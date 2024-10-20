Вучич заявив, що вперше за майже 2,5 року зідзвонився з Путіним: у нас була хороша та довга розмова
Президент Сербії Александар Вучич вперше за 2,5 роки провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це він заявив у неділю, 20 жовтня, пише видання b92, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не спілкувалися майже два з половиною роки. У нас була хороша, відкрита, довга та змістовна розмова", - заявив президент Сербії.
За його словами, головною темою розмови була річниця звільнення Белграда від нацистської окупації радянськими військами.
Окрім цього, під час розмови Вучич подякував диктатору РФ за достатню кількість газу для Сербії.
Також, за словами президента Сербії, під час розмови йшлося про співробіництво і важливі політичні питання. Він висловив надію, що "Сербія не запровадить санкції проти Російської Федерації".
Сербський лідер сказав, що він сподівається на розвиток сербсько-російських відносин і довіри між країнами.
"Ми обмінялися думками з усіх важливих двосторонніх питань, у тому числі й економічних", - розповів Вучич.
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серба-на вербу
і буде мир у Європі
Вхучiч, альо!!!! 💩
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"Від нацистської окупації радянськими військами"