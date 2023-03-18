Ордер на арешт Путіна є виправданим, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив військові злочини.

Про це пише Українська правда із посиланням на The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що це (ордер МКС на арешт Путіна – ред.) виправдано. Путін явно вчинив воєнні злочини", - сказав Байден.

Він також наголосив, що рішення суду в Гаазі видати ордер є "дуже сильною позицією".

При цьому Байден відзначив, що США не є членом МКС.

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