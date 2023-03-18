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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ордер на арест Путина оправдан, - Байден

байден,джо

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что это (ордер МУС на арест Путина – ред.) оправдано. Путин явно совершил военные преступления", - сказал Байден.

Он также подчеркнул, что решение суда в Гааге выдать ордер является "очень сильной позицией".

При этом Байден отметил, что США не являются членом МУС.

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Байден Джо (2795) путин владимир (31651) Международный уголовный суд (237)


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1. Путін став першим головою держави, яка має ядерну зброю та є постійним членом ради безпеки ООН, на якого виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду.

2. Путін став всього третім в історії Міжнародного кримінального суду головою держави, на якого виписали ордер - раніше ордер був виписаний на арешт президента Судану Омара Аль-Башира, і на лідера Лівії Муамара Каддафі. Аль-Башир правив 30 років, був усунутий від влади внаслідок перевороту, знаходиться у тюрмі. Каддафі правив 42 роки, був усунутий від влади внаслідок повстання, вбитий при затриманні своїими співгромадянами.

3. В рамках рішення міжнародного суду згідно з Римським статутом Путін має бути заарештований на території 122 країн світу, які ратифікували Римський статут, що визначає повноваження міжнародного кримінального суду. РФ відрізають від повноцінних дипломатичних стосунків з половиною країн світу.

4. Країни Заходу зробили ще один важливий крок, щоб показати - ніяких компромісів з РФ не буде, поки Україна за підтримки світу не доб'ється перемоги. Це неймовірно важливо.

5. Що робити Україна?

а) Україна не ратифікувала Римський статут, через побоювання, що РФ буде подавати позови проти українців. Але з в 2016-му році МКС визнав напад РФ на Україну окупацією, РФ вийшла з складу спостерігачів у МКС. А тепер нове рішення просто ставить Путіна поза законом, і цей важель нам вигідно використовувати, для того, щоб блокувати усю російську діяльність у країнах, які ратифікували Римський статут. Зв'язок з Путіним є тепер підставою для розслідування та накладання юридичних обмежень. Думаю, тепер справа принципу для України все-таки ратифікувати Римський статут.

б) Міністр закордонних справ Кулеба має припинити практику призначення чиїхось коханок та божевільних послами України, і шукати послів серед тих, хто розбирається у міжнародному публічному праві та дипломатії, бо ордер проти Путіна відкриває великі можливості для наступальних дій українських дипломатів проти РФ.

