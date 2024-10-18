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Новости
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Путин не поедет на саммит G20 в Бразилию, где его могут арестовать по ордеру МКС

Путін не поїде в Бразилію на саміт

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что он не поедет в Бразилию на саммит G20, где его могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

Об этом российский диктатор сказал на встрече с журналистами стран БРИКС в пятницу, 18 октября, пишет "Интерфакс", сообщает Цензор.НЕТ.

Глава Кремля заявил, что имеет "хорошие отношения" с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой.

На вопрос, не боится ли он ареста в Бразилии по ордеру МУС, руководитель РФ ответил следующее:

"Мы же прекрасно все понимаем, что даже если исключить этот МУС (Международный уголовный суд. - Ред.), все разговоры будут только об этом. Фактически сорвем работу "Двадцатки". Зачем?".

Читайте также: Выполнение ордера на арест Путина зависит от государств, а не от МУС, – прокурор Хан

Путин добавил, что в России найдут того, кто "достойно будет представлять интересы страны в Бразилии".

Напомним, что ранее агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных бразильских чиновников писало, что Бразилия направила Путину стандартное приглашение на саммит G20, который состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.

Генпрокурор Украины Андрей Костин призвал бразильские власти арестовать руководителя РФ, если тот приедет.

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Автор: 

Бразилия (310) путин владимир (31544) Международный уголовный суд (236)


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Топ комментарии
+6
Одне слово з п'яти букв а аж чотири помилки!
Не путін, а <*******!
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18.10.2024 21:40 Ответить
+4
Ордери мкс вже мають таку саму цінність як туалетний папір.
А оці заяви, лише жалюгідне намагання прикрити свою нікчемність.
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18.10.2024 21:45 Ответить
+2
*****,коли ця істота вже здохне?
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18.10.2024 22:06 Ответить
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Одне слово з п'яти букв а аж чотири помилки!
Не путін, а <*******!
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18.10.2024 21:40 Ответить
Думаю не поїде! Здрейфить старий кнурь!
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18.10.2024 21:40 Ответить
от піздюк старий , ну тоді здохни або їдь
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18.10.2024 21:41 Ответить
Ордери мкс вже мають таку саму цінність як туалетний папір.
А оці заяви, лише жалюгідне намагання прикрити свою нікчемність.
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18.10.2024 21:45 Ответить
Иого там і не повинно смердіти в ціи 20 - ці - вбивць запрошують на саміт?
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18.10.2024 21:46 Ответить
Но гуттереш же зібрався у Казань тиснути криваві ручонки
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18.10.2024 22:39 Ответить
От цйе і е справжний путін:трус і блеф.миршавіа гніда. Ау,захід,трамп.Ви в захваті від ціеі істоти.Ви дебіли.
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18.10.2024 21:47 Ответить
відчуваєте неприємний запах гівенця? то з північних болот понесло ректальне благовоння північно-болотяного царька.
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18.10.2024 21:47 Ответить
Зюираючись на саміт G-20 йюзло перераховував валізи...
З'ясувалось, що наявної кількості не вистачить для збереження всіх можливих фекалій цього "гіганта мислі". Візит скасували
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18.10.2024 21:48 Ответить
*****,коли ця істота вже здохне?
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18.10.2024 22:06 Ответить
Бздошно.
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18.10.2024 22:20 Ответить
Вираз ''сциться *****'' набуває нових фарб...
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18.10.2024 22:28 Ответить
Старе сцікло
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18.10.2024 22:40 Ответить
Нехай його арештує гуттереш у Казані
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18.10.2024 22:38 Ответить
Бразилия - хорошо!
Отель - хорошо!
Гаага - хорошо,
А в бункере лучше...
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19.10.2024 06:52 Ответить
Выброс подливы мимо чемодана!
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19.10.2024 12:52 Ответить
 
 