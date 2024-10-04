УКР
Новини
4 635 76

Нобелівську премію миру може отримати генсек ООН Гутерріш. Серед фаворитів опинився і Зеленський, - Reuters

ЗМІ назвали фаворитів на Нобелівську премію миру

Агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР), Міжнародний суд ООН і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш є одними з фаворитів на цьогорічну Нобелівську премію миру.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на прогнози експертів, інформує Цензор.НЕТ.

Серед фаворитів букмекерів також покійний російський опозиціонер Олексій Навальний та президент України Володимир Зеленський.

Однак Навальний, який помер у російській колонії в лютому, не може отримати премію посмертно. Інший фаворит букмекерів, Володимир Зеленський, також навряд чи виграє, тому що він є лідером нації у стані війни, пише Reuters.

БАПОР як кандидат на премію миру

Агентство пише, що оскільки 2024 рік ознаменувався війною Ізраїлю та ХАМАС, що зараз поширюється, війною в Україні, яка триває третій рік, і кровопролиттям у Судані, через яке переселені понад 10 мільйонів людей, комітет може зосередитися на гуманітарних діячах, які допомагають полегшити страждання цивільного населення.

"БАПОР може бути одним із таких кандидатів. Вони виконують надзвичайно важливу роботу для цивільних палестинців, які зазнали страждань війни в Газі",- сказав Reuters директор Інституту дослідження проблем миру в Осло Хенрік Урдал.

Водночас він зазначив, що премія БАПОРу була би суперечливою, враховуючи заяви Ізраїлю про те, що деякі його співробітники брали участь у нападі на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року з боку ХАМАСу.

Гутерріш один із фаворитів

Таємний комітет із нагородження, який складається з п’яти осіб, призначений норвезьким парламентом, можливо, також захоче зосередитися на необхідності зміцнення міжнародного світового порядку, побудованого після Другої світової війни, і його головної інституції - Організації Об’єднаних Націй, пише  Reuters.

Це означає, що премію можуть присудити генсеку ООН Антоніу Гутеррішу, разом із Міжнародним судом ООН або без нього.

"Гутерріш є головним символом ООН. І найважливішим обов’язком Міжнародного Суду є забезпечення глобального застосування міжнародного гуманітарного права", - заявив дослідник Нобелівської премії миру Асле Свен.

Цьогоріч премію може не отримати ніхто

Reuters пише, що Норвезький Нобелівський комітет під час оголошення премії 11 жовтня може влаштувати сюрприз, в тому числі й взагалі не присудити премію.

Таке траплялося 19 разів, востаннє в 1972 році.

"Можливо, це рік, коли комітет Нобелівської премії миру повинен просто відмовитися від премії та зосередити увагу на тому факті, що це планета, яка воює", - сказав керівник Стокгольмського інституту дослідження проблем миру Ден Сміт.

Загалом на цьогорічну премію висунули 286 кандидатів.

Минулого року премію отримала Наргес Мохаммаді, ув’язнена іранська захисниця прав жінок.

Автор: 

Нобелівська премія (96) Гутерріш Антоніу (404)
Топ коментарі
+28
Це той Гутієреш , якому заборонили в'їзд до Ізраїлю ?
показати весь коментар
04.10.2024 22:34 Відповісти
+25
І там клоунада.
показати весь коментар
04.10.2024 22:35 Відповісти
+21
Вова с роялем приедет премию получать ? ***** мир сошол сума !
показати весь коментар
04.10.2024 22:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це той Гутієреш , якому заборонили в'їзд до Ізраїлю ?
показати весь коментар
04.10.2024 22:34 Відповісти
Гутерішу - премію-
Орден - на спину...
Грамоту - Тварі повзучої

Безкоштовна !
Поїздка в Ізраїль...

Та в Бучу...

