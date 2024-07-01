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Новости Война
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Вучич о "мирном плане" Китая: "Инициатива здравого смысла"

Вучич про мирний план Китаю

Президент Сербии Александар Вучич считает "мирный план" Китая "самым логичным" и таким, от которого "не может отказаться ни один нормальный человек".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Danas.

Он назвал "мирный план", который представили Китай и Бразилия, "инициативой здравого смысла" и "самым умным, что вы могли услышать с начала войны".

"Китайская народная республика предложила нечто действительно самое логичное, что предложил бы любой взрослый, собранный и здоровый человек. Ни один нормальный человек не может отказаться от чего-то подобного, но, как вы видите, со всех сторон царит тишина, будто это предложила Сербия или какая-то меньшая страна, и теперь они могут молчать и недооценивать", - сказал сербский лидер.

По словам Вучича, это происходит потому, что "никто не хочет" немедленного прекращения огня, как того требует Китай, а каждый хочет поражения другого.

Китай и Бразилия заявили, что поддерживают "мирную конференцию" по Украине только с участием РФ.

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Автор: 

Китай (3034) Сербия (397) Вучич Александр (78)


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Топ комментарии
+29
********** повія...
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01.07.2024 15:04
+22
Ідіть у сраеу разом з отім планом отого Китаю.
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01.07.2024 15:06
+18
Так, для Параши та парашних опаришів підвиду "росіянін".
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01.07.2024 15:10
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********** повія...
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01.07.2024 15:04 Ответить
Головне, щоб снаряди продавали. А так повії воняють однаково.
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01.07.2024 15:06 Ответить
Є повії які пахнуть , а ********** повії вАняють
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01.07.2024 15:16 Ответить
не на что не намекаю, но главный язык Китая носит название:

- Путунху*ло 🤣🤣🤣

совпадение?

- не думаю
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01.07.2024 19:17 Ответить
Ідіть у сраеу разом з отім планом отого Китаю.
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01.07.2024 15:06 Ответить
Далі умови будуть тільки гірші ..
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01.07.2024 15:07 Ответить
Так, для Параши та парашних опаришів підвиду "росіянін".
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01.07.2024 15:10 Ответить
Це так тебе стурбувало, ваня, що й бояра до горлянки не лізе?
Ой бяда-та кокая!..
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02.07.2024 01:25 Ответить
ви ж самі його на бджол придвінули і повного ідіота витягли...
знаю зразу це зробила Амеріка!
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01.07.2024 15:16 Ответить
Пане, здається мені шо ви щось сплутали.
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01.07.2024 15:53 Ответить
в у нас у всіх є нерви і вони на залізні...
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01.07.2024 16:00 Ответить
***** тобі тои мирнии план - чоловіче добрии
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01.07.2024 15:07 Ответить
30 сребреників завжди 30 сребреників.
(Давня народна сербська присказка)
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01.07.2024 15:13 Ответить
Як я розумію деяким сербам не йметься знову вернуть все в зад (Югославія) - тіко ось цікаво а якшо Туречинна( Отоманська імперія) захоче вернуть все в зад як заспіває Вучич?
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01.07.2024 15:07 Ответить
Тут ще один нюанс є. Багато московитиів кажуть, що слов'яни є одним народом. Інші з них, хоча не кажуть, а так думають. На другому чи третьому етапах "руский мір" об'явить і це. І сербська держава буде об'явлена областю в південно західних областях мордора.
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01.07.2024 15:30 Ответить
При цьому мордва московії найслов'яніші з усіх слов'ян ...
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01.07.2024 15:54 Ответить
Тут один нюанс. Московити спекулюють на гаплогрупі R1a, яка вважається, що вона характеризує слов'янськість. При цьому на свою територію вони не допускають ніяких іноземців для досліджень. Тоді як по всьому світу дослідження проводять міжнародні групи включаючи спеціалістів різних країн. А числа по R1a для регіонів московії пишуть - фсб під контролем путіна.
А потім тролі з того ж фсб, в інтернеті розхвалюють слов'янськість московитів по придуманому R1a.
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02.07.2024 00:00 Ответить
И еще. Московиты ведут себя как отъявленные мошенники
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02.07.2024 00:34 Ответить
письменники є у Сербії?
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01.07.2024 15:08 Ответить
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02.07.2024 01:26 Ответить
Китайці та здоровий глузд речі не сумісні. Країна із здоровим глуздом з горобцями воювати не буде.
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01.07.2024 15:10 Ответить
є сумніння в кого здорового глузду більше - в китайців чи в нас?
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01.07.2024 15:17 Ответить
Принаймні ми від комуняк збавилися, а косоокі--ні.
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01.07.2024 18:44 Ответить
Хоч китайці - це і реально інша цивілізація абсолютно, але дещо по дрібницях там змінилося. Наприклад, найбільша сонячна електростанція і модуль із ґрунтом, що повертається, зі зворотного боку Місяця...
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01.07.2024 15:23 Ответить
Ну якби в Україну стільки вклали (гроші, технології) то ми теж спромоглися б зробити і не тільки ''місячні модулі''.
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01.07.2024 15:28 Ответить
А як же, тут генератори безплатно США передало для всіх обласних центрів і вже два місяці ніхто крім Житомира не встановив

