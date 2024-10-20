Вучич заявив, що вперше за майже 2,5 року зідзвонився з Путіним: у нас була хороша та довга розмова

Президент Сербії Александар Вучич вперше за 2,5 роки провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він заявив у неділю, 20 жовтня, пише видання b92, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не спілкувалися майже два з половиною роки. У нас була хороша, відкрита, довга та змістовна розмова", - заявив президент Сербії.

За його словами, головною темою розмови була річниця звільнення Белграда від нацистської окупації радянськими військами.

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Окрім цього, під час розмови Вучич подякував диктатору РФ за достатню кількість газу для Сербії.

Також, за словами президента Сербії, під час розмови йшлося про співробіництво і важливі політичні питання. Він висловив надію, що "Сербія не запровадить санкції проти Російської Федерації".

Сербський лідер сказав, що він сподівається на розвиток сербсько-російських відносин і довіри між країнами.

"Ми обмінялися думками з усіх важливих двосторонніх питань, у тому числі й економічних", - розповів Вучич.

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