Та і вцілому до України...
показати весь коментар
04.10.2024 22:44 Відповісти
😕👍
показати весь коментар
05.10.2024 06:05 Відповісти
Саме той , ви@лчдок 😡
показати весь коментар
04.10.2024 22:52 Відповісти
да кацап - саме той...
показати весь коментар
05.10.2024 01:52 Відповісти
.....і той самий БАПОР, який брав участь у різні 7 жовтня на стороні терористів хамасу, і той самий ЗЄлєнський, який допустив напад рашки і НЕ підготувався до нього.

НЕМАЄ миру, НЕМАЄ премії !
показати весь коментар
05.10.2024 06:10 Відповісти
хочеш миру, готуйся до війни...
зе готувався до шашликів
яка накуй премія
показати весь коментар
05.10.2024 08:57 Відповісти
І там клоунада.
показати весь коментар
04.10.2024 22:35 Відповісти
А чого не Кім Чен *** ? Абідна , панімаєш .... Можна ще , посмертно Насраллі. Хамас і Хесболла вообше мирніше всіх мирних ... Тщєтєльнєй надо таваріщі !!!!
показати весь коментар
05.10.2024 04:57 Відповісти
<******* тоже вже бере низький старт прямо з чемодана....
показати весь коментар
05.10.2024 04:59 Відповісти
Можна й Зеленському. Посмертно.
показати весь коментар
04.10.2024 22:35 Відповісти
Не треба...він й так свій хрест несе...
показати весь коментар
04.10.2024 22:51 Відповісти
Який такий хрест , від термоса ?
показати весь коментар
05.10.2024 04:47 Відповісти
його хрести желєзні, на вікні камери, до кінця життя 👿
показати весь коментар
05.10.2024 06:13 Відповісти
Гутерріш буде дуже вдячний, якщо окрім звання там ще буде бонус у грошовому еквіваленті.
показати весь коментар
04.10.2024 22:35 Відповісти
...від отдєлєнія Сбєрбанка в Нарьян-Марі.
чек вже буйлом виписаний
показати весь коментар
05.10.2024 06:15 Відповісти
Вручати Зеленському нобелівську премію миру буде путін.
показати весь коментар
04.10.2024 22:36 Відповісти
Вова с роялем приедет премию получать ? ***** мир сошол сума !
показати весь коментар
04.10.2024 22:37 Відповісти
сраялєм, сраялєм...

👿
показати весь коментар
05.10.2024 06:16 Відповісти
Гутієреш їде в Казань до пуйла , де буде саміт БРІКС.
Вже навіть не шифрується цей генсек ООН, що він на стороні пуйла і йому пофіг всі норми ООН.
Молодці євреї, що назвали цього Гутієреша посібником терористів і зробили з нього персону нон грата.
показати весь коментар
04.10.2024 22:38 Відповісти
це реалі ?
ООН точно треба розганяти к єпєням !
показати весь коментар
05.10.2024 06:18 Відповісти
Шнобелівську премію обом, і Гутеррішу і Зеленському
показати весь коментар
04.10.2024 22:38 Відповісти
Премію Дарвіна!
показати весь коментар
04.10.2024 22:42 Відповісти
їхнім мамкам, за отріцатєльний успєх в генетиці 👿
показати весь коментар
05.10.2024 06:19 Відповісти
Генсек ООН Гутерриш приедет в РФ на саммит БРИКС в Казани, - росСМИ
показати весь коментар
04.10.2024 22:40 Відповісти
Там ему и вручит кадыров
показати весь коментар
04.10.2024 22:42 Відповісти
о...уєл вкінець ! 👿
показати весь коментар
05.10.2024 06:20 Відповісти
З цим світом явно щось не так 😳
показати весь коментар
04.10.2024 22:40 Відповісти
світ глобально поюжел 😕... к єпєням