Було б як у тому анекдоті зі свинцевими кульками - одну зламав, іншу проїпав
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01.07.2024 15:34 Ответить
а ще міста в яких ніхто не живе і борги будівельної індустрії на тисячу мільярдів баксів
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01.07.2024 15:29 Ответить
Американці доставляли з Місяця центнери гірських порід під час пілотованих польотів - а тутка КНР повторив досягнення совка ( тоді це було досягнення ) теперка це нічого такого нейморного .
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01.07.2024 15:45 Ответить
По-перше - це зі зворотного боку Місяця, звідти ще ніхто не доставляв. А ще ніхто не працював там із супутником-ретранслятором, це також перший раз в історії.
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01.07.2024 16:14 Ответить
Супутник - рентраслятор не може того бути - точно це досягнення ( а те шо американці використовують орбітальні апарати на орбіті Марса шоб керувати марсоходами це зовсім не досягнення - чи Касінні який працював рентраслятором для Гюйгенса це також не досягнення , бо польоти до Місяця це набагато складніше і дорожче ніж польоти до Марса чи Сатурна - надюсь вам не тре пояснювати шо мій комент сповнений сарказмом 96% міцності ).
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01.07.2024 16:22 Ответить
Приблизно так і завершиться. Тільки кожен приподасть під своїм соусом для плебсу. Кацапи розкажуть, як показали натовцям кузькіну мать, завоювали території, а що далі, то не треба вже, бо вони будуватимуть багатополярний світ не із заходом, а зі сходом, Африкою та Атлантидою
Наші піднесуть, що куй з тими територіями (там все-одно зараз степ і гавно), зате залишився вихід до моря, ЄС, натовське озброєння і все таке

