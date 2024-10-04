РУС
4 635 76

Нобелевскую премию мира может получить генсек ООН Гутерриш. Среди фаворитов оказался и Зеленский, - Reuters

ЗМІ назвали фаворитів на Нобелівську премію миру

Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), Международный суд ООН и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш являются одними из фаворитов на нынешнюю Нобелевскую премию мира.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на прогнозы экспертов, информирует Цензор.НЕТ.

Среди фаворитов букмекеров также покойный российский оппозиционер Алексей Навальный и президент Украины Владимир Зеленский.

Однако Навальный, который умер в российской колонии в феврале, не может получить премию посмертно. Другой фаворит букмекеров, Владимир Зеленский, также вряд ли выиграет, потому что он является лидером нации в состоянии войны, пишет Reuters.

БАПОР как кандидат на премию мира

Агентство пишет, что поскольку 2024 год ознаменовался распространяющейся войной Израиля и ХАМАС, войной в Украине, которая длится третий год, и кровопролитием в Судане, из-за которого переселены более 10 миллионов человек, комитет может сосредоточиться на гуманитарных деятелях, которые помогают облегчить страдания гражданского населения.

"БАПОР может быть одним из таких кандидатов. Они выполняют чрезвычайно важную работу для гражданских палестинцев, которые испытали страдания войны в Газе",- сказал Reuters директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдал.

В то же время он отметил, что премия БАПОРу была бы противоречивой, учитывая заявления Израиля о том, что некоторые его сотрудники участвовали в нападении на юг Израиля 7 октября 2023 года со стороны ХАМАСа.

Гутерриш один из фаворитов

Тайный комитет по награждению, состоящий из пяти человек, назначенный норвежским парламентом, возможно, также захочет сосредоточиться на необходимости укрепления международного мирового порядка, построенного после Второй мировой войны, и его главной институции - Организации Объединенных Наций, пишет Reuters.

Это означает, что премию могут присудить генсеку ООН Антониу Гутерришу, вместе с Международным судом ООН или без него.

"Гутерриш является главным символом ООН. И важнейшей обязанностью Международного суда является обеспечение глобального применения международного гуманитарного права", - заявил исследователь Нобелевской премии мира Асле Свен.

В этом году премию может не получить никто

Reuters пишет, что Норвежский Нобелевский комитет во время объявления премии 11 октября может устроить сюрприз, в том числе и вообще не присудить премию.

Такое случалось 19 раз, последний раз в 1972 году.

"Возможно, это год, когда комитет Нобелевской премии мира должен просто отказаться от премии и сосредоточить внимание на том факте, что это планета, которая воюет", - сказал руководитель Стокгольмского института исследования проблем мира Дэн Смит.

Всего на нынешнюю премию выдвинули 286 кандидатов.

В прошлом году премию получила Наргес Мохаммади, заключенная иранская защитница прав женщин.

Нобелевская премия (205) Гутерриш Антониу (350)
+28
Це той Гутієреш , якому заборонили в'їзд до Ізраїлю ?
04.10.2024 22:34
+25
І там клоунада.
04.10.2024 22:35
+21
Вова с роялем приедет премию получать ? ***** мир сошол сума !
04.10.2024 22:37
Це той Гутієреш , якому заборонили в'їзд до Ізраїлю ?
04.10.2024 22:34
Гутерішу - премію-
Орден - на спину...
Грамоту - Тварі повзучої

Безкоштовна !
Поїздка в Ізраїль...

Та в Бучу...

Та і вцілому до України...
04.10.2024 22:44
😕👍
05.10.2024 06:05
Саме той , ви@лчдок 😡
показать весь комментарий
да кацап - саме той...
показать весь комментарий
.....і той самий БАПОР, який брав участь у різні 7 жовтня на стороні терористів хамасу, і той самий ЗЄлєнський, який допустив напад рашки і НЕ підготувався до нього.

