Президент Бразилії Лула да Сілва не приїде до Росії на саміт БРІКС через травму голови
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку на саміт БРІКС до Росії. Свої плани бразильський лідер зміни через травму голови.
Про це пише CNN Brasil, інформує Цензор.НЕТ.
Видання посилаючись на медичний бюлетень пише, що Луїс Інасіу Лула да Сілва дістав травму голову, а саме - "різано-тупу рану в потиличній області" внаслідок "побутового нещасного випадку".
Медики порадили президенту Бразилії не здійснювати далеких авіаперельотів.
З огляду на це, він скасував поїдку до російської Казані, де має відбутися саміт БРІКС.
Зазначається, що через травму лідер Бразилії візьме участь у саміті БРІКС "онлайн".
Нагадаємо, що 18 жовтня диктатор РФ Володимир Путін заявив, що він не поїде в Бразилію на саміт G20, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.
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Вчасно. Через тріщину у черепі уся кацапська дурня вивітрилася.
гострийпредмет?
P.S. Якунович справді здавався "проффесором" у порівнянні з цим недоумком. Єнакієвський хоч школу закінчив і якийся там внз.
Луснув дурня))
(Н. В. Гоголь, "Ревизор")
Цікаво цікаво
Травма голови в нього була, коли він хотів їхати до *****.
А тепер таке враження, що почав одужувати...
А ось гуттереш приїде пожати КРІВАВУ руку, хоча теж болен на голову
На самом деле, он видимо решил, что ну его на...фиг, слишком рискованно. Раз до ******* прилетало, то и дотуда тем более может))
Сілва або почав видужувати або.....