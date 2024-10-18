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Новини
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Путін не поїде на саміт G20 у Бразилію, де його можуть арештувати за ордером МКС

Путін не поїде в Бразилію на саміт

Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що він не поїде в Бразилію на саміт G20, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Про це російський диктатор сказав на зустрічі з журналістами країн БРІКС у п’ятницю, 18 жовтня, пише "Интерфакс", повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава Кремля заявив, що має "хороші стосунки" з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою.

На запитання, чи не боїться він арешту в Бразилії за ордером МКС, керманич РФ відповів таке:

"Ми ж прекрасно всі розуміємо, що навіть якщо виключити цей МКС (Міжнародний кримінальний суд, - ред.), усі розмови будуть тільки про це. Фактично зірвемо роботу "двадцятки". Навіщо?".

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Путін додав, що в Росії знайдуть того, хто "гідно представлятиме інтереси країни в Бразилії".

Нагадаємо, що раніше агенція Reuters з посиланням на двох неназваних бразильських чиновників писала, що Бразилія надіслала Путіну стандартне запрошення на саміт G20, який відбудеться 18−19 листопада в Ріо-де-Жанейро.

Генпрокурор України Андрій Костін закликав бразильську владу арештувати керманича РФ, якщо той приїде.

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Автор: 

Бразилія (284) путін володимир (24099) Міжнародний кримінальний суд (330)


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Топ коментарі
+6
Одне слово з п'яти букв а аж чотири помилки!
Не путін, а <*******!
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18.10.2024 21:40 Відповісти
+4
Ордери мкс вже мають таку саму цінність як туалетний папір.
А оці заяви, лише жалюгідне намагання прикрити свою нікчемність.
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18.10.2024 21:45 Відповісти
+2
*****,коли ця істота вже здохне?
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18.10.2024 22:06 Відповісти
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Одне слово з п'яти букв а аж чотири помилки!
Не путін, а <*******!
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18.10.2024 21:40 Відповісти
Думаю не поїде! Здрейфить старий кнурь!
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18.10.2024 21:40 Відповісти
от піздюк старий , ну тоді здохни або їдь
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18.10.2024 21:41 Відповісти
Ордери мкс вже мають таку саму цінність як туалетний папір.
А оці заяви, лише жалюгідне намагання прикрити свою нікчемність.
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18.10.2024 21:45 Відповісти
Иого там і не повинно смердіти в ціи 20 - ці - вбивць запрошують на саміт?
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18.10.2024 21:46 Відповісти
Но гуттереш же зібрався у Казань тиснути криваві ручонки
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18.10.2024 22:39 Відповісти
От цйе і е справжний путін:трус і блеф.миршавіа гніда. Ау,захід,трамп.Ви в захваті від ціеі істоти.Ви дебіли.
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18.10.2024 21:47 Відповісти
відчуваєте неприємний запах гівенця? то з північних болот понесло ректальне благовоння північно-болотяного царька.
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18.10.2024 21:47 Відповісти
Зюираючись на саміт G-20 йюзло перераховував валізи...
З'ясувалось, що наявної кількості не вистачить для збереження всіх можливих фекалій цього "гіганта мислі". Візит скасували
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18.10.2024 21:48 Відповісти
*****,коли ця істота вже здохне?
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18.10.2024 22:06 Відповісти
Бздошно.
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18.10.2024 22:20 Відповісти
Вираз ''сциться *****'' набуває нових фарб...
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18.10.2024 22:28 Відповісти
Старе сцікло
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18.10.2024 22:40 Відповісти
Нехай його арештує гуттереш у Казані
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18.10.2024 22:38 Відповісти
Бразилия - хорошо!
Отель - хорошо!
Гаага - хорошо,
А в бункере лучше...
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19.10.2024 06:52 Відповісти
Выброс подливы мимо чемодана!
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19.10.2024 12:52 Відповісти
 
 