.2024 10:11
+8
Петляти почав. За ''базар'' нехочуть відповідати.
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01.09.2024 10:05
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Петляти почав. За ''базар'' нехочуть відповідати.
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01.09.2024 10:05 Відповісти
В ЄС, після мадярського козла, троянським коням робити нічого...
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01.09.2024 10:07 Відповісти
Вучич "крутить сракою"! Після входу в ЄС Сербія стане ще одною "Угорщиною Орбана" А може ще й гіршою Бо якщо мадяри лише вважають, що їх "оточують вороги", які заважають "створенню "Великої Мадярії", витіснивши спільноти інших націй з земель, де проживає угорська діаспора - то серби мріють створить "Велику Сербію" та підім"ять під себе купу південнослов"янських народів і знищить їх ідентичність Тобто створить таку собі "мікроРосію" на Балканах та Адріатиці
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01.09.2024 10:11 Відповісти
Є в Європі цих конеи
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01.09.2024 10:12 Відповісти
Як пАнять?
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01.09.2024 10:40 Відповісти
серби-то є "балканські кацапи",й яким вони "конем" будуть й так зрозуміло.
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01.09.2024 10:16 Відповісти
Почему кацапы и сербы начинают хороша относиться к рашке только после того, как отьедут от нее на тысячу километров. Наверное ближе любить рашку опасно, может задавить в объятиях.
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01.09.2024 10:27 Відповісти
Щє одне ******
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01.09.2024 10:37 Відповісти
Той випадок, коли троянській кінь прикидається шлангом.
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01.09.2024 10:38 Відповісти
кондом ніколи не виб'ється у шланги
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01.09.2024 11:18 Відповісти
Не "троянський", а "лавровський" кінь.
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01.09.2024 10:43 Відповісти
Десь я вже таке чув... Тіпа, "путін нє *****"...
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01.09.2024 10:43 Відповісти
Ну когда кто-то ведет себя, как г@вно, пахнет, как г@вно, выглядит как г@вно, то скорее всего, это г@вно.
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01.09.2024 11:01 Відповісти
А от ми і подивимося , які ці серби ...
Поки історичні факти ...проти довіри до Сербії
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01.09.2024 11:13 Відповісти
троянський презерватив
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01.09.2024 11:16 Відповісти
Троянський ішак
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01.09.2024 11:33 Відповісти
Харя в цього півня 3,14дарсько пасивна, видно, що любить расєю всією сракою
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01.09.2024 11:42 Відповісти
До коня ще не доросла. Так собі, шкапа поганенька.
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01.09.2024 11:55 Відповісти
Але хоче однією жопою сидіти на двох стільцях
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01.09.2024 12:10 Відповісти
Коняка Калантаряка напрягся при упоминании коня в Европе...🐴
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01.09.2024 12:21 Відповісти
Не триндіти та виправдовуватися тре, а доводити сказане справами.
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01.09.2024 13:18 Відповісти
Просто союзником, как и Венгрия.
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01.09.2024 13:28 Відповісти
Путинский ж@пколиз бьется в истерике доказывая что не на зарплате у путина два сапога пара -орбан и вучич, путинские шестерки.
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01.09.2024 13:31 Відповісти
А це тоді що? https://t.me/hrvatska_hr/305
Чи це неправда?
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01.09.2024 14:06 Відповісти
Іншою мовою ми не підтримуємо Росію, але традиційно підтримуємо. Бо тож традиції! А як же без них ? Навіть якщо вони в тій Росії дітей будуть їсти! Хай їдять!
Бо традиції руйнувати не можна !
Ворон ворону око не виклює .
Фашист й@баний.
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01.09.2024 14:30 Відповісти
Скоріше троянський пацюк
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01.09.2024 16:12 Відповісти
Та какой там Троянский конь!? Псина, шавка блохастаЯ кацапинская!
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01.09.2024 23:56 Відповісти
 
 