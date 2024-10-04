Нобелівську премію миру може отримати генсек ООН Гутерріш. Серед фаворитів опинився і Зеленський, - Reuters

Агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР), Міжнародний суд ООН і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш є одними з фаворитів на цьогорічну Нобелівську премію миру.

Серед фаворитів букмекерів також покійний російський опозиціонер Олексій Навальний та президент України Володимир Зеленський.

Однак Навальний, який помер у російській колонії в лютому, не може отримати премію посмертно. Інший фаворит букмекерів, Володимир Зеленський, також навряд чи виграє, тому що він є лідером нації у стані війни, пише Reuters.

БАПОР як кандидат на премію миру

Агентство пише, що оскільки 2024 рік ознаменувався війною Ізраїлю та ХАМАС, що зараз поширюється, війною в Україні, яка триває третій рік, і кровопролиттям у Судані, через яке переселені понад 10 мільйонів людей, комітет може зосередитися на гуманітарних діячах, які допомагають полегшити страждання цивільного населення.

"БАПОР може бути одним із таких кандидатів. Вони виконують надзвичайно важливу роботу для цивільних палестинців, які зазнали страждань війни в Газі",- сказав Reuters директор Інституту дослідження проблем миру в Осло Хенрік Урдал.

Водночас він зазначив, що премія БАПОРу була би суперечливою, враховуючи заяви Ізраїлю про те, що деякі його співробітники брали участь у нападі на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року з боку ХАМАСу.

Гутерріш один із фаворитів

Таємний комітет із нагородження, який складається з п’яти осіб, призначений норвезьким парламентом, можливо, також захоче зосередитися на необхідності зміцнення міжнародного світового порядку, побудованого після Другої світової війни, і його головної інституції - Організації Об’єднаних Націй, пише Reuters.

Це означає, що премію можуть присудити генсеку ООН Антоніу Гутеррішу, разом із Міжнародним судом ООН або без нього.

"Гутерріш є головним символом ООН. І найважливішим обов’язком Міжнародного Суду є забезпечення глобального застосування міжнародного гуманітарного права", - заявив дослідник Нобелівської премії миру Асле Свен.

Цьогоріч премію може не отримати ніхто

Reuters пише, що Норвезький Нобелівський комітет під час оголошення премії 11 жовтня може влаштувати сюрприз, в тому числі й взагалі не присудити премію.

Таке траплялося 19 разів, востаннє в 1972 році.

"Можливо, це рік, коли комітет Нобелівської премії миру повинен просто відмовитися від премії та зосередити увагу на тому факті, що це планета, яка воює", - сказав керівник Стокгольмського інституту дослідження проблем миру Ден Сміт.

Загалом на цьогорічну премію висунули 286 кандидатів.

Минулого року премію отримала Наргес Мохаммаді, ув’язнена іранська захисниця прав жінок.

