Выполнение ордера на арест Путина зависит от государств, а не от МУС, – прокурор Хан

Арест российского диктатора Владимира Путина зависит не от МУС, а от государств.

Об этом заявил прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, Хан рассказал, верит ли он, что Путин окажется в одном из залов заседания МУС на скамье подсудимых.

"Исполнение (ордера МУС. - Ред.) не зависит от меня. Это зависит от государств. Политическая обстановка часто также важна для реализации оперативных решений, ведущих к арестам", - пояснил он.

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По его словам, люди думали, что арест невозможен для целого ряда влиятельных лиц, на которых был выдан ордер на арест.

"Люди думали: ну что это за ерунда? Есть документ, лист бумаги, который вы можете разорвать, который вы можете выбросить. Как это может как-то повлиять на армию, на могущественного человека, у которого есть разведывательные службы, у которого, знаете, есть силы, у которого есть деньги? Правда в том, что как бы это ни рассматривалось в то время как бесполезность, эти бумажки считались сильными, потому что они основывались на доказательствах и были подписаны судьями, независимыми судьями международных судов. И эти могущественные люди видели суды изнутри. Они предстали перед судьями.

Думаю, что это очень точная оценка моей искренней веры: закон не так силен, как многие из нас хотят, и не так слаб, как многие думают", - отметил прокурор.

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Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Также МУС выдал ордер на арест командующего Черноморским флотом РФ Соколова и командующего дальней авиацией РФ Кобылаша.

25 июня 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.

2 сентября 2024 года Путин посетил Монголию, которая обязана арестовать его согласно ордеру МУС. Однако российского диктатора заверили, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это был его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

МИД Украины призвал Монголию выполнить обязательный международный ордер на арест лидера РФ Владимира Путина, когда тот приедет туда с визитом. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

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