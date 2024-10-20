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Президент Бразилії Лула да Сілва не приїде до Росії на саміт БРІКС через травму голови

Лула да Сілва не поїде на саміт БРІКС

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку на саміт БРІКС до Росії. Свої плани бразильський лідер зміни через травму голови. 

Про це пише CNN Brasil, інформує Цензор.НЕТ.

Видання посилаючись на медичний бюлетень пише, що Луїс Інасіу Лула да Сілва дістав травму голову, а саме - "різано-тупу рану в потиличній області" внаслідок "побутового нещасного випадку".

Медики порадили президенту Бразилії не здійснювати далеких авіаперельотів.

З огляду на це, він скасував поїдку до російської Казані, де має відбутися саміт БРІКС.

Зазначається, що через травму лідер Бразилії візьме участь у саміті БРІКС "онлайн".

Нагадаємо, що 18 жовтня диктатор РФ Володимир Путін заявив, що він не поїде в Бразилію на саміт G20, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Читайте також: Сі Цзіньпін поїде до Росії для участі в саміті БРІКС

Автор: 

Бразилія (286) травма (356) Лула да Сілва (29) БРІКС (63)


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Топ коментарі
+15
Президент Бразилії не поїде до Путіна на саміт БРІКС, бо вдарився головою

Вчасно. Через тріщину у черепі уся кацапська дурня вивітрилася.
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20.10.2024 23:35 Відповісти
+10
А, он воно що? Давно видно, що хлоп не сповна розуму
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20.10.2024 23:33 Відповісти
+8
А травму голови отримав під час консультацій щодо поїздки у Казань. 😁
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20.10.2024 23:51 Відповісти
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родову травму голови?
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20.10.2024 23:33 Відповісти
Та ні. Коли Лулі було два роки, його мати уронила. З п'ятого поверху. На сокиру. Мозок нє поврєждьон. Но вже 76 років на комуняцтво страждає. Невиліковно.
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21.10.2024 00:46 Відповісти
Сковорідкою чи м'ясорубкою від співмешканки? Бидло, воно і є бидло. Почитав про нього у Вікіпедії - то такого самого штибу, як і наші Януковичі із Зєлєнськими і Кучмами. Але ж є ав Бразилії і освічені люди, однак не обирають їх президентами. Ті бразильяці в масі сво\й таке саме бидло, як і всюди.
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21.10.2024 09:05 Відповісти
А, он воно що? Давно видно, що хлоп не сповна розуму
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20.10.2024 23:33 Відповісти
Президент Бразилії не поїде до Путіна на саміт БРІКС, бо вдарився головою

Вчасно. Через тріщину у черепі уся кацапська дурня вивітрилася.
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20.10.2024 23:35 Відповісти
Різана рана тупого органу. Буває.
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20.10.2024 23:35 Відповісти
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21.10.2024 06:45 Відповісти
Яйця? Заряджений акумулятор? Арматура? Тупий гострий предмет?

P.S. Якунович справді здавався "проффесором" у порівнянні з цим недоумком. Єнакієвський хоч школу закінчив і якийся там внз.
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20.10.2024 23:38 Відповісти
Цей комуніст по життю пришиблений.
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20.10.2024 23:41 Відповісти
Ех хітрун)))
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20.10.2024 23:42 Відповісти
Досі дивуюся, звідки виколупали цього ********. Але інстинкт спрацював... або хтось надоумив - не їзди туди, дурко.... вигадав дипломатичні шмарклі. Тепер у лаптів буде мЄждусобойчік...
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20.10.2024 23:45 Відповісти
А звідки таких виколупують в інших країнах, включно з нашою?
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20.10.2024 23:53 Відповісти
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20.10.2024 23:45 Відповісти
А травму голови отримав під час консультацій щодо поїздки у Казань. 😁
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20.10.2024 23:51 Відповісти
Терміново на МСЕК!!! Інвалід .....
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20.10.2024 23:58 Відповісти
Дружина була явно не з сковородою.
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21.10.2024 00:00 Відповісти
Як почув про запрошення, то вдарився головою об стінку.
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21.10.2024 00:04 Відповісти
І довго бився
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21.10.2024 02:55 Відповісти
Боженька підказує)))
Луснув дурня))
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21.10.2024 00:15 Відповісти
Президент Бразилії Лула да Сілва не приїде до Росії на саміт БРІКС через травму голови. Ушкодження голови виявилось недостатньо сильним, щоб їхати в Росію.
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21.10.2024 00:25 Відповісти
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21.10.2024 00:38 Відповісти
...он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою.

(Н. В. Гоголь, "Ревизор")
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21.10.2024 00:42 Відповісти
Може й Орбана чимось по черепу переїпти?
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21.10.2024 00:54 Відповісти
Слухала останне відео корчинського , так він сказав що у другу світову було зґвалтовано 1 млн угорок визволителями з совку. І мабуть Орбан - теж дитя зґвалтування
Цікаво цікаво
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21.10.2024 02:54 Відповісти
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21.10.2024 09:16 Відповісти
Тут явно хтось щось переплутав.
Травма голови в нього була, коли він хотів їхати до *****.
А тепер таке враження, що почав одужувати...
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21.10.2024 01:52 Відповісти
Тільки "різано-тупа рана в потиличній області" лікує від "х%йловсько-к@цапського сіндрому" впевненно стверджував стариган Фрейд.
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21.10.2024 02:46 Відповісти
Те що він болен на голову було зрозуміло давно
А ось гуттереш приїде пожати КРІВАВУ руку, хоча теж болен на голову
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21.10.2024 02:51 Відповісти
По фавелам по ночам опасно шататься 🤕😃

На самом деле, он видимо решил, что ну его на...фиг, слишком рискованно. Раз до ******* прилетало, то и дотуда тем более может))
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21.10.2024 03:56 Відповісти
И ты, Лула, ***** унизила, надругалась над ним и поглумилась, наплевав в плешивый гребень.
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21.10.2024 04:21 Відповісти
Дружина приголубила шматком арматури, завернутим в рушник.
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21.10.2024 04:37 Відповісти
місцеві розборки.відкиздили.
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21.10.2024 05:52 Відповісти
нех.. по пальмах скакати, не молодик вже
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21.10.2024 05:55 Відповісти
Дзвонила Харріс і його ******* телефоном по голові.
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21.10.2024 06:13 Відповісти
Силва дал намёк что он никаких гарантий не дает ,насчет ареста по решению Гаагского трибунала. СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.10.2024 06:43 Відповісти
наоборот , он готов арестовать путина
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21.10.2024 07:12 Відповісти
Бог шельму метит
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21.10.2024 06:56 Відповісти
хто это сзади его так лупанул
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21.10.2024 07:10 Відповісти
Жена поймала на фапанье на портретик Путина ))
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21.10.2024 07:14 Відповісти
жена умерла от инсульта
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21.10.2024 07:18 Відповісти
принаймі означає що в лули голова Є,на відміну від придурків в брікс.
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21.10.2024 07:23 Відповісти
там зберуться тільки травовані головою але транспортабельні
Сілва або почав видужувати або.....
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21.10.2024 07:52 Відповісти
З обізянами побився?😊
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21.10.2024 07:53 Відповісти
лула не приїде а де сільва
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21.10.2024 09:07 Відповісти
Та в нього хронічна тупа травма голови : ) ну дійсно, куди з такою головою ще їхати...
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21.10.2024 09:18 Відповісти
Тобто метод відпрацьовано?
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21.10.2024 09:18 Відповісти
Резано-тупая рана - это когда порезать пытались тупого.
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21.10.2024 12:54 Відповісти
 
 