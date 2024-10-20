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Вучич заявив, що вперше за майже 2,5 року зідзвонився з Путіним: у нас була хороша та довга розмова

Вучич поговорив телефоном із Путіним

Президент Сербії Александар Вучич вперше за 2,5 роки провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. 

Про це він заявив у неділю, 20 жовтня, пише видання b92, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не спілкувалися майже два з половиною роки. У нас була хороша, відкрита, довга та змістовна розмова", - заявив президент Сербії.

За його словами, головною темою розмови була річниця звільнення Белграда від нацистської окупації радянськими військами.

Читайте також: Сербія та РФ спільно відзначатимуть 80-ту річницю визволення Белграда, - Вучич

Окрім цього, під час розмови Вучич подякував диктатору РФ за достатню кількість газу для Сербії.

Також, за словами президента Сербії, під час розмови йшлося про співробіництво і важливі політичні питання. Він висловив надію, що "Сербія не запровадить санкції проти Російської Федерації".

Сербський лідер сказав, що він сподівається на розвиток сербсько-російських відносин і довіри між країнами.

"Ми обмінялися думками з усіх важливих двосторонніх питань, у тому числі й економічних", - розповів Вучич.

Читайте також: Сербія не є "троянським конем" РФ у Європі, - Вучич

Автор: 

путін володимир (24120) росія (66037) Сербія (378) Вучич Александр (95)


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Топ коментарі
+18
Секс по телефону?
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20.10.2024 17:16 Відповісти
+17
Розмовляли два диктатори і пі@араси , тому було про що говорити
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20.10.2024 17:18 Відповісти
+14
Пуйло і його сраколиз
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20.10.2024 17:16 Відповісти
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Секс по телефону?
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20.10.2024 17:16 Відповісти
Пуйло і його сраколиз
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20.10.2024 17:16 Відповісти
А цей поц випадково не хотів назвати номер "Українського фронту" який освобождал той бєлґрад!?
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20.10.2024 17:16 Відповісти
"Українськість" того фронту була чисто номінальна.... просто назва.нічого більше
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20.10.2024 17:58 Відповісти
Підху... ловнік або так ....
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20.10.2024 18:09 Відповісти
Тобто , совєцкій ,умовно перший український фронт в складі якого були виключно совєцкіє люді? А де ж тоді тут роzzія? Яким боком це неподобство до цієї історичної події?
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20.10.2024 18:12 Відповісти
Там не були переважно українці..він не формувався не забезпечувався УРСР..це просто назва ..як наприклад Степной фронт.або Резервний фронт
Читайте Вікі:
Воронезький, Степовий, Південно-Західний і Південний фронти були перейменовані відповідно в 1-й, 2-й, 3-й та 4-й Українські фронти
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20.10.2024 18:39 Відповісти
А пачіму тагда фронт назвалі Українським. Пачєму нє рускім - ведь ваєвалі же ісключітєльно рускіє. Старанно шо руская била только РОА...
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20.10.2024 18:52 Відповісти
Тому що воював на території України
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20.10.2024 18:59 Відповісти
Тому що на 60% складався з мобілізованих українців. Вчи історію Андрєй...
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20.10.2024 19:10 Відповісти
Розмовляли два диктатори і пі@араси , тому було про що говорити
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20.10.2024 17:18 Відповісти
У Вучича місячні закінчились, можна "сатруднічать" )
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20.10.2024 17:18 Відповісти
Серби не можуть без рашки
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20.10.2024 17:18 Відповісти
Серби може і можуть без ху... ляндії, а от сербський підху....ловнік, ні як, особливо без грошей ху...ла
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20.10.2024 18:07 Відповісти
Мудой*б.
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20.10.2024 17:19 Відповісти
штучний інтелект продовжує впевнену ходу по планеті.
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20.10.2024 17:22 Відповісти
все одно що сказати: "телефонував серійному вбивці і гвалтівнику Чикатило. у нас була хороша і довга розмова....
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20.10.2024 17:26 Відповісти
Хтось може уявити довгу розмову з ******? Хорошу??? З пеньком у вас буде довга і хороша розмова? ..*****,в принципі так. Адже пеньок інтелектуально більше розвинутий ніж *****. Пеньок ніколи не скаже що українці і плем'я "расєянє-" адіннарот".
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20.10.2024 17:29 Відповісти
Я можу уявити, хто розмовляє з пуйлом по 2 години поспіль. Це-- його однодумці: фіцики, орбани, ердогани, кімченини, трампи, лукашенки, болсонари тощо.
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20.10.2024 19:38 Відповісти
Суки.
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20.10.2024 17:35 Відповісти
Є гриби підберезовики, а цей ніби і не гриб а під*уйловник.
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20.10.2024 17:42 Відповісти
і тут вучич взнав, що бєлград заснував володька крупський в жовтні 1918 року і тут же його звільнив від печеніжсько-половецької окупації ))
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20.10.2024 17:42 Відповісти
Вучич, надо было Ху#лу напомнить как НАТО разнесло Белград. Это чтобы мааацква напряглась.
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20.10.2024 17:43 Відповісти
москаляку-на гілляку
серба-на вербу
і буде мир у Європі
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20.10.2024 17:47 Відповісти
Секс та гроші, основна тема переговорів
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20.10.2024 18:03 Відповісти
Сербів ніззя приймати до ЕС І НАТО . Бо вони будуть з Орбаном гадити Европі
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20.10.2024 18:13 Відповісти
Да, і ще ваш недобиток Фіцо буде їм підзявкувати
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20.10.2024 21:14 Відповісти
Братушки сраные с покойниками общаются.
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20.10.2024 18:15 Відповісти
>>> головною темою розмови була річниця звільнення Белграда від нацистської окупації радянськими військами.