НЕМАЄ миру, НЕМАЄ премії !
05.10.2024 06:10
хочеш миру, готуйся до війни...
зе готувався до шашликів
яка накуй премія
05.10.2024 08:57
І там клоунада.
04.10.2024 22:35
А чого не Кім Чен *** ? Абідна , панімаєш .... Можна ще , посмертно Насраллі. Хамас і Хесболла вообше мирніше всіх мирних ... Тщєтєльнєй надо таваріщі !!!!
05.10.2024 04:57
<******* тоже вже бере низький старт прямо з чемодана....
05.10.2024 04:59
Можна й Зеленському. Посмертно.
04.10.2024 22:35
Не треба...він й так свій хрест несе...
04.10.2024 22:51
Який такий хрест , від термоса ?
05.10.2024 04:47
його хрести желєзні, на вікні камери, до кінця життя 👿
05.10.2024 06:13
Гутерріш буде дуже вдячний, якщо окрім звання там ще буде бонус у грошовому еквіваленті.
04.10.2024 22:35
...від отдєлєнія Сбєрбанка в Нарьян-Марі.
чек вже буйлом виписаний
05.10.2024 06:15
Вручати Зеленському нобелівську премію миру буде путін.
04.10.2024 22:36
Вова с роялем приедет премию получать ? ***** мир сошол сума !
04.10.2024 22:37
сраялєм, сраялєм...

👿
05.10.2024 06:16
Гутієреш їде в Казань до пуйла , де буде саміт БРІКС.
Вже навіть не шифрується цей генсек ООН, що він на стороні пуйла і йому пофіг всі норми ООН.
Молодці євреї, що назвали цього Гутієреша посібником терористів і зробили з нього персону нон грата.
04.10.2024 22:38
це реалі ?
ООН точно треба розганяти к єпєням !
05.10.2024 06:18
Шнобелівську премію обом, і Гутеррішу і Зеленському
04.10.2024 22:38
Премію Дарвіна!
04.10.2024 22:42
їхнім мамкам, за отріцатєльний успєх в генетиці 👿
05.10.2024 06:19
Генсек ООН Гутерриш приедет в РФ на саммит БРИКС в Казани, - росСМИ
04.10.2024 22:40
Там ему и вручит кадыров
04.10.2024 22:42
о...уєл вкінець ! 👿
05.10.2024 06:20
З цим світом явно щось не так 😳
04.10.2024 22:40
світ глобально поюжел 😕... к єпєням

потєплєніє
05.10.2024 06:22
Хабарникам і казнокрадам Шнобелівську премію.
04.10.2024 22:41
04.10.2024 22:44
Ще можна додати Трампа, бо він би не дозволив війні статися. З цім погоджується половина виборців США, а як відомо, міліони мух не можуть помилятися.
04.10.2024 22:48
Я так розумію, що премію миру заслуговують ті, що на цирлах перед терористами та бачать мир в їхніх очках?
04.10.2024 22:49
Десь так.
Ну ще ті, хто вдало розвалив свою країну, як Мандела та Горбачов.
04.10.2024 22:50
Ну після Гуттеріша можна і козі з барабаном цю премію видивати.

А після кози з барабаном можна і Зеленському.
04.10.2024 22:49
У кози баян, у буби рояль, барабан в когось іншого
05.10.2024 06:23
Какая разніца?
05.10.2024 10:24
чому після, а не до?

