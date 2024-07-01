Вучич о "мирном плане" Китая: "Инициатива здравого смысла"
Президент Сербии Александар Вучич считает "мирный план" Китая "самым логичным" и таким, от которого "не может отказаться ни один нормальный человек".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Danas.
Он назвал "мирный план", который представили Китай и Бразилия, "инициативой здравого смысла" и "самым умным, что вы могли услышать с начала войны".
"Китайская народная республика предложила нечто действительно самое логичное, что предложил бы любой взрослый, собранный и здоровый человек. Ни один нормальный человек не может отказаться от чего-то подобного, но, как вы видите, со всех сторон царит тишина, будто это предложила Сербия или какая-то меньшая страна, и теперь они могут молчать и недооценивать", - сказал сербский лидер.
По словам Вучича, это происходит потому, что "никто не хочет" немедленного прекращения огня, как того требует Китай, а каждый хочет поражения другого.
Китай и Бразилия заявили, что поддерживают "мирную конференцию" по Украине только с участием РФ.
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- Путунху*ло 🤣🤣🤣
совпадение?
- не думаю
Ой бяда-та кокая!..
знаю зразу це зробила Амеріка!
(Давня народна сербська присказка)
А потім тролі з того ж фсб, в інтернеті розхвалюють слов'янськість московитів по придуманому R1a.
Було б як у тому анекдоті зі свинцевими кульками - одну зламав, іншу проїпав
Наші піднесуть, що куй з тими територіями (там все-одно зараз степ і гавно), зате залишився вихід до моря, ЄС, натовське озброєння і все таке
Куйло явно не хоче доводити до нового призову, а без цього вже до кінця року все затихне.
Щоправда, він може взяти стратегію, щоб просто херячити ракетами без зупинки по всіх енергетичних об'єктах будь-якого розміру, включно з газовими.
І зараз ситуація хрінова, а будь-який обласний центр на пару тижнів без тепла, світла і газу взимку - це катастрофа з масовою втечею населення...
"продовольча безпека".
Якщо буде масова втеча населення, то про цю саму продовольчу безпеку можно забути. Надовго. На дуже довго.
Поэтому хйлу очень нужно, чтобы Украина "добровольно" согласилась на его ультиматум и продолжала дальше кормить всяких мразей.
Но этого не будет.
Либо будет III Мировая Ядерная Война, спровоцированная продовольственным кризисом, либо "россия" сдохнет. Вся. Все просто.
тож не аж так занадто "розсовуй ноги" перед Китаєм-Москвою.. поважай себе, свою державу, своїх і наших Громадян...
Хоб чи цей «здоровий» вучич розповів більш розлого, процитував би цей план чи скурив би його.
Так, там мова виключно про мир окупаційним російським військам шляхом припинення вогню аби вони прижилися і вкорінилися на захоплених українських теріторіях. А як людям жити в окупації, це що для них мир?
Згадала, там ще обіцяють гуманітарку тим хто втратив все. Може будинок із кортонної коробки і миску лапши.
Рашці цим планом треба повернути всі дозволи на торгівлю, зняти всі саккції і зробити вигляд, що нічого не було.
Чим це треба хворіти щоб такий план назвати чудовим? Втрата розуму?
з рук відняв папірець і за себе голоснув!
не те громадянство....