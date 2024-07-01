Вучич о "мирном плане" Китая: "Инициатива здравого смысла"

Президент Сербии Александар Вучич считает "мирный план" Китая "самым логичным" и таким, от которого "не может отказаться ни один нормальный человек".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Danas.

Он назвал "мирный план", который представили Китай и Бразилия, "инициативой здравого смысла" и "самым умным, что вы могли услышать с начала войны".

"Китайская народная республика предложила нечто действительно самое логичное, что предложил бы любой взрослый, собранный и здоровый человек. Ни один нормальный человек не может отказаться от чего-то подобного, но, как вы видите, со всех сторон царит тишина, будто это предложила Сербия или какая-то меньшая страна, и теперь они могут молчать и недооценивать", - сказал сербский лидер.

По словам Вучича, это происходит потому, что "никто не хочет" немедленного прекращения огня, как того требует Китай, а каждый хочет поражения другого.

Китай и Бразилия заявили, что поддерживают "мирную конференцию" по Украине только с участием РФ.

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