в) До нашого сорому, досі жоден український суд не визнав відповідальність Путіна. Міжнародний кримінальний суд провину Путіна визнав менш ніж за рік, а українська влада виявилась не здатна навіть за дев'ять років визнати Путіна злдочинцем. Підстав для засудження Путіна є багато, наприклад, з 2014-го були підстави для засудження Путіна у справі про загибель українських воїнів під Іловайськом, але і Порошенко і Зеленський блокували цей процес, і тому вироку по Путіну по жодній справі нема. Знову зазирнути в очі Путіну президент Зеленський вже не зможе, після того, що творять російські війська прямі угоди з президентом РФ неможливі. Треба визнавати злочинця злочинцем, це має зробити український суд.
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18.03.2023 07:14 Ответить
+20
Такого прецеденту ще не було що з людини яку більшість світу вважало лідером однієї з найсильніших держав, тепер гонять наче з підшконочного безправного пі.дараса
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18.03.2023 07:11 Ответить
+17
Забирати не обов'язково, головне засудити і знищити наприклад такі тирани і військові злочинці як чаушеску, кадафі, хуссейн до міжнародного трибуналу трохи не доїхали.....
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18.03.2023 07:15 Ответить
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А инопланетяне - члены МКС ?
Они могут прилететь в кремль и забрать путина в Гаагу ?
Больше некому.
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18.03.2023 07:09 Ответить
Забирати не обов'язково, головне засудити і знищити наприклад такі тирани і військові злочинці як чаушеску, кадафі, хуссейн до міжнародного трибуналу трохи не доїхали.....
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18.03.2023 07:15 Ответить
Ви натякаєте, що інопланетяни теж можуть застосувати ручку від лопати ?
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18.03.2023 07:38 Ответить
Ручку від лопати застосовують зазвичай до вагнерівців яким пощастило знову на зону потрапити, бо навіть кримінальний світ росії сказав що тей хто має справу з путіним чи пригожин або якоюсь мірою відігравав позитивну для рашки роль у війні з Україною автоматом зачисляються до опущених і не важливо хто був до цього хоч блатний чи злодій в законі там вже статус не конає!
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18.03.2023 13:27 Ответить
Такого прецеденту ще не було що з людини яку більшість світу вважало лідером однієї з найсильніших держав, тепер гонять наче з підшконочного безправного пі.дараса
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18.03.2023 07:11 Ответить
Хто це вважає московію однією з найсильніших держав? Кацапський телевізор, то так. Наявність ядерної зброї, так. Так і північна корея має ядерну зброю. А Цапія просто притоняка, на якому було і є багато газу і нафти і все, решта феодальний устрій зі шмотками західних країн, які вони обміняли на газ. А пуйло - терорист, маніяк, диктатор, вбивця.
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18.03.2023 08:41 Ответить
Давайте будемо чесними - вважали. І Франція, і Німеччина і навіть США носилися з пуйлом як з рівним їм, поважали його, просили його, боялися його «розізлити». Бо всі бачили його паради техніки і повірили в «мошчь сосійской армії». І лиш Україна, в перемогу якої практично ніхто(із західних країн) не вірив, втративши тисячі і тисячі життів кращих наших людей довела, що це все «вялічіє» - мильна бульбашка, а пуйло - звичайний балабол і терорист.
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18.03.2023 09:12 Ответить
Так, колись вважали, надивившися його телевізора і парадів, а Україна показала, що то феодальна країна, яка має ракети із вкрадених технологій і чимпів на заході і залишки колись розвиненого совка, куди входила і Україна.
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18.03.2023 11:00 Ответить
Штати - без навіть.
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18.03.2023 16:53 Ответить
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18.03.2023 07:11 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZVP4F-2Ysi6Wl5n7Sn-a1FzL8QFvhJojFL8UsvautH3wQB59FJy09R_1BvZj3T7IEyRjDQu9ILwqjHwvJZyx4QonB3hxZBBFizsOGrmzWVtk64OIGQBOFrgp2752lTjQ5jMKjXF-YX7r1F8Tbza1xbH&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid034Aor26izRe4zJ1YxgAWNPAbtaU8r16WXHVYtMV9TyHHPzqmQ7tSDyAE5kU7TBHdbl?__cft__[0]=AZVP4F-2Ysi6Wl5n7Sn-a1FzL8QFvhJojFL8UsvautH3wQB59FJy09R_1BvZj3T7IEyRjDQu9ILwqjHwvJZyx4QonB3hxZBBFizsOGrmzWVtk64OIGQBOFrgp2752lTjQ5jMKjXF-YX7r1F8Tbza1xbH&__tn__=%2CO%2CP-R 6 год ·

1. Путін став першим головою держави, яка має ядерну зброю та є постійним членом ради безпеки ООН, на якого виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду.

2. Путін став всього третім в історії Міжнародного кримінального суду головою держави, на якого виписали ордер - раніше ордер був виписаний на арешт президента Судану Омара Аль-Башира, і на лідера Лівії Муамара Каддафі. Аль-Башир правив 30 років, був усунутий від влади внаслідок перевороту, знаходиться у тюрмі. Каддафі правив 42 роки, був усунутий від влади внаслідок повстання, вбитий при затриманні своїими співгромадянами.

3. В рамках рішення міжнародного суду згідно з Римським статутом Путін має бути заарештований на території 122 країн світу, які ратифікували Римський статут, що визначає повноваження міжнародного кримінального суду. РФ відрізають від повноцінних дипломатичних стосунків з половиною країн світу.

4. Країни Заходу зробили ще один важливий крок, щоб показати - ніяких компромісів з РФ не буде, поки Україна за підтримки світу не доб'ється перемоги. Це неймовірно важливо.