коза з барабаном більш гідна
05.10.2024 06:24
2 кончені лайна у списку.
там ще кон че ного не вистачає
04.10.2024 22:52
Сподіваюсь цього не стане, але все таки якщо ..., то тоді весь цей світ "прогнив", а людство в більшості своєї нікчемне, коли таке терпить.
04.10.2024 22:53
Гитлеру тоже хотели вручить.
04.10.2024 22:54
Еволюція мабуть закінчилася.
Почалася деградація.
04.10.2024 22:59
Це "премія миру" - най божевільніша та ідіотська премія, що спромоглася вигадати піна-бомонд західної цивілізації.
04.10.2024 23:00
два "голубі миру" )))
04.10.2024 23:04
Узурпатор, диктатор, ліквідатор та геноцидник - і це йому премію миру? Чого західні імбецили не зроблять аби потішити его Zманіяка.
04.10.2024 23:06
Ето тот Гюттерюш который сообщник террористов? Вы там совсем сбрендили. То Обма получил премию, когда сдал росийским нацистам крым и дамбас, теперь Гюттерюш который способстовал развитию терроризма а потом и войны на ближнем востоке
04.10.2024 23:08
И внёс много в развитие Третьей Мировой войны
04.10.2024 23:49
Игра была равна.Играли два говна!
04.10.2024 23:10
гутерріш, зеленське, навальний. бракує трампа і насралли. а краще, просто путіну вручіть
04.10.2024 23:10
О таке, замість шибениці для обох нагороди.
04.10.2024 23:11
Віддайте зразу *****. Якраз буде рівень ООН і Нобелівського комітету.
04.10.2024 23:24
Премія миру вже давно себе скомпроментувала. Вона перетворилася на якесь посміховисько.
Я це зрозумів ще коли її вручили Обамі. Авансом!!!!! З таким самим успіхом могли вручити...ну хотя б мені. Я теж, начебто, не погана людина. За це вручають? Чи цьому вручили за те, що він перший чорний президент США? За це вручають? Якого миру і де він добився???? За те що просрав Сирію, чи за те що старанно робив вигляд що не помічає як раша захопила український Крим, а потім і Донбас??? Що потім привело світ до цієї наймасштабнішої та найкривавішої війни в світі після II WW.
А цьогорічна. Подивіться на список тих фаворитів!!!! Це ж виключно нероби та дегенерати, які для миру нічого не зробили. А наш президент найбільший серед них дегенерат. Не можу сказати що нероба, але дегенерат точно. Не нероба, бо весь час їздить по світу та записує відосики. Те ж все таки якась робота. Але де мир, а де він. І не треба забувати, що саме його неробство та постійна гра в поддавки з путлєром спонукало того до повномасштабного вторгнення. Бо всім відомо кредо недофюрера - бий того хто слабкий. Що, в кінці кінців і трапилось. А миру, достойного миру, поки що і не проглядується.
04.10.2024 23:30
Так ось в якому світі ми живемо, насправді....
05.10.2024 02:07
зовсім подуріли
04.10.2024 23:51
Навкруги повний "квартал"!
05.10.2024 00:19
Тут вже ніяка психіотрія не допоможе ...
05.10.2024 00:19
Нобелевская премия это кучка шведских старперов, половина которых страдают слабоумием и ходят в подгузниках. Им в самом деле нужны доктора.
05.10.2024 00:25
Палестинцы. Европейцы в своем репертуаре.
05.10.2024 00:20
Премію миру і зелінському і єрмаку і верещучці треба- вони ж разом розмінування організували
05.10.2024 02:31
Вони один одного варті , мародери знатні.
05.10.2024 04:47
Пропоную ще Безуглу номінувати.більше хардкору....
05.10.2024 05:49
Ще ****@ там не хватає
05.10.2024 06:33
Перетворили Нобелівську премію в клоунаду, той хто нічого не робить для миру та той хто не розумієтся на політиці є претинденти, яка ганьба.
05.10.2024 07:41
Яка організація, такі і фаворіти.
05.10.2024 07:43
А Зелайно за що???? Ха ублюдошні відосики?
05.10.2024 08:16
Ну, якщо посібник тероризму Гуттеріш та відвертий терорист БАПОР, то наступний лауреат - тільки путін!!!

Премія миру скомпрометувала себе, ще коли її одержав Ясір Арафат. Потім з якогось переляку її дали Обамі - ДО ПОЧАТКУ його першої каденції: Обамі, який просрав анексію Крима і побіг "перезагружатися" з ******! До речі, пару років тому це кремлівське опудало, що вже активно вело війну в Україні, теж пропонувалося кандидатом премії миру! Чи шведи так жартують, чілішолі?
05.10.2024 08:34
Ішак беззаперечно є фаворитом, але в категорії - буцигарня. Це чмо своєю безтолковістю привело велику війну, вгробило сотні тисяч народу, перетворило на жебраків мільйони. Місце ішака на нарах, а не серед фаворитів. Дивує хто ж виносить на поверхню такий абсурд.
05.10.2024 08:44
парад довбойобів. в світі нема жодної людини зараз яка може на неї претендувати
05.10.2024 08:55
Це серйозно?
05.10.2024 08:59
А чого ж відразу не Путлєру?Ця,курва мокшанська на словах також за мір во всьом мірє...
05.10.2024 09:56
Дайте ще Насралі посмертно.
05.10.2024 10:30
это какойта пазор
05.10.2024 12:32
 
 