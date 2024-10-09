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Новости Война
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Выполнение ордера на арест Путина зависит от государств, а не от МУС, – прокурор Хан

Від кого залежить арешт Путіна: відповідь МКС

Арест российского диктатора Владимира Путина зависит не от МУС, а от государств.

Об этом заявил прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, Хан рассказал, верит ли он, что Путин окажется в одном из залов заседания МУС на скамье подсудимых.

"Исполнение (ордера МУС. - Ред.) не зависит от меня. Это зависит от государств. Политическая обстановка часто также важна для реализации оперативных решений, ведущих к арестам", - пояснил он.

Читайте: Путешествия Путина за границу в страны-участницы Римского статута - это исключение, а не норма, - прокурор МУС Хан

По его словам, люди думали, что арест невозможен для целого ряда влиятельных лиц, на которых был выдан ордер на арест.

"Люди думали: ну что это за ерунда? Есть документ, лист бумаги, который вы можете разорвать, который вы можете выбросить. Как это может как-то повлиять на армию, на могущественного человека, у которого есть разведывательные службы, у которого, знаете, есть силы, у которого есть деньги? Правда в том, что как бы это ни рассматривалось в то время как бесполезность, эти бумажки считались сильными, потому что они основывались на доказательствах и были подписаны судьями, независимыми судьями международных судов. И эти могущественные люди видели суды изнутри. Они предстали перед судьями.

Думаю, что это очень точная оценка моей искренней веры: закон не так силен, как многие из нас хотят, и не так слаб, как многие думают", - отметил прокурор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС призвал государства, ратифицировавшие Римский статут, выполнять ордера на арест Путина и некоторых его должностных лиц, выданные МУС

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Также МУС выдал ордер на арест командующего Черноморским флотом РФ Соколова и командующего дальней авиацией РФ Кобылаша.

25 июня 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.

2 сентября 2024 года Путин посетил Монголию, которая обязана арестовать его согласно ордеру МУС. Однако российского диктатора заверили, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это был его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

МИД Украины призвал Монголию выполнить обязательный международный ордер на арест лидера РФ Владимира Путина, когда тот приедет туда с визитом. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

Также читайте: Монголия не стала арестовывать Путина из-за энергозависимости от России

Автор: 

путин владимир (31493) Международный уголовный суд (236) Хан Карим (23)


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Топ комментарии
+9
Понятненько. Значит МКС засунуть в ту же дыру куда и ООН, ОБСЕ, Красный крест и тд. В етом мире кто как хочет так и дрочит. А если у тебя есть ЯО то ты можешь дрочить на всех и вытерать йух об всех. Поетому Украине нужно востанавливать ядерный потенциал иначе нам не выжить в етом гнилом мире.
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09.10.2024 12:14
+9
В мене виникає питання--А нах***я ви тоді ці міжнародні папірці підписували,якщо ними можна з легкістю підтерти зад ?
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09.10.2024 12:15
+7
От і заібісь!
Буде тепер кататися світом,а усякі бразильскі мавпи сісіськи будуть класти на вас болт!
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09.10.2024 12:09
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От і заібісь!
Буде тепер кататися світом,а усякі бразильскі мавпи сісіськи будуть класти на вас болт!
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09.10.2024 12:09 Ответить
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09.10.2024 12:09 Ответить
ні одна країна його не заарештує..хватить дурню нести.
А чому ? --А )(уйло нікуди не виїзжає, його можуть тільки, нахєр завалити,його ж поплічники.
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09.10.2024 12:12 Ответить
В мене виникає питання--А нах***я ви тоді ці міжнародні папірці підписували,якщо ними можна з легкістю підтерти зад ?
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09.10.2024 12:15 Ответить
Щоб ти запитав.
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09.10.2024 12:16 Ответить
Щоб було потужно. Як і 20+ штук "гарантій безпеки/безпекових угод"
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09.10.2024 12:26 Ответить
Понятненько. Значит МКС засунуть в ту же дыру куда и ООН, ОБСЕ, Красный крест и тд. В етом мире кто как хочет так и дрочит. А если у тебя есть ЯО то ты можешь дрочить на всех и вытерать йух об всех. Поетому Украине нужно востанавливать ядерный потенциал иначе нам не выжить в етом гнилом мире.
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09.10.2024 12:14 Ответить
В Харькове есть установка, которая делает медицинские изотопы. Это намного более очищенные, чем требуется для ЯО. По сути ничто не мешает там очищать и уран и плутоний. А материала для "грязных" бомб у нас и так хватает. Там столько, что всю расею несколько раз покрыть можно
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09.10.2024 12:29 Ответить
Я думаю, будущее за дронами с мини ядерными боеголовками. Дроны будут доступны всем желающим.
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09.10.2024 12:32 Ответить
ПШНХЙ, не-патріот. Такі як ти повинні вимерти.Совдепівський випляток.
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09.10.2024 13:03 Ответить
И какой смысл в этой МКС? Как впрочем и ООН, и НАТО, и ОБСЕ
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09.10.2024 12:20 Ответить
Співрозмовник NV у силових структурах детально розповів про плани розподілу частини можливостей воєнної розвідки між іншими військовими підрозділами.

ГУР планували розділити та забрати у нього декілька важливих функцій, розповіло NV джерело в силових структурах. Це мало статись під час нещодавньої спроби звільнити очільника воєнної розвідки Кирила Буданова, яка, за словами співрозмовника редакції, дійсно мала місце.
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09.10.2024 12:30 Ответить
А може МКС ЗРОБИТИ ЯКУСЬ ПРЕДЪЯВУ ГУТТЕРЕШУ, який зібрався у Казань тиснути руку хутину?!
ще його на Нобілевку номінують прокацапські члени комітету
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09.10.2024 12:31 Ответить
Чергова контора від якої нІчого не залежить. Одна з багатьох в світі. Але гроші отримують справно.
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09.10.2024 12:33 Ответить
Зарізати його б тихцем нагуй...
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09.10.2024 13:00 Ответить
Це приблизно те саме ,як НАТО не хоче збивати кацапські ракети та шахеди ,що залітають на натівську територію.
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09.10.2024 13:38 Ответить
 
 