потєплєніє
показати весь коментар
05.10.2024 06:22 Відповісти
Хабарникам і казнокрадам Шнобелівську премію.
показати весь коментар
04.10.2024 22:41 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 22:44 Відповісти
Ще можна додати Трампа, бо він би не дозволив війні статися. З цім погоджується половина виборців США, а як відомо, міліони мух не можуть помилятися.
показати весь коментар
04.10.2024 22:48 Відповісти
Я так розумію, що премію миру заслуговують ті, що на цирлах перед терористами та бачать мир в їхніх очках?
показати весь коментар
04.10.2024 22:49 Відповісти
Десь так.
Ну ще ті, хто вдало розвалив свою країну, як Мандела та Горбачов.
показати весь коментар
04.10.2024 22:50 Відповісти
Ну після Гуттеріша можна і козі з барабаном цю премію видивати.

А після кози з барабаном можна і Зеленському.
показати весь коментар
04.10.2024 22:49 Відповісти
У кози баян, у буби рояль, барабан в когось іншого
показати весь коментар
05.10.2024 06:23 Відповісти
Какая разніца?
показати весь коментар
05.10.2024 10:24 Відповісти
чому після, а не до?

коза з барабаном більш гідна
показати весь коментар
05.10.2024 06:24 Відповісти
2 кончені лайна у списку.
там ще кон че ного не вистачає
показати весь коментар
04.10.2024 22:52 Відповісти
Сподіваюсь цього не стане, але все таки якщо ..., то тоді весь цей світ "прогнив", а людство в більшості своєї нікчемне, коли таке терпить.
показати весь коментар
04.10.2024 22:53 Відповісти
Гитлеру тоже хотели вручить.
показати весь коментар
04.10.2024 22:54 Відповісти
Еволюція мабуть закінчилася.
Почалася деградація.
показати весь коментар
04.10.2024 22:59 Відповісти
Це "премія миру" - най божевільніша та ідіотська премія, що спромоглася вигадати піна-бомонд західної цивілізації.
показати весь коментар
04.10.2024 23:00 Відповісти
два "голубі миру" )))
показати весь коментар
04.10.2024 23:04 Відповісти
Узурпатор, диктатор, ліквідатор та геноцидник - і це йому премію миру? Чого західні імбецили не зроблять аби потішити его Zманіяка.
показати весь коментар
04.10.2024 23:06 Відповісти
Ето тот Гюттерюш который сообщник террористов? Вы там совсем сбрендили. То Обма получил премию, когда сдал росийским нацистам крым и дамбас, теперь Гюттерюш который способстовал развитию терроризма а потом и войны на ближнем востоке
показати весь коментар
04.10.2024 23:08 Відповісти
И внёс много в развитие Третьей Мировой войны
показати весь коментар
04.10.2024 23:49 Відповісти
Игра была равна.Играли два говна!
показати весь коментар
04.10.2024 23:10 Відповісти
гутерріш, зеленське, навальний. бракує трампа і насралли. а краще, просто путіну вручіть
показати весь коментар
04.10.2024 23:10 Відповісти
О таке, замість шибениці для обох нагороди.
показати весь коментар
04.10.2024 23:11 Відповісти
Віддайте зразу *****. Якраз буде рівень ООН і Нобелівського комітету.
показати весь коментар
04.10.2024 23:24 Відповісти
Премія миру вже давно себе скомпроментувала. Вона перетворилася на якесь посміховисько.
Я це зрозумів ще коли її вручили Обамі. Авансом!!!!! З таким самим успіхом могли вручити...ну хотя б мені. Я теж, начебто, не погана людина. За це вручають? Чи цьому вручили за те, що він перший чорний президент США? За це вручають? Якого миру і де він добився???? За те що просрав Сирію, чи за те що старанно робив вигляд що не помічає як раша захопила український Крим, а потім і Донбас??? Що потім привело світ до цієї наймасштабнішої та найкривавішої війни в світі після II WW.
А цьогорічна. Подивіться на список тих фаворитів!!!! Це ж виключно нероби та дегенерати, які для миру нічого не зробили. А наш президент найбільший серед них дегенерат. Не можу сказати що нероба, але дегенерат точно. Не нероба, бо весь час їздить по світу та записує відосики. Те ж все таки якась робота. Але де мир, а де він. І не треба забувати, що саме його неробство та постійна гра в поддавки з путлєром спонукало того до повномасштабного вторгнення. Бо всім відомо кредо недофюрера - бий того хто слабкий. Що, в кінці кінців і трапилось. А миру, достойного миру, поки що і не проглядується.
показати весь коментар
04.10.2024 23:30 Відповісти
Так ось в якому світі ми живемо, насправді....
показати весь коментар
05.10.2024 02:07 Відповісти
зовсім подуріли
показати весь коментар
04.10.2024 23:51 Відповісти
Навкруги повний "квартал"!
показати весь коментар
05.10.2024 00:19 Відповісти
Тут вже ніяка психіотрія не допоможе ...
показати весь коментар
05.10.2024 00:19 Відповісти
Нобелевская премия это кучка шведских старперов, половина которых страдают слабоумием и ходят в подгузниках. Им в самом деле нужны доктора.
показати весь коментар
05.10.2024 00:25 Відповісти
Палестинцы. Европейцы в своем репертуаре.
показати весь коментар
05.10.2024 00:20 Відповісти
Премію миру і зелінському і єрмаку і верещучці треба- вони ж разом розмінування організували
показати весь коментар
05.10.2024 02:31 Відповісти
Вони один одного варті , мародери знатні.
показати весь коментар
05.10.2024 04:47 Відповісти
Пропоную ще Безуглу номінувати.більше хардкору....
показати весь коментар
05.10.2024 05:49 Відповісти
Ще ****@ там не хватає
показати весь коментар
05.10.2024 06:33 Відповісти
Перетворили Нобелівську премію в клоунаду, той хто нічого не робить для миру та той хто не розумієтся на політиці є претинденти, яка ганьба.
показати весь коментар
05.10.2024 07:41 Відповісти
Яка організація, такі і фаворіти.
показати весь коментар
05.10.2024 07:43 Відповісти
А Зелайно за що???? Ха ублюдошні відосики?
показати весь коментар
05.10.2024 08:16 Відповісти
Ну, якщо посібник тероризму Гуттеріш та відвертий терорист БАПОР, то наступний лауреат - тільки путін!!!

