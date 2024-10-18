Путин не поедет на саммит G20 в Бразилию, где его могут арестовать по ордеру МКС

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что он не поедет в Бразилию на саммит G20, где его могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

Об этом российский диктатор сказал на встрече с журналистами стран БРИКС в пятницу, 18 октября, пишет "Интерфакс", сообщает Цензор.НЕТ.

Глава Кремля заявил, что имеет "хорошие отношения" с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой.

На вопрос, не боится ли он ареста в Бразилии по ордеру МУС, руководитель РФ ответил следующее:

"Мы же прекрасно все понимаем, что даже если исключить этот МУС (Международный уголовный суд. - Ред.), все разговоры будут только об этом. Фактически сорвем работу "Двадцатки". Зачем?".

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Путин добавил, что в России найдут того, кто "достойно будет представлять интересы страны в Бразилии".

Напомним, что ранее агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных бразильских чиновников писало, что Бразилия направила Путину стандартное приглашение на саммит G20, который состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.

Генпрокурор Украины Андрей Костин призвал бразильские власти арестовать руководителя РФ, если тот приедет.

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