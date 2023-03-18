Ордер на арешт Путіна є виправданим, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив військові злочини.
Про це пише Українська правда із посиланням на The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що це (ордер МКС на арешт Путіна – ред.) виправдано. Путін явно вчинив воєнні злочини", - сказав Байден.
Він також наголосив, що рішення суду в Гаазі видати ордер є "дуже сильною позицією".
При цьому Байден відзначив, що США не є членом МКС.
Топ коментарі
+32 Leon #550614
показати весь коментар18.03.2023 07:14 Відповісти Посилання
+20 Артем Легенький
показати весь коментар18.03.2023 07:11 Відповісти Посилання
+17 Артем Легенький
показати весь коментар18.03.2023 07:15 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Они могут прилететь в кремль и забрать путина в Гаагу ?
Больше некому.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid034Aor26izRe4zJ1YxgAWNPAbtaU8r16WXHVYtMV9TyHHPzqmQ7tSDyAE5kU7TBHdbl?__cft__[0]=AZVP4F-2Ysi6Wl5n7Sn-a1FzL8QFvhJojFL8UsvautH3wQB59FJy09R_1BvZj3T7IEyRjDQu9ILwqjHwvJZyx4QonB3hxZBBFizsOGrmzWVtk64OIGQBOFrgp2752lTjQ5jMKjXF-YX7r1F8Tbza1xbH&__tn__=%2CO%2CP-R 6 год ·
1. Путін став першим головою держави, яка має ядерну зброю та є постійним членом ради безпеки ООН, на якого виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду.
2. Путін став всього третім в історії Міжнародного кримінального суду головою держави, на якого виписали ордер - раніше ордер був виписаний на арешт президента Судану Омара Аль-Башира, і на лідера Лівії Муамара Каддафі. Аль-Башир правив 30 років, був усунутий від влади внаслідок перевороту, знаходиться у тюрмі. Каддафі правив 42 роки, був усунутий від влади внаслідок повстання, вбитий при затриманні своїими співгромадянами.
3. В рамках рішення міжнародного суду згідно з Римським статутом Путін має бути заарештований на території 122 країн світу, які ратифікували Римський статут, що визначає повноваження міжнародного кримінального суду. РФ відрізають від повноцінних дипломатичних стосунків з половиною країн світу.
4. Країни Заходу зробили ще один важливий крок, щоб показати - ніяких компромісів з РФ не буде, поки Україна за підтримки світу не доб'ється перемоги. Це неймовірно важливо.
5. Що робити Україна?
а) Україна не ратифікувала Римський статут, через побоювання, що РФ буде подавати позови проти українців. Але з в 2016-му році МКС визнав напад РФ на Україну окупацією, РФ вийшла з складу спостерігачів у МКС. А тепер нове рішення просто ставить Путіна поза законом, і цей важель нам вигідно використовувати, для того, щоб блокувати усю російську діяльність у країнах, які ратифікували Римський статут. Зв'язок з Путіним є тепер підставою для розслідування та накладання юридичних обмежень. Думаю, тепер справа принципу для України все-таки ратифікувати Римський статут.
б) Міністр закордонних справ Кулеба має припинити практику призначення чиїхось коханок та божевільних послами України, і шукати послів серед тих, хто розбирається у міжнародному публічному праві та дипломатії, бо ордер проти Путіна відкриває великі можливості для наступальних дій українських дипломатів проти РФ.
в) До нашого сорому, досі жоден український суд не визнав відповідальність Путіна. Міжнародний кримінальний суд провину Путіна визнав менш ніж за рік, а українська влада виявилась не здатна навіть за дев'ять років визнати Путіна злдочинцем. Підстав для засудження Путіна є багато, наприклад, з 2014-го були підстави для засудження Путіна у справі про загибель українських воїнів під Іловайськом, але і Порошенко і Зеленський блокували цей процес, і тому вироку по Путіну по жодній справі нема. Знову зазирнути в очі Путіну президент Зеленський вже не зможе, після того, що творять російські війська прямі угоди з президентом РФ неможливі. Треба визнавати злочинця злочинцем, це має зробити український суд.
Більше того, пентагон блокує передачу даних щодо злочинів рашки МКС, а ідол українців мовчить.
Во-первых, не "ложил", а клал.
Во-вторых, "путин" пишется всегда с маленькой.
В-третьих - пусть высунет свой сопливый нос и посетит, скажем, Париж.
После издания ордера на арест действующего президента Сербии Слободана Милошевича, он тоже презрительно плюнул на эту бумажку и продолжал править страной и вести военные действия. Войну проиграл, на следующих выборах власть потерял, и оказался он Никто. Ни народной поддержки, ни друзей, ни соратников, ни побратимов. Никто не встал на его сторону. А все его величие как государственного деятеля было мыльным пузырем, который лопнул. Через год после потери власти Милошевича выдали в Гааагу СВОИ!!!
Намёк понял?
Не треба нам нагадувати, що ви - не члени МКС, ми знаємо.
Якби прокурором МКС був представничок від теперішньої адміністрації, цього ордеру точно не було б. Це ж ескалація щодо партнерів.
А Карім Хан - молодець. Він - британець.
"Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан оголосив 2 березня, що повідомив керівництву МКС про своє рішення https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2022-prosecutor-statement-referrals-ukraine негайно розпочати активне розслідування ситуації в Україні, на територію якої вторглася Росія."
https://www.radiosvoboda.org/a/news-mks-ukraina-rosia/31733025.html
А у когось ще й домовленості накрилися.