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Сербія та РФ спільно відзначатимуть 80-ту річницю визволення Белграда, - Вучич

Сербія та РФ відзначатимуть ріцнию визволення Белграда

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що організує святкування 80-річчя визволення Белграда від окупації Німеччини спільно із Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Вучича, він мав "дуже хорошу" зустріч із послом Росії Олександром Боцаном-Харченком.

"Домовилися спільно відзначити 80-ту річницю перемоги над фашизмом і визволення Белграда", - сказав сербський лідер.

Вучич додав, що він обговорив із дипломатом "теми, що становлять взаємний інтерес", зокрема в сферах торгівлі, культури та регіональної безпеки.

"Я ще раз висловив вдячність Російській Федерації за дипломатичну підтримку Сербії на міжнародній арені в питаннях, які мають важливе значення для нашої країни.

Ми обмінялися думками щодо поточної ситуації в країні та регіоні, і я підтвердив послідовну позицію Сербії, що вона виступає за діалог і дипломатичні засоби у вирішенні суперечок у міжнародних відносинах, а також що Сербія готова брати участь у всіх ініціативах, спрямованих на міцний мир і стабільність", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся із Вучичем: Обговорили безпекові питання

Автор: 

росія (64895) Сербія (366) Вучич (82)


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Топ коментарі
+15
так звана "ркка" не звільняла Україну, білорусь, країни Балтії, усю східну Європу у 1943-45 рр., від нацизму, вона їх окуповувала, Україну, білорусь, країни Балтії, Польщу повторно окуповувала !!!
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30.07.2024 11:25
+12
Взагалі то, звільняли Белград, солдати 15 республік, бувшого СРСР, а вони, щось замутили з окупантами України??
Погано, коли привладні, Історію власну, НЕЗНАють!!!
Брехня в ІСТОРІЇ, породжує КРОВ і СМЕРТЬ!!!
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30.07.2024 11:30
+11
скоріше взяття Белграда
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30.07.2024 11:26
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так звана "ркка" не звільняла Україну, білорусь, країни Балтії, усю східну Європу у 1943-45 рр., від нацизму, вона їх окуповувала, Україну, білорусь, країни Балтії, Польщу повторно окуповувала !!!
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30.07.2024 11:25 Відповісти
Кацапня окупувала Україну ще в 1923-му році.
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30.07.2024 11:29 Відповісти
а захід України та захід білорусі у вересні 1939 року, поділивши разом з Гітлером суверенну Польщу, згідно так званого пакту "молотова-ребінтропа" !!!

червоні комуно-нацисти срср були союзникеками коричневих нацистів 3Рейху аж до 22 червня 1941 року !!!
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30.07.2024 11:43 Відповісти
скоріше взяття Белграда
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30.07.2024 11:26 Відповісти
Взагалі то, звільняли Белград, солдати 15 республік, бувшого СРСР, а вони, щось замутили з окупантами України??
Погано, коли привладні, Історію власну, НЕЗНАють!!!
Брехня в ІСТОРІЇ, породжує КРОВ і СМЕРТЬ!!!
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30.07.2024 11:30 Відповісти
перестаньте поширювати міфи червоних комуно-кацапів, совкових нацистів, окупантів країн усього сходу Європи !!! червоний комунізм в срср 1917-91 рр.,така ж сама нацистька, фашистька ідеологія , як і німецький націонал соціалізм, італійській фашизм І половини ХХ-сторіччя !!! срср - червона комуно-нацистька імперія зла і тюрма народів, окупант сходук Європи !!!
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30.07.2024 11:38 Відповісти
А окупацию комуняками Сербия не хочет праздновать?
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30.07.2024 11:31 Відповісти
втрати 3го та 4 Українських фронтів та армії Болгарії з Румунами від френдлі фаера з боку війск Тіто склали до 50 % від втрат від німців
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30.07.2024 11:34 Відповісти
а фіцо з орбаном приїдуть на святкування?? І хто в курсі - як там у Сербії з прозаїками?
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30.07.2024 11:35 Відповісти
"...мав "дуже хорошу" зустріч із послом Росії Олександром Боцаном-Харченком."

"Домовилися спільно відзначити 80-ту річницю перемоги над фашизмом і визволення Белграда", - сказав сербський лідер. Джерело:

То вдвох сядуть, стекломою хильнуть, "катюшу" споють.
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30.07.2024 11:35 Відповісти
для серпске чушке турске наложніце вітаня від коратів https://www.youtube.com/watch?v=ysCH1oPBtJI Anica Kninska Kraljica
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30.07.2024 11:36 Відповісти
ЦІКАВО, ЩО БЕЛГРАД ЗВІЛЬНЯЛА НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА АРМІЯ БРОЗ ТІТО. ПІСЛЯ ВІДХОДУ НІМЕЦЬКИХ ВІЙСЬК.
РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК ТАМ ТОЧНО НЕ БУЛО, ЯК І ВІЙСЬК СРСР.
ВИЗВОЛИТЕЛІ БЛІН...
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30.07.2024 11:37 Відповісти
дивно італьяно капітулірен у 1943 республіку Сало добили союзники в Італії і партизани італьяно сре6бске четніце турске наложніце там не було а вони перемогу над фошизмом відзначають
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30.07.2024 11:38 Відповісти
Серби то є "балканські кацапи",нічого дивного що вони вештаються зі своїми "старшими братушками".
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30.07.2024 11:40 Відповісти
Колаборант при владі
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30.07.2024 11:44 Відповісти
80-ту річницю перемоги над фашизмом в 20 столітті серби вирішили відсвяткувати із фашистами 21 століття!?
Політична проституція чи геморрой головного мозку ???
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30.07.2024 11:48 Відповісти
геморой головного мозгу визваний політичною проституцію . Хоча там не мае мозгу там е між тазовий ганглій
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30.07.2024 11:52 Відповісти
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30.07.2024 11:51 Відповісти
ці московітські меми вже в печінках
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30.07.2024 12:06 Відповісти
Звільнення від фашизму святкуватимуть разом з фашистами . !! Ах.єть
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30.07.2024 11:57 Відповісти
сєрбці разом з кнурособаками пабіділі фашизм?
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30.07.2024 12:23 Відповісти
Росія в часи ДСВ не існувала. Хто небуть, подаруйте Вучичу підручник з історії.
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30.07.2024 12:29 Відповісти
А вучіч дурника ввімкнув; тіпа не розуміє, що пуйло зара займається тим самим, чим займався отой крєндєль, визволення від котрого вучіч збирається святкувати разом з пуйлом. Не смердять кров*ю пуйловські гроші ані вучічу, ані фіцо, ані орбану з сіяртой.
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30.07.2024 12:48 Відповісти
Дві фашистські держави, нема чого дивуватися.
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30.07.2024 13:59 Відповісти
Може це добре. Вони вже святкували такий само ювілей, десь у 60-х роках, і літак з високими гостями з соссії впилився в гору над Белградом. Всі загинули : генерали, учасники урочистостей тощо. Там тепер братська могила та памятник попереднім святкувальникам. Сподіваюся, зможуть павтарити
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30.07.2024 14:17 Відповісти
чєтнікі та власовци святкуватимуть перемогу красной армії (яка на заходила в югославію), ще й покличуть краснопузого мітрополіта, в якого совєцкая звєзда поруч з хрестом на грудях

якщо ви не знали що таке кіч і абсурд - то оце воно і є
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30.07.2024 14:35 Відповісти
 
 