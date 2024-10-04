Нобелівську премію миру може отримати генсек ООН Гутерріш. Серед фаворитів опинився і Зеленський, - Reuters
Агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР), Міжнародний суд ООН і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш є одними з фаворитів на цьогорічну Нобелівську премію миру.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на прогнози експертів, інформує Цензор.НЕТ.
Серед фаворитів букмекерів також покійний російський опозиціонер Олексій Навальний та президент України Володимир Зеленський.
Однак Навальний, який помер у російській колонії в лютому, не може отримати премію посмертно. Інший фаворит букмекерів, Володимир Зеленський, також навряд чи виграє, тому що він є лідером нації у стані війни, пише Reuters.
БАПОР як кандидат на премію миру
Агентство пише, що оскільки 2024 рік ознаменувався війною Ізраїлю та ХАМАС, що зараз поширюється, війною в Україні, яка триває третій рік, і кровопролиттям у Судані, через яке переселені понад 10 мільйонів людей, комітет може зосередитися на гуманітарних діячах, які допомагають полегшити страждання цивільного населення.
"БАПОР може бути одним із таких кандидатів. Вони виконують надзвичайно важливу роботу для цивільних палестинців, які зазнали страждань війни в Газі",- сказав Reuters директор Інституту дослідження проблем миру в Осло Хенрік Урдал.
Водночас він зазначив, що премія БАПОРу була би суперечливою, враховуючи заяви Ізраїлю про те, що деякі його співробітники брали участь у нападі на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року з боку ХАМАСу.
Гутерріш один із фаворитів
Таємний комітет із нагородження, який складається з п’яти осіб, призначений норвезьким парламентом, можливо, також захоче зосередитися на необхідності зміцнення міжнародного світового порядку, побудованого після Другої світової війни, і його головної інституції - Організації Об’єднаних Націй, пише Reuters.
Це означає, що премію можуть присудити генсеку ООН Антоніу Гутеррішу, разом із Міжнародним судом ООН або без нього.
"Гутерріш є головним символом ООН. І найважливішим обов’язком Міжнародного Суду є забезпечення глобального застосування міжнародного гуманітарного права", - заявив дослідник Нобелівської премії миру Асле Свен.
Цьогоріч премію може не отримати ніхто
Reuters пише, що Норвезький Нобелівський комітет під час оголошення премії 11 жовтня може влаштувати сюрприз, в тому числі й взагалі не присудити премію.
Таке траплялося 19 разів, востаннє в 1972 році.
"Можливо, це рік, коли комітет Нобелівської премії миру повинен просто відмовитися від премії та зосередити увагу на тому факті, що це планета, яка воює", - сказав керівник Стокгольмського інституту дослідження проблем миру Ден Сміт.
Загалом на цьогорічну премію висунули 286 кандидатів.
Минулого року премію отримала Наргес Мохаммаді, ув’язнена іранська захисниця прав жінок.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Орден - на спину...
Грамоту - Тварі повзучої
Безкоштовна !
Поїздка в Ізраїль...
Та в Бучу...
Та і вцілому до України...
НЕМАЄ миру, НЕМАЄ премії !
зе готувався до шашликів
яка накуй премія
чек вже буйлом виписаний
👿
Вже навіть не шифрується цей генсек ООН, що він на стороні пуйла і йому пофіг всі норми ООН.
Молодці євреї, що назвали цього Гутієреша посібником терористів і зробили з нього персону нон грата.
ООН точно треба розганяти к єпєням !
потєплєніє
Ну ще ті, хто вдало розвалив свою країну, як Мандела та Горбачов.
А після кози з барабаном можна і Зеленському.
коза з барабаном більш гідна
там ще кон че ного не вистачає
Почалася деградація.
Я це зрозумів ще коли її вручили Обамі. Авансом!!!!! З таким самим успіхом могли вручити...ну хотя б мені. Я теж, начебто, не погана людина. За це вручають? Чи цьому вручили за те, що він перший чорний президент США? За це вручають? Якого миру і де він добився???? За те що просрав Сирію, чи за те що старанно робив вигляд що не помічає як раша захопила український Крим, а потім і Донбас??? Що потім привело світ до цієї наймасштабнішої та найкривавішої війни в світі після II WW.
А цьогорічна. Подивіться на список тих фаворитів!!!! Це ж виключно нероби та дегенерати, які для миру нічого не зробили. А наш президент найбільший серед них дегенерат. Не можу сказати що нероба, але дегенерат точно. Не нероба, бо весь час їздить по світу та записує відосики. Те ж все таки якась робота. Але де мир, а де він. І не треба забувати, що саме його неробство та постійна гра в поддавки з путлєром спонукало того до повномасштабного вторгнення. Бо всім відомо кредо недофюрера - бий того хто слабкий. Що, в кінці кінців і трапилось. А миру, достойного миру, поки що і не проглядується.
Премія миру скомпрометувала себе, ще коли її одержав Ясір Арафат. Потім з якогось переляку її дали Обамі - ДО ПОЧАТКУ його першої каденції: Обамі, який просрав анексію Крима і побіг "перезагружатися" з ******! До речі, пару років тому це кремлівське опудало, що вже активно вело війну в Україні, теж пропонувалося кандидатом премії миру! Чи шведи так жартують, чілішолі?