Куйло явно не хоче доводити до нового призову, а без цього вже до кінця року все затихне.
Щоправда, він може взяти стратегію, щоб просто херячити ракетами без зупинки по всіх енергетичних об'єктах будь-якого розміру, включно з газовими.
І зараз ситуація хрінова, а будь-який обласний центр на пару тижнів без тепла, світла і газу взимку - це катастрофа з масовою втечею населення...
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01.07.2024 15:21 Ответить
Одним из основных вопросов "Саммита Мира" была: ...
"продовольча безпека".
Якщо буде масова втеча населення, то про цю саму продовольчу безпеку можно забути. Надовго. На дуже довго.
Поэтому хйлу очень нужно, чтобы Украина "добровольно" согласилась на его ультиматум и продолжала дальше кормить всяких мразей.
Но этого не будет.
Либо будет III Мировая Ядерная Война, спровоцированная продовольственным кризисом, либо "россия" сдохнет. Вся. Все просто.
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01.07.2024 15:37 Ответить
як там без світла? Бо гімно і степ то мабуть південь де ЗАЕС на 6 ГВТ і джерела зеленої енергетики на 1,2 ГВт!...Ну добре зараз зробимо світло по 7 грн і за 4 роки набудуємо...але де?
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01.07.2024 17:04 Ответить
.."Вучич", давай так - ЗСУ заходять і окуповують п'яту частину Сербії (нашим досвіченим-тренованим хлопцям це стане відпусткою-прогулянкою після бійні з Московією, якщо шо..) і потім Україна пропонує припинити вогонь залишивши усе так, як вже сталося - шо з тобою зроблять твої громадяни-серби, якщо ти погодися на таку муйню "здорового глузду"?!
тож не аж так занадто "розсовуй ноги" перед Китаєм-Москвою.. поважай себе, свою державу, своїх і наших Громадян...
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01.07.2024 15:28 Ответить
..
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01.07.2024 15:29 Ответить
Вучич хитрая жопа.
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01.07.2024 15:29 Ответить
Президент Сербії Александар Вучич згідно з мирним планом Китаю має відмовитися від Косово
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01.07.2024 15:38 Ответить
Задолбали мирными планами. Сейчас это фактически капитуляция.
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01.07.2024 15:44 Ответить
Дивно. А де в цьому китайському поані про мир для України?
Хоб чи цей «здоровий» вучич розповів більш розлого, процитував би цей план чи скурив би його.
Так, там мова виключно про мир окупаційним російським військам шляхом припинення вогню аби вони прижилися і вкорінилися на захоплених українських теріторіях. А як людям жити в окупації, це що для них мир?
Згадала, там ще обіцяють гуманітарку тим хто втратив все. Може будинок із кортонної коробки і миску лапши.
Рашці цим планом треба повернути всі дозволи на торгівлю, зняти всі саккції і зробити вигляд, що нічого не було.
Чим це треба хворіти щоб такий план назвати чудовим? Втрата розуму?
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01.07.2024 15:56 Ответить
Може хто не знає, Александар Вучич - кацапське чмо.
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01.07.2024 15:57 Ответить
Ничего, Вучич, не дай Боже начнут делить Сербию на части - мы обязательно позовем Китай и он организует вам перемирие.
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01.07.2024 15:58 Ответить
Дивно?А чим з рашкою військом україним мінскі не подобались "патріотичному" ряженому стаду.Там все чітко було росписано по аїдонбасу(ордло).1.Вихід ісіх кацапських військ з найманцями.2.Взяття під контоль кордони укр.військовими.3.Ті хто не вчиняв злочинів проти України-амністія.4.Урегулювання за допомогою міротворців ООН.5.Проведення виборів стосовно законодавства України под наглядом міжнародних спостерігачів.Стадо боялось,що "моторола" зайде в раду.Так він і так туди попав в обличчі "колі-катлети".
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01.07.2024 15:59 Ответить
Давай снаряди і поменше пи₴ди,губатий.
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01.07.2024 16:01 Ответить
сам до станку навіть не питання 🤣
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01.07.2024 16:09 Ответить
А скільки Сербія винна грошей Китаю?
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01.07.2024 16:12 Ответить
Зауважте - це те чмо, що хоче в ЄС !
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01.07.2024 16:50 Ответить
хотів за бубу голоснути - але підбіг порох...
з рук відняв папірець і за себе голоснув!
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01.07.2024 17:08 Ответить
ах да - наснилося...
не те громадянство....
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01.07.2024 17:11 Ответить
О, протухшi кацапськi консерви повилазили. 🤮
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01.07.2024 17:25 Ответить
Повія -це дуже лагідно сказано....а треба казати - ***** маржова!
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01.07.2024 17:29 Ответить
"Нужно просто перестать стелять." версия 2024
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01.07.2024 18:20 Ответить
У "портретній галереї" професора Ломброзо дуже бракує Вучича... Ніт?
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02.07.2024 01:23 Ответить
 
 