5. Що робити Україна?

а) Україна не ратифікувала Римський статут, через побоювання, що РФ буде подавати позови проти українців. Але з в 2016-му році МКС визнав напад РФ на Україну окупацією, РФ вийшла з складу спостерігачів у МКС. А тепер нове рішення просто ставить Путіна поза законом, і цей важель нам вигідно використовувати, для того, щоб блокувати усю російську діяльність у країнах, які ратифікували Римський статут. Зв'язок з Путіним є тепер підставою для розслідування та накладання юридичних обмежень. Думаю, тепер справа принципу для України все-таки ратифікувати Римський статут.

б) Міністр закордонних справ Кулеба має припинити практику призначення чиїхось коханок та божевільних послами України, і шукати послів серед тих, хто розбирається у міжнародному публічному праві та дипломатії, бо ордер проти Путіна відкриває великі можливості для наступальних дій українських дипломатів проти РФ.

в) До нашого сорому, досі жоден український суд не визнав відповідальність Путіна. Міжнародний кримінальний суд провину Путіна визнав менш ніж за рік, а українська влада виявилась не здатна навіть за дев'ять років визнати Путіна злдочинцем. Підстав для засудження Путіна є багато, наприклад, з 2014-го були підстави для засудження Путіна у справі про загибель українських воїнів під Іловайськом, але і Порошенко і Зеленський блокували цей процес, і тому вироку по Путіну по жодній справі нема. Знову зазирнути в очі Путіну президент Зеленський вже не зможе, після того, що творять російські війська прямі угоди з президентом РФ неможливі. Треба визнавати злочинця злочинцем, це має зробити український суд.
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18.03.2023 07:14 Ответить
Эскадрилью беспилотников по бункеру нах...с +/- пилотируемых...
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18.03.2023 07:15 Ответить
Это конечно круто. Но немного пугает, что раньше рассудительные европейцы слишком часто начали принимать эмоциональные решения.
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18.03.2023 07:18 Ответить
І чим це зашкодить ху~лу? Він і так невиїздний, бо сцить. А європейці поставили велику птичку і заробили плюшку в карму, хоча це їх реально нічого не примушує робити, бо ху~ло з нори не вилізе. Але в сумі все ж знак добрий.
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18.03.2023 07:31 Ответить
Если не зашкодить зачем надо было. Мир должен воспринимать всерьез европейские органы.
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18.03.2023 07:34 Ответить
Це щкодить не тільки пуйлу, а і всій недоімперії. Пуйло боїться сваоєї тіні, а тут ще таке рішення суду, бо цеж не кацапський суд, який під хотєлками пуйла ставить печатку суду, а міжнародний, а США виконують рішеня суду і що може бути в голові Президента США завтра, чи через рік? Хто після цього з Європейських країн поїде до злочинця, що в розшуку?
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18.03.2023 08:46 Ответить
??? Штати якраз не є членом МКС. І абсолютно ЖОДНИМ чином не дотичні ні до розслідування, ні до ордеру.

