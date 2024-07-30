Сербія та РФ спільно відзначатимуть 80-ту річницю визволення Белграда, - Вучич

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що організує святкування 80-річчя визволення Белграда від окупації Німеччини спільно із Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Вучича, він мав "дуже хорошу" зустріч із послом Росії Олександром Боцаном-Харченком.

"Домовилися спільно відзначити 80-ту річницю перемоги над фашизмом і визволення Белграда", - сказав сербський лідер.

Вучич додав, що він обговорив із дипломатом "теми, що становлять взаємний інтерес", зокрема в сферах торгівлі, культури та регіональної безпеки.

"Я ще раз висловив вдячність Російській Федерації за дипломатичну підтримку Сербії на міжнародній арені в питаннях, які мають важливе значення для нашої країни.

Ми обмінялися думками щодо поточної ситуації в країні та регіоні, і я підтвердив послідовну позицію Сербії, що вона виступає за діалог і дипломатичні засоби у вирішенні суперечок у міжнародних відносинах, а також що Сербія готова брати участь у всіх ініціативах, спрямованих на міцний мир і стабільність", - підсумував він.

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