Вхучiч, альо!!!! 💩
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20.10.2024 18:22 Відповісти
Сербський лідер сказав, що він сподівається на розвиток сербсько-російських відносин і довіри між країнами Феєричний йолоп!!! Якби Сербія мала спільний кордон з кацапстаном, то ніякої Сербії давно не існувало би. А ті серби, які чинили б опір московії, називалися б нею фашиздами і нациздамі. Слов"яни, вивчайте історію взаємин з ордою, щоб не робити катастрофічних помилок у майбутньому. Ординський звір не еволюціонує, а лише морально деградує.
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20.10.2024 18:39 Відповісти
Це тільки на користь європейській спільноті, що вучіч признався про свої відносини з пуйлом.
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20.10.2024 19:42 Відповісти
Сербія історично вела себе як росіяни по відношенню до інших народів, що жили поряд, хто не в темі гугліть про ту ж Югославію і всі югославські війни після її розпаду і як їх ледве припинили. Росіяни їх підтримували дуже давно.
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20.10.2024 18:43 Відповісти
Посовещались как лучше мальчиков насиловать?
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20.10.2024 19:12 Відповісти
Як би було не по телефону міг і дупу вилизаити.
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20.10.2024 19:13 Відповісти
сербы такие же ******** как и кацапы!и также ненавидят Украину.полно их наёмников сражается против Украины!
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20.10.2024 19:33 Відповісти
сербия всегда была марионеткой кремля , на подсосе , на побегушках. Какой была гниловатой , таким и осталося . СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.10.2024 20:02 Відповісти
Лизнув х-йлу між ніг , та подякував за це і за газ.
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20.10.2024 20:19 Відповісти
За його словами, головною темою розмови була річниця звільнення Белграда від нацистської окупації радянськими військами. Джерело:
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"Від нацистської окупації радянськими військами"
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20.10.2024 21:22 Відповісти
Вучич ТЫ ТАКОЕ ЖЕ *****
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21.10.2024 01:43 Відповісти
 
 