Більше того, пентагон блокує передачу даних щодо злочинів рашки МКС, а ідол українців мовчить.
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18.03.2023 16:55 Ответить
Щей як зашкодить! Його свої ж і здадуть на невеликі плюшки для себе.
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18.03.2023 09:00 Ответить
Это очень взвешенное решение. Суть не в его аресте. Его вывели в другие правовые рамки. Теперь очередь за приговором, после которого путен станет осужденным. И это ещё более жёсткие правовые рамки, делающие уже не путена, а власть, которую он олицетворяет, нелигитимной. А следовательно недоговороспособной
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18.03.2023 08:37 Ответить
чем это решение эмоционально? вы в своем уме??!
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18.03.2023 16:23 Ответить
Байден, лучшим судьёй над Ху#лом и парашей будут лучшие в мире боеголовки B-61-12.
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18.03.2023 07:22 Ответить
Так путіннападе. Ніззя.
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18.03.2023 07:32 Ответить
Ти в сплавах )(уйло і параша зробив багато помилок!🤬
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18.03.2023 07:38 Ответить
"Ложил болт ?"
Во-первых, не "ложил", а клал.
Во-вторых, "путин" пишется всегда с маленькой.
В-третьих - пусть высунет свой сопливый нос и посетит, скажем, Париж.
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18.03.2023 08:01 Ответить
А в-четвертых, это кацап, только что зарегистрировавшийся и которого заблокируют в ближайшее время.
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18.03.2023 09:03 Ответить
Де ти там бачив "великий болт"?
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18.03.2023 07:44 Ответить
Та нехай свій маленький засохлий пісюн і кладе. Ляпаса отримав, опустили до позицій арештанта. А там гляди і свої видадуть)
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18.03.2023 07:50 Ответить
Пані Наталі, по кацабській традиції свої завжди роздирають свого царя, коли побачать, що він вже ніхто, що об нього витерли ноги. Десь тихенько придушать в бункері, чи травануть його резиденцію "новічком" в той час, коли туди приїдуть його корефани.
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18.03.2023 08:49 Ответить
Ванёк, исходи из исторических прецедентов.
После издания ордера на арест действующего президента Сербии Слободана Милошевича, он тоже презрительно плюнул на эту бумажку и продолжал править страной и вести военные действия. Войну проиграл, на следующих выборах власть потерял, и оказался он Никто. Ни народной поддержки, ни друзей, ни соратников, ни побратимов. Никто не встал на его сторону. А все его величие как государственного деятеля было мыльным пузырем, который лопнул. Через год после потери власти Милошевича выдали в Гааагу СВОИ!!!
Намёк понял?
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18.03.2023 07:52 Ответить
Да насрать, признает его путен или нет. Ордер есть, формально будет розыск по линии интерпола, рассмотрение уголовного дела возможно без присутствия путена. Будет приговор и во главе рэфии окажется недоговороспособный перзидент-уголовник, олицетворяющий верховную власть государства. Как следствие, недоговороспособный становится страна
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18.03.2023 08:42 Ответить
Заблукала тваринка?
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18.03.2023 08:56 Ответить
*словах!🤭
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18.03.2023 07:39 Ответить
Вова підарешт
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18.03.2023 08:32 Ответить
Вова підар - це ясно, а що значить "ешт" ?
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18.03.2023 09:07 Ответить
Вова під арешт, забув пробєл вставити
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18.03.2023 09:16 Ответить
ОУ ЕС !)
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18.03.2023 09:47 Ответить
Не нужно повышать авторитет этой конторы, пытающейся судить американцев, ради сиюминутной выгоды. Демократы в своем стиле.
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18.03.2023 09:54 Ответить
То ви за пуцина переживаєте?
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18.03.2023 10:29 Ответить
Может теперь уже пора США признать Россию спонсором терроризма или страной-террористом ?
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18.03.2023 11:44 Ответить
залишилось видати 140млн. ордерів,організувати їх улюблений кацапстанський гулаг.Нехай залишать всю планету в спокої.
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18.03.2023 11:49 Ответить
Бідося розчарована, ніяк не змогла приховати, що жалкує через таке рішення МКС, ай-яй-яй.

Не треба нам нагадувати, що ви - не члени МКС, ми знаємо.

Якби прокурором МКС був представничок від теперішньої адміністрації, цього ордеру точно не було б. Це ж ескалація щодо партнерів.

А Карім Хан - молодець. Він - британець.

"Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан оголосив 2 березня, що повідомив керівництву МКС про своє рішення https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2022-prosecutor-statement-referrals-ukraine негайно розпочати активне розслідування ситуації в Україні, на територію якої вторглася Росія."

https://www.radiosvoboda.org/a/news-mks-ukraina-rosia/31733025.html
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18.03.2023 17:03 Ответить
Йдеться про 2 березня 2022. Коли союзнички, крім Британії, Польщі та Балтії, трусилися, заїкалися і журилися, що Україна не впала за 72 години, як вони чекали.

А у когось ще й домовленості накрилися.
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18.03.2023 17:06 Ответить
 
 