Монголія не стала заарештовувати Путіна через енергозалежність від Росії

Монгольська влада не стала заарештовувати президента Росії Владіміра Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, оскільки країна перебуває в енергетичній залежності від Росії.

Про це в розмові з Politico розповів представник уряду Монголії, передає The Moscow Times.

"Вибачте, у нас зв'язані руки. Монголія імпортує 95% нафтопродуктів та понад 20% електроенергії від наших найближчих сусідів. Ці поставки мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу", – сказав співрозмовник видання.

Монголія завжди дотримувалася політики нейтралітету в усіх своїх дипломатичних відносинах, про що свідчать заяви офіційних осіб країни, зазначив представник уряду.

Путін прилетів до Монголії 2 вересня. Країна, яка ратифікувала Римський статут МКС, мала заарештувати російського президента, проте цього зроблено не було.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у 2023 році, звинувативши Путіна в незаконній депортації дітей із окупованих територій України. Монголія стала першою країною, яка визнає Римський статут, яку відвідав Путін після видачі ордера на арешт.

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

"Відмовою від арешту Путіна Монголія свідомо поставила під удар свою міжнародну суб'єктність", – заявив своєю чергою генеральний прокурор України Андрій Костін.