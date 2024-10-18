Путін не поїде на саміт G20 у Бразилію, де його можуть арештувати за ордером МКС
Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що він не поїде в Бразилію на саміт G20, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.
Про це російський диктатор сказав на зустрічі з журналістами країн БРІКС у п’ятницю, 18 жовтня, пише "Интерфакс", повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава Кремля заявив, що має "хороші стосунки" з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою.
На запитання, чи не боїться він арешту в Бразилії за ордером МКС, керманич РФ відповів таке:
"Ми ж прекрасно всі розуміємо, що навіть якщо виключити цей МКС (Міжнародний кримінальний суд, - ред.), усі розмови будуть тільки про це. Фактично зірвемо роботу "двадцятки". Навіщо?".
Путін додав, що в Росії знайдуть того, хто "гідно представлятиме інтереси країни в Бразилії".
Нагадаємо, що раніше агенція Reuters з посиланням на двох неназваних бразильських чиновників писала, що Бразилія надіслала Путіну стандартне запрошення на саміт G20, який відбудеться 18−19 листопада в Ріо-де-Жанейро.
Генпрокурор України Андрій Костін закликав бразильську владу арештувати керманича РФ, якщо той приїде.
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путін, а <*******!
А оці заяви, лише жалюгідне намагання прикрити свою нікчемність.
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