Премія миру скомпрометувала себе, ще коли її одержав Ясір Арафат. Потім з якогось переляку її дали Обамі - ДО ПОЧАТКУ його першої каденції: Обамі, який просрав анексію Крима і побіг "перезагружатися" з ******! До речі, пару років тому це кремлівське опудало, що вже активно вело війну в Україні, теж пропонувалося кандидатом премії миру! Чи шведи так жартують, чілішолі?
показати весь коментар
05.10.2024 08:34 Відповісти
Ішак беззаперечно є фаворитом, але в категорії - буцигарня. Це чмо своєю безтолковістю привело велику війну, вгробило сотні тисяч народу, перетворило на жебраків мільйони. Місце ішака на нарах, а не серед фаворитів. Дивує хто ж виносить на поверхню такий абсурд.
показати весь коментар
05.10.2024 08:44 Відповісти
парад довбойобів. в світі нема жодної людини зараз яка може на неї претендувати
показати весь коментар
05.10.2024 08:55 Відповісти
Це серйозно?
показати весь коментар
05.10.2024 08:59 Відповісти
А чого ж відразу не Путлєру?Ця,курва мокшанська на словах також за мір во всьом мірє...
показати весь коментар
05.10.2024 09:56 Відповісти
Дайте ще Насралі посмертно.
показати весь коментар
05.10.2024 10:30 Відповісти
это какойта пазор
показати весь коментар
05.10.2024 12:32 Відповісти
 
 