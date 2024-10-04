Нобелевскую премию мира может получить генсек ООН Гутерриш. Среди фаворитов оказался и Зеленский, - Reuters

Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), Международный суд ООН и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш являются одними из фаворитов на нынешнюю Нобелевскую премию мира.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на прогнозы экспертов.

Среди фаворитов букмекеров также покойный российский оппозиционер Алексей Навальный и президент Украины Владимир Зеленский.

Однако Навальный, который умер в российской колонии в феврале, не может получить премию посмертно. Другой фаворит букмекеров, Владимир Зеленский, также вряд ли выиграет, потому что он является лидером нации в состоянии войны, пишет Reuters.

БАПОР как кандидат на премию мира

Агентство пишет, что поскольку 2024 год ознаменовался распространяющейся войной Израиля и ХАМАС, войной в Украине, которая длится третий год, и кровопролитием в Судане, из-за которого переселены более 10 миллионов человек, комитет может сосредоточиться на гуманитарных деятелях, которые помогают облегчить страдания гражданского населения.

"БАПОР может быть одним из таких кандидатов. Они выполняют чрезвычайно важную работу для гражданских палестинцев, которые испытали страдания войны в Газе",- сказал Reuters директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдал.

В то же время он отметил, что премия БАПОРу была бы противоречивой, учитывая заявления Израиля о том, что некоторые его сотрудники участвовали в нападении на юг Израиля 7 октября 2023 года со стороны ХАМАСа.

Гутерриш один из фаворитов

Тайный комитет по награждению, состоящий из пяти человек, назначенный норвежским парламентом, возможно, также захочет сосредоточиться на необходимости укрепления международного мирового порядка, построенного после Второй мировой войны, и его главной институции - Организации Объединенных Наций, пишет Reuters.

Это означает, что премию могут присудить генсеку ООН Антониу Гутерришу, вместе с Международным судом ООН или без него.

"Гутерриш является главным символом ООН. И важнейшей обязанностью Международного суда является обеспечение глобального применения международного гуманитарного права", - заявил исследователь Нобелевской премии мира Асле Свен.

В этом году премию может не получить никто

Reuters пишет, что Норвежский Нобелевский комитет во время объявления премии 11 октября может устроить сюрприз, в том числе и вообще не присудить премию.

Такое случалось 19 раз, последний раз в 1972 году.

"Возможно, это год, когда комитет Нобелевской премии мира должен просто отказаться от премии и сосредоточить внимание на том факте, что это планета, которая воюет", - сказал руководитель Стокгольмского института исследования проблем мира Дэн Смит.

Всего на нынешнюю премию выдвинули 286 кандидатов.

В прошлом году премию получила Наргес Мохаммади, заключенная иранская защитница прав женщин.

